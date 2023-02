«Да, мы были в джакузи у Макдэвида. Да, это было восхитительно». Интервью защитника, который знает все про звезд «Эдмонтона»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Интервью с действующими игроками у чиклетсов далеко не всегда получаются интересными, но сегодня, как мне кажется, совсем другая история. Тайсон Бэрри хоть и не выспался, но поведал много интересного: что Макдэвид не пустит Биза в джакузи, что Клим Костин покорил «Эдмонтон» своими интервью, как его познакомили с Джастином Бибером, а заодно выдал целый список классных прозвищ. В общем, тут есть что почитать. Лучшая же характеристика Бэрри, которую мне доводилось слышать, это то, что он создает опасные моменты как в своей, так и в чужой зоне :) Не волнуйтесь, кстати, по поводу публикаций книжки про Кубок Канады-87. Они скоро начнутся. Всего будет восемь частей и в черновиках блога я уже вижу четыре поста :) Так что ждать осталось совсем недолго. Поэтому не буду тут долго рассусоливать – пойду строчить дальше.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки (всего их 6 штук; еще «Пока Горят Огни» про молодежный хоккей в Канаде, «Хоккейная Аналитика», автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) и сюрприз (приятный)) – напишите мне здесь, в личку на Sports.ru.

Если хочется помочь проекту материально, внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют, как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать, так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Настало время представить нашего сегодняшнего гостя. Он у нас уже второй раз после 4-летнего перерыва. В 2009 году «Колорадо» выбрал его в третьем раунде. Свои первые восемь сезонов в НХЛ он провел в Денвере. После года в «Торонто» заключил контракт с «Эдмонтоном», где играет уже третий сезон.

Спасибо еще раз, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets. Итак, Тайсон Бэрри. Как дела, дружище?

Бэрри: Все супер. Спасибо, что позвали, парни!

РА: Мы и сами рады. Еще вчера вы играли в Вегасе. Остались там на ночь или сразу домой полетели? (интервью вышло 17 января – прим. пер.)

Бэрри: К сожалению, сразу улетели.

(Биз смеется)

Бэрри: Домой приехал часа в 4 утра, так что я немного разбитый сейчас. Останься мы там на ночь – таким же был бы.

(РА смеется) Биз: Я был уверен, что вы останетесь на ночь. Ты ведь там на гол отдал уже на 45-й секунде. Будто кредитку на стол кинул. Типа, давайте, пацаны. Пораньше начнем, пораньше закончим.

Бэрри: (смеется) Вышли и закончили сразу.

РА: Кстати, а команды вообще уже как-то набрались ума-разума? Поняли что такое «вегасский грипп»? Просто в первые пару лет, такое ощущение, все попадали в эту ловушку.

Бэрри: Как по мне, так тут все очевидно. Приезжаешь в город – и сразу все понятно. Даже если хочешь просто пару пива пропустить – придется идти в клуб. А это уже перебор. У меня «вегасского гриппа» перед матчами не бывает. Не знаю, может быть, остальные команды тоже ума-разума набрались. Просто от таких масштабов как-то не по себе. Там же по тихой вообще не вариант.

(РА смеется)

Биз: Да и ты теперь больше любишь просто в баре посидеть.

Бэрри: Именно. Бокальчик-другой Гиннесса под фиш-энд-чипс. Вот и все.

Уит: Или 12.

(Бэрри смеется)

Уит: Это возрастная штука. Мы с Бизом не раз уж об этом говорили. Даже еще пару лет назад, когда только начинали делать подкаст, после записи думаем, мол, ну че, айда в клуб? А теперь какой мне клуб? Я лучше в бар, где какой-нить матч по телеку показывают. Больше мне ничего не надо.

Биз: Так и есть.

Бэрри: (улыбается) Мне тут даже добавить нечего. Мне тоже больше ничего не надо. Молодых разве что, бывает, трудно убедить в том, что им тоже это подходит.

(Уит смеется)

РА: Я уже сказал, что прошло, кажется, четыре года с тех пор, как ты заглядывал к нам в гости. Ты ведь стал потом одной из главных звезд «Биз едет по Британской Колумбии» (сериал, один из проектов Spittin’ Chiclets – прим. пер.). Как он тебя в это втянул?

Бэрри: Да просто написал мне. Есть варик на тачках погонять или в гольф поиграть, ты в теме? Ну а я что? Давай, говорю, звучит отлично. Было круто, кстати.

Биз: Длинный там денек выдался. Спасибо, что согласился тогда. Дольше тебя только Моргана Райлли разве что снимали. Так что спасибо за столь ответственное отношение к делу. Здорово, что ты снова к нам заглянул. Снимались мы, кстати, на твоем родном острове (Тайсон родился на острове Ванкувер в городке Виктория, примерно в полутора часах на пароме от города Ванкувера – прим. пер.).

Бэрри: Именно. Мне только в кайф кому-то родной остров показать. Так что черкни, если будете продолжение снимать.

Уит: Мы как раз туда собирались. Биз там дом купил, в гольф-клуб вступил. Ты вот родом оттуда. Здорово, наверное, в таких местах расти?

Бэрри: Да, но я же часто в детстве переезжал с места на место – отец ведь много где играл (Лэн Бэрри провел в НХЛ 184 матча в составе «Флориды», «Филадельфии», «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса», а в сезоне-1989/90 разорвал в клочья WHL, набрав 185 очков в 70 матчах за близкий моему сердцу «Кэмлупс» – прим. пер.).

Но я там каждое лето проводил. Да и сейчас, когда играю сам, все равно приезжаю туда каждое лето. Стараюсь проводить там как можно больше времени. Я часто путешествую, узнаю много нового, но возвращаясь домой, каждый раз поражаюсь, как же там красиво. Мне очень повезло там родиться. И чем старше я становлюсь, тем больше я благодарен судьбе за это.

Биз: По мне так это вообще главная жемчужина Северной Америки, которую держат от остальных в секрете.

Бэрри: В таком ли уж секрете ныне, Биз?

Уит: Так это ты все и спалил!

Бэрри: (смеется) Точняк! Недвигу там скупаешь и на каждом подкасте только и говоришь, что об этом. Давай как-нибудь потише уже.

Уит: В Виктории есть целая группа людей, которые терпеть не могут Spittin’ Chiclets. И они такие, типа, ЭТОТ НОСАСТЫЙ МУДАК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПРО НАШ ГОРОД ТРЫНДИТ!

Бэрри: Вот-вот. Хорошо, что я там дом еще давно купил. Повезло.

Биз: (смеется) Так а я в том числе поэтому постоянно об этом и говорю. Пытаюсь цены на недвижимость поднять.

(все смеются)

РА: И провести там джентрификацию (модный термин, под которым понимают скупку богачами дешевой недвижимости с целью облагораживания и дальнейший рост цен на нее, из-за чего малообеспеченные люди вынуждены покидать свои дома – прим. пер.). А ты ведь и во Флориде много времени провел в детстве? Где конкретно?

Бэрри: Отец там два раза играл. Первый, когда я еще совсем маленьким был. А потом, когда мне уже лет десять было, мы жили в Коррал Спрингс. Он играл за «пантер», а я за детскую команду «Коррал Спригс Койотис». Да, десять мне было. Так что я это довольно хорошо помню. Приятные воспоминания. С хоккеем, правда, тогда не очень было. Но с тех пор уже лет двадцать прошло. Так что в этом плане там наверняка получше стало. Вообще в детстве я и там в хоккей играл, и в Германии немного, и даже в Калифорнии – за «Лонг-Бич Айс Догс».

Уит: Я многих ребят спрашивал… Ну как многих… Редко бывает так, чтобы и отец, и сын играли в НХЛ. Ты вот рассказываешь про времена, когда тебе десять было. Не 3-4 – то есть ты уже помнишь то время. Ты наверняка тогда в хоккей еще больше влюбился? Просто потому что зависал с командой. Бегал, поди, постоянно по раздевалке. Кстати, а ты Буре там застал?

Бэрри: Да. Пав тогда играл. [Роберто] Луонго, вроде, вторым вратарем был. Помню, что я ему после тренировок бросал. Тревор Кидд был. Волшебник Рэй Уитни тоже там играл. [Скотт] Меланби опять же. Да много классных ребят. Здоровяк Питер Уоррелл тот же. Он меня постоянно по раздевалке бросал в разные стороны. Приятные воспоминания, хорошее время. Просто мои сверстники во Флориде толком не играли в хоккей. Я вообще единственным ребенком на тренировках был. Приходишь – а там каждый тебе друг. Старшие ко мне хорошо относились.

