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Интервью лучшего вратаря НХЛ 80-х: о великом «Эдмонтоне», матчах против СССР и наказании за наркотики

Эдмонтон Эдмонтон
Пол Коффи
Грант Фюр
Марк Мессье Марк Мессье
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Эса Тикканен
Яри Курри
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Глен Сатер Глен Сатер
Фред Брэтуэйт
Гленн Андерсон
Сент-Луис Сент-Луис
Калгари Калгари
Аризона Аризона
Торонто Торонто
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Публикации книжки про Кубок Канады – это, конечно, хорошо, но про подкасты забывать тоже не стоит. На этот раз я вытащил из архива выпуск Spittin’ Chiclets с Грантом Фюром – основного вратаря «кленовой» сборной на турнире 1987 года.

Если вы ничего про него не знаете, то обязательно гляньте хотя бы пару хайлайтов, вшитых в километры текста ниже. И если эталон атлетического стиля – это Джонатан Куик, то кто тогда Грант Фюр? Человек то и дело подпрыгивал в воздух на уровне перекладины, чтобы поймать шайбу.

Его лучшие дни пришлись на 80-е, когда в Северной Америке в целом и в спорте в частности царила эпоха кокаина. Фюр, будучи довольно добродушным человеком, не особо обремененным образованием, тоже попался на эту удочку, о чем в интервью упомянуто вскользь, поэтому вставляю сюда небольшой дисклеймер.

Если кратко, то употребляли тогда многие, а попался один Грант: его сдали жена, с которой он находился в процессе развода, и бывший агент. Фюр говорил, что шумиху подняли на пустом месте, и он не более чем баловался. Однако согласно другой версии, баловством там дело не ограничивалось. Чем все закончилось – узнаете ниже. Там вообще много вкусного и олдскульного.

«Я говорил перед интервью, что молодому поколению будет только в радость узнать от тебя, как там все происходило в былые времена. Тогда все было ровно так, как мы и любим», – сказал в конце Биз.

Не знаю как вы, а мне байки тех времен заходят, как ничто другое.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки, напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент шесть. Помимо старины Шона и Фила это:

- «Пока Горят Огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) - «Хоккейная Аналитика» - Автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) - Сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально, внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют, как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать, так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: С превеликим удовольствием приветствую нашего сегодняшнего гостя. Этот вратарь был ключевым игроком династии «Эдмонтона», выигравшей в 1980-х пять Кубков Стэнли за семь лет. Он участвовал в семи Матчах звезд и получил «Везину» в 1988-м. Ему также принадлежат рекорды по количеству игр за один сезон среди вратарей (79) и количеству набранных очков за один сезон (14). Помимо пяти Кубков Стэнли он также стал первым чернокожим игроком, введенным в Зал Славы.

Спасибо, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets. Итак – Грант Фюр! Как дела, Грант?

Фюр: У меня все хорошо. А как у вас?

РА: Все хорошо, не жалуемся. Ты откуда вышел на связь?

Фюр: Из Палм Спрингс (городок в Калифорнии, знаменитый горячими источниками и спа-индустрией – прим. пер.).

РА: Ого!

Уит: Неплохо-неплохо.

Фюр: Да, нежусь тут под солнышком.

Уит: Стопудов в гольф играет сегодня. Отвечаю, РА.

Фюр: (смеется) Даже скрывать не буду.

(все смеются)

Уит: Я сразу хочу уточнить. РА, сколько там передач ты сказал? 14?!

РА: Да.

Уит: Биз столько очков за сезон в жизни не набирал!

Биз: (обиженно) Да пошел ты #####, Уит.

(все смеются)

Биз: Я так и знал. Я так и знал, что ты это ввернешь.

Уит: А, да?

Биз: Поэтому я переключусь на гольф, который Уиту тоже по душе. Есть же легендарная история, которая произошла накануне седьмого матча финала… 

Фюр: (улыбается) Подумаешь поиграл тогда немножко.

Биз: История достойная Джордана. Накануне седьмого матча финала Кубка Стэнли ты сыграл 56 лунок. 

Фюр: 54 скорее (полноценная партия состоит из 18 лунок, Биз обсчитался – прим. пер.).

(все смеются)

Фюр: А так, да, поиграли немного в гольф, чтобы расслабиться.

Уит: Гретцки рассказывал эту историю в документалке про тебя. Он говорит, что у журналистов тогда просто челюсть упала. Типа… че? А ты им говоришь, мол, да я бы еще поиграл, но там уже стемнело (эта байка, как бородатый анекдот, существует в нескольких вариациях. Эд Уиллис в книге «Гретцки на Лемье» пишет, что дело было в день игры финальной серии 1985; в биографии Фюра в соавторстве с Брюсом Даубиггином указано, что эта история произошла во время Кубка Канады’87; здесь, как видите, третий вариант. Путаница понятна. Ведь Грант играл в гольф маниакально – прим. пер.)

Фюр: Я не так сильно переживал по этому поводу, как они.

(все смеются)

Уит: То есть ты перед играми вообще на расслабоне был и не забивал себе голову мыслями о том, как сложится игра на следующий день? Просто жил как жил и играл как играл?

Фюр: Да просто накануне игры мне хотелось расслабиться. Перед седьмым матчем любой серии и так хватает мороки. Так что лучше расслабиться и голову проветрить. Поэтому я играл в гольф. А во время сезона мы рубились в настольный теннис вплоть до самого выхода на лед. Так что я бы сказал, мы были на расслабоне, но в меру (улыбается).

РА: Следишь за хоккеем сейчас?

Фюр: Да-да. Я до сих пор люблю хоккей.

РА: Болеешь наверняка за «Эдмонтон»? Или еще за кого-нибудь? Может быть, за каких-то отдельных игроков?

Фюр: Я по-прежнему верен «Ойлерс», и за «Сент-Луис» тоже болею.

Уит: То есть если встретятся две твои команды, то болеть ты будешь однозначно за «Ойлерс»?

Фюр: Ну а как? Я родился и вырос в пригороде Эдмонтона. Как тут не топить за «Ойлерс»?

Уит: Не твои случайно друзья меня освистывали пару лет назад, когда я там играл? В пригородах Эдмонтона меня прям люто не любили.

Фюр: Напротив. У меня есть друзья, которые от тебя фанатели.

Уит: ВОТ ЭТО ДА! Спасибо, Грант!

Фюр: Они любят атакующий хоккей. Я же рос в эпоху атакующего хоккея.

(Уит смеется, кивает) 

Фюр: Не дело вечно в обороне возиться. Надо и в атаку идти.

Биз: Как тебя угораздило стать вратарем? РА обычно этот вопрос задает. Ты и в детстве мечтал стать вратарем?

Фюр: Да просто никто не хотел вставать в ворота, а форма выглядела круто. Вот я и вызвался добровольцем. И единственный потом играл без замен. Так и втянулся.

РА: Какой вратарь был твоим кумиром? Пытался кому-то подражать? Понимаю, что в те времена вратари были не такими мастеровитыми, как сегодня, но все же.

Фюр: Меня всегда восхищал Гленн Холл. Я с ним еще в детстве познакомился. Еще Тони Эспозито, конечно же, потому что он тоже праворукий. Вот за ними следил. И за Роже Крозье. Акробатов, в общем, любил.

Биз: То есть ты ловишь левой (правой – прим. пер.). Как думаешь, на высоком уровне это дает какие-то преимущества?

Фюр: Еще бы! Представьте себя на месте нападающего. У вас есть полсекунды на то, чтобы выбрать куда бросать. Вы привыкли бросать в определенное место, потому что большинство вратарей леворукие. Я же праворукий. И ты на инстинкте бросаешь мне под блин. А у меня там ловушка. И я тебе ее потом еще во всей красе покажу. 

Биз: Справедливо. Я, кстати, перепутал какой рукой он ловит.

Уит: Так а в гольфе у тебя какой хват?

Фюр: Правый. У меня все наоборот.

Уит: А в бейсболе левой рукой подаешь?

Фюр: В бейсболе левой рукой подаю, да.

Уит: То есть ты, в принципе, все что угодно можешь. Одинаково хорошо владеешь и левой, и правой. Ты амбидекстр.

Фюр: Да не, у меня просто все наоборот.

Уит: Амбидекстр, вроде, это и значит.

(все смеются)

РА: Мы тут посмотрели документалку про тебя. И, кстати, настоятельно ее всем рекомендуем. Она называется «Making Coco. The Grant Fuhr Story». Ее можно найти в том числе на Amazon Prime. Судя по всему, многие в «Ойлерс» сомневались, что тебя стоит выбирать в первом раунде. Под каким номером ты сам думал тебя возьмут? 

Фюр: Даже понятия не имел. Я вообще не знал, что Глен не хотел меня драфтовать. Я сам это только из фильма узнал (хотя это был секрет Полишинеля – прим. пер.).

(все удивленно смеются)

Фюр: После просмотра шутили как раз на эту тему. Мне тогда было все равно. Я просто хотел, чтобы меня задрафтовали. А кто и когда – какая разница? Просто дайте мне шанс. То, что я играл в итоге дома, стало просто огромным бонусом.

