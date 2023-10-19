Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия. А почему это не одно государство?

Разбираем противоречия.

Евро-2028 пройдет на Британских островах, турнир примут сразу пять ассоциаций: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Республика Ирландия. Хотя фактически матчи пройдут только в двух государствах. Выясняем, как и почему их стало два, ведь когда-то Ирландия тоже была частью Британской империи.

В Англии и Ирландии должны были править разные короли из одной династии. Все изменила смерть бездетного Ричарда Львиное Сердце

Сегодня в Ирландии все в порядке с климатом, инфраструктурой и экономическим ростом, но 2000 лет назад остров считался задворкой Европы и не приглянулся даже римлянам. Там проживали кельты, близкие по культуре и языку к знаменитым галлам, а также к пиктам и скоттам, обитавшим на территории современных Англии и Шотландии. В V веке н.э. Британские острова попали в сферу влияния германских народов. Первыми на эти земли с континента перебрались англы, саксы и юты. Они основали королевства, которые через много лет стали частью единой Англии.

Затем из Скандинавии подъехали викинги. Поначалу их интересовал только грабеж богатых монастырей: они устраивали молниеносные рейды с моря, чтобы вернуться домой с ценной добычей. Со временем викинги тоже основали государства и постепенно смешались с местным населением. В 839-м в Ирландии возникло королевство Дублин, но единым остров так и не стал: местные правители столетиями враждовали друг с другом, оспаривая территории и ресурсы.

В Англии же возникло более-менее централизованное государство. Оно подчинило Уэльс, а позже нацелилось на соседей по архипелагу. Некоторые ирландские короли и вожди посчитали, что англичане могут стать их союзниками в междоусобной борьбе. Открытая интервенция началась в середине XII века после того, как Генрих II заручился поддержкой папы римского Адриана IV. Глава католической церкви пожаловал ему титул лорда Ирландии, но, чтобы подтвердить претензии, монарх отправил на остров войска. Главным соперником Генриха стал Рори О’Конор, король Коннахта, который после английской экспансии сохранил власть в западной части острова, но стал вассалом более могущественного монарха.

Генрих II не планировал в одиночку править сразу на двух островах. В 1177 году он провозгласил сына Джона лордом Ирландии в расчете на то, что в Англии главным станет старший сын Ричард. Таким образом династия Плантагенетов разделилась бы на две ветви, а государства стали бы независимыми друг от друга. Причем изначально Генрих хотел повысить статус Джона до короля Ирландии, но папа римский Люциус III не позволил ему основать титул.

Тем не менее план поначалу работал: в 1189-м Генрих умер, и английский престол унаследовал Ричард. В это время Джон разбирался с проблемами в Ирландии: за четыре года до смерти отца он прибыл на остров вместе с армией и свитой, чтобы укрепить власть и подчинить местную знать. Большой поддержки лорд не получил: он унижал ирландцев и кельтские обычаи и даже с приехавшими из Англии колонистами не нашел общего языка.

Впрочем, в 1199-м Джона беспокоили уже другие проблемы. Король Англии Ричард, позже прозванный Львиным Сердцем, на родине почти не бывал. Его главное дело жизни – крестовый поход (третий по счету), который закончился для христиан относительно удачно. В отсутствие законного монарха Джон фактически узурпировал власть. В 1194-м Ричард не без приключений (его взял в плен австрийский герцог Леопольд V и потребовал выкуп) вернулся в Англию, но ненадолго. Следующие годы он вновь провел на континенте, где воевал с французами, а в 1199-м Ричард умер от ран, полученных во время штурма крепости в Аквитании. Законнорожденных детей у него не было, поэтому корона досталась брату. Так Джон стал первым правителем одновременно и Англии, и Ирландии. Его преемники также сохраняли оба титула.

Главное противоречие между ирландцами и англичанами – религия. Во время реформации католиков объявили вне закона

Больше трех веков Ирландия сохраняла определенную автономию. Формально Англией и Ирландией управлял один монарх, но законы, принятые в Лондоне, не распространялись на соседний остров. Еще в 1217-м ирландцы получили право на созыв парламента, поэтому кельтская родовая знать по-прежнему была у власти. Некоторые хотели вновь стать полностью независимыми. Так в 1534-м местный дворянин Томас Фицджеральд (по прозвищу «шелковый» – по повязке, которую он носил в качестве опознавательного знака) поднял восстание. Англичане с ним не церемонились: за три года подавили мятеж, арестовали и казнили, а позже покончили с автономией острова. В 1542-м Генрих VIII объявил себя королем Ирландии, а заодно лишил парламент самостоятельности. Теперь все решения, принятые в Дублине, утверждались еще и в Лондоне.

