10 комментариев

Атмосфера добра и девять ассистентов капитана.

В субботу, 29 апреля, в Новогорске прошла официальная презентация команды «Россия 25». Эта сборная отправляется в майское турне, по ходу которого восемь раз сыграет с Беларусью и проведет матч с Казахстаном.

Главный тренер – Роман Ротенберг. Капитан – нападающий СКА Марат Хуснутдинов. Всего в расширенный состав вызваны 19 игроков из питерского клуба, а у капитана будет аж девять ассистентов. Кажется, это какой-то рекорд.

Ротенберг – лицо новой сборной России: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

Мы уже рассказывали детали нового идеи ФХР. Главное: год назад в стране создали проект «Россия U25», заменив, по сути, вторую сборную. В новую команду приглашали молодых хоккеистов и давали им почувствовать себя в форме сборной на предсезонных турнирах – например, Sochi Hockey Open. Этой весной проект модернизировали: он называется просто «Россия 25», жесткой привязки к возрасту больше нет (хотя пытаются сказать, что это средний возраст команды), а ее тренером стал Ротенберг.

Под его руководством Россия сыграет майские матчи в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Еще она съездит на мини-турнир в Астану, чтобы помочь Казахстану с практикой перед чемпионатом мира.

Главный тренер уже радуется неплохим продажам билетов в регионах, но в целом ажиотаж вполне объясним: сборная России – в любом ее варианте – очень редко выезжала за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому даже такие товарняки в городах (особенно в Красноярске и Туле, где команды только уровня ВХЛ) должны собирать аншлаги.

Классическая сборная России уже больше года не проводит матчи под эгидой ИИХФ, пропуская все крупные турниры. Не будет ее и на ЧМ-2023 – по времени тот как раз накладывается на даты завершения турне «России 25». Кстати, Роман Ротенберг считает, что в его команды собраны лучшие из всех доступных – по такой логике получается, что эта сборная могла бы биться и на крупных соревнованиях.

Хотя это не совсем так: здесь почти нет звезд, да и известных для широкой публике персонажей немного. Бомбардир Хайруллин, защитник Никишин, талант Мичков, надежные вратари Серебряков и, может быть, Исаев – пожалуй, это все, кого массовый зритель хотя бы узнает в лицо. Зато он точно заметит Романа Ротенберга – история работы главного тренера СКА по-прежнему привлекает наибольшее внимание.

Сам Ротенберг способствует тому, чтобы на сборную смотрели из-за него. Открытая тренировка на льду стартовала с двух мини-занятий для группы игроков. На отработку большинства и меньшинства выкатилась вся команда. Роман возглавлял ее, начиная от раздевалки. Он первым вышел на лед и сделал несколько полукругов, пока игроки проходили через скамейку.

Все хоккеисты занимались в тренировочной форме с нашивкой «Уважай партнера!» Такая есть даже у вратарей:

После тренировочного матча Ротенберг собрал команду вместе, чтобы объявить капитана. Сначала игроки сформировали большой круг вокруг тренера. Он катался с листком, где были напечатаны фамилии. Говорил долго – все затянулось из-за длинного списка ассистентов. Прямо перед командой он назвал этих людей костяком новой сборной и повторил это для журналистов.

Дальше – круг поменьше. Игроки и тренерский штаб обнялись друг с другом, чтобы завершить тренировку тройным выкриком «Россия!». Кричали во весь голос, хотя само объявление капитана происходило гораздо спокойнее. Позже Ротенберг уже привычно сравнил капитана Хуснутдинова с Д’Артаньяном. Это необычное прозвище тот получил от него в начале сезона.

Публично Ротенберг отметил, что все игроки приехали в сборную с большим желанием, хотя были и те, кто не смог добраться – чаще всего в причинах отказов назывались травмы. Интересно то, что тренер всерьез хотел приглашать в команду хоккеистов из НХЛ, но не вышло: «Вот Кузьменко где-то в Бразилии. Его тяжело пригласить. Он не долетит, если даже захочет».

Основной тезис, который продвигает Ротенберг: «У нас есть международные матчи». С остальными вопросами на тему возвращения в более серьезные турниры он предлагает идти к Баху или президентам других стран. Сам же готов хоть сейчас к поездкам в любую часть России: «Была бы у нас возможность с учетом графика – во всех городах бы сделали турне. Но это физически невозможно. В будущем мы должны охватить всю страну».

Тренер считает, что люди соскучились по сборной России, ведь сейчас она почти не проводит матчи – последним крупным турниром был Кубок Первого канала, да и то с новым составом участников. Планируется, что «Россия 25» хотя бы на время закроет эту задачу и продлит сезон некоторым хоккеистам: игры сборной растянуты по графику аж до 16 мая. Вот только получается, что ради этого игроки лишили себя двух недель официального отпуска.

Мотивирующая роль Ротенберга: подбадривает каждого игрока, отвечает за досуг, сам слушает советы

Во время тренировки Ротенберг постоянно заводил команду. Стучал клюшкой по борту, а иногда подключался и сам. Когда лед освобождался, Роман несколько раз брал шайбу и бросал по воротам. Параллельно он отмечал тренировочные достижения отдельных хоккеистов: поздравлял с голами, улыбался на скамейке и постоянно реагировал на любые просьбы в процессе занятия.

