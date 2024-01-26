«Да уйди ты, #### #####». Самонов грубо послал оператора – в КХЛ такое уже было

Извинился, а соперник шутит.

После матча «Амура» и «Салавата» (0:3) хабаровский оператор подъехал к вратарю Уфы Александру Самонову. В тот момент команды уже обменивались рукопожатиями. Самонов резко отреагировал на появление камеры и грубо ответил оператору: «Да уйди ты, #### (е-мое) ##### (блин)».

Слова одного из героев матча попали в прямой эфир.

Позже Самонов извинился через заявление для «Матч ТВ»: «После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял. Я был после игры тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу. Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей».

Похожая ситуация с операторами в Хабаровске уже была. В регулярке-2022/23 во время игры «Амура» и «Автомобилиста» (3:2) по ходу тайм‑аута игроки команды Заварухина слушали указания главного тренера. В тот момент к скамейке подъехал оператор. Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан да Коста выругался в его сторону и оттолкнул камеру.

Он сказал на русском языке: «Иди отсюда, ##### (блин). Это ненормально».

Затем в интервью «Матч ТВ» Да Коста тоже извинялся: «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из‑за того, что мы уступали в счете. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм‑аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую еще раз прошу прощения».

Работу хабаровских операторов не раз отмечали и признавали лучшей в лиге. В 2019 году на ежегодном телевизионном семинаре КХЛ победителем в номинации «Лучшая региональная телекомпания» стала компания «Панорама». Она занимается трансляциями домашних матчей «Амура» и молодежной команды «Амурские Тигры» на протяжении 10 лет.

Съемка со льда во время игровых пауз – любимый прием хабаровских операторов. Даже в игре «Амура» и «Салавата» в эфир попадал момент с хоккеистами «Амура», которые обсуждали тактику на ближайшую смену.

Иногда операторы играют особую роль в событиях вокруг игр. Так было перед вторым выездным матчем «Авангарда» в Хабаровске (3:1). После конфликта главного тренера Михаила Кравеца и арбитра Дениса Наумова оператор заснял их примирение. До начала матча камера последовала за судьей и запечатлела его встречу с тренером «Авангарда».

На ситуацию с Самоновым пресс-служба «Амура» отреагировала быстро и с юмором. В телеграм-канале клуба вышло короткое видео с отсылкой на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой. Отыграли словами Киркорова: «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».

В победе Уфы выделяется сразу два героя. Николай Кулемин сделал хет-трик, а Александр Самонов отразил все 28 бросков и оформил 5-й сухарь в сезоне. Статистика Самонова впечатляет: 39 игр, 23 победы и 93,9% отраженных бросков. По последнему показателю вратарь «Салавата» занимает первое место в КХЛ.

Не хватает только контроля над эмоциями.

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