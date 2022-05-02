Пары первого раунда плей-офф НХЛ в стиле мультиков 1930-х! Канадский иллюстратор подготовился к Кубку Стэнли

Cuphead на льду!
Канадский иллюстратор Мэттью Ким создал образы 16 команд НХЛ, вступающих в борьбу за Кубок Стэнли, в стиле игры Cuphead.
Сама игра была вдохновлена мультфильмами 1930-х годов, выпускаемыми студией Макса Флейшера (про Бетти Буп, моряка Попая и т.д.).
Бетти и Моряк
Сначала общий план борьбы за трофей. Всех узнали? Если нет – следуйте ниже. Если да – следуйте тоже)
Ну а теперь по парам.
Восток
«Флорида» – «Вашингтон»
«Торонто» – «Тампа»
«Каролина» – «Бостон»
«Рейнджерс» – «Питтсбург»
Запад
«Колорадо» – «Нэшвилл»
«Миннесота» – «Сент-Луис»
«Калгари» – «Даллас»
«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»
И, наконец, общая сетка плей-офф.
P.S. Сейчас Cartoon on Ice в основном функционирует в VK, так что заходите.
Фото: instagram.com/mkimart
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