Новый «Мерседес» – фантастически черный. Но теперь не из-за активизма Хэмилтона

Конкурент ливрей «Феррари» и «Астон Мартин».

Перед стартом сезона-2023 команды «Формулы-1» словно запустили соревнование – кто потратит меньше краски на ливрею. В доминирующем стиле победил «Мерседес».

Восьмикратные обладатели Кубка конструкторов покрасили в матовый черный лишь верхнюю часть машины W14, основная поверхность – нетронутый карбон. Как и соперники, «Мерседес» снижает массу любыми средствами. Ту же тенденцию мы увидели у всех других команд, особенно «Альфа Ромео» и «Макларена». Немецкий коллектив довел идею до абсолюта.

«Мерседес» уже использовал темную ливрею в 2020-2021 годах: с ней команда завоевала последние на данный момент командные чемпионства, а Льюис Хэмилтон выиграл седьмой личный титул. Появление расцветки тогда объяснили борьбой против дискриминации, флагманом которой является британский ветеран (он и предложил идею). Сегодня на первом плане – экономия массы.

«Мы постарались разобраться, за счет чего сможем выжать из ситуации каждый лишний грамм», – сообщил исполнительный директор Тото Вольфф, добавив, что вопросы многообразия и равноправия команде небезразличны, а черный цвет стал частью ДНК «Мерседеса». Также босс напомнил о мифе «серебряных стрел»: гонщики «Мерседеса» 1930-х якобы соскабливали краску, чтобы уложиться в лимит. Мол, теперь команда занимается тем же, только обнажает не серебристый алюминий, а с черное углеволокно.

Облик болида разительно изменился в сравнении с сезоном-2022!

Да и на фоне W11 и W12 новинка выделяется – пару лет назад машина была не столь смелой.

Сверху – машина 2020 года, снизу – 2021-го

«Мне очень нравится новая ливрея! – поделился мнением Льюис. – Она как бы говорит: мы настроены серьезно».

Джордж Расселл согласен с напарником: «Выглядит здорово с эстетической точки зрения. Смелая, агрессивная, выделяющаяся».

Дизайнеры заставили ливрею работать буквально парой мазков по черному холсту. Звездный паттерн стал совсем бледным, красный воздухозаборник Ineos сократили до тоненькой полоски, убрали светлые антикрылья и даже логотипы титульного спонсора Petronas с боковой части. Партнеру оставили лишь лого на носовом обтекателе, белую надпись и бирюзовую волну – фирменный элемент дизайна.

На таком невероятно минималистичном фоне особенно лучатся номера. Может, стоило и их сделать цвета Petronas – тогда стиль стал бы еще строже и совершеннее. Но болельщики наверняка поблагодарят команду за решение, позволяющее различать пилотов. Хэмилтон, использующий желтую камеру, выбрал желтые же номера и акценты на колесных арках, Расселл – едко-зеленые, конфликтующие с бирюзовым (пожалуй, единственное спорное решение). Подобное мы видели в «Мерседесе» и в прошлом году, чуть различались машины и у напарников в «Феррари».

Неясно, правда, как зеленый Расселла проник на колесные диски Хэмилтона – логично было бы разделить цвета между гонщиками по тому же принципу. Но в целом светлые элементы производят фантастическое впечатление – именно за счет крайне избирательного применения.

К решетке «Ф-1» 2023 года много вопросов, связанных с экономией краски. Как различать болиды, ставшие куда темнее, чем год или тем более два назад? Увидим ли мы разницу между черным «Мерседесом», черно-красной «Альфа Ромео» и черно-синим «Уильямсом» в пасмурную погоду? Стоит ли прописать в правилах минимальное покрытие машины краской?

А W14 в вакууме, как арт-объект, достоин места в музее. У великолепных «Астон Мартин» и «Феррари» появился серьезный конкурент.

Фото: соцсети команды «Мерседес»; соцсети «Формулы-1»