Биз: В те времена вообще часто вратарей так высоко выбирали? Думаешь, то, что тебя так высоко задрафтовали, добавило давления?

Фюр: Ты знаешь, если не ошибаюсь, на тот момент лишь одного вратаря выбрали выше меня – Джона Дэвидсона (пятый общий номер на драфте 1973-го – прим. пер.). Так что вратарей высоко не выбирали. Да и давления я не чувствовал. Энди [Муг] провел блестящую серию против «Монреаля», так что я вообще не думал, что задержусь надолго в «Эдмонтоне». Я думал, меня обратно в молодежку отправят. Какое тут давление?

Уит: Для тех, кто не смотрел документалку про Гранта, скажу, что там есть такой момент, где Глен Сатер говорит, будто видел тебя всего дважды, и ты оба раза играл паршиво.

Фюр: Да как говно, можно сказать.

Уит: Но тогда главный скаут сказал ему, мол, да я его сто раз в деле видел, он в порядке, отвечаю! И так тебя выбрали. Меня больше всего удивило то, что Муг тогда молодым был – всего 20 лет. То есть тебя выбрали несмотря на то, что у них уже вроде бы был достойный вратарь. Наверняка ведь удивился тогда? 

Фюр: Безусловно. В команде уже были Энди, Гэри Эдвардс, Эдди Мио… Кого я еще забыл? Ронни Лоу. В общем, хватало ребят с опытом НХЛ. Энди тогда как раз выдал потрясающую серию против «Монреаля». Так что я не очень понимал свою роль. Думал, меня отправят в молодежку еще на годик. Но мне повезло, и я удержался в составе (улыбается).

Биз: Хочу тебя про молодежку спросить. Ты играл в Виктории, а вырос в Альберте. Ты играл вообще где-нибудь на Востоке до поездки на Мемориальный Кубок в Виндзоре (в 1981-м – прим. пер.).

Фюр: Неа. Это была моя первая дальняя поездка. Так-то я в основном в Альберте и округе играл. В радиусе 40 миль от Эдмонтона примерно. Ну и потом в Виктории, где пришлось прилично на автобусе поездить. А так я дальше Виннипега на Восток и не заезжал, наверное.

Биз: Обалдеть.

Уит: Кто из энхаэловцев рос в тех же местах и в то же время, что и ты?

Фюр: Если говорить о вратарях, то это Клинт Маларчак, Даррелл Мэй, поигравший за… за кого Дэйлер играл-то… а, за «Сент-Луис»! Ну и Месс, конечно же (Марк Мессье – прим. пер.).

Уит: То есть ты ровесник Мессье?

Фюр: (улыбается) Я на год младше.

Уит: У тебя наверняка есть уйма историй, где вам лет по десять. Что-нибудь про то, как он уже тогда бился на льду до последнего.

Фюр: Мы тренировались вместе в «Спрюс Гров Метс» где-то в конце 70-х, когда они выиграли Кубок Столетия (главный трофей класса Junior A – то есть ступенькой ниже CHL – прим. пер.). Тренировал команду его отец. Меня подключали к тренировкам. И Месс с отцом мне бросали. Нам тогда лет 15 было. 

Биз: И он так же уроки прогуливал, чтобы в хоккей поиграть? А то я тут вычитал, что ты тот еще академик. Чуть что – бежал на каток к пацанам.

Фюр: (улыбается) Ну почему сразу прогуливал уроки? Я просто делегировал их другим.

Биз: (смеется) Можно и так на это посмотреть.

Фюр: Самое смешное – коробка располагалась на территории школы. Так что я далеко не убегал. Школа не покидала моего поля зрения. Мне кажется, это считается.

Биз: Можно в дневник оценку поставить по предмету «Кайф».

Фюр: Замдиректора прекрасно знал где нас искать. Если кого-то нет на уроке, понятно где он пропадает. Не было такого, что мы пропадали не пойми где. Мы прекрасно отдавали себе отчет в своих поступках. На коробке нас обычно человек 10-12 было (улыбается).

Уит: Короче, Биз, это просто затянутая физра.

Биз: Там ты и научился оставлять угол будто бы открытым, а потом резко делать сэйв ловушкой? Это все из детства у тебя? 

Фюр: Ну, это скорее началось, когда я во флорбол стал играть. А с возрастом я чуть улучшил эту технику.

Биз: (улыбается) Круто.

РА: Грант, когда ты пришел в «Ойлерс», Уэйн Гретцки отыграл всего два сезона в НХЛ. Да, два потрясающих сезона, но все же. Каким он тебе виделся осенью 1981-го? Он же ведь тогда еще совсем пацаном был.

Фюр: Мне кажется, все ждали, что он станет звездой. Еще когда «Эдмонтон» только из ВХА перешел, уже тогда все ждали, что он станет звездой. Вы вспомните наш костяк тех времен – Месс, Гретц, Яри [Курри], Пол Коффи, Кевин Лоу… Там самому возрастному, наверное, лет 20 было. Молодая команда, в общем.

РА: В раздевалке тогда вообще осознавали насколько вы хороши? Там ведь в какой-то момент в составе было семь будущих членов Зала славы. Или вы просто занимались своим делом и не обращали на это внимания?

Фюр: Да мы просто наслаждались жизнью.

РА: Хех.

Фюр: Все любили приходить на каток, все любили тусоваться вместе… Мы играли, потому что нам это было по душе. Мы выходили на игру уверенными в победе. Потому что это нам привил Глен Сатер. Надо играть уверенным в победе и получать удовольствие. Ну а с нашим стилем игры как не получать удовольствие? Может быть, цифры на табло горели и не идеальные, но зато было весело.

Уит: Ты хоть раз видел, чтобы кто-нибудь из ваших выходил тогда на тренировку в шлеме или наплечниках?

Фюр: Ну наплечники еще бывали, а вот шлем точно никто нихера не надевал (смеется).

(все смеются)

Уит: А я почему-то думал, что кто-то и без наплечников тренировался. Может быть, мне это и привиделось.

Фюр: Ну почему? Утренние раскатки у нас зачастую без наплечников проходили.

Уит: То есть вы просто катались да пасовались? Почти без обороны? 

Фюр: Да у нас большинство тренировок без обороны проходили. Упор делался на атаку.

(все смеются)

Уит: Весело. 

Биз: Про вас еще говорят, что у вас игроки на тренировках бросали с четкой целью забить. Думаешь, это тебе во многом и помогло выйти на такой уровень?

Фюр: Однозначно. Это помогло и мне, и Энди. На некоторых тренировках если полевые не забивали, то их отправляли на штрафной круг. А если забивали – то нас. Наматывать круги будучи вратарем – полная херня. Так что надо было прибавлять. И быстро.

Биз: Еще бы. Давай поговорим про твой второй сезон. Была история, что тебя отправили в фарм, потому что ты назвал болельщиков «мудаками».

Фюр: Только там еще одно слово было, которое ты пропустил, а так да.

Биз: (смеется) Так а по какому поводу ты назвал их мудаками-то? Да и вообще – ты тогда удивился, что тебя за это в фарм на десять матчей отправили?

Фюр: Удивился? Нет. Заслужено ли это было? Пожалуй. Я же с молодых ногтей уже за словом в карман не лез. Начало второго сезона у меня не заладилось. Операцию на плече перенес как раз. Будто специально от шайбы уворачивался, короче. Играем как-то против «Вашингтона». Род Лэнгуэй забрасывает шайбу в зону. Я качу за ворота. А шайба возьми да и попади в стык – и полетела в ворота прямо по центру. Я еще и поскользнулся. Лежу, в общем, за воротами, смотрю как шайба туда влетает. Само собой разумеется, многие на этом моменте недовольно фыркнули (дословно «Bronx cheer» – то есть засунуть язык между губ и выдувать воздух, имитируя выпускание кишечных газов. Американизм 1920-х – прим. пер.).

Биз: (улыбается) Какой кошмар.

Фюр: Мне тогда 19 было. Славные воспоминания (смеется).

Биз: Охренеть, конечно.

Фюр: Род в том сезоне, кстати, вроде, больше и не забивал (почти, Лэнгуэй завершил сезон с тремя голами – прим. пер.).

РА: Я как раз хотел поговорить про 1982 год. А именно про Чудо На Манчестере, как его теперь называют. «Эдмонтон» упустил преимущество 5:0 и в итоге проиграл серию «Лос-Анджелесу». Ты вот говоришь, что не понимал тогда, готов ты к НХЛ или нет, и вообще подходишь ли лиге. Чему тебя научила та серия и провал в том матче?

(«Кингс» в то время выступали на арене, располагавшийся на Манчестерском проспекте, отсюда и название. «Эдмонтон» заходил в плей-офф одним из главных фаворитов, а «Лос-Анджелес» еле пролез в кубковую стадию. В итоге «нефтяники» сначала уступили дома в первом матче 8:10, что до сих пор является рекордом результативности в плей-офф, затем вымучили победу в овертайме, а в третьей встрече умудрились позволить «королям» отыграться с 0:5 в третьем периоде и уступили 5:6 в дополнительное время. «Кингс» взяли серию в пяти матчах, тогда в первом раунде играли до трех побед – прим. пер.)

