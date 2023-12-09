Картину «Крик» Мунка преследует футбол! Сейчас мем с Холандом, а раньше – похищение игроком «Волеренги» 😱

Еще он грабил ювелирные магазины.

Один из главных моментов суперматча «Ман Сити» и «Тоттенхэма» (3:3) в 14-м туре – реакция Холанда на свисток арбитра. На последних минутах Саймон Хупер прервал перспективную атаку из-за нарушения, и эмоции норвежца были настолько выразительными, что их перенесли на самую известную картину соотечественника Эрлинга – «Крик» Эдварда Мунка.

Так выглядит картина в оригинале:

А так после фотошопа:

У полотна богатая история, связанная с футболом. В 1994-м игрок «Волеренги» Пол Энгер похитил ее из музея.

Похититель с детства фанател от «Крестного отца» и грабил ювелирные магазины

Жизнь Пола Энгера достойна экранизации. Сам он тоже любил остросюжетные драмы про преступников и мафию, в личном топе – «Крестный отец». Фильм вышел в 1974-м, когда Полу было 7 лет, и он с детства подражал главным героям. Игра Марлона Брандо и режиссура Фрэнсиса Копполы настолько его потрясли, что в 15 он поехал в Нью-Йорк посмотреть места съемок и погрузиться в их атмосферу.

Откуда у Пола деньги на дорогое путешествие? Еще до совершеннолетия Энгер вступил в банду Tveita, названную по одному из районов Осло. Подельникам он помогал грабить ювелирные магазины и опустошать банкоматы. Первый криминальный опыт Энгер совмещал с усиленными тренировками: он был талантливым полузащитником, в начале 1980-х попал в «Волеренгу» и запустил профессиональную карьеру. Партнеры вспоминают, что на базу Пол приезжал на Porsche – сам он утверждал, что такой монстр в Осло был только у него. А еще Эдгар никогда не стирал тренировочную форму – сразу выбрасывал и надевал новую. В клубе догадывались, что полузащитник зарабатывает где-то на стороне, причем явно не очень честно.

Статистики и цифр Энгера почти не сохранилось. В «Волеренге» он дебютировал в 1985-м, через год вышел на три минуты в первом раунде Кубка УЕФА против бельгийского «Беверена». Если допустить, что в первом же сезоне Пола заиграли в чемпионате Норвегии, то он стал бронзовым призером лиги. В последующие годы «Волеренга» была не так успешна и скатилась до уровня середняка.

Скатилась и жизнь полузащитника: в 1988-м он впервые украл картину из музея. Причем сразу замахнулся на шедевр – снял со стены «Вампира» Эдварда Мунка. «В двадцать лет я совершил так много преступлений, что у меня было все – машины, лодки, деньги, самые красивые женщины в Осло. Но я хотел большего», – объяснял Энгер.

«Вампир»

Полотно выставили на аукцион с минимальной ценой в 30 млн долларов. Пол спрятал картину в тайнике под потолком бильярдного клуба – заведение он купил незадолго до кражи. В зале регулярно играли полицейские, но они даже не догадывались, что пропажа находится в нескольких метрах, пока Пола не сдал информатор.

Энгер сел на четыре года и больше в профессиональный футбол не возвращался.

Энгер украл «Крик» Мунка в разгар Олимпиады в Лиллехаммере. Этим он помог ограбить несколько банков

В 1992-м Энгер вышел на свободу. Тюрьма его не изменила: в феврале 1994-го Пол ограбил Норвежскую национальную галерею. Там хранится одна из версий той самой картины Эдварда Мунка «Крик». Всего их четыре: две – в Музее Мунка, еще одна – в частной коллекции. Позже Энгер рассказывал, что украсть один из символов Норвегии он задумал в школе, когда побывал вместе с классом на экскурсии. По его словам, тревога и ужас, который иллюстрирует картина, напоминали о годах, проведенных с жестоким отчимом. Много лет он регулярно наведывался в галерею, чтобы рассмотреть «Крик» получше, но план ограбления (простой и гениальный одновременно) разработал, уже когда отбывал срок за «Вампира».

Энгер выбрал идеальный момент для кражи. 12 февраля 1994-го в норвежском Лиллехаммере шла церемония открытия Олимпиады, все внимание и силы были сосредоточены на ней, что облегчило задачу Полу. Вместе с подельником он приставил стремянку к окну музея, разбил окно, забрал картину и спустился по той же лестнице на улицу. После себя Энгер оставил издевательскую записку: «Тысяча благодарностей за такой низкий уровень безопасности». На все ушло меньше минуты.

«В Национальной галерее не было охраны», – рассказывал Лейф Лиер, главный следователь полиции Осло. – Можно просто разбить окно, войти и забрать картину. Вокруг музея было несколько камер наблюдения, но в 1994-м рассмотреть что-то на размытых записях было невозможно».

У полиции вообще не было зацепок и идей. Сначала на детективов вышли активисты, выступавшие за запрет абортов. Они приписали кражу себе и пообещали вернуть «Крик», если по ТВ покажут пропагандистский ролик. Пол же отсиживался и не отсвечивал. Норвежская полиция призвала на помощь следователя Скотленд-Ярда. Чарльз Хилл тайно приехал в Норвегию и представил план, в котором отводил себе роль скупщика краденного. Запустил слух, что состоятельный человек готов приобрести полотно за 500 тысяч фунтов (хотя шедевр оценили в 50 млн). Так Хилл планировал выйти на грабителей и в момент встречи устроить облаву. Через три месяца Энгер наконец-то с ним связался.

Картина хранилась в загородном доме в тайном подвале – там и задержали Пола. Полотно вернулось в музей. Вскоре выяснилось, что бывший полузащитник «Волеренги» согласовал кражу с бандой Tveita. Пока полиция судорожно искала причастных к ограблению, страну оглушила серия налетов на банки. В благополучной Норвегии не хватало сотрудников, чтобы расследовать все преступления сразу.

В тюрьме Энгер стал художником. А позже легально купил другую работу Мунка

Энгера посадили на шесть с половиной лет. На суде адвокат уверял, что его клиент не собирался продавать картину, а лишь мечтал прославиться. Отсиживать полный срок Пол тоже не хотел. Во время экскурсии для осужденных (да, такое в норвежских тюрьмах практикуют) он сбежал. Полиция искала его 12 дней и поймала, когда тот пытался купить билет до Копенгагена. Энгер вышел на свободу в 2000 году в возрасте 33 лет.

«В Норвегии он всегда будет тем парнем, который украл «Крик», – рассказывал в интервью The Athletic бывший партнер Пола по «Волеренге» Видал Дэвидсен. – На него cмотрят прежде всего как на преступника, а не как на футболиста. Впрочем, есть те, кто помнят его по клубу, знают, что он был молодым, многообещающим игроком. У него был инстинкт бомбардира, он мог многого добиться, если бы изменил отношение к себе».

Живопись остается страстью Энгера. В тюрьме он писал абстрактные картины, в чем-то подражая Мунку. История похитителя и художника завершилась драматично: d 2002-м Пол заплатил 1500 фунтов (по другим данным – 3231 долларов) за литографию, сделанную Эдвардом. На аукционе он встретил главу службы безопасности Национальной галереи Роя Джеймиссона, который сказал:

«Здорово, что ты купил Мунка. Так гораздо лучше, чем красть его».

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Фото: instagram.com; en.wikipedia.org