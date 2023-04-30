10 комментариев

Наброс на ворота
Блог

«Во всех городах сделали бы матчи. В будущем охватим всю страну». Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной России

Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
сборная России U25
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Матвей Мичков Матвей Мичков
Никита Серебряков Никита Серебряков
ФХР ФХР
Дмитрий Бучельников
Павел Порядин Павел Порядин
Хоккей Хоккей

Атмосфера добра и девять ассистентов капитана.

В субботу, 29 апреля, в Новогорске прошла официальная презентация команды «Россия 25». Эта сборная отправляется в майское турне, по ходу которого восемь раз сыграет с Беларусью и проведет матч с Казахстаном.

Главный тренер – Роман Ротенберг. Капитан – нападающий СКА Марат Хуснутдинов. Всего в расширенный состав вызваны 19 игроков из питерского клуба, а у капитана будет аж девять ассистентов. Кажется, это какой-то рекорд.

Ротенберг – лицо новой сборной России: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

Мы уже рассказывали детали нового идеи ФХР. Главное: год назад в стране создали проект «Россия U25», заменив, по сути, вторую сборную. В новую команду приглашали молодых хоккеистов и давали им почувствовать себя в форме сборной на предсезонных турнирах – например, Sochi Hockey Open. Этой весной проект модернизировали: он называется просто «Россия 25», жесткой привязки к возрасту больше нет (хотя пытаются сказать, что это средний возраст команды), а ее тренером стал Ротенберг.

Под его руководством Россия сыграет майские матчи в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Еще она съездит на мини-турнир в Астану, чтобы помочь Казахстану с практикой перед чемпионатом мира.

Главный тренер уже радуется неплохим продажам билетов в регионах, но в целом ажиотаж вполне объясним: сборная России – в любом ее варианте – очень редко выезжала за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому даже такие товарняки в городах (особенно в Красноярске и Туле, где команды только уровня ВХЛ) должны собирать аншлаги.

Классическая сборная России уже больше года не проводит матчи под эгидой ИИХФ, пропуская все крупные турниры. Не будет ее и на ЧМ-2023 – по времени тот как раз накладывается на даты завершения турне «России 25». Кстати, Роман Ротенберг считает, что в его команды собраны лучшие из всех доступных – по такой логике получается, что эта сборная могла бы биться и на крупных соревнованиях. 

Хотя это не совсем так: здесь почти нет звезд, да и известных для широкой публике персонажей немного. Бомбардир Хайруллин, защитник Никишин, талант Мичков, надежные вратари Серебряков и, может быть, Исаев – пожалуй, это все, кого массовый зритель хотя бы узнает в лицо. Зато он точно заметит Романа Ротенберга – история работы главного тренера СКА по-прежнему привлекает наибольшее внимание.

Сам Ротенберг способствует тому, чтобы на сборную смотрели из-за него. Открытая тренировка на льду стартовала с двух мини-занятий для группы игроков. На отработку большинства и меньшинства выкатилась вся команда. Роман возглавлял ее, начиная от раздевалки. Он первым вышел на лед и сделал несколько полукругов, пока игроки проходили через скамейку.

Все хоккеисты занимались в тренировочной форме с нашивкой «Уважай партнера!» Такая есть даже у вратарей:

После тренировочного матча Ротенберг собрал команду вместе, чтобы объявить капитана. Сначала игроки сформировали большой круг вокруг тренера. Он катался с листком, где были напечатаны фамилии. Говорил долго – все затянулось из-за длинного списка ассистентов. Прямо перед командой он назвал этих людей костяком новой сборной и повторил это для журналистов.

Дальше – круг поменьше. Игроки и тренерский штаб обнялись друг с другом, чтобы завершить тренировку тройным выкриком «Россия!». Кричали во весь голос, хотя само объявление капитана происходило гораздо спокойнее. Позже Ротенберг уже привычно сравнил капитана Хуснутдинова с Д’Артаньяном. Это необычное прозвище тот получил от него в начале сезона.

Публично Ротенберг отметил, что все игроки приехали в сборную с большим желанием, хотя были и те, кто не смог добраться – чаще всего в причинах отказов назывались травмы. Интересно то, что тренер всерьез хотел приглашать в команду хоккеистов из НХЛ, но не вышло: «Вот Кузьменко где-то в Бразилии. Его тяжело пригласить. Он не долетит, если даже захочет».