Фюр: Что я херово играю в плей-офф.

(РА смеется)

Фюр: Вы посмотрите на мою первую серию. Первый матч – проиграли 8:10. И это без шайб в пустые. Потом мы выиграли 3:2. Затем случилось Чудо На Манчестере – проиграли 5:6. Приехали домой – и проиграли 4:7. Так что я тогда думал, что мои дни в НХЛ сочтены.

Уит: Офигеть! Представляю себе то межсезонье. Сидишь и думаешь, типа, а меня на сборы-то вообще позовут хотя бы? У тебя вообще была уверенность, что ты начнешь сезон в «Эдмонтоне»?

Фюр: Нихера не было.

Уит: Офигеть.

Фюр: Приехал на сборы готовым биться не на жизнь, а насмерть. В общем, первый плей-офф прошел для меня херово. Лучше слов и не найти.

(все смеются)

РА: Глен Сатер – что это вообще за тренер?

Фюр: Классный. Он давал нам достаточно свободы, чтобы мы получали удовольствие, наслаждались жизнью и весело проводили время. Но при этом он понимал, когда надо было закрутить гайки, чтобы мы не улетели в пропасть. Он что-то среднее между тренером и отцом, что ли. Он позволял нам быть самими собой, ну или, по крайней мере, делал так, что мы думали, что мы можем быть самими собой.

РА: Вы же как машина, которая работает сама по себе. Он наверняка просто периодически масло проверял, да и все. Простите за каламбур (потому что «oil» – это и «масло», и «нефть» – прим. пер.).

Фюр: Мы были молоды и любили побарагозить. Порой нас надо было немного одергивать.

Биз: В какой момент к вам стали относиться, как к рок-звездам? Вы ведь наверняка даже в ресторан нормально сходить не могли.

Фюр: Знаете, что самое классное? Мы скрывались прямо у всех на виду. Ребята по вечерам зависали в барах вместе с обычной публикой. Обедали в ресторанах и общались там с людьми. В общем, скрывались прямо у всех на виду. Нам как-то все равно было, рок-звезды мы там или еще что. Жили как жили. Веселились как могли. Скрывались прямо у всех на виду.

Биз: То есть болельщики относились к вам с уважением, несмотря на то, что ты их назвал ####### мудаками?

(все смеются)

Фюр: Да, они не стали принимать это близко к сердцу, слава богу (смеется).

Биз: Чего только не простишь за пару кубков. Давай вернемся к твоему первому сезону. Точнее к сезону до первого кубка. Тебя спустили в фарм, потом подняли обратно. Думаешь, Муга сделали первым вратарем из-за твоей вспыльчивости? Да и в том плей-офф, где вы остались в итоге без кубка, ты сыграл минут десять, что ли (11:24 если быть абсолютно точным – прим. пер.). Или ты считаешь, что на тот момент Муг и так был основным вратарем, и тот эпизод на это никак не повлиял?

Фюр: Энди тогда однозначно был основным. Он здорово играл. Команда попадает в плей-офф – у нее есть вратарь, который хорошо играет. Глен был склонен ставить на вратаря, поймавшего кураж. Так что я прекрасно понимал, что я там на подхвате, и что мне надо учиться. Сидишь, смотришь матчи… Начинаешь потихоньку анализировать плей-офф, начинаешь понимать, что это вообще такое. Так что я тогда многому научился.

Биз: Муг тогда тоже довольно молод был. Обменивались с ним тогда впечатлениями? У вас хорошие рабочие отношения были? Просто иногда у вратарей все иначе складывается. Неловкое положение – вы ведь друг другу прямые конкуренты.

Фюр: Так самое прекрасное, что мы при этом по-настоящему дружили. Поэтому мы постоянно все между собой проговаривали и болели друг за друга. Самое классное, что мы тогда думали только о победе. Выиграла команда – выиграли все. Приходит время обсуждать контракт. Команда выиграла? Значит, всем заплатят. Так что индивидуальная статистика нас не сильно волновала. Нам главное было победить. Глен ввел для нас с Энди такую систему: выиграл – играешь дальше. Так что побеждать было важно.

Биз: С таким раскладом нельзя десятку пропускать.

Фюр: Ну почему? Можно. Только тогда надо забивать 11.

(все смеются)

Уит: Все для победы! 

Биз: Ты наверняка в раздевалке говорил еще, мол, пацаны, если забьете определенное количество голов, то я ручаюсь, что перестану пропускать на такой-то отметке? Фюр: Обычно я выставлял лимит где-то на 4-5.

(Биз смеется)

Уит: Не парьтесь, пацаны, я справлюсь!

Биз: Вот только херово, если 3-4 уже в первом залетело.

Фюр: Ой, да таких матчей хватало, когда за первые две с половиной минуты нам три залетало. А потом выигрывали 8:3 или 9:3.

РА: Дворовый хоккей прям.

Биз: Короче, в первом периоде от похмелья отходили, потом собирались в перерыве и делали свое дело в заключительные 40 минут. 

Фюр: Бывало такое, что первые десять минут дремали.

(все смеются)

Фюр: Но потом команда просыпалась, и было понятно, что свои 4-5 мы забьем.

Биз: Это же какая у вас тогда сумасшедшая банда была, что вы иногда могли позволить себе такую роскошь. А потом просто, типа, так, пацаны, давайте соберемся.

Фюр: А знаешь, что самое веселое? В нашем мире оборона не являлась приоритетом. Мы были нацелены исключительно на атаку. Забили четыре – хотим восемь. Забили восемь – подавай дюжину. На счет всем было все равно. Играли исключительно в атаку. У нас защитники на пятаке соперника постоянно паслись в надежде на отскок. Было понятно, что с обороной у нас так себе. Да, тебе бросят 40 раз. Но вы и забьете при этом сами девять. Не так уж и плохо (улыбается).

РА: Реально дворовый хоккей. Нам столько доводилось слышать про лидерские качества Марка Мессье – в его честь даже приз назван. Можешь поделиться с нами какими-нибудь историями, которые это подчеркивают?

Фюр: Отвечу так. Если кто-то играл ниже своего уровня, то с ним наверняка проводили разговор по душам. Месс был лидером, который выражался вслух. Гретц подавал личный пример, а Месс брал на себя все, что связано с речью. Так что если замечали, что ты играешь ниже своего уровня, то тебе наверняка предстояло выслушать пару слов о себе – Марк лично подойдет и все тебе скажет.

Биз: То есть он мог прям встать и напихать кому-то в перерыве?

Фюр: Да даже на тренировке. Сачковать было нельзя. Обязательно напихает.

Биз: Ну и ну.

Фюр: Спорить с ним было бесполезно (улыбается).

Биз: А сам он никогда не сачковал? Неважно что вчера было и во сколько он вернулся домой – он все равно всегда был примером на тренировке и в игре?

Фюр: Однозначно. Знаете, как у нас тогда говорили? Не можешь играть, сгорая от стыда – значит, ты не хоккеист.

(РА смеется)

Фюр: Хочешь оторваться накануне матча? Да пожалуйста. Но завтра ты должен быть готов.

(все смеются) 

Биз: Круто, круто.

РА: Не то чтобы Месс когда-либо играл не на свой уровень, но что если бы вдруг это произошло… что тогда? Кто ему должен пихать? Тренер? Уэйн? Кто-то еще?

Фюр: Так Глен же спрашивал и с лидеров. У него отвечали все – и Гретц, и Месс… Все кому-то отвечали. Но главное, что игроки отвечали друг перед другом. Остальное нас не волновало. Выходили да играли. Выигрывали всей командой и проигрывали всей командой.

Уит: Ты вот упомянул настольный теннис перед играми. Уверен, что у вас там легендарные баталии были. Кто всех выносил? (в оригинале «top dog» – не так часто встречающийся в современности термин, чей антоним «андердог» плотно вошел в русский язык. Изначально это терминология собачьих боев – прим. пер.).

Фюр: Думаю, какое-то время я был в топе.

Уит: Ого, даже так? 

Фюр: Яри еще хорош был. Отлично играл.

Уит: Шведы с финнами вообще здорово в настольный теннис играют почему-то.

Фюр: Так и есть. Тик (Эса Тикканен – прим. пер.) тоже думал, что хорошо играет, но побеждал он нечасто.

Уит: Ставки были? Или бились только за честь?

Фюр: Только за честь, конечно же. Даже если выиграл какую-то копейку, главным все равно оставалась честь.

Биз: Оттолкнусь от вопроса про пинг-понг. На твой взгляд, кто у вас был главным по юмору? Выбери любого человека из всей вереницы ваших легендарных сезонов. Должен же кто-то разряжать воздух в раздевалке. Уверен, у вас хватало таких людей. Назови главного. Кто мог завести команду одним словом и постоянно всех веселил?

Фюр: [Дэйв] Семенко. Даже и думать нечего. У него была эта манера юморить с серьезным лицом. И это каждый раз из ниоткуда прилетало. Если все становились слишком серьезными, он одной фразой мог всех наповал уложить.

