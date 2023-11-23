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Голдобин сенсационно летит к рекорду КХЛ по очкам. Это вообще реально?

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Потенциально наберет 100 очков.

Николай Голдобин набрал 49 (24+25) очков за 34 матча – пока он недосягаем по системе гол+пас во всей лиге. Хотя его догоняет Владимир Ткачев из «Авангарда»: 33 игры, 47 (13+34) очков. Омск выдал победную серию из десяти игр, а Владимир выбил феерические 5+16.

Игра Голдобина по-прежнему удивляет больше, чем достижения Ткачева. Еще в конце октября лидер «Спартака» повторил личный рекорд результативности за одну регулярку. За 25 матчей он набрал те же самые 39 очков, для которых в сезоне-2021/22 потребовалось 42 игры.

Голдобин бьет и клубные рекорды: в игре с «Ладой» (5:3) оформил дубль и побил снайперское достижение игроков «Спартака» в КХЛ (теперь – 24 гола). Трижды игроки «Спартака» достигали отметки в 22 гола за регулярку: Штефан Ружичка (2011/12), Райан Стоу (2016/17) и Сергей Широков (2020/21). Их Голдобин перебил в 33-м матче сезона.

Его средний показатель за игру (1,44 очка) лучше, чем у Мозякина (1,41) в его лучший сезон. Чисто математически нападающий «Спартака» идет к цели 100 очков за сезон. Это же подтвеждает прогноз сайта Elite Prospects – там дают Голдобину 101 очко (Владимиру Ткачеву – 98). Наука и прогнозы не берут в расчет травмы, мотивацию игрока и другие обстоятельства, которые влияют на игру Голдобина.

Голдобину помогает система «Спартака»: тройка из новичков получила свободу, но потеряла центра

На Голдобина влияет философия «Спартака»: Алексей Жамнов ставит в команде скоростной атакующий хоккей. «Спартак» лидирует в лиге позаброшенным шайбам – 125 по итогам 34 игр. Почти 20% голов приходится на Голдобина. При этом количество реализованных бросков Николая составляет 28,2%, а у преследующего его Ткачева – 16%.

Жамнов предоставляет много свободы хоккеистам. До этого Голдобин выступал в командах со строгой системой, поэтому играл не так результативно. В ЦСКА за 21 матч он набрал всего 11 (4+7) очков. В «Металлурге» самым результативным получился сезон-2021/22, в котором он заработал 39 очков. В «Спартаке» же Голдобин получает в среднем на три минуты (почти 18) больше игрового времени и нередко использует его для экспериментов. Например, в игре против ХК «Сочи» нападающий «Спартака» коньком принял пас, передал на неудобную руку и обманул вратаря.

На результат Голдобина работает и его тройка с Порядиным и Морозовым. Это признавал сам Николай: «Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки». Идея объединить игроков в одно звено родилась у Жамнова на этапе сбора хоккеистов. «Первые задумки о таком звене были еще перед подписанием этих игроков в момент переговоров», – делился тренер в интервью «СЭ».

В итоге нападающие дополнили сильные стороны друг друга. Иван Морозов объяснял: «У Коли [Голдобина] бросок хороший, Пашка [Порядин] бежит хорошо. Все стараемся играть в пас, за счет быстрого паса проходить капканы». И это сработало – за два месяца тройка «Спартака» побила клубный рекорд по количеству шайб за регулярку (30), установленный 13 лет назад словацким трио Радивоевич – Цибак – Ружичка.

Проблема на будущее – травма Морозова. В матче с «Салаватом» (6:2) он повредил плечо и вылетел минимум до конца года. В игре против «Лады» в первом звене вышел Александр Бурмистров. Адаптация прошла успешно – Бурмистров забил первый гол в сезоне и ассистировал Голдобину. Только в игре с «Локомотивом» (1:2) это сочетание уже не сработало вообще.

До этого в конце сентября Морозов пропустил две игры из-за повреждения. Тогда Жамнов ставил на его место Анселя Галимова и Андрея Локтионова. В первом матче с новым центром против московского «Динамо» Голдобин ушел без набранных очков. А во второй раз в игре с «Барысом» выдал самый результативный матч в сезоне – 5 голевых передач.

100 очков не выбивали даже пиковые Мозякин и Гусев, а регулярка-2022/23 – худшая по рекорду

Бомбардирский рекорд за всю историю КХЛ принадлежит Сергею Мозякину – 85 очков в сезоне-2016/17. На тот момент он уже дважды брал Кубок Гагарина (2014, 2016) в составе «Металлурга» и пять раз признавался лучшим бомбардиром регулярки КХЛ. 

В рекордный сезон Мозякин в среднем за матч набирал 1,41 очка и не затягивал безрезультативную серию дольше двух игр. В этот же год Сергей продолжил играть в связке с Коваржем и Зариповым. По итогу сезона магнитогорское трио остановилось в семи шайбах от личного рекорда их звена (71 шайба).