(смеется) Правда, я там пару раз с хоккеем чуть не завязал.

Биз: Была же какая-то история про Питера Уоррелла… Он тебя, вроде, в какую-то здоровую сушилку закидывал?

Бэрри: Так и было. С руками и ногами заталкивал. Кидал в корзину для белья, катил к сушилке, заталкивал и захлопывал дверцу.

(все смеются)

Уит: Погоди, мне же не послышалось, что ты сказал, будто пару раз чуть с хоккеем не закончил?

Бэрри: Конечно. Во Флориде? Ну ты сам подумай.

Уит: Уф. Понимаю.

Бэрри: Кроме меня, в школе вообще никто в хоккей не играл. Потом надо на тренировку ехать. А я еще пухленьким немного был. Там вкалывать надо, а мне это не особо нравилось. Ну то есть меня прикалывало в гараже по воротам побросать или даже вратарем поиграть. Но потом надо было собирать форму и ехать на тренировку – вот это мне не особо вкатывало. Тогда отец грозился продать форму. И я зареванным шел на тренировку.

В этом плане стало гораздо лучше, когда мы вернулись обратно на остров. Там все играли в хоккей. Все на одной волне. (смеется) А так, да, я пухленьким был и вкалывать на тренировках мне не очень нравилось. Хорошо, что похудел.

Уит: Смотрю сейчас на статистику твоего отца на HockeyDB… (поразительно, что в Северной Америке до сих пор принято пользоваться именно этим ресурсом, а не Eliteprospects – прим. пер.) Получается, в Виктории в свое время была команда WHL? И он там играл?

Бэрри: Да.

Уит: Так а почему там сейчас команды нет? Идеальное же место, нет?

Бэрри: Так есть же.

Биз: Вернулись, получается. Уит: А, ок.

Биз: Она в ECHL некоторое время выступала, верно?

Бэрри: Да. «Салмон Кингс» называлась. Джорди Бенн там сезончик отыграл. А я молодежку на год раньше закончил, чем в Викторию команда вернулась – из Чиллиуэка перевезли. Она там уже лет 12 играет.

Биз: Часто в детстве с Беннами играл?

Бэрри: Так они немного в стороне жили. Плюс постарше были. Правда, я провел пару матчей за «Викторию Гриззлис» (команда BCHL, что-то вроде младшего брата WHL – прим. пер.). Вот там играли [Тайлер] Бозак, Джорди и Джейми Бенны… Классная команда была. И я там знатно обосрался. В каком-то матче плей-офф «минус-4», что ли, схватил.

(все смеются)

Бэрри: Хорошо, что команда моему отцу принадлежала. А то и в состав бы не прошел.

(все смеются)

Бэрри: В общем, с Беннами я совсем немного по юниорам поиграл. Но зато потом с Джейми два года в «Келоуне» провел (команда WHL – прим. пер.).

Биз: Там-то у тебя как раз и поперло. Ты всегда был так нацелен на атаку? Я прав, что ты лучший защитник-бомбардир в истории «Рокетс»?

Бэрри: Так и есть, да.

Биз: Так сказал, будто это пустяки какие-то.

Бэрри: (улыбается) По юниорам я всегда был нацелен на ворота. Носился как угорелый от одного конца площадки до другого. В оборону возвращался последним, постоянно финтить пытался… Сейчас стараюсь пореже так играть.

Биз: Но все никак не получается.

Бэрри: (смеется) Да ты посмотри как я теперь играю! Никакого риска! Стою себе на месте, не рыпаюсь вперед. В Келоуне же здорово было играть по молодежке. Классный город. Причем во всех отношениях. К нам там очень хорошо относились. Мне посчастливилось поиграть там в очень хороших командах. Чемпионский титул выиграл. Забил победный гол в овертайме шестого матча. Как ты там говоришь? Пустяки?

(Биз и Уит смееются)

Бэрри: А потом мы дошли до финала Мемориального Кубка, и там обделались.

Уит: Размазали вас?

Бэрри: Три шайбы на первых пяти бросках пропустили или как-то так. Так и не смогли из этого уже потом выбраться. Проиграли «Виндзору». Правда, у них там тоже хорошая команда была.

Уит: Это где Холлси играл?

Бэрри: Да. Холл, Кэсс, [Адам] Хенрик…

Уит: [Райан] Эллис?

Бэрри: Он тоже.

Уит: Чумовой состав (это они еще забыли про Джесси Блэкера и Андрея Локтионова! – прим. пер.).

Биз: Ты сказал Зак Кэссиан?

Бэрри: Да-да. Хотя, погоди… Может быть, он пришел в команду только на следующий год (так и было, перешел из «Питерборо», и с ним «Виндзор» взял второй кубок подряд – прим. пер.). Уит: Катание – твой главный козырь. Однако тебя не так высоко выбрали на драфте 2009 года. Думаешь, это все из-за твоих габаритов? Сейчас бы повыше ушел, учитывая, что на это уже не так обращают внимание? (Бэрри выбрали в третьем раунде под 64-м номером – прим. пер.).

Бэрри: Возможно. А вообще не знаю. Я тогда провел хороший сезон. Ума не приложу, что всех так отпугивало. Может быть, мой отец? (смеется) Боялись с ним связываться, вот и обходили меня стороной. В общем, нет у меня ответа. Но я очень рад, что все случилось так, как случилось. Оказался в «Колорадо». Провел там восемь лет, как вы и сказали. Отличное время было. Завел там друзей на всю жизнь. Влюбился в город. Думаю, все на свете случается не просто так. Теперь вот играю в славном «Эдмонтоне».

РА: Когда ты впервые задумался о том, что можешь заработать на жизнь хоккеем?

Бэрри: Ух, блин… Наверное, в один из последних сезонов в «Келоуне». Сначала меня выбрали на драфте. Мне исполнилось 18, провел хороший следующий сезон (72 очка в 63 матчах – прим. пер.). Пошли разговоры о том, что меня могут взять на МЧМ. Мне тогда это чем-то нереальным казалось (в итоге взяли, но в 2011 году. Да-да, Тайсон своими глазами видел легендарный камбэк брагинской молодежки – прим. пер.).

Еще через некоторое время я подумал: «#####! (Блин!) Может быть, я и карьеру смогу себе построить!». И попер. А вот в то, что я смогу играть в НХЛ, я не верил вплоть до первого матча. Прям до тех пор, пока коньки не надел. Мне это космосом каким-то казалось. Я очень благодарен судьбе, что играю здесь уже 12 лет. Надеюсь, удастся провести еще пару успешных сезонов.

РА: Ты дебютировал в нереально молодом «Колорадо». Там вроде всего троим за 30 было.

Уит: Веселая компашка.

Бэрри: (смеется) Веселья было хоть отбавляй, но хорошим хоккеем похвастаться мы уж точно не могли. Не играли, а мучились. Зато персонажей в команде хватало. Я играл в паре с Шейном О’Брайеном – здоровый парень был. Марк-Андре Клиш, Пьер-Александр Паренто, Патрик Борделло, О’Райлли…

Биз: А, ну все, понял. Наслышан про эту команду. Говорят, вы жгли.

Бэрри: Правильно говорят.

Биз: Это у вас же полкоманды в Кабо улетело на олимпийскую паузу? (курорт в Мексике – прим. пер.)

Уит: И не вернулись.

(Бэрри кивает, смеется)

Биз: Там и Йиппер играл, получается? (Брендон Йип, ныне капитан «Куньлуня» – прим. пер.)

Уит: Да-да!

Бэрри: Он на год раньше меня пришел. Так что мы на сборах познакомились, но толком не играли. Разминулись на год.

Биз: Команда отморозков прям.

Бэрри: Точнее и не скажешь.

Биз: Я же правильно понимаю, что тебе помогла травма Эрика Джонсона? После нее тебе накинули игрового времени и дали возможность раскрыться. Что у него была за травма? Это же не та история, когда на него гольф-карт наехал? Или она?

Бэрри: Не могу сказать. Он же постоянно травмировался. Поди уследи за ним.

(все смеются)

Бэрри: Там так было. Он получил травму. А меня тогда то спускали, то поднимали. И вот меня подняли. Он травмируется. Поэтому мне немного накинули игрового времени. Но особо ничего не изменилось. У меня толком ничего не получалось. Сцепился на лавке по этому поводу с тренером защитников. Потом подумал, мол, да пошло оно все. Буду играть в свой хоккей.