Биз: Месси кому-то там пихает, а этот корки мочит, и все в покате.

Фюр: Типа того. 

Уит: Заходит Семенко в раздевалку и говорит: «Фюрзи, ты достал яблочки раздавать – на меня уже люди косо смотрят!» (яблочки на сленге, напомню, это голевые передачи – прим. пер.).

(истерика)

Фюр: Так у нас же с ним спор был на эту тему! Спорили на бутылку «Дом Периньон», кто больше очков за сезон наберет.

(все смеются)

РА: Обалдеть!

Биз: И когда ты насобирал 14 передач, ты, естественно, и выиграл, да?

Фюр: Определенно. Мы вроде даже пару защитников подключили к этому спору.

(все смеются)

Биз: Ну, приехали! Тебе шампанское ящиками, поди, отгружали.

Фюр: Я в том году еще в плей-офф семь отдал! Плеймейкер! (на самом деле, отдал только три, но кто их считает – прим. пер.)

Биз: У меня, кстати, рекорд по передачам за сезон как раз 14 (на самом деле, 32 – в ECHL. В НХЛ Биз дважды выбил 6 передач за сезон – прим. пер.).

(все смеются) РА: Ты вот упомянул Эсу Тикканена… Как про него не спросить? Тебе наверняка есть что про него рассказать. Он ведь тот еще тип был, да?

Фюр: Тикки – красавчик. Он еще жил от меня в двух шагах, так что мы много времени проводили вместе по дороге на каток.

РА: Говорят, он разговаривал на каком-то своем языке?

Фюр: В целом, да. Мы его называли «тиканиз» (то есть как те же Chinese или Japanese, только обыгрывая фамилию – прим. пер.). Потому что хрен его знает, что он там бормочет. Там какая-то дремучая смесь была из английского, финского и шведского. Так что кто его знает, что и когда ему там в голову взбредет. А если он еще и волноваться начинал на льду, то все между собой переглядывались, мол, что он сказал-то? 

Биз: Хочу спросить про ваш состав 1985 года. Говорят, что это лучшая команда в истории. Вы, кажется, проиграли всего три матча в плей-офф тогда. Мне вроде попадалась на глаза твоя цитата, где ты не согласился с тем, что это была лучшая команда в истории.

Фюр: Я считаю, лучшая была в 1987. Как по мне, так в 1987-м глубина получше.

Уит: Это последний год Гретцки?

Фюр: Наверное… Хотя, нет, мы же еще в 1988-м выиграли.

Уит: А, ну да. С вами легко запутаться.

(Фюр смеется)

Биз: Так а почему ты так считаешь? Особенно учитывая, что в том году вы вынесли всех в одну калитку.

Фюр: Да тут дело вкуса, скорее. Обе команды хороши. Просто мне кажется, что у нас тогда лучше с глубиной дела обстояли. Даже в плане тех, кто не проходил в состав. К нам еще в том году Кент Нильссон перешел (в телеграме Алексея Пешнина не так давно была прекрасная юморная история про этого легендарного нападающегоприм. пер.).

Так что у нас играли Яри и Гретц – к ним в тройку можно было любого поставить. Майк Крушелниски тогда левым крайним был. Во второй тройке – Месс, Энди (Гленн Андерсон) и Кент Нильссон. Кто у нас тогда в третьей-то играл? Хм. Дэйв Хантер, Кенни Лайнсмен (Грант явно запамятовал, потому что в 1987-м Лайнсмен за «Ойлерс» уже/еще не играл – прим. пер.) и Пэт Хьюз (снова мимо, Хьюз покинул «Эдмонтон» в 1985-м – прим. пер.).

В общем, мы могли выпускать одну тройку за другой, тасовать их как угодно и играть в любом стиле. Ну и вместе с ними у нас играли Семенко, [Кевин] Макклелланд и [Марти] Максорли (правда, Семенко тогда сыграл всего 5 матчей на старте, а потом его отправили в фарм-клуб, где он и был до конца сезона – Sports.ru). Так что мы могли играть в любой хоккей. Выбирайте на вкус (улыбается).

РА: Мы уже несколько раз упомянули Яри Курри. Он, наверное, один из главных невоспетых героев той эпохи. Можешь сравнить его с кем-нибудь из нынешних игроков для тех слушателей, которые его не застали? 

Фюр: Хм, это не так-то просто. Это должен быть игрок, здорово действующий в обороне. Потому что Яри за всю тройку в обороне отрабатывал. Мне вот на ум приходит Ги Карбонно. Суть та же самая, разве что – да не разве что, а совершенно точно – Яри, конечно, гораздо талантливее в атаке действовал. Так что надо искать игрока, который и 50 голов за сезон забивает, и в то же время его спокойно можно выпустить в спецбригаде меньшинства.

Уит: Когда он только приехал, все сразу поняли, что он станет суперзвездой и будет играть за Гретцки? Или на это ушло какое-то время?

Фюр: Да не, у них как-то сразу все пошло.

Уит: Понятно.

Фюр: В этом весь прикол был. Слэц выпускал его на меньшинство. Кто у нас тогда в меньшинстве играл? Месс и Энди, Яри и Уэйн, Дэйви Хантер и Пэт Хьюз. Вот три наших сочетания нападающих. Первая пара могла забить больше соперника в меньшинстве. Вторая пара тоже на это способна. А третья занималась обороной.

РА: Я уже сегодня упоминал вскользь вратарей, давай к этому вернемся. Тебе не кажется, что экипировка у современных вратарей слишком здоровая? Ты-то играл во время, когда в щитки все еще конский волос забивали, да и о стиле речи не шло. Как вратарское дело изменилось с новой экипировкой?

Фюр: Главное, что изменилось – это вес. Мы-то по 11 кг на себя навешивали в каждом матче. Так что лучше, чтобы экипировки было поменьше, а то совсем двигаться не сможешь. А теперь она весит килограмма два. Понятное дело, что раз она такая легкая, то пусть будет побольше. Сейчас вот то и дело обсуждают, что надо бы как-то уменьшить размеры экипировки. На самом деле, надо просто ее потяжелее сделать. И тогда вратари сами ее уменьшат.

Биз: То есть у вас тогда задача состояла скорее в том, чтобы сбросить вес, а не размер?

Фюр: (улыбается) Однозначно сбросить вес. Накинь себе на плечи рюкзачок в 13 кг и побегай с ним. Так себе забава. Экипировка еще и не высыхала – вот в чем главный ужас. Чем дальше в сезон, тем тяжелее она становилась.

Биз: В продолжении вратарской темы… Ты вот столько яблочек раздал. А крюк ты себе загибал? Делал специальный загиб, чтобы было удобнее шайбу контролировать?

Фюр: Только конце карьеры. В начале я мучился с прямым загибом и хреново играл клюшкой. Так что потом сделал небольшой загиб. Но вообще большинство передач я заработал на том, что отбивал шайбу в нужном направлении. Мы не делали упор на то, чтобы обязательно поймать шайбу намертво.

Биз: И еще вопрос про экипировку. Ты же в 1989 году подписал контракт с Pepsi?

Фюр: Так и есть. На Матче звезд.

Биз: Ага. Потом ты себе их логотип нанес на щитки, и из-за этого начались какие-то проблемы, верно?

Фюр: Да уж. Лиге это не очень понравилось. Ее ведь в долю не взяли. Так что руководство лиги плохо относилось ко всей этой истории и запрещали мне носить те щитки (улыбается).

Биз: Пободались по этому поводу?

Фюр: Да так. Поспорили немного. Они меня вроде дисквалифицировать угрожали, если я выйду на игру в таких щитках. В итоге не стал их надевать. Зато повеселился.

Биз: Пришлось как-то на рекламе отбивать? В Pepsi же ведь на другой исход рассчитывали.

Фюр: Нет, но зато я их на утреннюю раскатку надевал. То тут, то там они, в общем, мелькали. Чтобы про них никто не забывал (улыбается).

Уит: И вот у вас такая молодая команда… Мы уже столько имен перечислили… И вы все вместе путешествуете по континенту. Вы были молоды и наверняка тусили в каждом городе. Верно? Ну то есть, вы зависали всей командой?

Фюр: Еще как. Мы всегда все вместе делали. Именно это и было классно в нашей команде. Мы все делали вместе. После тренировки все обязательно шли на командный обед. Пили пиво. Молодежь оставалась подольше, а женатые разъезжались по домам. В общем, все делали вместе.

РА: Ты играл в эпоху, когда еще не было традиции выдавать кубок на день. Как вы отмечали победы? Понимаю, что у вас был богатый выбор. Но как все выглядело обычно?

Фюр: Это зависело от того, куда 20 человек решили пойти. Домой кубок тогда толком никто не забирал. Мы, скорее, просто путешествовали с ним с места на место. Сходим к кому-нибудь в гости, пойдем в бар, оттуда в ночной клуб… Гастроли, в общем, устраивали.

Биз: Кстати, о путешествиях. Я слышал, что ты отметил в Сент-Луисе свое 21-летие, и потом всем рассказывал как тебе там понравилось. И в конце карьеры ты там даже поиграл. Чем именно тебе Сент-Луис в душу запал?

