Transfermarkt – часть медиаимперии. Ее основатель работал с нацистами, нанимал евреев и пытался объединить Германию

Юрий Истомин знакомит с Акселем Шпрингером.

Главный сайт о трансферах с 2008-го принадлежит немецкой компании Axel Springer SE, которая названа в честь основателя Акселя Шпрингера. Ее другие активы тоже гремят во всем мире: таблоид Bild, газета Die Welt, молодежное медиа Bravo и даже журнал для мужчин Maxim.

У могущественного холдинга и ее неординарного основателя острая и драматичная история. Рассказываем.

Шпрингер работал в антисемитской газете, а после войны нанял идеолога нацизма. Но он помог примирить немцев и евреев

Агент американской разведки, антисемит, бабник и друг Израиля – какие только штампы не навешивали на Акселя Шпрингера. И некоторые из них вполне заслуженны. Аксель родился в 1912-м, его карьера прошла в медиа, но журналистикой и издательским делом он не ограничивался. В молодости будущий магнат трудился у отца в типографии и параллельно писал для местных газет и информагентств. В 1933-м он стал автором локального издания Altonaer Nachrichten и тогда же женился на Марте Майер. И на работу, и на семейную жизнь сильно повлиял приход к власти нацистов. Майер была еврейкой, так что по законам гитлеровской Германии он не мог быть редактором немецкой газеты. В 1938-м они развелись, хотя отношения с первой (а всего у него их было пять) женой остались дружескими.

В 1941-м всю прессу рейха национализировало министерство пропаганды. Медиа, где работал Шпрингер, строго следовали идеологической доктрине. Превосходство арийской расы, антисемитизм, «успехи» на фронте – список тем был ограничен. Аксель пытался писать о спорте, но вскоре переключился на выпуск художественной литературы на отцовской типографии.

Аксель никогда не симпатизировал фашистам, не вступил в партию, но соседство его статьей с текстами, восхваляющими Гитлера, вряд ли пошло на пользу. А после войны он и сам подпортил репутацию, когда приглашал на работу убежденных нацистов. Среди них был Пол Карл Шмидт – его Аксель нанял спичрайтером. Шмидта называли «заслуженным юристом Третьего Рейха» и одним из идеологов нацизма. Он был в числе первых, кто предложил евреям носить звезду Давида, и даже критиковал власти Германии за не очень слаженную депортацию неарийцев из Будапешта. После войны Шмидт год отсидел в лагере, но так и не покаялся.

Пол Карл работал в новой компании Шпрингера. В 1946-м наладил выпуск программы радиопередач на неделю Hör Zu! («Послушай!»). Позже буклет превратился в журнал, где публиковали анонсы ТВ-программ, а к концу XX века его издавали сотнями тысяч экземпляров. История Hörzu (название к тому моменту немного изменили) закончилась только в 2016 году, когда в эпоху интернета бумажное расписание стало почти не нужным.

Издательская деятельность Акселя рубежа 1940-1950-х – еще один спорный фрагмент биографии. Он не мог начать бизнес без разрешения союзников, к тому же ему нужен был стартовый капитал. Кредитов Шпрингер не брал, так что, вероятно, деньгами помогли американцы. Это породило версию, что Аксель был под колпаком ЦРУ, которое профинансировало его бизнес в обмен на лояльность и согласованную редакционную политику. Впрочем, надежных подтверждений этой теории нет.

Фирма Axel Springer SE быстро разрасталась. В 1952-м она выпустила первый номер таблоида Bild, а через год купила Die Welt. Это флагманы холдинга, благодаря которым компания выросла из небольшого городского издательства в западногерманскую медиаимперию.

В начале 1960-х внимание к газетам Шпрингера заметно выросло. Bild и Die Welt много писали о процессе против Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС, ответственного за уничтожение евреев в годы Второй мировой. После войны Адольф жил под именем Рикардо Клементе в Аргентине, откуда в 1960-м его похитили агенты израильской разведки. В Иерусалиме его судили и приговорили к смертной казни. О процессе очень подробно писали медиа Шпрингера. Они заняли строго обвинительную позицию, хотя в самой ФРГ отношение к похищению и слушаниям было неоднозначное.

