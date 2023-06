21 комментарий

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Портреты в каждом доме, улицы и памятники в городах, мавзолей в столице, праздники и песни с его упоминанием. В Турции обессмертили и возвели в абсолют лидера революции и главу государства. Рассказываем, как Мустафа Кемаль Ататюрк навсегда изменил Турцию и почему его идеи звучат революционно даже сегодня.

Мустафа Кемаль стал героем Турции, разгромив Черчилля. А спустя пять лет был заочно приговорен к смертной казни

Чтобы стать «Ататюрком» (в переводе «отцом турок»), у Мустафы ушла почти вся жизнь, а вот прозвище Кемаль («совершенство») он получил гораздо раньше. В 12 лет будущий президент страны поступил в подготовительную военную школу в родных Салониках, которые тогда были частью Османской империи. Там его способности заметил один из учителей, который и дал Мустафе второе имя.

За подготовительной военной школой последовала основная, затем – армейский колледж и академия генштаба. Параллельно он интересовался политикой и в 1905 году во время службы в Дамаске проникся идеями младотурков – движения, выступавшего за обновление империи и равноправие народов. Правда, после прихода к власти в результате революции 1908-го младотурки оказались не такими либеральными, а в итоге вошли в историю военными преступлениями и геноцидом армян.

Мустафа Кемаль был самостоятельной фигурой. Он поначалу помогал революционерам, но после разошелся с ними во взглядах и сосредоточился на армейской службе. Ему повезло: в начале XX века Турция вела много войн (пусть и совсем неудачных), поэтому он быстро продвигался по службе. В 1911-1912 годах Италия захватила Родос и Ливию – части огромной Османской империи, но 30-летний капитан Мустафа Кемаль сражался неплохо. Затем разразилась Первая балканская война, когда туркам противостояла целая коалиция. Военачальнику доверили несколько операций против болгар, и с ними оно тоже справился.

Но героем нации Кемаля сделала Дарданельская операция, когда в разгар Первой мировой Англия и Франция попыталась захватить Константинополь. Для этого в апреле 1915 года после многомесячного обстрела турецких фортов на полуостров Галлиполи (находится на европейской стороне от пролива) высадились солдаты Британской империи. Операцию разрабатывал первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль, а обороной командовал Мустафа Кемаль. В кровопролитных боях турки отстояли проливы – попытка захвата провалилась, а будущий премьер-министр Британии подал в отставку. Мустафа же заработал большой авторитет в армии и обществе, который помог ему после Первой мировой.

Турция вышла из войны 30 апреля 1918 года. Мудросское перемирие фактически означало капитуляцию: в Константинополь вошел союзный флот, Мерсин заняли французы, Анталью – итальянцы, а Смирну (нынешний Измир) – греки. Младотурки бежали из страны, а султан Мехмед VI сохранил лишь номинальную власть. С оккупантами боролись партизаны и остатки турецкой армии.

Объединять разрозненные силы с лета 1919-го стал Мустафа Кемаль. Он даже обратился за поддержкой к Советской России, где уже больше года шла гражданская война. Мустафа убедил Ленина, что у них общие цели – победа над империалистами, а после Турция будет строить коммунизм. Большевики поверили, признали Временное правительство Кемаля со столицей в небольшом городке Анкара и отправили новому союзнику оружие.

В 1920 году в альтернативном центре страны собрался парламент (Великое национальное собрание Турции), объявивший султана и константинопольское правительство вне закона. В ответ ключевых деятелей сопротивления во главе с Мустафой Кемалем заочно приговорили к смертной казни. Исполнить решение суда было сложно: после кровопролитной Первой мировой у оккупантов не было желания воевать с мятежниками. Только греки пошли походом на Анкару и вполне могли ее захватить, но летом 1921-го были разгромлены Мустафой Кемалем недалеко от главного города сторонников независимости страны. В течение следующих месяцев турки освободили всю Анатолию, а ранее подконтрольные Анкаре войска оттеснили на восток армию на тот момент независимой Армении. Остальные союзники ушли почти добровольно, но оставили за собой земли на Ближнем Востоке, которые до Первой мировой контролировала Османская империя.

Война за независимость Турции закончилась в 1923 году подписанием Лозаннского мира. Государство получило современные границы, но согласилось на свободный проход судов через проливы.

Ататюрк сделал Турцию светской республикой: превратил Айю-Софию в музей, отменил законы шариата и ввел Григорианский календарь

За год до подписания мира парламент в Анкаре объявил об упразднении султаната. Мехмед VI покинул Константинополь и прожил еще несколько лет в эмиграции. Так Турция стала республикой. Столицу окончательно перенесли в Анкару. Великое национальное собрание Турции приняло конституцию и выбрало Мустафу Кемаля президентом. Тот моментально взялся за реформы.