Фюр: Людьми. Там атмосфера прям как в канадских городах. Это большой хоккейный рынок. Так что там весело было играть. Старая арена, правда, херовая была, ну да ладно. Главное, что там было весело играть.

РА: Судя по документалке и разным роликам с твоим участием, ты не раз менял дизайн маски. Почему?

Фюр: Мне нравилась маска, которая к лицу прилегала. Во-первых, потому что с ней можно было что-нибудь придумать интересное и в плане рисунка, и в плане цветов. А потом все уперлось в жизненную необходимость. Пришлось перейти на сетку, потому что она лучше абсорбировала броски. Ведь когда шайба попадала в старые маски, было прям больно. Поэтому все и пытались поймать шайбу намертво. Но если бы мне пришлось выйти на лед, и мне бы дали выбрать маску, я бы все равно взял ту, которая к лицу прилегает. Мне она больше всего по душе.

Биз: И вот ты перебрался в «Сент-Луис». Уверен, что Гретцки приложил к этому руку, учитывая что он уже был в команде (Гретцки обменяли в «Сент-Луис» в феврале 1996-го, а Фюр подписался еще летом 1995-го – Sports.ru). Говорят, ты вроде на первые сборы приехал абсолютно не в форме. Правда?

Фюр: Как это не в форме? В форме шарика же! (улыбается) (все смеются)

Уит: Тебя же [Майк] Кинэн домой отправил, да?

Фюр: Да. Поспорили на тему того, могу я играть в такой форме или нет. Отправили меня в итоге домой на пару дней. Ну, думаю, ладно. Звонит мне потом, обратно зовет. Если, говорит, не будешь ничего плохого про меня говорить, то и я про тебя не буду. Просто играй. Ну, думаю, хорошо. Я и играл.

Биз: Это точно. Ты ведь, кажется, 76 матчей подряд в том сезоне выдал – это до сих пор рекорд НХЛ. Сколько ты там сказал всего он сыграл, РА? 79? И это же тоже рекорд?

РА: Да. 79 матчей всего, из них 72 в старте.

Уит: И хрен кто это когда-либо побьет.

Биз: Да, тут никакая аналитика не поможет.

Фюр: А еще говорили, что я не в форме (улыбается).

Биз: Без лишних жировых складок на плаву бы не удержался в том сезоне, да, Грант? (в оригинале «love handles» – то есть то, за что можно ухватиться любя. Есть за что подержаться, иными словами – прим. пер.)

Фюр: Знаешь… Платят ведь не за то, чтобы ты на сборах в форме был. Платят за то, чтобы ты был в форме в плей-офф, когда это важнее всего. Так что я вел планомерную работу с весом. Тут задача на выносливость. Уит: Задача выйти на пик в нужный момент.

Биз: Все правильно.

Уит: Есть пять месяцев на то, чтобы набрать форму.

Фюр: Слушайте, раньше и выставочных матчей играли штук десять. Там тоже можно было набрать форму, потому что тебя наверняка поставят на восемь или девять.

Биз: Тебе пришлось столкнуться с проблемами ближе к концу карьеры, когда тренировочный процесс в межсезонье становился все серьезней и серьезней?

Фюр: Я в первые четыре сезона вообще в бейсбол летом играл. Закончился хоккей – сразу нырял с головой в бейсбол. А потом в клубе решили, что мне больше не стоит играть в бейсбол. Слэц вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что деньги мне платят не за то, чтобы я в бейсбол играл. Ну, думаю, а чем мне летом-то теперь заниматься? Зал я особо никогда не любил. Так что я занимался… ничем. В гольф немного поигрывал. Потом как-то в фастбол играл, но мне сказали, что это все равно что бейсбол, и тоже запретили. Так что летом я толком ничем не занимался. Просто отдыхал.

Уит: А чем фастбол отличается от бейсбола?

Фюр: Подачей. В одном сверху подают, в другом снизу (улыбается).

Уит: Вот как? Интересно. Есть ощущение, что в фастболе сверху подают (это потому что Грант не совсем верно ответил на вопрос. Фастбол – это, по сути, тот же бейсбол, только с одним видом подачи. Собственно, один из видов подачи в бейсболе и называется «фастбол». Поэтому в фастболе можно подавать только фастболы, в то время как в бейсболе можно подавать кервболы, наклболы и прочее.  Подача снизу – то есть снизу вверх, а не сверху вниз – это вообще софтбол, где и игровое поле меньше, и мячик больше, и прочие мелочи – прим. пер.).

Фюр: Мне тогда, кстати, тот же самый вопрос задали. Чем одно отличается от другого? Я так и ответил: в одном подача сверху, в другом – снизу. Это не одно и то же (улыбается).

Биз: Я так понимаю, вы с Кинэном тогда уже в отличных отношениях были. Начали вы, может быть, и неважно, но потом все выровнялось.

Фюр: Совершенно верно. Мне нравилось у него играть. Гонял ли он молодых? Да, некоторых гонял. Всегда ведь за кем-то нужен глаз да глаз. У нас же Халли был (Бретт Халл – прим. пер.). Так что нас особо не трогали (улыбается).

Биз: Потому что они постоянно между собой лаялись?

Фюр: Можно и так сказать. Почти каждый день. За этим прям было интересно наблюдать, я вам скажу. Ноги сами в раздевалку несли – лишь бы ничего не пропустить. Даже специально пораньше приезжал, чтобы посмотреть что там к чему.

Биз: А что было-то? ##### друг друга крыли? Или какие-то подколы?

Фюр: Всего понемногу. Бывало такое, что и ##### друг друга крыли в перерывах. 

Биз: И каждую неделю обязательно хоть раз, но что-нибудь такое происходило?

Фюр: Куда там. Хорошо, если два дня не собачатся.

(все смеются)

Биз: Странные отношения. Тебе вообще такое где-нибудь еще доводилось видеть?

Фюр: (улыбается) Нет. Это был определенно новый опыт. Я тогда вообще много времени с Халли проводил. Тусили, в гольф играли… Но, да, я к такому не привык.

РА: Вот ведь тоже любопытный персонаж, да?

Фюр: С Халли не соскучишься. Он всегда говорил то, что у него на уме – и неважно, понравится тебе это или нет.

Биз: Как думаешь, можно его назвать Джоном Дэйли от хоккея? Справедливое сравнение? (успешный гольфист, известный в том числе пристрастием к выпивке и различными скандальными ситуациями – прим. пер.)

Фюр: (смеется) Да, соглашусь. Хорошее сравнение.

Биз: Ага, понятно. Так а вы теперь, наверное, с ним постоянно вместе в гольф играете?

Фюр: Ну, мы пересекаемся тут и там на разных турнирах. И когда встречаемся, то, да, зависаем. Играем в гольф, перешучиваемся.

Уит: А ты участвовал в American Century Classic? (турнир для знаменитостей, проводится в Неваде на озере Тахо – прим. пер.)

Фюр: Да я там лет эдак двадцать играл. 

Уит: ##### себе! А че бросил?

Фюр: Стариков выгоняют из племени.

Уит: Серьезно? Прям так и говорят, мол, удачи, спасибо за воспоминания?

Фюр: Типа того.

Уит: На НХЛ похоже.

Биз: Чувак, так ты, получается, первый инфлюэнсер в НХЛ! С лого Pepsi на щитках, которого потом поматросили да и выкинули с гольф-турнира.

Фюр: (улыбается) Это жизнь. Стариков выгоняют из племени.

РА: Давай вернемся к 1996 году и «Сент-Луису». Когда в команде стали догадываться о том, что к вам обменяют Уэйна Гретцки?

Фюр: Да мне кажется, мы и не догадывались. По-моему, мы просто пришли как-то на каток, и нам об этом сообщили. Мы слышали, что его могут обменять. Но никто и не догадывался, что в «Сент-Луис».

РА: Да уж, это определенно удивило. Ходят слухи, что он не стал подписывать новый контракт из-за Кинэна. Справедливо?

Фюр: Я не уверен на 100%, но могу вам сказать, что к концу сезона взаимопонимание между ними тоже было не на 100%. Пойдет такой ответ? (улыбается)

РА: (смеется) Годится. У тебя тогда тоже тяжелый сезон выдался. Ты провел 79 матчей, все шло хорошо, и тут в тебя врезался Ник Кипреос, и назвал это игровым моментом. Крис Пронгер иначе видел эту ситуацию… (в частности Пронгер указывает на то, что он толкал Кипреоса вправо, а тот полетел влево, но сам Ник и не скрывает, что сознательно упал на Фюра, не рассчитывая, что это приведет к травме – прим. пер.)

(Фюр смеется)

РА: Как ты сейчас относишься к тому инциденту? Вы ведь действительно могли замахнуться на кубок в том сезоне (эту историю и не только я в свое время проиллюстрировал в историческом сюжете на Канале НХЛприм. пер.)

Фюр: Так я думаю, мы и выиграли бы кубок в том году. У нас все было на месте. Все играли хорошо. Так что жаль, что так вышло. Ну… как принято говорить, ##### случается. Сто раз на тебя упадут – и ничего. А тут на тебе.

