Нью-Йорк – это бывший Новый Амстердам. У США и Нидерландов больше общего, чем мы думали

Оранжевый любят по обе стороны Атлантики.

Оказывается, США и Нидерланды не так уж и далеки. Их объединяют мегаполис, шесть президентов и даже Санта-Клаус.

Разбираемся в тесной истории двух государств перед важным матчем 1/8 финала чемпионата мира.

Земли вокруг Нью-Йорка открыл итальянец, а описал датчанин. Но больше полувека их называли Новыми Нидерландами

XVII век – золотое столетие Нидерландов. Страна обрела независимость, построила огромный флот, а Амстердам, Утрехт и другие города Соединенных провинций (так в то время называлось государство) богатели как никогда раньше.

В то время голландцы считались главной торговой нацией Европы, они отправляли экспедиции в разные части света и осваивали новые земли на недавно открытом континенте. В 1621-м была создана Вест-Индская компания – монополия (или как бы мы ее сейчас назвали – госкорпорация), занимавшаяся колонизацией Северной и Южной Америки. Уже через три года она основала поселение на острове Манхэттен.

Голландцы были не первыми европейцами, которые побывали в этом месте. Еще в 1524 году итальянский мореплаватель Джованни да Верраццано изучил восточное побережье современных США. Архипелаг, где сегодня находится Нью-Йорк, он назвал Новым Ангулемом – в честь ангулемской ветви династии Валуа. Ее основал французский король Франциск I, по поручению которого Джованни и отправился в путь. Кстати, уже здесь прослеживается топонимическая преемственность, ведь Ангулем – это еще и город в Аквитании.

Еще до основания Нового Амстердама голландцы присматривались к устью реки Гудзон. Ее назвали в честь английского путешественника Генри Гудзона, который в 1609 году отправился в экспедицию на «Халве Маан» – нидерландском корабле с голландской командой. 11 сентября он впервые добрался до Манхеттена, а затем прошел вверх по течению реки. Более тщательно этот регион изучил датчанин Хендрик Кристиансен, который тоже был на службе у Нидерландов. В 1611-м он составил карту Манхеттена, где проживал индейский народ делавар. Позже Хендрик основал в среднем течение Гудзона Форт ван Нассувен (назван в честь княжеского дома Нассау) – это первое поселение голландцев в Новом Свете. Вскоре территорию вокруг стали называть Новыми Нидерландами.

Окрестности были богаты пушниной, которую очень ценили в Европе. Но вывозить товар из форта можно было только в теплое время года – зимой река замерзала. Новый Амстердам, основанный на Манхеттене, решал эту проблему, а заодно защищал устье Гудзона. Также голландцы основали Форт Оранж (назван в честь Оранских – влиятельного рода, а ныне королевской династии Нидерландов) и Новый Амстел (по имени реки, на которой стоит Амстердам). Второе поселение существует до сих пор, располагается в штате Делавер и называется Нью Касл.

Нидерланды обменяли Новый Амстердам на Суринам. Но в городе помнят про голландцев до сих пор

Голландским архипелаг оставался до 1664-го, когда его почти без боя захватили англичане. Они тут же переименовали город в Нью-Йорк – в честь герцога Йоркского, будущего короля Англии Якова II. Через три года Лондон и Амстердам договорились о компенсации – так голландской колонией стал Суринам.

Даже после того, как Нидерланды покинули устье Гудзона, поток колонистов в Северную Америку не прекратился. Войны, эпидемии, голод и другие привычные для Европы явления лишь увеличивали поток переселенцев. Сегодня в штате Нью-Йорк проживают около 200 тысяч американцев голландского происхождения. Больше только в Мичигане (427 тысяч) и Калифорнии (313 тысяч). Всего же в США, по данным за 2020 год, их около 3,6 млн.

Американцами голландского происхождения называют себя многие звезды Голливуда, в частности Пол Верховен, Клинт Иствуд, Майкл Дуглас. К ним причисляют гольфиста Тайгера Вудса и велосипедиста Лэнса Армстронга. В разные годы президентами США становились политики, чьи предки тоже были из Нидерландов: например, основатель демократической партии Мартин Ван Бурен и республиканец Уоррен Гардинг. Голландские корни прослеживаются и у двух президентских «династий» – Рузвельтов и Бушей.