Он сделал государство светским. Ранее султан также носил религиозный титул халифа – главы исламского мира. Республика эту должность упразднила. На турецкий язык перевели Коран, выходным днем вместо пятницы стало воскресенье, а законы шариата, по которым шли судебные процессы в Османской империи, уступили уголовному и административному кодексам, в основу которых легло право Швейцарии.

Кроме того, Кемаль передал школы под контроль государства, разрешил гражданские браки, а Румийский календарь (с летоисчислением с 622 года) сменил на Григорианский. Были и символические шаги, подчеркивающие светский характер государства – в 1935 году мечеть Айя-София превратилась в музей. К тому моменту город, в котором находится святыня, уже назывался на турецкий лад – Константинополь переименовали в Стамбул. Благодаря отказу от исламских обычаев, согласно которым не принято давать деньги под проценты, в Турции появилась современная банковская система. Изменилась и роль женщины в обществе: Мустафа Кемаль предоставил им избирательные права.

Первый президент Турции также реформировал экономику. В начале XX века Османская империя была отсталой и зависимой от западных денег, а Первая мировая и война за оккупантами ее разорили. Страна нуждалась в модернизации, и Мустафа Кемаль видел решение в государственном регулировании. Для этого в Турции распределяли землю между крестьянами, строили заводы и электростанции и взяли курс на урбанизацию. На фоне мирового экономического кризиса, вызванного Великой депрессией в США, Турция даже объявила о проведении пятилетки по советскому образцу.

Ататюрк стал Ататюрком, потому что сам же ввел фамилии. Хотя XIX веке слово «турок» вообще было почти ругательством

Вестернизация затронула даже моду. Мустафа Кемаль, прямо как в Петр I двумя столетиями ранее, насаждал европейский стиль в одежде. В 1925 году приняли «Закон о шляпах», запретивший тюрбаны как символ невежества и фанатизма. Сам президент сменил знаменитую папаху, в которой он появлялся на всех кадрах военной хроники, на более стильные котелок или даже цилиндр. Вообще, в годы президентства Мустафа всегда появлялся в дорогих костюмах и фраках, так что в то время больше напоминал влиятельного магната, чем бывшего полевого командира.

Важным символом обновления страны стал перевод турецкого на новый алфавит. Несколько столетий империя была фактически двуязычной. Знать общалась и писала на османском турецком (Osmanlı Türkçesi), лексика которого состояла на 80-90% из заимствований – в основном из арабского и фарси. Простой народ (если не принадлежал к одному из многочисленных национальных меньшинств) говорил в основном на грубом турецком (Kaba Türkçe), где было меньше иностранных слов, и в целом он считался гораздо более простым.

В 1928-м Мустафа Кемаль объединил два языка. Вместо арабской вязи стал использоваться латинский алфавит, а из турецкого пропали арабские и персидские слова. Но своей лексикой заменили далеко не все заимствования: около трех тысяч корней перекочевали из французского (зато без выкрутасов в произношении – как пишется, так и произносится).

На европейский лад стали называться и сами турки. Мустафа Кемаль отказался от титулов, отсылавших к Средневековью, заменив их на слова «господин» и «госпожа». Но главное – у жителей Турции впервые появились фамилии. Раньше они обходились именами и прозвищами, которые не передавались следующим поколениям. Но с 1 января 1935 года каждый должен был обзавестись фамилией. Так Мустафа Кемаль стал Ататюрком – «отцом всех турков» его «назначил» парламент.

Этот шаг также помогал в строительстве нового национального государства. В Османской империи гораздо большее значение имела религиозная, а не этническая принадлежность. Словом «турок» за сто лет до образования республики вообще называли необразованную деревенщину. Но в XIX веке начался процесс национального самосознания, завершившийся в годы президентства Мустафы Кемаля. За что он и получил фамилию Ататюрк.

Ататюрк вполне тянет на диктатора: ввел цензуру, запретил оппозицию и подавлял восстания курдов

При первом президенте Турция зажила согласно «Доктрине шести стрел». Сегодня она лежит в основе официальной идеологии – кемализма. Ее вписали в конституцию и не отменили даже после 1950 года, когда основанная Ататюрком Республиканская народная партия проиграла парламентские выборы. Под принципами кемализма подразумевают «республиканизм», «национализм» (то есть подчеркивается национальный характер страны как государства турок), «народность» (отсутствие неравенства), «светскость», «этатизм» (большая роль государства в экономике) и «революционность» (стремление к прогрессу и просвещению).

Некоторые из этих «стрел» противоречат современной политике Турции. Действующий президент Раджеп Эрдоган отходит от основополагающих кемалистских принципов: подчеркивает роль традиций и религии (и даже вновь превратил Айю-Софию в мечеть), скептически относится к вестернизации и настаивает на особой роли страны как региональной державы, что можно считать попыткой возродить в том или ином виде Османскую империю. И даже члены Республиканской народной партии, считающие себя наследниками Ататюрка, сегодня оппонируют более консервативной Партии справедливости и развития Эрдогана.