Биз: Грант, только скажи – и я похищу его семью. Без проблем.

(все смеются) 

Уит: Удалим подкаст, где он у нас в гостях, Биз.

Биз: Тебе хана, Ник! Ходи оглядывайся.

Фюр: Мы поквитались потом в Торонто на премьере фильма. Пригласили его выйти на сцену. Он не знал, чего ожидать. Было видно, как он немного нервничал по дороге на сцену. 

Биз: Вы что, до этого вообще ни разу не обсуждали эту историю?

Фюр: Неа.

Биз: И держали его в неведении, понятно. Вот значит как ты с ним поквитался.

Фюр: Держал в неведении, заставил его задуматься об этом немного. Да и вообще все с ним мило общались. Он не понимал, как ему себя вести.

Биз: То есть ты даже не упомянул этот момент?

Фюр: Ну упомянул, но так… В светлом формате, что ли (улыбается). В общем, просто заставил его немного понервничать.

РА: Прежде чем оказаться в «Сент-Луисе», ты поиграл немного за «Торонто» и «Баффало» (и «Лос-Анджелес» – прим. пер.). Ты не так много времени провел в «Баффало», но встретился там с будущим членом Зала славы Домиником Гашеком. Догадывался тогда, что он станет настолько хорош? 

Фюр: Конечно. Я ведь Дома еще на Кубке Канады видел в… 1984-м. Так что я знал, что он далеко пойдет. Просто ему тогда еще не дали шанса раскрыться. Он до этого в «Чикаго» играл. И когда его ставили на матчи, он играл здорово. Так что ему надо было просто дать возможность себя проявить.

РА: Как бы ты описал его стиль? Понимаю, что он довольно уникален, но все же.

Фюр: Я бы назвал это стоп-дроп-н-ролл (то есть поймал-упал-кувыркайся – прим. пер.).

(все смеются)

Фюр: Дом играл немного нестандартно, но главное, что шайба в него попадала. Неважно, как это выглядит. Главное, чтобы работало.

РА: Да, главное отбить. Ты вот заговорил про Кубок Канады. Ты участвовал в нескольких, в том числе в знаменитом 1987 года. Ты провел все девять матчей, включая три в финале. Каждая игра закончилась со счетом 6:5. Чем тебя больше всего удивили Советы?

Фюр: Стилем. Они не бросали при первой же возможности. Разыгрывали до верного. Вот к этому, наверное, мне пришлось больше всего привыкать. Вроде бы можно бросить, но угол не совсем идеальный – и он не бросает. Ждет и ищет партнера в более выгодной позиции. Вот к этому пришлось привыкать.

РА: Были какие-нибудь памятные встречи с советскими игроками за пределами площадки?

Фюр: Я потом играл с Александром Могильным в «Баффало». Да и вообще потом немного с ними познакомился поближе. Оказалось, что они классные ребята. Но в 1987 году нам не разрешали с ними контактировать. Их всегда окружала охрана. Да и, судя по всему, у них тогда никто по-английски не говорил. 

Биз: Тогда и в НХЛ та же история была, в принципе. Обмены случались нечасто, игроки редко переходили из одной команды в другую. Мне кажется, что тогда даже если игроки из разных команд встречались на каком-нибудь благотворительном турнире по гольфу в межсезонье, между ними все равно присутствовала некая неприязнь.

Фюр: Да, тогда хватало таких команд. Нам повезло. Наша команда со всеми нормально общалась. Да, сначала ты бьешься против соперника. Но потом встретишь его в баре – и вы спокойно пьете пиво. У нас ни к кому не относились с неприязнью. Разве что к «Калгари». С ними мы нечасто общались – что летом, что во время сезона (улыбается).

Уит: Так это потому, что вы растаптывали всех соперников. Ребята, айда с нами в бар! А сами их 9:3 вынесли.

Биз: А там все только и ждут, чтобы их к вам обменяли.

(все смеются)

Биз: В том же году проходило Рандеву. Как там было? Два матча сборной Звезд НХЛ против русских.

Фюр: Да, в Квебеке играли.

Биз: И как? Думаешь, НХЛ стоит попробовать сделать сейчас что-то подобное? Для тебя это был приятный опыт?

Фюр: Да, было весело. Мне, безусловно, повезло – меня на оба матча поставили. Так гораздо веселее. Плюс, играешь с кучей звезд из разных команд. Завязываются дружеские отношения… Да и вообще здорово провести с ребятами вот так 7-10 дней. Своими глазами видишь, как в них силен дух соперничества.

Биз: Да уж. Вот что хочу у тебя еще спросить. Ты ведь и потренировал немного в «Койотис» и в других командах. Тебе это принесло удовольствие? Учить молодых, показывать им что куда и так далее.

Фюр: Конечно. Мне это прям по душе было. Главное – любить хоккей. В этом мне вообще видится одна из проблем современного хоккея. Он уже не приносит игрокам столько радости. В «Финиксе» в наш тренерский штаб входили Ульф Самуэльссон, Рик Токкет, Гретц, я, Барри Смит… Так вот нам хоккей по-прежнему был в радость. Вот самое главное. Надо любить приходить на каток каждый день. Иначе это уже работа. Не надо превращать это в работу. Тебе самому должно хотеться проводить время на катке. Вот это мы и пытались привить нашим игрокам. Хоккей должен быть в радость. 

Биз: Ну да. Сейчас после пары поражений все приходят на тренировку как ни в чем ни бывало, будто ничего страшного не происходит. Все как-то слишком серьезно стало. Причем это касается и жизни за пределами площадки. Нынешние игроки уже так не бухают.

Фюр: Да уж. Это вообще первое, что я заметил, когда стал тренером – игроки перестали пить пиво всей командой. Сейчас все разбегаются по своим делам. Нет больше такого сплочения. Меня это несколько удивило. Я-то думал, что в командах все по-прежнему держатся вместе, бьются друг за друга, хотят проводить время вместе и все такое. А теперь кто во что горазд. Разбиваются на группки по 2-3 человека. Вот это изменилось больше всего по сравнению с тем, когда я сам играл.

Уит: Многие твои партнеры по «Эдмонтону» стали генеральными менеджерами и вошли в руководство клубов. Тебе это вообще было интересно? Или не особо?

Фюр: Нет. Ну то есть… работать в руководстве… Ну, может быть, это и весело, не знаю. Как по мне, так ходить в костюме каждый день – это так себе затея. С другой стороны, в чем я лучше всего разбираюсь? Во вратарях. Мне по-прежнему нравится наблюдать за игрой вратарей. Если когда-нибудь вернусь в хоккей, то именно этим я и хотел бы заниматься.

РА: Я забыл упомянуть, что ты выступал еще и за «Лос-Анджелес». Заглянул к «королям» на чашечку кофе, можно сказать. Ты там оказался в результате обмена – причем довольно громкого. В «Баффало» тогда отправился Алексей Житник (а также еще два игрока и драфтпик в пятом раунде; «Кингс» также получили Филиппа Буше и Дениса Цыгурова – прим. пер.). Тебе тогда сделали вообще предложение о продлении контракта по окончании сезона? Просто ты потом в итоге с «Сент-Луисом» подписался. За тебя будто бы много отдали при обмене, а потом отпустили на все четыре стороны.

Фюр: Там тогда руководство менялось. Мне же впервые выпал шанс выйти на рынок свободных агентов. Хотелось посмотреть, какие у меня варианты, и есть ли они вообще. Потом мне позвонил Майк Кинэн, спросил, интересен ли мне «Сент-Луис», и я ответил, мол, конечно, давай попробуем. Он, правда, забыл упомянуть, что обменял тогда Кертиса Джозефа, которого признали самым популярным игроком в команде – письмо с этой информацией на почте, видимо, потеряли.

(все смеются)

РА: После Кинэна ты потом работал с Тренером-Кью – Джоэлом Кенневиллом. Какие у вас сложились отношения?

Фьюз: Кью классный. Редко у какого тренера я играл с таким удовольствием. Он общался со всеми без какого-то напора. Все довольно олдскульно. Тренировки всего по 45-50 минут, но там надо выкладываться на 110%. Высокий темп в хорошеем настроении – всем нравилось.

Биз: А ты тогда знал, что он долбанутый на всю голову ставочник по скачкам?

Фюр: (смеется) Понятия не имел.

Уит: Что-то как-то тебе не верится, Грант.

Биз: Харэ по ушам нам ездить.

Фюр: Так я же не по скачкам. Откуда мне было знать?

Уит: Давай обсудим, как свитер с твоим номером под своды арены подняли. Ты тогда вышел на лед в щитках, покатался немного… Кстати, так вроде многие делают. Чем тебе запомнился тот вечер?

Фюр: Круто было. Во-первых, это неожиданно. Я был рад просто играть в хоккей, не говоря уже о том, что он мне принес. Круто, что все это прошло на глазах у моих друзей и семьи. (улыбается) Я, наверное, тогда нервничал больше, чем когда играл.

Уит: Выступил с речью?

Фюр: Куда же без нее. Там много чего было. Хотя я вообще не люблю толкать речи.

