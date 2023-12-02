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Ошибки Худобина лишают «Сибирь» очков – с ним клуб проиграл все матчи

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«Сибирь» проиграла «Ладе» (2:3, бул). За нее вынужденно вышел Антон Худобин: основной вратарь Красоткин пропустил этот матч из-за травмы. Получил ее еще в игре с «Адмиралом» (2:3, ОТ). 

Против «Лады» Худобин два периода отыграл на ноль – за это время сделал 23 сэйва. Затем все неожиданно изменилось. Первый момент: при счете 0:1 «Лада» сняла вратаря и атаковала на отложенном штрафе. Дмитрий Кугрышев набросил шайбу от борта, а она проскочила между щитков Худобина.

Дальше «Сибирь» снова повела, но через пару минут пропустила опять. Без вины Худобина не обошлось и тут: он не удержал шайбу после броска Романова. Росандич оказался рядом и добил.

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски видит проблему в том, что Худобин пока не адаптировался к игре в КХЛ. Последний раз Антон выступал в лиге в сезоне-2012/13 за «Атлант», потом провел несколько лет в НХЛ. После возвращения в Россию Худобин вообще изначально оказался в ВХЛ, где подписался с «Соколом».

Игра с «Ладой» стала для Худобина третьей за «Сибирь». Немировски после матча отметил, что в моментах с пропущенными голами недорабатывали и защитники: «Если есть свободная шайба или добивание, защитники должны блокировать».

Худобин ошибается в каждом матче – это влияет на результаты «Сибири»

Худобин дебютировал за «Сибирь» в матче против «Северстали» (1:2). Там он дважды терял контроль над ситуацией: сначала опоздал с перемещением к штанге во время броска Пилипенко, а затем не проконтролировал передачу на Абросимова из-за ворот.

Удивительно, но Худобина потом похвалил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев: «При нашем игровом преимуществе счет сегодня такой минимальный. В этом огромная заслуга вратаря соперника – Антона Худобина. Держал «Сибирь» в игре».

В следующий раз Худобин заменил Красоткина в середине предыдущего матча с «Адмиралом» (2:3, ОТ). «Сибирь» к тому моменту вела 1:0, а при Худобине пропустила все три гола.

По сезону «Сибирь» делает основную ставку на Красоткина. Он провел 32 игры при 92,8% отраженных бросков и 2,24 коэффициенте надежности. Проблема команды: у Красоткина нет надежного бэкапа. Денис Костин провел 5 матчей в этом сезоне, 4 из которых проиграл. Каждое его поражение сопровождалось пропуском 5-6 шайб. Поэтому клуб укрепил вратарскую линию приглашением Худобина.

Начало сезона Худобин провел в ВХЛ, играя за красноярский «Сокол». Агент вратаря Александр Черных подчеркивал: «Думаю, после подписания Антона «Сибирью», основной вратарь Красоткин может многое для себя почерпнуть. У Худобина большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации. У него большой багаж, он профессионал высокого уровня. Так как у «Сибири» задачи высокие, они выбрали именно Антона, поскольку еще одного игрока такого уровня на рынке и близко не было».

Сейчас повторяется история со сложной адаптацией Худобина – сначала он ошибался и в ВХЛ

В межсезонье Худобин не пригодился ни одному клубу КХЛ. К нему присматривались минское «Динамо» и «Лада», но в итоге он остановился на однолетнем контракте с красноярским «Соколом» из ВХЛ. И там не обошлось без грубых ошибок.

В четвертом матче против АКМ Худобин вышел за ворота, чтобы сохранить шайбу для игрока «Сокола». Из-за столкновения хоккеистов шайбу перехватили соперники и забили в пустые. По итогам встречи «Сокол» проиграл со счетом 2:4.