Это не значит, что первый турецкий президент был либералом. Мустафа Кемаль не опередил время, а просто подтянул Турцию к стандартам первой половины XX века. Та эпоха была расцветом авторитарных и тоталитарных режимов, так что элементы диктатуры в новой республике тоже прослеживались. Ататюрк был националистом-прагматиком, а некоторые его методы и решения сегодня выглядят радикально или преступно.

Например, на волне установления дипломатических отношений с Советской Россией он создал Коммунистическую партию Турции (ему даже вручили партийный билет). Но как только правительство в Анкаре получило от Ленина помощь, Кемаль тут же запретил организацию. Принцип «республиканизма» при Ататюрке вызывал сомнения и после окончания войны. В 1925 году он объявил вне закона все оппозиционные партии, ввел цензуру, а роль парламента срезал до минимума.

Курс на светскость ущемлял права мусульман и чем-то напоминал борьбу с религией в СССР. Например, в Турции преследовали братство Мевлеви. Оно возникло еще в XIII веке и известно песенными и музыкальными обрядами. Так что знаменитый танец кружащихся дервишей при Ататюрке был запрещен. Братство восстановилось только в 1950-х.

Кроме того, в годы борьбы с оккупантами армия Мустафы Кемаля отметилась военными преступлениям на грани с геноцидом. После взятия Смирны в 1922 году в городе, где исторически жило много греков, началась резня и преследования христиан, а позже вспыхнул пожар. Погибли десятки тысяч человек.

Уже в годы президентства Ататюрка на востоке страны постоянно восставали курды – многомиллионное этническое меньшинство, мечтавшее о независимости. В республике они не только не имели автономии, но и вообще не считались отдельным народом. Мустафа Кемаль проводил в отношении курдов очень жесткую политику, подавлял любое сопротивление и требовал «покончить с курдской проблемой». Через несколько лет Ататюрка восхвалял Гитлер, называвший национальную политику Кемаля образцовой.

Культ личности Ататюрка родился уже после его смерти. С его именем связаны сразу четыре национальных праздника Турции

Сегодня в Турции нельзя не прожить и дня, чтобы не столкнуться с портретом или упоминанием первого президента. Фотографии национального лидера украшают магазины, кафе и поликлиники, памятники установлены на главных площадях, а его именем названы университеты, парки, улицы и мосты. Иногда доходит до абсурда: бульвар Мустафы Кемаля вполне может пересекаться с проспектом Ататюрка.

С именем президента связаны четыре национальных праздника. День национальной независимости и детей Турции (23 апреля) провозглашен в память об учреждении в 1920 году Великого национального собрания в Анкаре. День памяти Ататюрка, молодежи и спорта (19 мая) отсылает к воззванию Мустафы к борьбе с захватчиками. День победы (30 августа) знаменует разгром оккупантов армией Кемаля в Битве при Думлупынаре. А в День республики (29 октября) чествуют падение власти султана. Все четыре даты – выходные, и празднуются гораздо масштабнее, чем, например, Новый год. В эти дни города увешаны огромными красными флагами с полумесяцем, а из всех динамиков гремит «Измирский марш» – самая патриотичная турецкая песня. Ее текст восхваляет Ататюрка, но не упоминает гибель тысяч мирных греков во время погрома в Смирне.

Памятники в его честь в основном ставили уже после его смерти в 1938-м. Портрет Ататюрка печатался на банкнотах и при жизни, но сразу после кончины его образ убрали, ведь по закону купюры должен был украшать только действующий президент. Лишь в 1950-х решением правительства национальный лидер вернулся на лиры. Тогда же открыли мавзолей в Анкаре. В отличие от Ленина, первый президент все же захоронен, а над могилой построили величественное здание с колоннами.

Хотя влияние Мустафы Кемаля на турецкий спорт сравнительно небольшое, в его честь также названо очень много арен. «Олимпийский стадион Ататюрка» открылся в Стамбуле в 2002-м, а спустя три года он принял первый в истории Турции финал Лиги чемпионов. Также арены с его именем есть в Анталье, Бурсе, Измире, Денизли, Конье, Испарте и даже в Северной Никосии – главном городе подконтрольной Анкаре части Кипра. В Бурсе играет любительский клуб «Мустафакемальспор», а в 1998-м «Фенербахче» и «Бешикташ» разыграли Кубок Ататюрка – на 60-ю годовщину смерти национального лидера. Кроме того, с 1936 года в Анкаре регулярно проходит Grand Atatürk Run – массовый забег на 10 километров.