Уит: Ооо, так ты наверняка переживал тогда. Понимаю, о чем ты. Это как на свадьбе перед речью – хуже чувства и не придумаешь.

Фюр: Да уж. Когда меня вводили в Зал славы, я написал речь и отдал ее сыну, чтобы не потерять. А потом вышел на сцену и понял, чтобы забыл забрать листок обратно (улыбается).

(Биз смеется)

Фюр: Так что вся та речь – это чистой воды импровизация. Потому что я вышел без листка. Вот тогда я паниковал будь здоров. И когда номер из обращения выводили – то же самое. Я думал тогда написать речь, но подумал и не стал. Один раз уже такое было и ничего – выжил. Скажу то, что придет в голову, да и все. Так и сделал. Правда, я тогда вспотел так, как, наверное, ни на одной игре не потел.

Биз: Могу себе представить. Уэйн Гретцки сказал, что ты лучший вратарь в истории хоккея. Когда про тебя такие слова говорит такая глыба – скорее всего, величайший игрок в истории – тебе, скорее, неловко или, наоборот, думаешь, мол, спасибо, братан? Как ты к этому относишься? 

Фюр: Ну, здорово, когда за тебя радеют такие люди. Хотя так-то я себя лучшим не считаю – легко поставил бы пару человек выше себя.

Биз: Это кого же?

Фюр: Во-первых, Терри Савчак. Когда я начинал, он как раз установил уровень, к которому надо было стремиться. Так что определенно Терри Савчак. Мартен Бродер еще. Патрика [Руа]. Да и после них много еще классных ребят было. Еще можно имен 5-20 перечислить легко. Много классных вратарей было. Но для меня эта тройка вне конкуренции.

Биз: В молодости Пэтти Руа отличался вспыльчивостью. Ты вот прекрасно разбираешься во вратарях. Тебе нравится, когда люди с такой страстью относятся к делу? Вы вообще обсуждаете ваши стычки, когда пересекаетесь?

Фюр: (улыбается) Я находил это увлекательным. Вы посмотрите на Билли Смита (а лучше почитайте его большое интервью Spittin’ Chiclets – прим. пер.). Я обожаю Смитти. В мои первые 3-4 сезона в лиге Смитти не было равных. Не вратарь, а золото. Вы посмотрите, как он заряжен на борьбу. И, кстати, на какую грубость он готов пойти ради победы. А потом встречаешь его за пределами льда – и это милейший человек. И ты такой… Хмм, неожиданно. Забавно это видеть.

Или Хэкси – та же история (Рон Хэкстолл – прим. пер.). Все считали его чокнутым, а он на самом деле милейший парень. Не знаю, что с ними происходит, когда они коньки надевают – жмут они им или еще что – но они открываются с другой стороны.

Биз: Даже не представляю, сколько людей хотели подойти к Рону Хэкстоллу после матча за автографом, но потом передумали. Кто его знает? Может быть, он мне башку проломит?

Фюр: (смеется) Хэкси забавный. Он растяжку делал прямо в центральном круге. В одном финале Кевин Лоу ему постоянно шайбу кидал между ног на разминке. Я еще тогда смотрю на это и думаю: «Ну щас начнется». И тут в каком-то матче завязывается перепалка – Хэкси там что-то не понравилось, а вокруг собираются Семенко, Марти, Дэйв Браун… Ну, думаю, щас начнется. Но, слава богу, здравый смысл восторжествовал. Была бы регулярка – все могло бы закончиться иначе. 

РА: Грант, я хочу обсудить еще один момент из документалки, если ты не против – дисквалификацию, которую тебе выписал комиссар лиги Джон Зиглер после обвинения в использовании наркотиков. Ну или сам подбери точный термин. Понимаю, что тогда общество иначе относилось к вопросам зависимости и лечения от нее. Мне показалось, что упомянутая статья выглядела как-то подозрительно. Тебе дали год. Ареста не было, в скандалы ты не влипал, и в итоге срок дисквалификации сократили. Как по мне, так тебя сделали козлом отпущения за всех. Ты считаешь так же?

Фюр: Пожалуй, я понес наказание за все, что происходило в лиге в те времена. Но, с другой стороны, заслуженно. Что скрывать? Да, было. Обрадовался ли я дисквалификации? Нет. И она до сих пор занозой сидит. Но можно злиться, обижаться, дуться, а можно попробовать как-то исправить ситуацию. Я вот решил стать другим человеком. И потом дальше занимался своими делами.

РА: Было такое ощущение, что НХЛ будто бы судит тебя в белом пальто? Опять-таки это другое время, но все же. 

Фюр: Из меня решили сделать пример. В этом нет никаких сомнений. Во-первых, я играл в успешной команде. А что все хотят сделать с успешной командой? Сбить ее с пьедестала. И я попался. Легкая мишень. Так что, да, мне за это прилетело. Но в то же время, благодаря этому я вырос как человек.

РА: Как отреагировали в лиге в целом? Что тебе говорили в личных беседах?

Фюр: Многие игроки меня поддерживали. Это было самым важным. Я тогда понял, что лига – это как большая семья. Со мной связались многие ребята из других команд и сказали, мол, не переживай, все образумится, и ты вернешься. Было приятно, что многие игроки меня поддерживают.

Уит: Ты завершил карьеру после сезона в «Калгари». Пришло понимание, что тело уже не то, и не следует командам головы?   

Фюр: Да. С головой все было в порядке. Если бы можно было играть одной головой, все было бы в порядке. Но тело уже отказало. Мне восемь или девять раз оперировали колено, к тому же. Я уже не мог заниматься тем, чем мне хотелось, и делать это хорошо. Я наверняка мог бы играть на среднем уровне. Может быть, протянул бы так еще годик-другой. Но средним мне быть не хотелось. Мне хотелось играть на высшем уровне и бороться за кубок. Так что пришло время заканчивать.

Биз: Не могу не спросить – мне тут рассказывали историю про леденцы (Gobstopper – круглые шарики твердой карамели с оболочками из нескольких слоев сахарного и кислого сиропа – прим. пер.).

(Фюр смеется)

Биз: Может быть, это все полная брехня. Или нет? 

Фюр: Не знаю. А что за история-то?

Биз: Что ты очень любишь леденцы. Один из них застрял у тебя в щитке, ты в каком-то матче упал на колени и получил из-за этого травму. Это правда?

Фюр: (улыбается, смотрит в сторону) Возможно.

Биз: ДА ЛАДНО?! То есть все-таки правда?!

Уит: Да правда это, правда!

Биз: Просто чтобы ты понимал – каждый раз, когда всплывало твое имя, я такой, эх, вот бы он к нам на подкаст заглянул, и тогда я бы спросил его про леденцы. Поэтому, пожалуйста, можно с самого начала и до конца? Что там произошло?

Фюр: Так, нууу… Где же мы играли-то тогда? А, в Филадельфии! Я в «Сент-Луисе». Я действительно очень люблю твердые леденцы. Спрятал себе несколько в щитки, сел на скамейку. В старте – Джейми Макленнан. И тут у Макарошки мышцы свело (нынешний аналитик, приезжавший в свое время ненадолго в Магнитогорск, известен в хоккейных кругах под прозвищем Noodles, поскольку в бытность игроком предпочитал есть в автобусе домашнюю пасту, вместо того, чтобы питаться в забегаловках – прим. пер.).

Организм обезвожен, что-то у него там свело. Мне говорят, мол, давай живо на лед. Вылетаю со скамейки – вообще забыл про леденцы в щитках. Отбиваю первый бросок. На что я приземляюсь? На леденец под коленом.

Биз: Ой.

Фюр: (улыбается) Да, так себе ощущения.

Биз: А матч-то доиграл?

Фюр: Конечно. Доиграть-то доиграл, но всю дорогу думал, какой же я идиот. Такие времена тогда были. «Маунтин Дью» в бутылки вместо воды заливали, например.

Биз: Гоняли физиотерапевтов за хот-догами.

Фюр: В Монреале-то уж точно (имеется ввиду, что Монреаль знаменит на всю лигу своими хот-догами. Их подавали всем приезжим командам еще на старом «Форуме». Об их вкусовых качествах ходят легенды – прим. пер.).

Уит: (кивает) Да-да-да.

Биз: Часто такое бывало, что ты берешь хот-дог, как вдруг замена вратаря, и тебе надо срочно выходить на лед с набитым брюхом?

Фюр: Лишь один раз. В Квебеке.

(все смеются)

Фюр: Там ведь запасной вратарь сидел на противоположном конце площадки. Так что возьмешь себе 3-4 хот-дога и сидишь. Не помню только, кто тогда в старте вышел. Ронни Лоу что ли… В общем, его меняют. И я встаю в ворота с полным брюхом хот-догов.

Биз: Ну и как? Затащил?

Фюр: Давай так отвечу – если виноват, то играешь хорошо (если этот случай произошел во времена «Эдмонтона», то, видимо, речь про 8 января 1985 года. «Ойлерс» выиграли 4:0, Гретцки набрал 1+2, а Фюр вышел со второго периода вместе Энди Муга – прим. пер.).