Политика Генриха VIII и его преемников заложила главные противоречия между ирландцами и англичанами. Прежде всего они упираются в религиозный вопрос. XVI век – это эпоха реформации, которая задела и Британские острова. Согласно легенде, Святой Патрик крестил Ирландию в V столетии, и с тех пор католическая церковь сохраняла здесь очень сильные позиции. Но в 1534-м Генрих VIII, чтобы развестись с женой Екатериной Арагонской, пошел на конфликт с папой римским. Он объявил себя главой англиканской церкви, что спровоцировало религиозные войны как в Англии, так и в Ирландии. Собственно, одним из мотивов бунта Шелкового Томаса был разрыв с католическим престолом.

После того, как Генрих VIII стал королем Ирландии, на острове начались гонения на противников англиканской церкви: у монастырей отбирали собственность, а любые попытки помешать реформации подавлялись. Зачинщиков восстаний лишали земли, и их наделы обычно доставались верным английским аристократам. Ирландцы боролись не одни – их поддерживали католические государства и папа римский. К тому же временами хватка английских монархов немного ослабевала, как это было при дочери Генриха и Екатерины – Мария Кровавая сохранила верность католической церкви, хотя полностью свернуть реформацию уже не могла. Детей у нее не было, поэтому после смерти Марии в 1558-м власть перешла ее сводной сестре Елизавете I (дочери Анны Болейн, ради свадьбы с которой Генрих все это и затеял). Та вновь порвала с папой римским и продолжила гонения на католиков в Англии и Ирландии.

И все же самым тяжелым потрясением стали события середины XVII века, когда Англия ненадолго стала республикой под властью лорда-протектора Оливера Кромвеля. Он был радикальным протестантом, поэтому устроил жесточайший рейд по Ирландии в ответ на восстание местных католиков. Одним из самых кровожадных событий той войны стало взятие в 1649-м города Дроэда к северу от Дублина. После штурма началась резня, в которой погибли сотни мирных жителей.

Одиннадцатилетняя война закончилась победой Кромвеля. Важнейшим последствием кампании стало расширение класса английских лендлордов. Большинство ирландских крестьян-католиков превратились в арендаторов земли у протестантских аристократов. Те, к слову, вполне могли жить в Англии и даже не посещать соседний остров. Это спровоцировало новые конфликты и привело к катастрофическим последствиям уже в XIX веке.

В 1845 году в Ирландии случился голод. В это время основной агрокультурой был картофель, но урожай уничтожил грибок – арендаторы не могли платить английским лендлордам. Следующие несколько лет выдались холодными и дождливыми, поэтому ситуация с продовольствием ухудшилась. При этом правительство в Лондоне вообще не вмешивалось, даже наоборот – для Ирландии сохранили высокие пошлины на импорт зерна. Премьер-министр Роберт Пиль закупил кукурузу для бесплатной раздачи населению, но в итоге его отправили в отставку. Парламент договорился снять пошлины, правда, только в течение следующих трех лет, зато согласился на организацию общественных работ для ирландцев.

Тем не менее ситуация была катастрофической. На острове бушевала холера, вспыхивали голодные бунты, а крестьяне искали возможность покинуть Ирландию. По разным оценкам, население острова сократилось на 2-3 млн человек. Как минимум половина из них уехала в Англию, Шотландию или США. Это одна из причин, почему сегодня в Соединенных Штатах ирландцев в несколько раз больше, чем в Ирландии.

Ирландцы стали самостоятельными 100 лет назад – после войны за независимость. Сразу после началась еще и гражданская

В конце XIX века на фоне роста национального самосознания ирландская политическая элита добивалась автономии для острова. В Дублине и других городах появились партии и организации, которые стремились воссоздать независимый парламент.

Звучали и другие требования. Например, основанный Чарльзом Стюартом Парнеллом Ирландский национальный земельный союз требовал расширения прав для крестьянства. Парнелл призывал к ненасильственным методам борьбы, а заодно обогатил английский, русский и другие языки словом «бойкот». В 1880-м глава Союза призвал к забастовке наемных работников, обрабатывающих земли английского лорда Эрна. Помещик жил в Англии, а в Ирландии всем управлял Чарльз Бойкот, который так и не уговорил крестьян собрать урожай. Акция потрясла общество, пришлось даже вмешаться правительству, которое послало военных на поля вместо рабочих. С тех пор имя Бойкот стало нарицательным.