Впрочем, позже выяснилось, что один из авторов Bild (и по совместительству зять Акселя) пробрался в гостиничный номер восточногерманского адвоката в Иерусалиме, чтобы украсть список нацистов, которые избежали наказания и получили высокие посты в Западной Германии. ГДР рассчитывала, что Эйхман подтвердит причастность фигурантов списка к преступлениям, и эти показания дискредитируют правительство ФРГ. Операция прошла успешно, а ее подробности вскрылись через много лет.

Эйхманв тюрьме

При этом Аксель многое делал, чтобы загладить вину Германии за Холокост. Опыт работы с Полем Карлом Шмидтом не мешал ему нанимать евреев. Например, в конце 1950-х его правой рукой стал Эрнст Крамер – бывший узник Бухенвальда, который еще до войны сбежал в США, там попал в армию и в 1945-м участвовал в освобождении концлагеря. Также газеты Шпрингера всегда поддерживали евреев в многочисленных войнах с соседями, а в 1966-м он пожертвовал 900 тысяч долларов Музею Израиля в Иерусалиме. Брать деньги долго не хотели: местные жители провели демонстрации, посчитав, что немцы хотят откупиться за преступления Третьего рейха. В итоге музей все же принял дар, а отношение к Акселю с годами потеплело. В израильских университетах он получил несколько почетных ученых степеней и постов, а концу жизни его высоко ценили за налаживание связей между немцами и евреями.

Шпрингер построил штаб-квартиру с видом на Восточный Берлин. Он мечтал об объединении Германии и даже обсуждал это с Хрущевым

Хозяина медиаимперии интересовала судьба не только Ближнего Востока, но и родной страны. Шпрингер мечтал объединить ФРГ и ГДР. Проблему двух Германий он наблюдал воочию каждый день, когда работал в главном офисе компании. В 1959-м началось строительство Axel Springer SE – новой штаб-квартиры холдинга в Западном Берлине. Восточная часть города находилась напротив через дорогу, тогда граница была еще прозрачной, но уже в 1961-м под окнами издательства построили Берлинскую стену. Вскоре она обросла колючей проволокой, смотровыми башнями и зоной отчуждения.

Штаб-квартира компании рядом с Берлинской стеной

О том, что объединить Германию в ближайшем будущем возможно, Шпрингер задумался сразу после вывода оккупационных сил из Австрии. В 1945-м она тоже была разделена союзниками по Второй мировой и управлялась совместно. Через 10 лет войска покинули страну, и Австрия получила внеблоковый статус – не входила ни в НАТО, ни в Организацию Варшавского договора. Шпирнгер считал, что по той же модели можно решить и главную проблему немцев.

В 1958-м Аксель отправился в Москву на встречу с Хрущевым. Официально он ехал на интервью, но фактически выступил народным дипломатом. С собой он взял журналиста, участника правого немецкого путча 1920-го (чуть не привел к власти милитаристов в Германии) и фаната астрологии Ханса Церерра. У Шпрингера не было никаких полномочий, да и сам он не скрывал, что порыв довольно наивный. Но медиамагнат хотел доказать советской стороне, что в отличие от правительства Аденауэра, которое не надеялось на объединение и почти не занималось вопросом, простые жители Германии готовы на любые компромиссы. Аксель предложил поступить как с Австрией – вывести войска стран-победительниц и запретить Германии вступать в блоки и союзы. Хрущев согласился, что рано или поздно немцы будут жить в одной стране, но единое государство обязательно должно строить коммунизм.