(все смеются)

РА: Когда в составе Вилли Вонка, надо держать третьего вратаря в заявке. При выходе 1-в-0 при виде кого тебя особенно трясло?

Фюр: А у меня с этим, кстати, все хорошо было. 1-в-0 мне даже нравились, потому что я считал, что преимущество за мной. Гораздо хуже, когда ребята вроде Эла Макинниса или Рида Ларсона лупят метров с шести, а перед ними все расступаются. Или остается один нападающий, который в качестве блока только клюшку выставляет.

Биз: Есть еще такие, которые сразу со входа в зону низом лупят. 

Уит: У меня всегда хорошо получалось Фламинго. Ну, знаешь, когда нога вроде бы на линии броска, а ты потом берешь и поднимаешь ее. Бам – шайба в воротах. 

(Фюр улыбается, кивает)

Фюр: Видал такое. Кто же это был-то… А, Коф! Он тоже пытался убрать ногу, но поднял не ту, и ему шайбой прилетело. 

Уит: Карма!

Фюр: Он на меня потом еще и наорал. Кто ведь виноват в том, что он попытался заблокировать бросок? Конечно же, я.

(все смеются)

РА: Ты сказал, что преимущество за тобой. Что ты имеешь ввиду? Какое преимущество? 

Фюр: При выходе 1-в-0 главное – терпение. Если я не дергаюсь, тебе надо что-то придумывать, иначе пространства не останется. Так что чем дольше я нахожусь в одном месте, тем тяжелее мне забить.

РА: Хм.

Фюр: Игра в кошки-мышки в каком-то смысле.

РА: И еще хочу спросить про документалку. Ты сказал, что рос в Альберте, что расовая принадлежность там не имела значения, что у тебя никогда на этой почве не возникало никаких проблем с партнерами… А в других городах с этим были проблемы? Может быть, с кем-то из соперников возник конфликт?

Фюр: С соперниками вообще ничего такого не было. В Баффало один раз случился неприятный момент, но прям мелочь. Просто меня это немного удивило, да и все. Думал, что к 1993-му – или 1994-му? – мир уже несколько изменился. Но мы вот с вами в 2021-м разговариваем, и все по-прежнему. Так что, может быть, у меня тогда были завышенные ожидания, только и всего.

РА: В раздевалке что-то случилось? Или на льду? Фюр: В гольф-клубе, что интересно. Меня не пустили в гольф-клуб просто потому, что у меня загар слишком сильный.

Биз: Поднял тогда бучу? Сообщил об этом куда-нибудь? Как там вообще все было? 

Фюр: Это больше ребят из команды зацепило, нежели меня. Я просто пошел в другой гольф-клуб. Не хотят меня видеть – нет смысла упираться. Взял и пошел туда, где мне рады. Но потом об этом узнала пресса. Вот тогда нехилая шумиха поднялась. Некоторые ребята из команды пуще моего переживали. А я всегда говорил – нет смысле переживать, если тебе где-то не рады. Просто находишь людей получше, и все.

Биз: Позитивно мыслишь. Так и надо. Ты еще что-то хотел спросить, РА?

РА: Да я тут ищу вопрос просто, а то мы скачем с темы на тему. Давай поговорим про «Торонто». Тебя туда тоже с шумом обменяли. Венсана Дамфусса в «Эдмонтон» отправили (а вместе с ним Питера Инга, Скотта Торнтона, Люка Ричардсона, денежную компенсацию и будущие преимущества; «листья» же получили Фюра, Гленна Андерсона и Крэйга Беруби – прим. пер.). Тебе тогда едва исполнилось 29, ты уже перенес несколько операций… Тебе хотелось остаться в «Торонто» подольше? Просто ты там мало времени провел. 

Фюр: В «Торонто» было весело. Я пришел в команду как раз тогда, когда там началась перестройка. В первом сезоне мы играли неважно. Но потом к нам пришли Дагги Гилмор, Джейми Макоун, Рик Наттресс… Так что команда прибавила. Думали, что далеко зайдем в плей-офф. Феликса [Потвена] задрафтовали опять же. У нас была хорошая команда, но не хватало еще какого-нибудь снайпера. Поэтому меня обменяли в «Баффало» на Дэйва Андрейчука. Так «листья» получили снайпера, а я – новые просторы. Причем можно было даже не переезжать. 

Биз: У меня все. Грант, я тут под тебя страниц пять вопросов заготовил. Спасибо, что уделил нам время. Я тут вот, кстати, себе еще записал, что в последнем сезоне ты взял под крыло Фредди Брэтуэйта. Уверен, для тебя это был важный момент. Знаю, что его недавно в «Хендерсон Найтс» подняли (фарм «Вегаса» в АХЛ, где 48-летний на тот момент Брэтуэйт, хорошо знакомый нам по «Ак Барсу» и «Авангарду», работал тренером вратарей. Его действительно заявили вторым голкипером на матч с «Сан-Диего», но на лед он так и не вышел. Зато пощеголял в маске «Атланты» – прим. пер.).

(все смеются)

Биз: Так что он там не собирается заканчивать – ни играть, ни тренировать.

Фюр: (улыбается) Видел эту новость. Вот вам классная история про Фредди. Мы же с ним жили вместе, когда меня обменяли в «Калгари». Прилетаю в Финикс поздно вечером. А Фредди откуда-то узнал, что я люблю чизбургеры. Прихожу в номер – а там уже поляна накрыта. Вот это я понимаю знакомство! Золото, а не сосед. Приходишь – а у тебя чизбургеры на столе.

Биз: Офигеть.

Уит: Спасибо огромное, что заглянул к нам на подкаст. Поздравляю тебя с потрясающей карьерой. Всем рекомендую документалку – она мне прям зашла. Удачи в гольфе – уверен, у тебя на носу несколько турниров!

Фюр: Парочка. Сейчас поеду в Чикаго с Джермейном Даем играть (известный в прошлом бейсболист – прим. пер.). Недавно вот с турнира Билла Мюррея вернулся (известный в прошлом Билл Мюррей – прим. пер.). Весело было.

Биз: Ого.

Уит: Круто. Могу себе представить.

Биз: Вообще, если вам с Гретцки интересно сыграть с как-нибудь с легендами в Sandbagger, то дай знать. Может быть, подыщем вам местечко (гольф-проект Spittin’ Chiclets – прим. пер.).

Фюр: Так я только за. Может, даже на копейку-другую сыграем.

Биз: Ну не знаю, чувак. Это не так-то просто, когда на тебя камеры направлены. У нас их в Sandbagger полно. Не уверен, что тебе это привычно.

Уит: Ты вот играл в финалах Кубка Стэнли, Кубков Канады, что-то там выигрывал – это все не то.

РА: Дай-ка я быстренько еще спрошу. Ты играл в паре с Мюрреем?

Фюр: Я играл в паре, но не с Мюрреем.

РА: Ясно. Вот, конечно, тоже персонаж.

Фюр: О, да. Любит хорошо провести время.

Биз: У тебя голова не кружится, когда таких звезд встречаешь? 

Фюр: Я на таких турнирах уже лет 20 выступаю. Я рад и тому, что просто могу назвать их своими друзьями. Могу подойти, поговорить о чем-нибудь, провести с ними время… Наверное, это главная плюшка, которую мне дал хоккей – потрясающие друзья из других видов спорта, сферы развлечений, музыки… Это довольно круто.

Биз: Очуметь. В общем, дружище, спасибо, что заглянул и поделился историями с нашими слушателями. Я говорил перед интервью, что молодому поколению будет только в радость узнать от тебя, как там все было в былые времена. Тогда все было ровно так, как мы и любим. 

Фюр: Хех, так хоккей таким и должен быть.

Биз: Бинго!

Фюр: У тебя там за спиной, кстати, отличная коллекция бурбона.

Биз: А это вовсе не бурбон. Знаешь, что это такое, Грант? Мы тебе ящик с этим делом отправим. Это Pink Whitney – лидер продаж в категории ароматизированной водки по всей Северной Америке. Вот, смотри! (показывает бутылку)

Фюр: Ааа, так у меня же есть! Куда я ее поставил-то? В общем, месяц назад где-то видел.

Биз: Ого, даже так?

Уит: И как тебе?

Фюр: Хорошая.

Биз: Ого! Красавчик! 

Уит: Красавчик, Грант. Мы тебе кучу всего отправим.

Биз: Розовые щитки вышлем тебе! А Pepsi пусть ##### идет!

(все смеются)

Биз: И НХЛ тоже пусть идет ##### за запрет на те щитки. Вышлем тебе щитки Pink Whitney и ящик бухла, дружище!

Фюр: По рукам!

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Фото: East News/CAP/RFS/Capital Pictures, AP Photo/Ian MacAlpine, AP Photo/Michael Groll, AP Photo/ Kim Stallknecht, AP Photo/Dave Buston/CP, Larry MacDougal/The Canadian Press via AP, AP Photo/Fred Jewell, Ian Tomlinson, Tim Smith / Getty Images North America / Getty Images via AFP; globallookpress.com/Billy Bennight/AdMedia; Gettyimages.ru/Harry How /Allsport

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