Выдал пас под синюю, Стэц (Пол Штясны – прим. пер.) закатился в зону, забил. Овертайм. 4-на-4. Стэц находит меня на пятаке, и я забиваю победную. Такая вот история была.

Уит: Охренеть.

Бэрри: И потом у меня как-то поперло. До конца сезона вроде в среднем по очку за игру набирал. С тех пор двигаюсь только вперед. До этого толком не понимал, что меня ждет. Даже думал, что в Магнитогорск поеду. Настолько не понимал, как карьера пойдет.

(все смеются)

Уит: А что, разбогател бы…

(Бэрри смеется)

Биз: Лучше расскажи, как вы там с тренером полаялись.

Уит: Да, мы такое обожаем.

Бэрри: Да он просто бросил мне что-то, когда я на смену выходил. Я и закипел. Кричу ему: «Да пошел ты! Мне вообще выходить или нет?!». А он мне в ответ: «Иди, #####, и изобрази уже хоть что-нибудь!». С таким напором, типа, хорош трындеть, давай показывай, что ты там умеешь. Ну, думаю, ладно.

Рано или поздно, уверен, у меня все равно что-нибудь да получилось бы. Но тут повезло – я чуть ли не прям в следующей же смене выдал тот пас. Удачно совпало. (смеется) А так ведь мог бы матч окончательно завалить. Отравили бы тогда в фарм обратно. Кто его знает, чем бы тогда все закончилось.

В общем, закипел что-то. Иди, грит, покажи, что ты умеешь. Да пошел ты! Вышел, попробовал, получилось… к счастью.

Биз: Тебя от Магнитогорска буквально одна пицца отделяла. Перехватили бы и все (на всякий случай лишний раз напомню, что «пицца» на хоккейном сленге – это необдуманная передача через центр, которую легко перехватить – прим. пер.).

Бэрри: (смеется) 100%. Батя бы уже стал заграницу обзванивать, искать какие-то варианты.

Биз: Посмотрел потом надменно тренеру в глаза? Типа, че, сука, видал че могу?

Бэрри: (смеется) Что-то такое было, но вряд ли прям так. Я тогда еще не такой крутой был.

РА: Кстати о тренерах. Ты несколько лет играл у Патрика Руа. Это чокнутый тренер? Нам просто столько про него понарассказывали…

Уит: Ты играл в том матче, когда Руа на [Брюса] Будро наехал?

Бэрри: Оооо, да. Он сразу дал понять, что нас ждет. Это его первый матч был. И один из худших в моей карьере, если честно. Слава богу, выкрутились и выиграли тогда. Жесть, конечно (Бэрри набрал 0+1, «Колорадо» одолел «Анахайм» 6:1, а Руа выписали штраф $10,000 – прим. пер.)

Это вроде дебютный сезон [Нэтана] Маккиннона. Да, точно. Мы в одной упряжке шли. Я толком не играл, у него первый год… И тут приходит Пэтти. И мы такие: «Нихера ж себе! Сам Патрик Руа!». И тут ему колпак на банке оторвало! Переглядываемся между собой, типа, во что мы вообще ввязались? Но было весело.

Вообще я с Пэтти прекрасно ладил. Он мог жестить, но без злобы. Мог напихать, но на следующий день при встрече как ни в чем ни бывало, типа, привет, как жизнь? Хоккей для него страсть. Мне нравилось играть у него.

Биз: С Маккинноном вы в итоге стали близкими друзьями. Где состоялся ваш первый разговор? На сборах? Или раньше?

Бэрри: Раньше. Нас же послали на эти сборы для новичков в Вашингтоне. Нэйта тем летом только задрафтовали, а я сам еще молодой. Вот нас вместе туда и отправили. Поселили тоже вместе. В какой-то вечер пошли пивка попить… и потом еще два года один номер делили. Он красавчик. Один из моих самых близких друзей. Очень рад, что ему довелось выиграть кубок в прошлом году. (смеется) С ним прям не соскучишься.

Биз: Мне здесь контраст нравится. Он-то рявкает постоянно. Хотя, может, сейчас уже и не так часто. А ты наоборот спокойный. Мол, не нервничай, все будет нормально. Вы как инь и ян.

УИТ: (пародирует Маккиннона) ЗАВАЛИ #####, ТАЙ!

Бэрри: (смеется) Вот этого хватало на скамейке. Он на меня орет, я – на него. Он реально такой. Для него хоккей тоже страсть. Ему прям в руках себя приходится держать, чтобы не сорваться на кого-нибудь. Я старался увести все в более спокойное русло. Но мне это редко удавалось. В итоге сидим на лавке друг друга ######## (материм).

Надо просто понимать, что он искренне хочет вытащить по максимуму из каждого, включая себя самого. Если он сам что-то не делает, он и от тебя этого требовать не будет. В общем, забавных перепалок у нас хватало.

Уит: Маккиннон к нам прекрасно относится (это видно в том числе по этому интервью – прим. пер.). У нас было с ним интервью в Галифаксе вместе с Кросби. И недавно он к нам заглядывал, уже после победы в кубке. Так вот он нам рассказывал, что у него был переломный момент. Что он начал работать со спортивным психологом, и это на него повлияло.

Я сейчас смотрю на составы «Колорадо» тех времен. Получается, что его дебютный сезон пришелся на твой третий. И на твой шестой год он рванул вперед. Ты тогда как-то почувствовал, что что-то изменилось? Что-нибудь в психологическом плане или уровне мастерства? Он ведь прям попер – 97 очков, 99 очков… И все это происходило на твоих глазах.

Бэрри: Да уж. Он словно тумблером щелкнул. Ведь когда он пришел, у нас, как я уже говорил, была веселая команда. Нам вкатывали тусовки и все такое. А он совсем молодой – вот и втянулся. Думаю, он тогда был тенью себя нынешнего. Может быть, он тогда даже сам не понимал, каким сильным игроком может стать.

И тут он как прибавил за лето. И все пошло-поехало. Уверен, что вы все равно меня об этом спросите… Так вот я заметил одну вещь, поиграв с Нэйтом, Остоном и Коннором, плюс узнав поближе Сида. Их объединяет одно – они делают все для того, чтобы выжать из себя максимум.

Шестой же у меня сезон шел, вы говорите, а у Нэйта третий? Вот тогда-то у него это и началось. К питанию стал серьезно относиться и так далее. По полной программе стал работать, чтобы быть лучшим. Так что нет ничего удивительного в том, что он так рванул вперед. Вот что я подметил.

РА: Поговаривали, что у вас в раздевалке тогда много конфликтов было, и что команда на кланы разбилась. Это правда? Или зря наговаривают?

Бэрри: Даже не знаю. Я со всеми хорошо общался. Думал, всем все нравится (смеется).

(РА смеется)

Бэрри: Ты про Датчи что ли? (Мэтта Дюшена – прим. пер.)

РА: Ну да.

Бэрри: Да я бы не сказал, что там кто-то на кланы какие-то разбивался. Да, был такой момент, что он не продлевал контракт. Но и команда играла ужасно. Два года ничего не менялось. Датчи провел там много времени, но настала пора уходить. Он ушел, и лидером стал Нэйт. Но чтобы какие-то распри в раздевалке… такого не было. Всех все устраивало.

Биз: РА хочет докопаться до истины. Взял лопатку и давай в говне ковыряться, чтоб ты с довольной рожей не сидел. Прижал к стенке, можно сказать. Красапета, РА, вали его!

(все смеются)

Бэрри: Мне прям вспоминать приходится все это. Давно же дело было. Да не было там вроде ничего такого. Может быть, на льду нам и не доставало каких-то командных действий, но так вообще у нас дружный коллектив был.

Биз: Когда начались перемены? Когда пришел позитив? Когда поняли, что вы двигаетесь в правильном направлении? Это с приходом [Джареда] Беднара началось?

Бэрри: Не-не-не. Бэдси пришел, когда мы были худшей командой планеты. Помните тот сезон? (про тот сезон и о Патрике Руа рассказывал Никита Задоров – прим. пер.)

Биз: А, ну да. Какой кошмар.

Уит: Вообще-то я за «Эдмонтон» играл в 2012-м («нефтяники» заняли предпоследнее место в регулярке, Райан любит шутить, что именно эта команда была худшей в истории – прим. пер.).