Основной тезис, который продвигает Ротенберг: «У нас есть международные матчи». С остальными вопросами на тему возвращения в более серьезные турниры он предлагает идти к Баху или президентам других стран. Сам же готов хоть сейчас к поездкам в любую часть России: «Была бы у нас возможность с учетом графика – во всех городах бы сделали турне. Но это физически невозможно. В будущем мы должны охватить всю страну».

Тренер считает, что люди соскучились по сборной России, ведь сейчас она почти не проводит матчи – последним крупным турниром был Кубок Первого канала, да и то с новым составом участников. Планируется, что «Россия 25» хотя бы на время закроет эту задачу и продлит сезон некоторым хоккеистам: игры сборной растянуты по графику аж до 16 мая. Вот только получается, что ради этого игроки лишили себя двух недель официального отпуска.

Мотивирующая роль Ротенберга: подбадривает каждого игрока, отвечает за досуг, сам слушает советы

Во время тренировки Ротенберг постоянно заводил команду. Стучал клюшкой по борту, а иногда подключался и сам. Когда лед освобождался, Роман несколько раз брал шайбу и бросал по воротам. Параллельно он отмечал тренировочные достижения отдельных хоккеистов: поздравлял с голами, улыбался на скамейке и постоянно реагировал на любые просьбы в процессе занятия.

Ротенберг выделял роль вратарей сборной и подчеркивал, что для взаимодействия с ними специально усилили тренерский штаб. В работу с голкиперами он не вникает – за нее сейчас отвечают Антон Зеленов и Юрий Ключников. Интересно, что последний этой весной перешел из «Адмирала» в СКА, и при нем во Владивостоке прогрессировал Никита Серебряков – один из вратарей сборной «25».

Роль Ротенберга в детальной отработке игры в неравных составах выглядит абстрактно. Он передает ее другим тренерам, которые подкатываются к хоккеистам и разбирают их действия. Роман смотрит за этим со стороны, но в плане общения со сборниками берет другим: играет с ними в футбол и гольф, а недавно возил их в кино. Раскрыть название фильма все пообещали уже после турне. Хотя можно предположить, что наверняка фильм был на военную тематику – это давняя традиция в сборных России.

Мероприятия в команде совпали с днем седьмого матча финала Кубка Гагарина. Когда Ротенберга спросили о коллективном просмотре игры, он объяснил: планируется командный ужин, а трансляция матча «Ак Барс» – ЦСКА останется лишь его частью. Главное событие КХЛ для него сейчас совсем не на первом плане.

Официальная цель создания команды – работа на популяризацию хоккея в стране. Главный тренер говорил об этом еще после тренировки. Россия готовится к возвращению на мировую арену в любой возможный момент, а пока рекламирует таланты для мира. У сборной России появилась и новая форма – на спине ярко выделяет надпись: «Вместе, чтобы побеждать».

Общая обстановка вокруг команды соответствует. Постоянно играют патриотичные песни, а перед презентацией команды из колонок доносилась «Трус не играет в хоккей». Роман Ротенберг выступил с большим приветственным словом в качестве главного тренера сборной России.

Ключевые цитаты из длинного монолога со сцены:

  • «Победа на Олимпиаде в Корее дала нам возможность двигаться вперед, дальше развивать хоккей. Это одна медаль за 30 лет у нас»;
  • «Сборная – это сборная. Это видно даже по качеству тренировок, [где] совершенно другой уровень. Каждый, кто здесь – настоящий патриот своей страны»;
  • «Я хотел передать огромный привет от Владимира Юрзинова, который помогает постоянно, напутствует каждый день. Смотрит тренировки»;
  • «Мы будем показывать самый яркий хоккей – лучшее, что есть у нас в крови. Это советский стиль – комбинационная игра с самыми современными подходами».

Настроение на церемонии в честь сборной: Порядин заговорил о моменте года, а Мичков стеснялся на сцене

На официальной презентации игроков сборной вызывали по пятеркам. И это стало темой для шуток между Никитой Серебряковым и Матвеем Мичковым: вратарь прогнозировал, что главного молодого таланта объявят сразу, а тот уверяд, что будет не так – и оказался прав. Матвея не назвали даже в списке из первых 20 хоккеистов – он вышел на сцену вместе с теми, кого не знает широкая публика.

