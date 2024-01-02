Зимний перерыв убил новогоднее дерби, которому больше 100 лет

Перемещаемся в Шотландию.

Слышали про культовое новогоднее дерби между «Хибернианом» и «Хартс оф Мидлотиан»? Больше ста (!) лет клубы из Эдинбурга играли в чемпионате Шотландии либо 1 или 2 января. А самый известный матч выпал на военный 1940-й – тогда комментатор выдумал репортаж, чтобы обмануть немецкую авиацию.

Что вообще за дерби Эдинбурга? Оно жестокое?

Дерби Эдинбурга меркнет на фоне главного шотландского противостояния: «Селтик» и «Рейнджерс» успешнее, их матчи превращаются в событие не только для жителей Глазго. И все же в Эдинбурге очень трепетно относятся к местному дерби, с которым связана красивая история.

«Хиберниан» – клуб ирландских переселенцев-католиков. В XIX веке в Шотландии жила крупная община выходцев с зеленого острова, и в 1875-м она основала в Эдинбурге футбольную команду. Собственно, Hiberniae – это «Ирландия» на латыни, а позже к атрибутам клуба добавились арфа (символ соседней страны) и зеленый цвет. «Хартс» возник на год раньше – команду назвали по роману Вальтера Скотта «Сердце Мидлотиана» (в русском переводе – «Эдинбургская темница»). Хотя между клубами сходу появились противоречия на этнической и религиозной почве (католики против протестантов), градус ненависти до уровня «Дерби старой фирмы» не добрался. Наоборот, фанаты «Хибс» относятся к болельщикам «Хартс» как минимум с уважением.

Чтобы понять, почему нет свирепой вражды, нужно знать обстоятельства первого матча. Ни один соперник не хотел встречаться с только что созданным «Хибернианом», команда только тренировалась, и лишь «Хартс» согласились пересечься на поле. Они сыграли в Рождество – 25 декабря 1875 года.

Встречи в главный для христиан праздник – давняя традиция британского футбола. Так как организаторы матчей хотели привлечь максимум болельщиков, в будни игры не ставили – только на выходные и праздники. Боксинг дэй (26 декабря) в их число поначалу не входил, поэтому играть 25 декабря было нормой. В Англии в последний раз матч выпал на Рождество в 1965-м, а в Шотландии – в 1976-м.

В 1895-м «Хибс» и «Хартс» впервые сыграли в чемпионате. И тогда составители календаря назначали их встречи поближе к праздникам, хотя дата была плавающей: 5, 18, 21 декабря – соперники играли в разные дни. Но в сезоне-1904/1905 они впервые встретились 2 января – в Шотландии, в отличие от Англии, это выходной. Календарь выстраивали так, чтобы футболисты во время праздников не ездили в другие города, а играли в дерби. В 1907-м матч между «Хартс» и «Хибс» впервые прошел 1 января, а после Первой мировой традиция укоренилась. С 1919-го по 1962-й эдинбургские клубы обязательно играли между собой в первый или второй день года.

Традиция прервалась в сезоне-1962/63, но сразу же возобновилась.

С новогодним дерби связан знаменитый матч в тумане 1940-го. Комментатор ничего не видел, но продолжал репортаж, чтобы дезориентировать люфтваффе

Новогоднее дерби не отменяли даже в годы Второй мировой. Сезон-1939/40 не состоялся, но «Хибс» и «Хартс» сошлись 1 января. С этим матчем связана одна из самых известных историй о британском футболе времен войны. Игру комментировали в прямом эфире для радио, у микрофона работал ведущий Боб Кинглси, а сигнал шел даже на фронт во Францию.

Трансляцию из Эдинбурга наверняка слушали и немцы, но они вряд ли догадались, что в этот момент город был окутан сильным туманом. Кинглси ничего не видел, но от него потребовали рассказывать о футболе, чтобы дезориентировать авиацию противника. «Глава отдела трансляций BBC Лео Хантер сообщил ему, что матч состоится, и он должен будет дать комментарий. На вполне резонные вопросы Кингсли о том, нельзя ли отменить матч, ему ответили, что это предупредит немцев о состоянии погоды в Эдинбурге и что он ни в коем случае вообще не должен упоминать о погоде», – рассказывал историк футбола Боб Крампси.

С комментаторской позиции Кингсли не видел ни мяч, ни игроков, поэтому импровизировал. По одним данным, выдумывал эпизоды, ориентируясь на крики футболистов и шум трибун. По другим, ему передавали текущий счет («Хартс» победил 6:5), чтобы репортаж хотя бы немного отражал реальность.

Неизвестно, повелось ли немецкое командование, но если в люфтваффе ориентировать на радиотрансляцию, самолеты в тот день только зря сожгли топливо.

В 2023-м традицию новогодних дерби возобновили, но только на один матч – благодаря чемпионату мира в Катаре

Январские матчи «Хиберниана» и «Хартса» проводились почти каждый год до 1998-го. Тогда в Шотландии впервые ввели зимний перерыв. В 2002-м от паузы в чемпионате отказались, но новогоднее дерби проводили лишь время от времени. Команды встречались в первые дни января в 2003-м, 2005-м, а в 2009-м и 2010-м играли третьего числа.

Затем матчи снова превратились в традицию, пока в 2016-м в календарь не вернули зимнюю паузу. К слову, тогда же соперники ненадолго разошлись по разным лигам: «Хартс» играл в элите, а «Хибс» – в Чемпионшипе. Но даже после возвращения матчи на праздники не выпадали.

В прошлом сезоне болельщикам сделали новогодний подарок. Из-за чемпионата мира в Катаре пауза в шотландской лиге сместилась на ноябрь и декабрь, поэтому в 2023-м «Хартс» и «Хиберниан» вновь сыграли 2 января. Но это разовая история. Зимний перерыв вернулся к привычному формату, так что максимум, на который могут рассчитывать фанаты из Эдинбурга, – матч в конце декабря. В этом сезоне команды встречались 27-го.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Runnacles; pastemagazine.com