Бэрри: Это сезон-2014/15 что ли… Или как-то так (2016-17 – прим. пер.). Мы играли из рук вон плохо. Официально распрощались с шансами на выход в плей-офф в районе Рождества. Самое настоящее дно. И это был первый сезон Бедси. Потому что Пэтти уволился где-то за две недели до сборов. И вместо него пришел Бедси…

(все смеются)

Бэрри: Все пошло наперекосяк, толком не начавшись. И выбраться из этого у нас не получилось. В следующий сезон входили с чувством стыда. Зато летом все хорошо поработали. В команду пришли новые ребята. И мы вышли в плей-офф. Пытаюсь сейчас вспомнить и не могу… «Сан-Хосе» что ли нас выбил в семи во втором раунде? («Нэшвилл», в первом, в шести. «Акулы» выбили «лавин» во втором раунде в семи матчах через год – прим. пер.).

В команде тогда впервые задумались, хмм, может быть, из этого что-то может и получиться. Будто чемпионов обыграли. Хотя просто одну серию выиграли. Но это было очень важно – мы в первом раунде «Калгари» выбили (лишнее подтверждение, что Тайсон немного запутался и выдал события сезона-2018/19 за события сезона-2017/18 – прим. пер.).

Биз: Как в команде восприняли то, что Руа уволился?

Бэрри: Все в шоке были. Все к этому шло, конечно… Он искал ответы, мы искали ответы. Ничего толком не получалось. И в итоге он поставил на этом крест. Мы начали с чистого листа… (смеется) И случился полный трындец.

РА: У тебя в «Колорадо» как-то дошло до арбитража. Говорят, что в таких ситуациях клуб игроков говном поливает. Так и есть?

Бэрри: Нет, но я могу себе это представить. Все зависит от генерального менеджера и от человека по другую сторону стола. К счастью, я общался по этому поводу с Джо Сакиком…

Биз: Нанопенис!

Бэрри: …так что вы сами понимаете…

Биз: Дурной запах изо рта!

(все смеются)

Биз: И вообще его игроки не любят!

Бэрри: (улыбается) В общем, классный мужик. Не было ничего такого. Разве что он сделал пару сравнений, с которыми я не согласился. А так все нормально было. Когда дело доходит до арбитража, 95% игроков решают все либо до вмешательства суда, либо сразу после. У нас вот дело дошло до суда.

Так себе ситуация. Я ведь в том году один такой был. Считал, что меня не ценят или уж не знаю что. Позвонил, в общем, Джо до оглашения вердикта. Напихал ему немного, и мы все решили по телефону. Наверное, этого можно было бы избежать, если бы мы сразу между собой все обсудили.

Уит: С ума сойти! Позвонил бы ему сразу – глядишь, и до арбитража бы не дошло.

Бэрри: Именно!

Уит: Понимаю, что у агентов есть работа, но все равно. Обычная беседа может решить столько вопросов.

Бэрри: Убираешь посредника и сразу к сути, да. Мне еще до этого интересно было, насколько арбитраж нервная штука. И тут такое! Никто не понимал, что нас ждет в итоге. Да и разговор шел не о какой-то баснословной сумме. Может быть, поэтому в конце все так легко и решилось. Я сейчас вообще в той фазе карьеры, когда сам звоню генеральному менеджеру и навожу все справки. Так что решать вопросы без посредника иногда даже полезно.

Биз: С кем же это он тебя сравнил, что так выбесил?

Бэрри: (смеется) Не скажу.

(Биз вопросительно показывает на себя)

Уит: С Уитни образца 4-летней давности в «Эдмонтоне».

(Бэрри кивает, смеется)

Биз: Просто такое ощущение, что тебя это прям зацепило. Увидел чью-то фамилию в списке и как заорешь: «Вы че, ##### меня с ним сравнивать?». И звонишь потом Джо…

Уит: Джо, этот чувак в ECHL играет!

Бэрри: Я тогда по 50-60 очков за сезон набирал. А меня сравнили с парнем, который я не уверен, что даже до 20 добирался. Как меня с ним можно сравнивать? Он даже на большинство не выходит! Как-то так, короче. Но это давно было. Все в прошлом уже.

Биз: Маккиннон давал тебе какие-то советы по атакующим действиям, благодаря которым ты вышел на еще более высокий уровень? Как вы работали над взаимопониманием на площадке? Ты просто как раз заговорил про свои результативные сезоны. Ты ведь в среднем по очку за игру набирал.

Бэрри: Да, классный год был. К сожалению, я тогда руку сломал и сезон закончился для меня рано. За Нэйтом я вот что подметил… Понятное дело, что это большой мастер. Но я заметил, что он предсказуем для своих партнеров. Всегда понятно, что он задумал. Он либо пойдет напролом 1-в-1, либо, если не удается обогнать соперника, он делает улитку и пасует на догоняющего. У него правый хват, у меня правый хват. Зачастую этим догоняющим оказывался я. Меня часто с ним выпускали, так что я привык держаться к нему поближе и предугадывать его действия.

Да и его трудолюбие тоже стоит отметить. Он выходит на лед задолго до начала тренировки и уходит, когда она уже давно завершилась. Отрабатывает броски в касание, улучшает работу кистей и так далее. Здорово было расти с ним как игрок в одной команде и видеть, как растут и все остальные. Здорово было чувствовать себя важной частью этого процесса. Мы всегда старались стать лучше. Наверное, оттуда и пошло наше взаимопонимание. Плюс мы каждый день ужинали вместе и развлекались. Ничего необычного, в общем.

РА: «Колорадо» затем обменял тебя в «Торонто». Расстроился тогда? Взбесился? Или понимал, что учитывая ситуацию с контрактом, этого было не избежать? Да еще и с Кэйлом Макаром на горизонте.

Биз: (улыбается) Это я дал новость о том обмене.

Уит: Да ладно?!

Бэрри: (смеется) Так и было.

Биз: Мы сидели в ресторане The Local в Виктории. Мы дружим с владельцем – [Джереми] Петцингом. [Тайсону] кто-то позвонил, он отошел, вернулся и говорит: «Меня только что обменяли в «Торонто». А я же за «листья» топлю. И я выхватываю телефон, типа, #####, можно я запощу это? Он такой, мол, братан, меня только что обменяли. Дай мне хоть обработать эту информацию сначала.

Бэрри: Да не, мне все равно было тогда.

Биз: (смеется) А я там фоткаюсь с ним вовсю!

Бэрри: Я понимал, что все к этому идет. Меня до этого чуть в «Ванкувер» на драфте не обменяли, но там в итоге не срослось. Так что я понимал, что есть такая вероятность. Да и с Кэйлом я уже катался. Его тогда подняли на плей-офф. И мне сразу все стало понятно.

Выполняем упражнение. Многие команды на утренней раскатке его делают. Нападающий отправляет шайбу защитнику, дальше перепас с другим защитником и начало атаки. Так вот он делает передачу – и за долю секунды преодолевает ползоны. И я стою такой в шоке… Это еще что за херня? (смеется) Это что еще за ###? Его подняли – и он забил в первой же игре. С самого начала стал доминировать на льду. В общем, я все понимал.

К тому же, дальше все хорошо сложилось. В «Торонто» все было по-другому. Я до этого выступал лишь за один клуб – и не в Канаде. К тому же, мы с Бэбсом (главным тренером Майком Бэбкоком – прим. пер.) сначала не поладили. Так что в первое время после обмена было не очень. Помогли партнеры. Там играли отличные ребята, и они помогли мне с этим справиться. Отличный коллектив.

Уит: Думаешь, он от тебя ждал лучшей игры в обороне? Мне всегда было интересно, как что-то может пойти не так с самого начала. Понимаю, что он порой той еще скотиной был, куда ж без этого…

Бэрри: (смеется) Это правда. Но я не хочу сейчас лить говно на Бэбса…

Уит: Понимаю.

Бэрри: Я мог играть намного лучше. Но опять же. Звонит он мне после обмена. На дворе 1 июля. Меня только обменяли. Я еще толком в себя не пришел даже. И он такой: «Добро пожаловать в команду. Но нам предстоит много поработать над тобой». Ну то есть, блин… Первое июля на дворе. Зачем ты так?

Уит: Наори на меня в первый день сборов.

Бэрри: Вот-вот. Напихай мне, когда я бокс-аут не сделал или еще что-нибудь такое.

(Уит смеется)

Бэрри: Ну а потом… У них уже был Морган Райлли. Годом ранее он почти 80 очков выбил, дирижировал первой спецбригадой большинства… Я им не очень подходил. Не понимал, какая у меня роль. Ну, да, выходил во второй спецбригаде, но какую-то определенную роль мне не дали. Я впервые попал в такую ситуацию.

Даже спорить не буду – первые матчей 20 я откровенно завалил. Прощу прощения у болельщиков «Торонто» за это. Но с приходом Кифера (главного тренера Шелдона Кифа – прим. пер.) все стало значительно лучше.

Уит: Это лишнее напоминание тем, кто не очень понимает психологическую составляющую. Да, ты начал неважно, но нельзя же отрицать, что все могло бы сложиться иначе, если бы ты играл не под дулом пистолета и тренерским давлением? Как знать, может быть, если бы ваш первый разговор получился иным, то и первые 20 матчей у тебя прошли бы прекрасно. Это ведь сложный процесс, и, мне кажется, болельщики не всегда это понимают.

Бэрри: Согласен. К тому же, нельзя забывать про фактор первого перехода из одной команды в другую. Скажем, обменяли Колина Уилсона из «Нэшвилла», где он провел всю карьеру, в «Колорадо». Мы с ним крепко сдружились. И он мне как-то говорит: «Я, конечно, видел, как ребята приходили в команду и уходили, но я даже не догадывался, как тяжело дается обмен». Дескать, когда я играл в «Нэшвилле» – меня там весь город знал. Обменяли в «Колорадо» – и я места себе не нахожу.

Я понял о чем он, только когда меня самого обменяли. Я тоже привык ориентироваться на местности. Куда пойти, чем заняться и так далее. Приезжаю в Торонто – и беспомощно смотрю по сторонам. Первый обмен – это всегда странные ощущения. Но все равно надо выходить на лед и играть. Если хорошо впишешься в команду и почувствуешь себя комфортно на новом месте, то будет, конечно, легче.

Биз: Бэбс вообще справедливо с тобой обходился, когда ты выдал неважный старт? Он-то ведь тоже в непростой ситуации был. Тоже под дулом пистолета.

Бэрри: (смеется) Не знаю, насколько это честно… Ну вот, скажем, Наза он обожал как игрока (Назема Кадри – прим. пер.). Не уверен, что он бы взял меня в команду по своей воле. Не знаю, где он видел меня в составе. (улыбается) Все пошло не так для нас обоих. Начал я откровенно не важно, тут не поспоришь. Думаю, он делал все от себя зависящее, чтобы улучшить положение дел. Но об этом мы, может быть, как-нибудь в следующий раз поговорим.

РА: В Торонто действительно все под микроскопом или даже хуже? Ну, в смысле, что на тебя ежедневно направлено девять тысяч камер.

Бэрри: В принципе, все было так, как я себе и представлял. Я согласен, что там к тебе повышенное внимание. Но я вот сейчас в Эдмонтоне играю и не сказал бы, что здесь ситуация сильно отличается.

Давление чувствовалось. Все ждут побед. Команда уже столько лет кубок не выигрывала. В таком городе лучше не проигрывать. Ребятам там крепко достается. Зато если выиграть там кубок – это будет что-то с чем-то. Так что тут есть и положительные, и негативные моменты. По сравнению с «Колорадо», контраст, безусловно, бросался в глаза.

Биз: Что скажешь насчет [Остона] Мэттьюса и [Митча] Марнера? Сочувствуешь им?

Бэрри: Да (смеется). Конечно. Чего далеко ходить – посмотрите, как они начали этот сезон. Кажется, за первые десять матчей у них было пять побед и пять поражений. И их за это разнесли в пух и пах! А теперь они снова всех рвут.

(Биз смеется)

Уит: Мы их и разнесли.

Биз: Ничего подобного! Я наоборот их защищал! Я сказал, что не надо обращать на это внимания.

Уит: Ну да, ну да. Биз еще сказал, что они два кубка подряд выиграют. Я уже и забыл про это.

Бэрри: Там крупный рынок. Игроки там настоящие звезды. Это потрясающие хоккеисты. Просто в городе уже истосковались по победам. Я сам за них на Востоке болею. Было бы здорово встретиться с ними в плей-офф как-нибудь.

Биз: Это правда, что Мэттьюс познакомил тебя с Бибером?

Бэрри: Правда.

Биз: Ну и как он тебе?

Бэрри: Бибс клевый. Прям реально. Приехали как-то ко мне утром на Рождество Большой Тони, как мы его называем – то есть Мэттьюс – и Тайлер Эннис (последний и стал называть Мэттьюса «Тони», а после его ухода вторую жизнь прозвищу дал Джастин Холл – прим. пер.).

Вечером он меня спрашивает, мол, не хочешь завтра к Бибсу в гости съездить? Ну а я что? Конечно, поехали! Что это вообще за вопрос?

(все смеются) Бэрри: Да он, говорит, позвал меня потусить. Он там какую-то документалку снимает. Заезжай, говорит. А я не хочу ехать один. Короче, поехали в итоге втроем – Марнера еще взяли. Чума, конечно. А Бибс сама милота. Как и его жена Хэйли. Приезжаем, она открывает дверь, мы смотрим на нее ошарашенно. А он такая, типа, привет, меня зовут Хэйли, проходите, Джастин на заднем дворике.

Проходим, видим его. Он укутан в эту свою парку, снимает клип клип какой-то. Мы переглядываемся, типа, куда мы вообще приехали?

(все смеются)

Бэрри: Тут он нас увидел и давай сразу Марнза стебать. Типа, Марнзи, #####, ты че, опять ноги не нагружал? Классный парень, в общем.

Биз: Круто.

Бэрри: Мы потом еще пару раз тусили с ним. Остон и еще пара ребят с ним прям сдружились. Хороший чувак.

Уит: Сейчас ты играешь с Макдэвидом и Леоном. До этого выступал с Маккинноном и Мэттьюсом. И Мэттьюс он такой… Модник, на стиле и так далее. Но все это меркнет в сравнении с тем, как он вкалывает на льду и за его пределами. Он же постоянно работает над собой – даже летом. Со стороны может показаться, что он любит красивую жизнь, но хоккей ведь для него на первом месте.

Бэрри: Согласен. Он любит насладиться жизнью, но он и вкалывает будь-здоров. Это точно. Он живет по той же самой программе – следит за питанием, расписанием и так далее. Он делает все возможное, чтобы быть как можно лучше. Все перечисленные тобой сейчас ребята меня этим восхищают. Потому что это лучшие игроки мира – что тут спорить? Здорово наблюдать за ними.

У нас вот один как раз играет. Плюс Леон – тоже мастерюга. Мне повезло попасть в команду, где сразу два таких игрока. Хоть стату себе чуть улучшил (улыбается).

Биз: Бывал у Макдасти в джакузи? (Макдэвида как только не называют. Главное оставить «Мак» – а там уже лепи что хочешь. McJesus, например. В данном случае обыгрывается, что Макдэвид настолько быстрый, что оставляет после себя взбитую пыль – прим. пер.)

Бэрри: Конечно. (смеется) Скажу честно, я не так много ваших выпусков видел, но мне рассказывали, что у тебя какая-то нездоровая одержимость джакузи Макдасти.

Уит: Да он все жалуется, что его не зовут. Не слушай его, чувак. Он просто хочет насолить «Эдмонтону».

Биз: В смысле? А что я такого сказал-то? ( Биз действительно при любой возможности ввинчивает вопрос про джакузи Макдэвида. В том числе спрашивает и самого Коннора – прим. пер.).

Бэрри: Давай сразу положим конец этой #####. Да, мы были в джакузи у Макдэвида. Да, это было восхитительно. Все вечеринки проходят у него. Он красавчик. Что тут еще сказать?

(Уит покатывается со смеху)

Биз: Понял, понял. Что ж, я уважаю его право не обсуждать джакузи в федеральном эфире. То есть это такой андеграунд. Лучше держать язык за зубами. Что-то вроде подпольного бара (в оригинале «speakeasy» – то есть подпольный бар времен сухого закона в США с соответствующей романтикой – прим. пер.).

Бэрри: (смеется) Что-то вроде, да. Хочешь поговорить про джакузи – надо быть в джакузи. Мне больше нечего тебе сказать, Биз. Не уверен только, что тебя позовут, дружище.

Биз: Меня че, забанили?!

Бэрри: Ага.

Биз: И Уита?

Уит: Меня-то сфигали? Я в порядке.

Бэрри: Залетай! Возьмем пивка, окунемся…

Биз: А как насчет РА? Ему можно в джакузи?

(пауза, Бэрри вздыхает)

(Биз покатывается со смеху)

Бэрри: Думаю, он может сесть рядом с джакузи, если наденет худи.

(истерика)

Уит: Его можно охранником назначить!

РА: Буду блюстителем закона! Хранителем клуба джакузи!

Биз: РА, ты главное сиди там почаще. Глядишь, Макдасти как-нибудь накидается да и бросит, типа, РА, давай к нам в джакузи, хрен с ним!

Уит: Я тебе вот что скажу, Тай. Мы в этом году Биза постоянно стыдим за его вопросы. А Драйзайтль с Макдэвидом его просто на дух не переносят уже по-моему. Глянь как-нибудь его интервью с Макдэвидом, где он спрашивает, каково это быть снайпером. Он Бизу там фактически на лицо насрал.

Биз: Не-не-не, давай я лучше вот что спрошу. Он в этот раз на сборах говорил что-нибудь о том, что идет в сезон с другим настроем? Было такое, что он сказал, типа, пацаны, идите #####? Меня задолбало пасовать, меня задолбало вас мудаков на пустые выводить. В этом сезоне я беру все на себя #####. Щелбан за щелбаном буду класть.

Бэрри: Ты микрофон на него тайком прилепил что ли? Он слово в слово так и сказал.

(все смеются)

Бэрри: А вообще я думаю Дэйви (как только Макдэвида не называют – прим. пер.) просто старается бросать побольше, вот голы и пошли.

Биз: О том и речь!

Бэрри: Может, что-то в этом и есть. Но вообще, по-моему, люди не до конца понимают какой у него классный бросок. Он такой… тихий. Тихий снайпер. Может быть, он и не может похвастаться мощным броском в касание. Но зато он может забить из любой точки.

Биз: Я спросил, изменил ли он настрой перед этим сезоном, потому что его личный рекорд по голам вроде 44. А тут он до недавнего времени шел на 82. Поэтому мне показалось, что это очень хороший вопрос. Но потом этот мудила (показывает на Уита) начал меня стыдить, как и все остальные скоты.

Уит: Да не, там просто сама реакция Макдэвида была интересной. Типа, эээ, да вообще-то я и до этого 40 забивал. Ты бы видел с каким выражением он это говорил. Смотрел на Биза прям с презрением. Буквально сверлил его стыдом.

Биз: А он тебе об этом, случаем, не рассказывал?

Бэрри: (улыбается) Прости, Биз, но мне он ничего не говорил.

РА: Тай, ты подписал первый контракт с «Эдмонтоном» на правах свободного агента. Соглашение было всего на один сезон. Скептически отнесся к этому? Или в каком-то смысле решил поставить на себя?

Бэрри: Определенно. Там еще несколько факторов присутствовало. Я до этого играл в «Торонто», где мне толком не нашлось места. Поэтому мне просто хотелось попасть в команду, куда бы я подошел. Хотелось попасть туда, где бы меня использовали правильно. «Эдмонтон» в этом плане мне прекрасно подходил.

У них там непонятки с местом под потолком зарплат были, разгар пандемии… В общем, контракт на один год определенно был ставкой на себя. Я рад, что все так здорово вышло. Да и как отказаться от роли дирижера спецбригады большинства в такой команде?

Биз: Я бы столько очков насобирал просто за начало атаки. Заехал за ворота, отдал ее на полборта… Там он уже сам все решит, а мне яблочко запишут (лишний раз напомним, что «яблоко» на сленге – это голевая передача – прим. пер.).

Бэрри: (качает головой) Яблочки Макдэвида. Кто их считает-то? Уж точно не болельщики, уж точно не я.

Уит: Тогда я ни одного очка за карьеру не набрал. У меня все яблочки на Кросби да на Малкине. Ну вот эти, знаешь… Ты уже на скамейке сидишь, когда шайба в воротах оказывается.

Бэрри: (улыбается) Ну да, ну да. В общем, я тут хорошо устроился.

(Биз смеется)

Бэрри: Но вообще яблочки Макдэвида не в счет. Хорошо хоть в протокол идут. Он, конечно, невероятный игрок.

Уит: Давай поговорим о текущем сезоне. Понятное дело, что команде не хватает немного стабильности, да и Кэйн – серьезная потеря. Но я вот вчера смотрел ваш матч в Вегасе. Мне кажется, что это для вас важный момент – вы вели 4:3 после 40 минут и завершили встречу с этим счетом. Наверняка это важный момент для команды. Удержали преимущество, да еще на такой арене, и добыли победу.

Бэрри: Важная победа, да. На их арене тяжело играть. Мы хорошо начали, но они далеко нас не отпускали. Удержать преимущество и добыть победу на такой арене – это большое событие для нас. Команда потихоньку прибавляет. Провели сейчас удачный выезд. Будем надеяться, что дальше будет только лучше.

Уит: Мне тут на глаза попались несколько забавных интервью [Клима] Костина. Вроде даже в подкасте «32 мысли» у Эллиотта [Фридмана] и Джеффа [Марека] это было. Он здорово вписался в команду. Биз, он мне, кстати, [Никиту] Задорова немного напоминает. В смысле как он на вопросы в интервью отвечает. Может быть, потому что они оба из России. Короче, он же прям оживил команду, нет?

Бэрри: Да. Мы его Климдросом называем.

(Уит смеется)

Бэрри: Он здорово влился. Что тут скажешь… Он ###### талантливый. Здоровый. Может подраться, может расколоть. Потрясающий игрок. А за пределами льда классный парень. Ему все в кайф, живет на всю катушку… Нам с ним повезло. Я, кстати, не видел толком ни одного интервью с ним, но наслышан о них.

Биз:…Климдрос?

Бэрри: Ага.

Биз: Типа, как Линдрос?

Бэрри: Так точно.

Уит: Мог бы и догадаться, Биз.

Биз: Да пошел ты #####. Я не для себя спрашиваю, а для долбаков, которые это дома слушают. Вдруг кто не понял? Нас же не только хардкорные любители хоккея слушают. Специально для вас все разжевываю, народ.

Бэрри: За то тебя и любим. В общем, Клим клевый. Была какая-то история. Там то ли журналист по кому-то из наших прошелся, то ли еще что-то… Так Клим ему тааааак напихал в интервью! Пацанам прям вкатило. Больше я, в принципе, ничего не видел с ним. Забавный он парень, короче (судя по всему, речь идет про интервью Костина перед матчем против «Сент-Луиса», где Клим подтрунивал над Марком Спектором и Джим Матесоном. У последнего в недавнем прошлом был конфликт в том числе с Драйзайтлем. В интервью Клим советует Матесону готовить вопросы получше, а то на него жалуются в команде – прим. пер.).

Биз: Я смотрю у тебя для всех по шесть погремух. Как вы тогда в команде Макдэвида зовете?

Бэрри: Я лично зову его Макдэйви. Альфонсо Макдэйви. Просто смотрели как-то матч сборной Канады по футболу, оттуда и пошло (отсылка к Альфонсо Дэвису – полузащитнику «Баварии» и «кленовой» сборной – прим. пер.). У нас вообще хватает хороших погремух.

Биз: (смеется) Ок, какая тогда у Леона?

Бэрри: (смеется) Да вы все равно не поймете.

Биз: Давай, говори! Мы должны знать!

Уит: Биз хотел с ним парфюмерную компанию открывать, так что он все поймет! (отсылка к давнему выпуску Spittin’ Chiclets, в котором Биз на полном серьезе хотел обсудить как у Драйзайтля идут дела в парфюмерном бизнесе. В английском «одеколон» и город «Кельн» – это одно и то же слово «cologne». Драйзайтль родился в Кельне. Никакой парфюмерной компании у него нет. Биз просто услышал звон, да не понял, где он. Прошло уже несколько лет, но Уит его по-прежнему не отпускает – прим. пер.).

Биз: Гринелли (Майк Гринелл – продюсер подкаста – прим. пер.), доставай состав. Пофамильно пойдем #####!

Бэрри: (улыбается) Да ну хорош…

Биз: Так что там у Леона? Ну скажи, пожалуйста!

Бэрри: (смеется) Брини. Но вы же все равно не поймете.

Биз: Брини?

Бэрри: Да, Брини. Биз: Ну ладно.

Уит: А Нюдж? (Райан Ньюджент-Хопкинс – прим. пер.) Он там единственный остался из тех, с кем я играл. Или Нюджем так его и зовете?

Бэрри: Не, его когда как зовут. Иногда «Нагглз» (то есть как «knuckles» – костяшки – только через G, обыгрывая фамилию – прим. пер.)…

(Биз смеется)

Бэрри: …или нам еще доску как-то повесили, как на скачках. И написали там всем погремухи. Ну, типа, мы играем, и каждой трибуне назначали лошадь, за которую она должна болеть. И вот там его там назвали «Ньюджент-Хуфкинс» (от англ. Hoof – «копыто» – прим. пер.). Стали его Хуфкинсом после этого называть.