Через несколько лет Парнелл нашел общий язык с премьер-министром от либеральной партии Уильямом Гладстоном. Благодаря их сотрудничеству в британский парламент внесли законопроект об ирландском самоуправлении. Депутаты его отвергли. Это лишь усилило позиции сторонников автономии, чьи идеи захватывали ирландцев.

В 1905-м возникла партия «Шинн Фейн» (от ирландского Sinn Féin – «мы сами»). Изначально она выступала за создание государства, где Англия и Ирландия были бы уравнены в правах (за образец взяли Австро-Венгрию). С годами позиции стали более радикальными. В 1914-м «Шинн Фейн» даже договорился о сотрудничестве с Ирландской добровольческой армией – так называлась только что созданная для самообороны нелегальная боевая группа. Тогда же Британский парламент снова обсудил законопроект об автономии. На этот раз его приняли, но с условием, что он заработает уже после окончания Первой мировой войны.

Новости из Лондона понравились не всем жителям Ирландии. В некоторых регионах, прежде всего в провинции Ольстер на северо-востоке, большинство составляли протестанты. Они справедливо опасались, что власть новой автономии достанется католикам. Там тоже вооружались на случай потенциального конфликта.

В итоге первыми стрелять начали бойцы Ирландской добровольческой армии и члены других радикальных группировок. Перспектива автономии их уже не устраивала – они хотели независимость. В 1916-м, в разгар Первой мировой, в Дублине случилось Пасхальное восстание: несколько дней в городе шли бои, мятежники пытались захватить опорные точки, но пришедшая на помощь полиции британская армия подавила бунт.

Восстание проиграло, но суровые приговоры для его организаторов лишь усилили позиции сторонников независимости.

В декабре 1918-го, через месяц после окончания Первой мировой, прошли выборы в парламент автономии – на них победила партия «Шинн Фейн». Она создала правительство и вскоре провозгласила республику на всей территории острова, включая часть, где проживало протестантское большинство. В Лондоне напомнили, что Ирландия вообще-то получила только самоуправление, но не право на отделение. Уже в 1919-м началась война между британскими регулярными войсками и Ирландской республиканской армией – наследницей добровольцев, поднявших восстание в 1916-м. Естественно, в дело вмешались и силы самообороны Ольстера.

В декабре 1921-го стороны подписали мир, по которому республика распускалась. Вместо нее возникло Ирландское свободное государство – доминион в составе Британской империи, такой же как Канада или Австралия. То есть английский монарх оставался главой Ирландии, но в Дублине заседал парламент, который никак не подчинялся Лондону. Границы тоже изменились: если провозглашенная в 1919-м Республика Ирландия включала весь остров целиком, в том числе и северо-восточную часть, то власть Свободного государства на Ольстер не распространялась. Там была создана автономная Северная Ирландия в составе Соединенного Королевства – такая же составная часть, как и Шотландия или Уэльс.

С тех пор на карте две Ирландии: одна со столицей в Дублине, другая – в Белфасте.

Правда, на компромисс согласились не все: Ирландская республиканская армия начала гражданскую войну против правительства Свободного государства, а заодно с остатками британский войск и сил самообороны Ольстера. Этот конфликт продолжался год, хотя в мае 1923-го закончился лишь формально. Часть ИРА согласилась прекратить борьбу, но самые радикальные элементы продолжили сражаться, сосредоточив усилия прежде всего на северо-востоке острова. Так начался длительный кризис в Северной Ирландии, который удалось более-менее урегулировать только к концу XX века.

Что же касается Свободного государства, то оно просуществовало относительно недолго. В отличие от других доминионов, Ирландия вообще не оглядывалась на Великобританию, а во время Второй мировой Дублин сохранил нейтралитет. После разгрома Германии встал вопрос о состоятельности всей Британской империи. Колонии требовались независимости, и в 1947-м откололась Индия (заодно разделившись на Индию и Пакистан). Вскоре настала очередь Ирландии: на выборах в парламент выиграли сторонники выхода из состава империи.

В 1949-м вновь была провозглашена Ирландская Республика, только на этот раз обошлось без кровопролитной войны.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; wikipedia.org; nationalgeographic.com; etsy.com