В «Сибирь» Антон Худобин перешел с достойной статистикой: 11 игр, 6 побед и 5 поражений. Его процент отраженных бросков равнялся 92,9, а коэффициент надежности был 2,29. В «Сибири» он сейчас показывает результат хуже – 88,4% отраженных бросков.

Контракт Худобина в «Соколе» предусматривал обмен в КХЛ, если какой-нибудь из клубов проявит к нему интерес. Такой командой и стала «Сибирь». Гендиректор клуба Кирилл Фастовский объяснял: «Нагрузка на двух вратарей может оказаться тяжеловатой, поэтому нужны три вратаря, как, собственно, есть практически во всех клубах».

Антон Красоткин может пропустить и следующую игру «Сибири» против минского «Динамо». Пока Худобин качественно его не заменяет, а команде нужен результат. «Сибирь» идет восьмой на Востоке: набрала 41 очко за 39 матчей. Ее догоняют «Амур» (37 очков, 37 игр) и «Нефтехимик» (36 очков, 37 игр).

Сибирь – Лада 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
2 декабря, 13.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 35 Бутузов (Белоусов, Андреофф)
1:1 – 47 Кугрышев (Алтыбармакян, Михайлов)
2:1 – 49 Ахияров (Бек, Белоусов)
2:2 – 51 Росандич (Романов)
Вратари: Худобин 30/32 – Трушков 38/40.

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Фото: ХК «Сибирь»

21 комментарий
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Отличная статья.
Разбор хороший. Хочу отметить такой момент: мне кажется, он не тянет физически. Видно, как ему тяжело. В любом случае, это очередное спорное подписание от управленцев Сибири.
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мужику просто нужна игровая практика.
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жалко конечно, но похоже это конец карьеры
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Пусть хотя бы игр 10 сыграет. Рано выводы делать. Серебряков в ске тоже был поначалу как г в проруби
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Другие матчи не смотрел, но с Северсталью он отыграл вполне неплохо. И Козырев не случайно его отметил в интервью. Действительно выручал. Да и вообще, в этом сезоне пропустить "всего две" от Северстали - это достижение, как бы странно это не заучало, учитывая турнирное положение. И вина вратаря в этих двух шайбах очень за уши притянута.
Ну а в целом глупо было ждать, что нынешний Худобин будет играть как в топовые годы и штамповать сухари.
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Так Сибирь в очках. Пока в очках значит всё равно
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Так Сибирь в очках. Пока в очках значит всё равно
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я сразу говорил что не нужен этот мешок сибири, его же даже в вхл не взяли, но меня деятели заминусовали...
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сайка у худобина на первой фотке совсем не худая
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Удивлялся что некоторые люди писали про Худобина типа топ-вратарь для КХЛ. Хотя он последний сезон даже в АХЛ не блистал. Даллас до финала дотащил, получил контракт побольше под конец карьеры и расслабился.
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Ответ vallabaza
пусть мужик идёт во двор за практикой
в ВХЛ он уже был, уровень разный, Федотова до сих пор кувыркает.
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Ответ Sergey Smolensky
"Кому же ты нужен в Америке, Антоша. Фарм в АХЛ максимум" 13 минусов. Лицо к осмотру тех, кто мне минусовал пост в ноябре. Впрочем, ожидаемо от Антоши, который закончил профессиональную карьеру после финала кубка Стэнли с Далласом. Потом только только деградация. Однако, нашлись дурачки (например Фастовский) кто решил его взять на роль бэкапа. Единственный плюс, что ему почти под сорокет и батянским авторитетом сможет рассказать про пожары в Сибири и как надо жить (Антошка, привет тебе с доковидных времён), ну и 7 лямов з.п. Хз чё у Сибири с академией, но как будто бы, лучше было привлечь молодой в роль бэкапа. Ошибок было столько же, но была бы перспектива.
Где ты до подписания был? Эксперт х
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Ответ SuperDima
Где ты до подписания был? Эксперт х
Как обычно чиллил на спортс ру и смотрел хоккей
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