Нидерландский след встречается даже в Декларации независимости. Ее основу, вероятно, сформировал документ, подписанный в Гааге еще в 1581 году: Акт о клятвенном отречении в одностороннем порядке освободил жителей Соединенных провинций от подданства испанскому королю Филиппу II.

Традиции, символизирующие связь между континентами, не прерываются до сих пор. Например, каждый год в Мичигане проводят фестиваль тюльпанов, в Орегоне отмечают День короля, и даже Санта-Клаус имеет голландские корни. Нидерландского Деда мороза зовут Синтерклаас, а, например, в Британии подарки детям приносит Отец Рождество – Father Christmas.

В Нью-Йорке голландское наследие встречается повсюду. Скажем, флаг штата – это перевернутое на 90 градусов знамя Нидерландов XVII века. Оттенки синего и оранжевого повторяют те, что встречались в символике сторонников независимости от Испании, а затем колонистов Вест-Индской компании. Похожие флаги вывешивают сегодня в Бронксе, Нью-Джерси и городе Олбани, столице штата Нью-Йорк.

Кстати, Бронкс – это, возможно, еще одно напоминание о Нидерландах. Район назван в честь колониста XVII века Йонаса Бронка, чье происхождение точно неизвестно. По некоторым данным, он родился в Голландии, по другим – в Дании или даже на Фарерах.

А вот в том, что район Гарлем назван в честь города Харлем, сомнений нет ни у кого. Поселение, ставшее позже частью Нью-Йорка, в 1658 году основал генерал-губернатор Питер Стейвесант. Он же построил укрепление в Манхеттене (теперь тут пролегает Уолл стрит), а также прокопал Breede weg – широкий канал для перевозки грузов, который позже засыпали. Сегодня эту улицу называют Бродвеем.

Но почему мы говорим и пишем «Нью-Йорк»? С «Новым Амстердамом» же все иначе

Город со Статуей свободы, небоскребами и Бруклинский мостом – не единственный на карте с названием «Нью-Йорк». Только в США встречаются еще шесть таких населенных пунктов, они расположены в Техасе, Миссури, Кентукки, Айове, Флориде и Нью-Мексико. Также два Нью-Йорка находятся на Ямайке, по одному в ЮАР, Гондурасе и Мексике. Даже в Англии, где и так есть Йорк, существует свой Нью-Йорк – небольшая деревня на несколько десятков домов. А в 1864-м в 70 километрах к северу от современного Донецка протестантская община Российской империи тоже основала Нью-Йорк. По одной из версий, жена местного жителя была родом из США – отсюда и название.

Все эти топонимы объединяет то, что их мы произносим и пишем без перевода. New не превратилась в «Новый», как это произошло с Nieuw в словосочетании Nieuw Amsterdam. Причем Nieuw и New произносятся практически одинаково. Возможно, все дело в английском как в языке международного общения. Скажем, у голландской колонии на Гудзоне есть полный тезка в Гайане, и по по-русски город называется Нью-Амстердам, а не Новым Амстердамом. Вероятно, этому поспособствовал договор 1814 года, когда колония перешла под власть британской короны. Nieuw в названии заменили на New, и в таком виде топоним закрепился в русском.

Правда, этот финт работает не со всеми языками. В итальянском встречаются обе версии – New York и Nuova York, в испанском говорят Nueva York, в португальском – Nova Iorque, в польском – Nowy Jork, а в греческом – Νέα Υόρκη (читается Неа Йорки). В немецком вариант Neuyork считается устаревшим. Во французском – как у нас: Новый Амстердам – это La Nouvelle-Amsterdam, а Нью-Йорк пишется и читается по-английски.

Фото: globallookpress.com/imago stock&people; commons.wikimedia.org/Geheugen van Nederland, nimbostratus, Dllu; Gettyimages.ru/Elsa