Ротенберг выделял роль вратарей сборной и подчеркивал, что для взаимодействия с ними специально усилили тренерский штаб. В работу с голкиперами он не вникает – за нее сейчас отвечают Антон Зеленов и Юрий Ключников. Интересно, что последний этой весной перешел из «Адмирала» в СКА, и при нем во Владивостоке прогрессировал Никита Серебряков – один из вратарей сборной «25».

Роль Ротенберга в детальной отработке игры в неравных составах выглядит абстрактно. Он передает ее другим тренерам, которые подкатываются к хоккеистам и разбирают их действия. Роман смотрит за этим со стороны, но в плане общения со сборниками берет другим: играет с ними в футбол и гольф, а недавно возил их в кино. Раскрыть название фильма все пообещали уже после турне. Хотя можно предположить, что наверняка фильм был на военную тематику – это давняя традиция в сборных России.

Мероприятия в команде совпали с днем седьмого матча финала Кубка Гагарина. Когда Ротенберга спросили о коллективном просмотре игры, он объяснил: планируется командный ужин, а трансляция матча «Ак Барс» – ЦСКА останется лишь его частью. Главное событие КХЛ для него сейчас совсем не на первом плане.

Официальная цель создания команды – работа на популяризацию хоккея в стране. Главный тренер говорил об этом еще после тренировки. Россия готовится к возвращению на мировую арену в любой возможный момент, а пока рекламирует таланты для мира. У сборной России появилась и новая форма – на спине ярко выделяет надпись: «Вместе, чтобы побеждать».

Общая обстановка вокруг команды соответствует. Постоянно играют патриотичные песни, а перед презентацией команды из колонок доносилась «Трус не играет в хоккей». Роман Ротенберг выступил с большим приветственным словом в качестве главного тренера сборной России.

Ключевые цитаты из длинного монолога со сцены:

«Победа на Олимпиаде в Корее дала нам возможность двигаться вперед, дальше развивать хоккей. Это одна медаль за 30 лет у нас»;

«Сборная – это сборная. Это видно даже по качеству тренировок, [где] совершенно другой уровень. Каждый, кто здесь – настоящий патриот своей страны»;

«Я хотел передать огромный привет от Владимира Юрзинова, который помогает постоянно, напутствует каждый день. Смотрит тренировки»;

«Мы будем показывать самый яркий хоккей – лучшее, что есть у нас в крови. Это советский стиль – комбинационная игра с самыми современными подходами».

Настроение на церемонии в честь сборной: Порядин заговорил о моменте года, а Мичков стеснялся на сцене

На официальной презентации игроков сборной вызывали по пятеркам. И это стало темой для шуток между Никитой Серебряковым и Матвеем Мичковым: вратарь прогнозировал, что главного молодого таланта объявят сразу, а тот уверяд, что будет не так – и оказался прав. Матвея не назвали даже в списке из первых 20 хоккеистов – он вышел на сцену вместе с теми, кого не знает широкая публика.

Матвей недавно потерял отца – и в сборной эту тему избегают, а сам игрок так и не дал ни одного комментария. Во время представления он постоянно отдавал микрофон другим – сказал лишь о получении советов от старших хоккеистов. У самого Мичкова уже есть опыт в сборной, но никому советов не дает. И эта тема очень повеселила Ротенберга за столом.

Неожиданно ярким спикером оказался лидер «Нефтехимика» Павел Порядин. Все помнят легендарный момент из серии «Нефтехимика» и «Ак Барса», когда нападающий подслушал разговор соперников перед розыгрышем большинства, а потом организовал гол в меньшинстве. Ведущие об этом напомнили Павлу, а он ответил: «Да я не услышал ничего».

Дмитрий Бучельников всех повеселил, когда заговорил о собственной улыбке. Сказал, что любой может к нему обратиться за поднятием настроения. В этом сезоне 19-летний Бучельников засветился в составе СКА в КХЛ (но большую часть сезона провел в ВХЛ) и поиграл на Кубке Первого канала в формате 3х3. Пока он необходим этой сборной больше для реализации ее задач по продвижению игроков.

«Россия 25» – это совсем не команда до 25 лет, хотя по такой приставке считывается именно возраст. В списке ассистентов капитана выделяется 33-летний Пашнин. На презентации новой сборной он оказался самым модным хоккеистом – поднялся на сцену в очках. Во время ответов на вопросы Михаил просто назвал новую команду классной. Остальные игроки, разумеется, с ним согласились.

В этой сборной есть совсем неожиданные лица. Например, форвард Глеб Петров из АКМ не играл в КХЛ: выпускник «Академии Михайлова» и лучший снайпер МХЛ-2022 этот сезон провел в ВХЛ, где набрал 31 очков в регулярке. В ближайшее время 21-летний нападающий получит практику уже в статусе игрока России.

Сам Глеб до конца не верил в вызов и ходившие об этом разговоры – он рассказал Sports.ru, что осознал происходящее только после получения официальной бумаги. Но, разуемеется, прямо сейчас он счастлив: «Команда очень дружная – никаких раскачек и притирок не было. Можно сказать, что все одна семья уже. От Ротенберга чувствуется, что он [выступает] за всех ребят, за команду».

Фото: ФХР; Александр Плеханов