Матвей недавно потерял отца –  и в сборной эту тему избегают, а сам игрок так и не дал ни одного комментария. Во время представления он постоянно отдавал микрофон другим – сказал лишь о получении советов от старших хоккеистов. У самого Мичкова уже есть опыт в сборной, но никому советов не дает. И эта тема очень повеселила Ротенберга за столом.

Неожиданно ярким спикером оказался лидер «Нефтехимика» Павел Порядин. Все помнят легендарный момент из серии «Нефтехимика» и «Ак Барса», когда нападающий подслушал разговор соперников перед розыгрышем большинства, а потом организовал гол в меньшинстве. Ведущие об этом напомнили Павлу, а он ответил: «Да я не услышал ничего».

Дмитрий Бучельников всех повеселил, когда заговорил о собственной улыбке. Сказал, что любой может к нему обратиться за поднятием настроения. В этом сезоне 19-летний Бучельников засветился в составе СКА в КХЛ (но большую часть сезона провел в ВХЛ) и поиграл на Кубке Первого канала в формате 3х3. Пока он необходим этой сборной больше для реализации ее задач по продвижению игроков.

«Россия 25» – это совсем не команда до 25 лет, хотя по такой приставке считывается именно возраст. В списке ассистентов капитана выделяется 33-летний Пашнин. На презентации новой сборной он оказался самым модным хоккеистом – поднялся на сцену в очках. Во время ответов на вопросы Михаил просто назвал новую команду классной. Остальные игроки, разумеется, с ним согласились.

В этой сборной есть совсем неожиданные лица. Например, форвард Глеб Петров из АКМ не играл в КХЛ: выпускник «Академии Михайлова» и лучший снайпер МХЛ-2022 этот сезон провел в ВХЛ, где набрал 31 очков в регулярке. В ближайшее время 21-летний нападающий получит практику уже в статусе игрока России.

Сам Глеб до конца не верил в вызов и ходившие об этом разговоры – он рассказал Sports.ru, что осознал происходящее только после получения официальной бумаги. Но, разуемеется, прямо сейчас он счастлив: «Команда очень дружная – никаких раскачек и притирок не было. Можно сказать, что все одна семья уже. От Ротенберга чувствуется, что он [выступает] за всех ребят, за команду».

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

Как выглядела бы сборная России из игроков НХЛ

Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Фото: ФХР; Александр Плеханов

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Не тренер, а замполит какой то

PS
Автор, если ротенберг это лицо сборной России, то назревает только один вопрос, сколько тебе заплатили за это облизывания и освещение этой показухи ?
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милош Теодосич
Ответ jonnysilverhand01
Не тренер, а замполит какой то PS Автор, если ротенберг это лицо сборной России, то назревает только один вопрос, сколько тебе заплатили за это облизывания и освещение этой показухи ?
Проходит некоторое время, и опять попытка влить статью и прекрасном тренере. Тошнит от этих статей уже.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МакДи 97
Хотел пригласить игроков НХЛ, вот Малычу, Капризу и Кузьменко нефиг делать. Только с белорусами бы поиграть, а не в Бразилию сгонять)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Гэрля
У нас, что, тренеров больше нет?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Это не "какой-то рекорд"!Это - РЁВ БОЛЬНОГО!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Эта клоунада надоела ей богу...
Цырк давно уехал а РОМКА остался. 😆😅🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Интересно найдутся те кто будет топить вот за этот вот дурдом?)) Зашквар думаю смотреть игру с участием такой команды , я понимаю СССР могли бравировать Красной машиной ну не этот клоун 🤡 у которого 0 достижений как тренера и как менеджера сборной , Еврохоккейтур-Олимпиаду я не беру в расчет там биты были суперхоккейная держава Германия , ну и смешно смотрится лозунг Красная машина на фоне соперников не особо мотивированных и с низким классом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Очень грустное настоящее у нашего спорта. Окончание СВО = постепенное возвращение России к нормальной жизни во ВСЁМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Николай Гэрля
У нас, что, тренеров больше нет?
Ну дворяне хотят в хокей играть, чего поделать.😡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
burefan
Эту дичь смотреть нет никакого желания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий