Необычный ход «Металлурга» в финале Кубка Гагарина – травмированный капитан стал ассистентом тренера

Помог против «Локомотива».

«Металлург» выиграл у «Локомотива» (2:1) в первом матче финала Кубка Гагарина. По игровому рисунку такой результат выглядит логично: Магнитогорск доминировал по броскам в створ (33-21) и времени в атаке (14:53-11:49). В третьем периоде команда Разина пропустила первой, но быстро отыгралась и додавила в большинстве. Петунин забросил победную шайбу на отметке 58:16.

В этой встрече «Металлург» обходился без ведущего защитника. Капитан Егор Яковлев пропустил старт финальной серии из-за травмы. Яковлев получил ее еще в седьмом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:2).

За первой игрой против «Локомотива» Яковлев наблюдал со скамейки – в качестве ассистента главного тренера Андрея Разина. Такое решение сам Разин разъяснил в эфире «Матч ТВ»: «Капитан с нами. Он на лавочке будет присутствовать, помогать нам. Будет держать раздевалку. Будет подсказывать ребятам не делом, а словом. Наша общая идея. Не хотим, чтобы капитан отдалялся от нас ».

Яковлев – важный игрок «Металлурга». Он стал капитаном после Мозякина, который носил нашивку восемь сезонов

Егор Яковлев родился в Магнитогорске, где и начал карьеру в школе «Металлурга». Хотя на уровне КХЛ защитник дебютировал за «Ак Барс», для родной команды он всегда оставался ценным активном. После возвращения из НХЛ, где Яковлев выступал за «Нью-Джерси» в сезоне-2018/19, защитник сразу подписал контракт с «Металлургом».

Уровень доверия к нему только рос. Перед сезоном-2021/22 Яковлев получил капитанскую нашивку после завершения карьеры Сергея Мозякина. Тот был единоличным капитаном «Металлурга» на протяжении восьми сезонов (с 2013 года).

Назначение на пост капитана команды Яковлев оценивал в разговоре с «Копейским рабочим» так: «Это очень ответственная роль. Я рад, что возглавил клуб, в котором вырос. Вдвойне приятней, что это случилось после Сергея Валерьевича, который был капитаном на протяжении 8-9 лет, по-моему. Это даже не оспаривается никак, только позитив!»

Хоккеисты «Металлурга» ценят капитанскую роль Яковлева. Нападающий Максим Карпов рассказывал «Матч ТВ» о пользе от Яковлева в раздевалке: «Он все делает полностью. Он сам с Магнитогорска, никаких минусов нет. К нему по любому вопросу стоит подойти, он решит любую проблему ».

Яковлев – это далеко не самый результативный игрок «Металлурга», что прежде всего связано с его игровой позицией. В сезоне-2023/24 он набрал 27 (6+21) очков в 64 играх. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Яковлева 4 (2+2) очков.

Зато Яковлев спасает команду в ответственные моменты. Именно таким стал один из его голов в плей-офф-2023/24. Егор отличился в стартовой игре серии против «Амура» (2:1) в первом раунде. Тогда он открыл счет в матче.

Сейчас Егор совсем не грустит из-за новой роли. Перед игрой он сам приходил на «Матч ТВ», где обсуждал расклады и внутренние детали. Затем Яковлев поделился впечатлениями от статуса помощника тренера: «Конечно, интересный опыт ассистента – посмотреть все сверху, понаблюдать. Это пойдет мне в плюс».

Игроки нередко помогают тренерам в матчах: Ларионов похожим образом использовал Кручинина

Похожий ход с привлечением игрока на скамейку недавно был от «Авангарда». Случилось это в седьмом матче серии против «Локомотива» (0:2). Нападающий Марк Верба не вышел на лед и даже не попал в заявку на игру. При этом Верба постоянно находился на лавке, общался с партнерами, давал интервью и ярко реагировал на результат.

Тогда тренер Сергей Звягин объяснил этот ход так: «Зная, насколько Марк важен для команды, он полностью проходил игровой день с командой – даже на разминке. Я ему говорил, ты можешь форму надеть и в форме в раздевалке сидеть». Отличие истории Вербы: он не проходил в состав по игровым причинам, а вся помощь на скамейке сводилась к моральной поддержке хоккеистов.

Такой же трюк проделывал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов с травмированным Алексеем Кручининым. В сезоне-2022/23 в матче против «Спартака» (4:3) на тренерской скамейке появлялся Кручинин, который на тот момент был лучшим бомбардиром и лидером команды.

Этот ход казался чем-то интересным. Кручинин отвечал за психологическую работу с игроками и давал советы Ларионову по стратегическими решениями по ходу игры.

Вот только сотрудничество тренера и игрока закончилось печально. К концу сезона-2023/24 Кручинин пропал из состава без объяснения причин и лишился капитанской нашивки. На плей-офф Ларионов вовсе не включил его в заявку. Кажется, что игрок на тот момент уже договорился о подписании договора с «Северсталью» на следующий сезон. Сам Алексей это опровергал.

Небольшой тренерский опыт получил и Артем Лукоянов. У него это произошло на Кубке губернатора Челябинской области. Нападающий неожиданно оказался на скамейке «Ак Барса» рядом с Зинэтулой Билялетдиновым в качестве одного из тренеров. Но его дебют в качестве тренера продлился недолго – после первого периода судья объяснил Лукоянову, что тот не может там находится.

Пока Яковлев числится в списке травмированных, он физически не может помочь команде на льду. Вернется ли капитан на лед в ближайших матчах? Разин ответил после первой игры: «Пока об этом рано говорить». Параллельно он похвалил Егора за работу и продвинул такую идею: если команда победила, все сработало хорошо.

Фото: vk.com/hcmetallurg ; vk.com/torpedonn ; hawk.ru