К похожему уровню приблизился Никита Гусев – 81 очко в регулярке-2018/19. Гусев так же, как и Мозякин, не оставался без результативных действий дольше двух игр и в среднем за матч набирал 1,3 очка. Успех Гусева в тот сезон полностью зависел от передач (64). По количеству заброшенных шайб (17) он занял лишь 44 место в рейтинге игроков.

В двух матчах того сезона Гусев заработал по четыре очка за передачи, а по итогу сезона установил рекорд по количеству пасов. Его до сих пор никто не побил. В регулярке-2023/24 Голдобин набирает очки и голами, и ассистами. Ткачев же идет по пути Гусева – в основном собирает пасами. Если Владимир не побьет достижение по очкам, то вполне замахнется на рекорд по передачам. До Гусева ему осталось 30 ассистов, а играть еще половину сезона.

После результата Гусева тенденция набора очков среди бомбардиров пошла на спад – четыре года подряд никто не переходил 70 очков. В этот период Шипачев трижды становился лучшим бомбардиром: он набирал 65-67 баллов за регулярку. Прошлый сезон-2022/23 стал худшим в истории лиги. Дмитрий Яшкин в рекордный по количеству матчей (68) год набрал всего 62 очка.

СКА – самая результативная команда регулярки-2022/23 (243 шайбы). Ротенберг уже тогда постоянно менял сочетания игроков, поэтому с Яшкиным все время выходили разные партнеры. Вторым бомбардиром СКА в сезоне вообще оказался защитник Никишин (55 очков), а еще четыре игрока перешли 40 очков. Самому Яшкину всего этого хватило для статуса первого бомбардира лиги и лучшего игрока сезона. Теперь он ушел в «Ак Барс», где играет совсем не так результативно (33 матча, 23 очка).

Голдобин хуже играет против топов, а до этого сезона не всегда выглядел стабильно

В карьере Голдобина намечаются определенные тенденции, которые мешают ему набирать очки. Нередко после успешного отрезка следует спад. Так было после сезона-2020/21, который до этого чемпионата был лучшим. Начало следующей регулярки выдалось смазанным: в шестой игре Голдобин остался в запасе, а вернулся только спустя четыре матча. После 11 матчей в активе Голдобина было 5 (2+3) очка, а сам Николай говорил об обмене из «Металлурга».

После ситуация выровнялась: по итогу 59 игр Голдобин набрал 36 (19+17) очков – почти на уровне прошлогоднего результата. Но на фоне общего спада команды Николай переставал регулярно набирать очки, а его безрезультативная серия однажды затянулась до 11 матчей.

В «Спартаке» таких спадов пока нет, но показатели Голдобина снижаются в играх против топ-клубов. Где он не набирал очки: 1 из 2 матчей против СКА, 2 из 3 против ЦСКА, во всех играх с московским «Динамо» и «Локомотивом». Вот список самых результативных игр Николая в регулярке-2023/24: «Барыс» (6:3, 5 очков), «Витязь» (5:1, 4 очка) и «Нефтехимик» (6:1, 4 очка). 

Алексея Жамнова такая тенденция Голдобина не смущает: «Конечно, когда ты являешься лидером в списке бомбардиров КХЛ, то другие клубы будут обращать на тебя внимание, пытаться нейтрализовать. Против таких игроков выходят сдерживающие звенья».

Учитывая все сложности Голдобина, важным выглядит его соперничество с Ткачевым. Тот набрал 47 очков и идет по расписанию 1,42 очка за матч – почти как Николай. Лучший бомбардир «Авангарда» уже сейчас претендует на самый результативный сезон в карьере. В регулярке-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков. Учитывая его нынешние темпы, разницу в 12 очков он преодолеет за 9 игр.

Хотя и у Ткачева все идет не без проблем. Звено с Буше и Спунером сформировалось совсем недавно (тут подробнее). Это начало приносить результат в последних 11 играх. Владимир получает много игрового времени (в среднем больше 21 минуты), и это может повлиять на его показатели на дистанции. Учитывая, что очки Ткачев в основном зарабатывает на ассистах, его результат во многом зависит от формы партнеров по звену. В целом успехи Ткачева – это норма, которую стоило ожидать на фоне игры в прошлых сезонах. 

Результат Голдобина на этом фоне – сенсация. Нападающего «Спартака» даже во время интервью в раздевалке сравнивали с Коннором Макдэвидом, хотя игроку это не нравится. Разговоры о будущих успехах Николай быстро пресекает: «Я не думаю ни о каких рекордах – просто кайфово забивать и отдавать пасы».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; spartak.ru

1 комментарий

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Александр Филиппов
ну судя по последним играм, Ткачев его опередит.
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