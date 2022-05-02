Cartoon on Ice
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Пары первого раунда плей-офф НХЛ в стиле мультиков 1930-х! Канадский иллюстратор подготовился к Кубку Стэнли

Cuphead
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Cuphead на льду!

Канадский иллюстратор Мэттью Ким создал образы 16 команд НХЛ, вступающих в борьбу за Кубок Стэнли, в стиле игры Cuphead

Сама игра была вдохновлена мультфильмами 1930-х годов, выпускаемыми студией Макса Флейшера (про Бетти Буп, моряка Попая и т.д.). 

Бетти и Моряк

Сначала общий план борьбы за трофей. Всех узнали? Если нет – следуйте ниже. Если да – следуйте тоже)

Ну а теперь по парам.

Восток

«Флорида» – «Вашингтон»

«Торонто» – «Тампа»

«Каролина» – «Бостон»

«Рейнджерс» – «Питтсбург»

Запад

«Колорадо» – «Нэшвилл»

«Миннесота» – «Сент-Луис»

«Калгари» – «Даллас»

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

И, наконец, общая сетка плей-офф. 

P.S. Сейчас Cartoon on Ice в основном функционирует в VK, так что заходите. 

Фото: instagram.com/mkimart

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