(Биз смеется)

Бэрри: С Наггзом вообще все просто. Можно что угодно вылепить.

Биз: Давай еще парочку!

Уит: Наши слушатели могут не понять, почему нас это так веселит. Но я могу сказать, что вот по таким вещам я и скучаю. Это же чисто командная тема – погремухи все эти рандомные.

Биз: Это точно!

Уит: Как слышу, так не могу смех сдержать.

Биз: Я готов потратить следующие 45 минут на то, чтобы ты перечислил погремухи всех чуваков, с которыми ты когда-либо играл. И все это время я буду ухахатываться #####.

Бэрри: Знаешь как Марнера называют? Пишутером (англ. Peashooter – трубка для стрельбы горошинами или тот, кто ей пользуется. Можно перевести как «пукалка» в данном контексте – прим. пер.).

Биз: Эт почему?

Бэрри: (улыбается) Ну потому что он маленький пишутер.

(все смеются)

Бэрри: Просто мелкий чувачок с бросочком.

Биз: А Мэттьюса вы Тони называете, ты сказал?

Бэрри: Ага. Большой Тон. Или Тони.

Биз: Почему?

Бэрри: Сам не знаю. Его Эннис так прозвал. У него же имя пишется через ТОН в конце. Энзо решил, что это какое-то странное написание. Будешь, говорит, Тоном.

Уит: С одной стороны чепуха какая-то, а с другой стороны прям в точку.

Бэрри: Именно.

Биз: Звучит только так, будто он покомандовать любит. (растягивает на итальянский манер) Большой Тоооони.

Бэрри: Ему подходит. Большой Тон – это прям про него.

Биз: (складывает три пальца вместе, потряхивает кистью в воздухе на итальянский манер) Делали же так? Большой Тоооони.

Бэрри: (смеется) Куда без этого.

Биз: А ты там застал водяное букаки? Ну, когда человек заходит в раздевалку, а его из всех бутылок поливают?

Бэрри: Нет. Но, мне кажется, я там и не сделал ничего такого, чтобы мне водяное букаки устроили (смеется).

Уит: Бэбс разве что разок плеснул – и то кислотой.

Биз: Пытку водой устроил! (англ. Waterboarding – вид пытки, где жертву привязывают к доске, натягивают на рот тряпку и льют туда воду, вызывая контролируемый эффект утопления. В свое время мне понравилась шутка одного стендапера в Рейкьявике: «Waterboarding in Guantanamo Bay sounds pretty fun if you don’t know what either of these things are» – прим. пер.).

(все смеются)

Биз: А НУ-КА НЕ САЧКУЙ НА БОКС-АУТЕ!!!

(все смеются)

Биз: Потом еще электрические эти шутки к соскам прилепил.

РА: У вас в раздевалке Коннора не застебали за носки-то, которые тут недавно везде постили?

Уит: Да, это что вообще такое?!

Бэрри: Ну вообще он несколько пар использовал за последние несколько лет. Но, да, тут не поспоришь. Он носки в труху снашивает. Просто эту модель перестали производить, а ему нравится, как у него нога в них в коньке держится или что-то в таком духе. Будем надеяться, что эти носки снова начнут производить, и компания пришлет ему несколько пар.

Биз: А [Йессе] Пулюярви вы как называете?

Бэрри: Ты про Короля Бизонов?

Биз: А, то есть так и зовете, ок (известное прозвище финского нападающего, с ним можно даже мерч купить. Все потому что Йессе как-то гулял с собакой в парке и встретил там лесного Бизона, после чего запостил соответствующую фотографию – прим. пер.).

Бэрри: Бизоньей Головой еще иногда его зовем. Ну или просто Йессе.

Уит: У него, кстати, не самый простой сезон. Он даже в прессе открыто об этом говорил. Типа, может быть, я не тяну на уровень этой лиги. Ты или кто-то другой с ним разговаривал после тех слов? Дали ему полную свободу или, наоборот, кто-то решил подбодрить?

Бэрри: Мы с ним уже несколько лет близко общаемся. Хоккей – это же игра уверенных. Порой все дается легко, а иногда все из рук валится. Мы любим Йессе. Классный пацан. Мне кажется, он потихоньку находит свою игру. Мы его поддерживаем. Не знаешь, как реагировать, конечно, когда кто-то вот так немного приоткрывает шторку своего внутреннего мира. Но для нас это не стало чем-то совсем уж неожиданным. Мы ведь с ним много раз за пивом общались. Мне кажется, он со всем справится.

Биз: Ты уже познакомился с кошками Джека Кэмпбелла? (у голкипера «Эдмонтона» две кошки и собака – прим. пер.)

Бэрри: У меня сильная аллергия на кошек. Так что, нет, мы с ними не знакомы.

Уит: У него ДВА кота?! Я думал, у него один. Я только одного видел, как он выгуливал.

РА: Мдооо…

Биз: Как ты относишься к тому, что у твоего партнера по команде есть кот? Или точнее коты (причем коту Бадзу даже устроили вечеринку на день рожденья – прим. пер.)

Бэрри: Я обожаю Супа (Campbell – самый известный бренд в мире консервированных супов в Северной Америке. Поэтому почти всех обладателей этой фамилии называют «Супом» – прим. пер.).

Суп – красавчик. По мне так это прям в его духе жить с двумя котами. (смеется) Супчику это реально подходит. Ну конечно же он выгуливает кота. Разве должно быть иначе? (можно добавить, что Кэмпбелл вообще достаточно любопытный персонаж, близкий по харизме к лабрадору – искренний, преданный, эмоциональный – прим. пер.)

РА: После ухода Дэйва Типпетта в команду пришел Джей Вудкрофт. Как ему удалось сразу поставить команду на правильные рельсы? У вас же прям поперло с его приходом.

Бэрри: Он пришел и все разложил по полочкам. В предложенной им структуре вообще не было серых зон. Вот наши требования. Вот что мы от вас ждем. Если ситуация такая-то – играете так-то. Если она вот такая-то – играете вот так-то. Вот ваша работа. Вот этого нам, наверное, и не хватало.

До этого нам как-то побольше свободы давали. Коннору с Леоном давали зеленый свет, и они нам так уйму матчей затащили. А тут нам предложили более командный и структурированный хоккей, что здорово пошло нам на пользу.

Уит: Смотрю сейчас на ваш состав и вижу там много молодежи. Тот же [Райан] Маклауд – пацан катит со скоростью ветра! Или [Дилан] Холлуэй, например. Есть целая группа молодых игроков, которая прибавляет по ходу сезона. Вам не хватало стабильности в первой половине регулярки. Мне кажется, что во второй половине вы должны рвануть вперед. Тем более так как раз и произошло в том году.

Бэрри: Не мне вам рассказывать – вы и сами знаете, что в этой лиге молодым приходится непросто. Меня на третий сезон спустили в фарм на шесть игр – я тогда все еще искал свою игру. Голливуд уже сыграл больше 40 в этом году. Клаудер тоже еще нащупывает свой стиль. Но в последних матчах они были в полном порядке и здорово помогли команде. Без таких ребят кубки не выигрывают.

Мне кажется, у нас отличный состав. Все потихоньку встает на свои места, мы прибавляем. Несколько раз хорошенько поговорили в раздевалке и изменили пару моментов. И это сработало.

Уит: А Марк Стюарт входит у вас в тренерский штаб?

Бэрри: Да, входит.

Уит: На лавке или нет?

Бэрри: Да-да, на лавке. Он за вбрасывания отвечает. Розыгрыши после выигранного вбрасывания и так далее. Так что он стоит на лавке с айпадом. Не знаю, правда, зачем он ему.

Уит: Я просто немного играл со Стюи – еще по NTDP (то есть в центре подготовки сборных США до 18 и 20 лет – прим. пер.). Он тогда зверюгой был. У него все та же комплекция холодильника?

Бэрри: В точку. Он прям качок. Здоровая башка на груде мышц.

Биз: Ты уже пристрастил молодых к вину? Я просто знаю, как ты его любишь.

Бэрри: Да, люблю хорошее красное. (смеется) Я, конечно, никого не подталкиваю к алкоголизму…

(РА смеется)

Бэрри: Но вот, например, Нюдж тоже по красному.

Уит: Еще бы. Вы там в Британской Колумбии все такие.

Бэрри: Ну да. Такой у нас образ жизни.

