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«Адмирал» – пока главная сенсация сезона. Впервые в истории клуб вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Две победы дома и в гостях похожи на нарушение всех фанатских стереотипов. «Адмирал» и «Амур» считаются в КХЛ домашними командами. Все боятся сложного выезда на Дальний Восток, но ведь и сам «Адмирал» очень много перемещается по стране.

Как «Адмирал» летает на матчи – какое расстояние клуб уже преодолел в сезоне-2022/23

В регулярном сезоне-2022/23 все клубы провели по 68 матчей – это рекордное количество за всю историю лиги. Регулярка насчитывала 164 игровых дня и всего 748 игр. Почти все клубы обычно играли домашние и гостевые матчи сериями. У «Адмирала» происходили длительные отрезки из шести подряд гостевых матчей и пяти домашних. И все равно клуб очень много летал по России.

Вот общее расстояние, преодоленное «Адмиралом» за весь сезон:

• Более 94 тысяч километров «Адмирал» налетал за регулярный чемпионат. Попадание в плей-офф на «Салават Юлаев» увеличило дистанцию еще больше. За шесть матчей серии с «Салаватом» клуб налетал около 20 тысяч километров. «Адмирал» дважды слетал в «Уфу» и столько же раз вернулся обратно. «Уфа» перемещалась меньше, потому что начинала дома.

• «Адмирал» стартовал в регулярном сезоне матчем с «Куньлунем» в Мытищах. Мы учитывали в итоговой цифре расстояние между Владивостоком и Москвой (6407 км), через которую «Адмирал» добирался на первую сентябрьскую игру. Перед плей-офф «Адмирал» скатался в Хабаровск (по 618 км туда и обратно), вернулся и полетел в Уфу (5418 км в одну сторону).

• Начиная с 5 декабря, дальневосточное дерби «Адмирал» – «Амур» повторялось десять раз. Команды играли сериями: дважды провели по три матча подряд и столько же – по два. Расстояние между Владивостоком и Хабаровском по воздуху составляет 618 километров. В каждой серии спаренных матчей «Адмирал» проводил с «Амуром» по одному дома и в гостях.

• В ноябре 2022-го «Адмирал» выдал лучшую победную серию – пять матчей, в том числе все четыре в домашнем блоке. В тот период «Адмирал» вообще побеждал чаще, чем проигрывал. Если брать календарь всех игр с 15 октября по 26 ноября, «Адмирал» сделал 14 побед при четырех поражениях (два – с очками). Такой отрезок помог ему попасть в плей-офф.

• У «Адмирала» возникало несколько проблемных моментов в сезоне-2022/23, но основной – серия из пяти поражений в январе. Тогда в нее вошли три гостевых и два домашних матча. Интересно, что за весь сезон «Адмирал» ни разу не проигрывал вообще все матчи в недельном цикле дома или за одну гостевую поездку – всегда добивался хотя бы одной победы.

• 7 марта «Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» во Владивостоке со счетом 1:0. Это произошло с ним впервые в сезоне. В регулярке каждая из команд победила по два раза – и это было на домашних аренах. Зато в плей-офф «Адмирал» забрал по два из трех матчей дома и в гостях. Итог – победа 4-2 в серии. Но в следующем раунде «Адмирал» опять будет много летать.

Никто не хочет играть во Владивостоке, но на выезде «Адмирал» более опасен

За 34 домашних матча в сезоне «Адмирал» набрал 39 очков. Это 17-й показатель среди всех команд чемпионата. Кто в регулярном сезоне-2022/23 выступил хуже: «Динамо Мн», «Барыс», «Спартак», «Куньлунь», «Сочи». В целом «Адмирал» равномерно распределял очки дома и на выезде. В гостевых играх у него было 36 очков – «Адмирал» по ним стал десятым.

Основная проблема с играми – перелет. Выезд во Владивосток считается физически самым тяжелым в сезоне, но обычно укладывается в одну неделю. Лига заботится о клубах, поэтому ставит по календарю рядом выездные матчи с «Адмиралом» и «Амуром». Команды с Востока вообще приезжают во Владивосток сразу на два матча подряд в регулярном сезоне.

В плей-офф все выглядит сложнее. «Адмирал» занял седьмое место в регулярном сезоне, поэтому начинает все серии в гостях. Они идут до четырех побед, поэтому летать во Владивосток на спаренные игры все равно приходится. Предыдущие результаты не избавили тот же «Салават Юлаев» от лишнего путешествия во Владивосток уже на шестую игру серии в Кубке Гагарина.

Сам «Адмирал» вообще попал в плей-офф впервые с 2017 года. Еще одна важная черта матчей «Адмирала» в этом сезоне – команда мало пропускает и забивает меньше всех соперников по чемпионату. За две домашние игры с тем же «Салаватом» в регулярке «Адмирал» забросил только четыре шайбы и пропустил одну. В Кубке Гагарина получилось чуть результативнее.

Цифры исторического матча во Владивостоке, где «Адмирал» обеспечил себе место во втором раунде:

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 4-2

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков