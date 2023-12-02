Ошибки Худобина лишают «Сибирь» очков – с ним клуб проиграл все матчи

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«Сибирь» проиграла «Ладе» (2:3, бул). За нее вынужденно вышел Антон Худобин: основной вратарь Красоткин пропустил этот матч из-за травмы. Получил ее еще в игре с «Адмиралом» (2:3, ОТ).

Против «Лады» Худобин два периода отыграл на ноль – за это время сделал 23 сэйва. Затем все неожиданно изменилось. Первый момент: при счете 0:1 «Лада» сняла вратаря и атаковала на отложенном штрафе. Дмитрий Кугрышев набросил шайбу от борта, а она проскочила между щитков Худобина.

Дальше «Сибирь» снова повела, но через пару минут пропустила опять. Без вины Худобина не обошлось и тут: он не удержал шайбу после броска Романова. Росандич оказался рядом и добил.

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски видит проблему в том, что Худобин пока не адаптировался к игре в КХЛ. Последний раз Антон выступал в лиге в сезоне-2012/13 за «Атлант», потом провел несколько лет в НХЛ. После возвращения в Россию Худобин вообще изначально оказался в ВХЛ, где подписался с «Соколом».

Игра с «Ладой» стала для Худобина третьей за «Сибирь». Немировски после матча отметил, что в моментах с пропущенными голами недорабатывали и защитники: «Если есть свободная шайба или добивание, защитники должны блокировать».

Худобин ошибается в каждом матче – это влияет на результаты «Сибири»

Худобин дебютировал за «Сибирь» в матче против «Северстали» (1:2). Там он дважды терял контроль над ситуацией: сначала опоздал с перемещением к штанге во время броска Пилипенко, а затем не проконтролировал передачу на Абросимова из-за ворот.

Удивительно, но Худобина потом похвалил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев: «При нашем игровом преимуществе счет сегодня такой минимальный. В этом огромная заслуга вратаря соперника – Антона Худобина. Держал «Сибирь» в игре».

В следующий раз Худобин заменил Красоткина в середине предыдущего матча с «Адмиралом» (2:3, ОТ). «Сибирь» к тому моменту вела 1:0, а при Худобине пропустила все три гола.

По сезону «Сибирь» делает основную ставку на Красоткина. Он провел 32 игры при 92,8% отраженных бросков и 2,24 коэффициенте надежности. Проблема команды: у Красоткина нет надежного бэкапа. Денис Костин провел 5 матчей в этом сезоне, 4 из которых проиграл. Каждое его поражение сопровождалось пропуском 5-6 шайб. Поэтому клуб укрепил вратарскую линию приглашением Худобина.

Начало сезона Худобин провел в ВХЛ, играя за красноярский «Сокол». Агент вратаря Александр Черных подчеркивал: «Думаю, после подписания Антона «Сибирью», основной вратарь Красоткин может многое для себя почерпнуть. У Худобина большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации. У него большой багаж, он профессионал высокого уровня. Так как у «Сибири» задачи высокие, они выбрали именно Антона, поскольку еще одного игрока такого уровня на рынке и близко не было».

Сейчас повторяется история со сложной адаптацией Худобина – сначала он ошибался и в ВХЛ

В межсезонье Худобин не пригодился ни одному клубу КХЛ. К нему присматривались минское «Динамо» и «Лада», но в итоге он остановился на однолетнем контракте с красноярским «Соколом» из ВХЛ. И там не обошлось без грубых ошибок.

В четвертом матче против АКМ Худобин вышел за ворота, чтобы сохранить шайбу для игрока «Сокола». Из-за столкновения хоккеистов шайбу перехватили соперники и забили в пустые. По итогам встречи «Сокол» проиграл со счетом 2:4.

В «Сибирь» Антон Худобин перешел с достойной статистикой: 11 игр, 6 побед и 5 поражений. Его процент отраженных бросков равнялся 92,9, а коэффициент надежности был 2,29. В «Сибири» он сейчас показывает результат хуже – 88,4% отраженных бросков.

Контракт Худобина в «Соколе» предусматривал обмен в КХЛ, если какой-нибудь из клубов проявит к нему интерес. Такой командой и стала «Сибирь». Гендиректор клуба Кирилл Фастовский объяснял: «Нагрузка на двух вратарей может оказаться тяжеловатой, поэтому нужны три вратаря, как, собственно, есть практически во всех клубах».

Антон Красоткин может пропустить и следующую игру «Сибири» против минского «Динамо». Пока Худобин качественно его не заменяет, а команде нужен результат. «Сибирь» идет восьмой на Востоке: набрала 41 очко за 39 матчей. Ее догоняют «Амур» (37 очков, 37 игр) и «Нефтехимик» (36 очков, 37 игр).

Фото: ХК «Сибирь»