РА: Что конкретно из красного любишь?

Бэрри: Да разное. Я обычно коробку всякого разного заказываю. Пробую новое, исследую разные регионы.

РА: Больше красного – вкусного и разного. Такой у тебя девиз?

Бэрри: (улыбается) В точку.

РА: Как мы уже сегодня говорили, ты поиграл с Нэйтом, Остоном и Коннором. У них есть какая-то общая черта за пределами площадки? Так-то это вроде три совершенно разных человека. Но, может быть, что-то общее у них есть?

Бэрри: Наверное, как раз то, о чем я уже сказал. Жертвы, на которые они идут. Это касается тусовок, например. Или идешь на обед, а они себе салат какой-то заказывают без всего. Так себе картина.

(РА смеется)

Бэрри: Вот такие жертвы я имею ввиду. Они многим жертвуют для того, чтобы играть на пределе своих возможностей. А так, да, это три абсолютно разных человека. Трое непохожих друг на друга людей. Но в одном они определенно схожи. И это, безусловно, идет на пользу всем троим.

Уит: Ты к нам давненько не заглядывал. Ты ведь теперь отец, верно? Согласишься, что от хоккея стало даже как-то проще получать удовольствие? У тебя же сын?

Бэрри: Да. Лео.

Уит: Понимаешь о чем я? На все начинаешь смотреть иначе, наверное. У меня просто не было детей, когда я играл. Но я вот так сейчас оглядываюсь назад и думаю, что мне хоккей бы больше радости приносил, зная, что дома ждет ребенок.

Бэрри: Ну да. С ребенком же вся жизнь меняется. Теперь ведь все ради него делаешь. Ты прав. Все становится проще. Вот сегодня у нас выходной – я с сыном все утро возился. Вообще напрочь забываешь про хоккей. Такие моменты ценишь. Мне очень повезло, что у меня дома все так хорошо.

Уит: Кстати, нормально вас прокатили с выходным. Вы же в четыре часа утра приземлились только. Какой это нафиг выходной?

Бэрри: И не говори. По-моему, я лег в полпятого, а Лео уже вскочил в половину седьмого.

(Уит смеется)

Бэрри: Но я его неделю не видел. Поэтому Эмма принесла его в кровать, я с ним повозился полчасика, а потом опять вырубился на час. Проснулся – хожу, как зомбарь. А у меня еще Spittin’ Chiclets в час дня.

(все смеются)

Биз: Отлично справляешься, братан! Мы сегодня знатно посмеялись.

РА: У меня вопрос про турнирную таблицу. За уайлд-кард идет борьба ноздря в ноздрю. Чувствуете, что для вас плей-офф уже начался? Не то чтобы побеждать надо в каждом матче, но вам ведь уже на пятки наступают.

Бэрри: Да уж. Но так весь год и было. Мы пока не дошли до той стадии, когда можно на какую-то игру без настроя выйти. Вот выиграешь десять подряд – тогда перестанешь чувствовать давление. А тут каждый день все в таблице меняется. Сколько у нас там, игр 37 осталось? Так что, да, можно сказать, что плей-офф уже начался.

Надо играть на максимуме – как будем играть в плей-офф, когда туда попадем. Расслабляться нельзя. Смотришь так на некоторые команды… Вроде бы им ничего не светило, и на плей-офф они не должны претендовать. Но вы посмотрите на «Сиэтл», посмотрите на «Лос-Анджелес». Они прям прут. Так что расслабляться нельзя совершенно точно.

Уит: «Сиэтл» вообще удивляет. Я их буквально на днях видел. Они нанесли «Бостону» первое в сезоне поражение в основное время на его площадке. Каково играть против них? Со стороны кажется, что они давят без пауз. Скоростная команда, да?

Бэрри: Даже не знаю. Мы их на выезде 6:2 обыграли (7:2 – прим. пер.). А потом они приехали к нам… И мы вроде бы хорошо сыграли… (но уступили 2:5 – прим. пер.). Я же говорю – здесь все основано на уверенности. У них здорово играют вратари, у них получается играть в давление, у них хорошая система, они здорово прессингуют… С такими ингредиентами можно добиться многого. Главное трудиться.

Уит: Кто по колонкам у вас главный в раздевалке?

Биз: Да, я как раз хотел спросить кто у вас диджей.

Бэрри: Нёрси (Дарнелл Нерс – прим. пер.). Просто та музыка, которую я слушаю, не всем нравится, скажем так.

(РА смеется)

Бэрри: Я в «Колорадо» был диджеем. Совершенно неблагодарная работа. Я тогда за сценой более пристально следил, так что разбирался в рэп и техно новинках. А теперь… Теперь вообще такую музыку не слушаю.

Биз: Эта ###### молодежь нынче такую ##### слушает – просто кошмар. Ты-то слушаешь Pearl Jam или The Lumineers. Я вот про последних как раз хотел спросить. Они ведь у тебя на заднем дворике выступали минувшим летом. Ты вроде дружишь с их вокалистом?

Бэрри: Так и есть. Это было в рамках благотворительной акций в Виктории, но не у меня на заднем дворике. Я бы, конечно, не отказался от такого заднего дворика. Поляна там потрясающая. Это задний дворик моего друга. Он нам его предоставил для мероприятия.

А с Уэсом мы действительно дружим. Познакомились в Денвере. Я предложил ему поучаствовать в благотворительной акции, и он любезно согласился. Тем более по датам все отлично легло. Там было где-то 350 человек. Всегда буду им за это благодарен. Они там играли так, будто это концерт на «Мэдисон Сквер Гарден». Круто было. Мне повезло с ним познакомиться. Таких классных ребят еще поискать надо.

Уит: В былые времена ты просто врубал трек Levels от Avicii и ништяк. А теперь молодые тебе говорят, Тай, выключи, уже сил нет никаких это слушать.

Бэрри: И не говори. Мне уже даже все равно. Не поймите меня неправильно. Я через это все проходил. Тоже когда-то слушал Young Thug. Или Future. Я и сейчас иногда могу такое послушать. Но чтобы постоянно… Бывает, сажусь в машину, включаю радио… Там порой такое включают, что ни в какие ворота не лезет. Видимо, я просто старею.

Биз: Часто на концерты Pearl Jam ходил?

Бэрри: На сам Pearl Jam раза четыре, наверное. И потом еще на сольники Эдди ходил 4-5 раз (Эдди Веддер, вокалист группы – прим. пер.). Но это все давно было. Еще до пандемии. То они на гастролях, то мне день не подходит… Ну ничего. Скоро наверстаю.

РА: Живьем они великолепны. У меня последний вопрос. Биз во время прошлого плей-офф налысо побрился. Что у вас про это в раздевалке говорили? Уит же его прям на арене забрил. У вас наверняка угорали на этот счет (Биз проиграл спор – он ставил на «Калгари» в серии с «Эдмонтоном» – прим. пер.)

Биз: ##### полная! Тот гол надо было засчитывать! (согласен – прим. пер.)

Биз: Гол Коулмэна, который он якобы забил коньком, надо было засчитывать!

Бэрри: (улыбается) Ну, нам, конечно, было чем заняться в раздевалке, но, да, на твою лысину мы тоже обратили внимание (англ. Сul-de-sac является прямым заимствованием из французского. Дословно значит «жопа мешка», но в общей лексике – это П-образный «тупик». Соответственно, П-образная лысина получила на сленге такое же название – прим. пер.).

Весело было. Такие вы недотепы, конечно. Прям угар.

Уит: Быдло неотесанное, так и есть. Чувак, спасибо, что заглянул к нам. Понимаю, что у тебя выходной, и ты хочешь провести его с семьей. Так что спасибо. Было здорово пробежаться по твоей карьере, которая по-прежнему идет неплохо. Ты проводишь отличный сезон. Надеюсь, вы с парнями еще прибавите и замахнетесь на кубок.

Бэрри: Будем стараться. Спасибо, что позвали. Хорошо, что в итоге мы все решили по логистике с Гринелли.

Биз: Последний вопрос! Какая погремуха у диджея Нерса?

Бэрри: Доктор. Док Нерс (потому что Nurse – это «медсестра». В рандомных погремухах действительно есть свое очарование – прим. пер.).

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports; unsplash.com/Sergey Pesterev; Instagram/tysonbarrie4; eastnews.ru/AP Photo/Ann Heisenfelt, AP Photo/Mark J. Terrill, AP Photo/David Zalubowski, Paul Daly/The Canadian Press, Jason Franson/The Canadian Press, Michael Reaves/Getty Images/AFP