Эта встреча сильно изменила жизнь Акселя. Если до поездки в СССР он выступал с примиренческих позиций, то после стал ярым противником социализма: создал журнал Kontinent, где публиковались статьи восточногерманских диссидентов и перебежчиков, а в печати сознательно отказался от слова ГДР – вместо аббревиатуры много лет писали «советская оккупационная зона». Медиамагнат всерьез опасался, что за ним следят спецслужбы СССР. Ради безопасности Шпрингер купил несколько квартир и домов в разных городах ФРГ и соседних странах и даже обзавелся двойником.

Впрочем, Акселю стоило бояться не КГБ, а радикальных коммунистов из ФРГ. С 1968-го его холдинг стал целью «Фракции Красной армии» – левой радикальной организации, которая устраивала теракты и вела «городскую партизанскую войну» против правительства Западной Германии и предпринимателей. В мае 1972-го террористы взорвали бомбу в гамбургском офисе Axel Springer SE. Пострадали до 40 человек, а ущерб компании составил 300 тысяч марок. Последствия могли быть и серьезнее: несколько бомб (в том числе у кабинета Акселя) не сработали.

Главная газета холдинга была эталоном желтой прессы. О скандальных методах Bild написали целую книгу

Сегодня Axel Springer SE – это десятки медиа обо всем: Politico, Business Insider, Fakt, Musikexpress – эти издания знают и за пределами Германии. И все же главный актив холдинга – по-прежнему Bild. Шпрингер задумывал его как немецкий аналог британского таблоида Daily Mail. Получилось не хуже.

Одно время газета была настолько влиятельной, что вынуждала депутатов отзывать непопулярные законы. В 1964-м она потребовала отменить решение о росте тарифов на телефонную связь. Парламентарии были в отпуске, но статьи Bild так всколыхнули общество, что Бундестаг специально собрался пересмотреть законопроект.

Конкуренты видели в Bild серьезную угрозу. Тираж газеты был заметно больше, чем у любого другого немецкого издания, Axel Springer SE скупал всех, кто мог бы пошатнуть монополию. Der Spiegel был крупнейшим журналом, который не входил в медиагруппу. Его владельцы и редакция призвали правительство унять Bild и его патрона, и в 1968-м им пошли навстречу: Axel Springer SE отказалась от запуска нескольких новых изданий.

Bild ненавидели и студенты. Конец 1960-х – время молодежных демонстраций и волнений в Европе, которые газета нещадно критиковала, а еще обвиняла власти в бездействии. В 1968-м один из лидеров студенческого движения в ФРГ Руди Дучке чудом выжил после выстрела в голову – на него покушался правый экстремист. Толпа посчитала, что нападение спровоцировала Bild, называвшая Дучке террористом. Студенты осадили типографии по всей стране и поджигали машины, доставлявшие свежие номера газеты.

Руди Дучке

Эти события изменили таблоид. В 1970-х Bild стал меньше внимания уделять политике, больше – личной жизнь знаменитостей, скандалам и полезным советам. Но в 1977-м газета все равно оказалась в центре большого скандала. Журналист Гюнтер Вальраф устроился в ганноверскую редакцию под вымышленным именем Ханс Эссер, проработал несколько месяцев, а затем выпустил книгу Der Aufmacher («Передовица»). Его расследование спровоцировало большой скандал. В частности, Гюнтер рассказал, что некоторые клеветнические статьи довели их героев до самоубийства, а в качестве доказательств привел предсмертные записки. Вальраф называл журналистов «Рэмбо, которые были готовы на все ради сенсаций».

«Если родители ребенка не хотели давать им фотографию скончавшегося сына или дочери, они грозились пойти в морг, чтобы там сделать снимок мертвого тела», – рассказывал Гюнтер.

После выхода книги репутация Bild сильно пострадала. На автора подали в суд, но холдинг проиграл. Тем не менее Аксель Шпрингер и его империя выстояли, а таблоид по-прежнему покупали. Правда, с 1985-го его выпускают под руководством уже нового босса. Основатель компании умер, оставив ее жене (пятой по счету) Фриде.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: Klaus Rose/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Fritz Reiss/dpa, Martin Athenstädt/dpa, imago-images.de/Global Look Press; РИА Новости; axelspringer.com