В спортивной бутылке больше бактерий, чем на ободке унитаза. Стоп! Что? Как не заразиться?

Главное – мыть правильно.

Когда мы берем в руки многоразовую пластиковую бутылку, то не думаем о том, что внутри могут жить миллионы бактерий. Недавнее исследование показало, что в такой бутылке, кроме удобства и экономии, могут быть и скрытые «бонусы» – например, в 40 тысяч раз больше микробов, чем на сиденье унитаза.

Получается, лучше переходить на одноразовый стаканчик? А как же забота о природе и попытки уменьшить потребление пластика? Разбираемся, как жить, не отказываясь от пластиковых бутылок, и как мыть их правильно, чтобы внутри ничего не выросло.

Исследование показало: в спортивной бутылке с водой живет 20 миллионов бактерий

Недавно группа экспертов по очистке воды компании WaterFilterGuru провела исследование загрязненности распространенных бытовых предметов: от кухонного крана до пластиковых бутылок. Они взяли по три мазка с выбранных предметов и посчитали в них среднее количество колониеобразующих единиц (КОЕ) – живых бактерий, способных размножаться и вызывать заболевания. В результате эксперты обнаружили более 20 миллионов КОЕ бактерий в пластиковой многоразовой бутылке. Она оказалась в 5 раз «грязнее» компьютерной мыши, в 14 раз – кошачьей миски и в 40 тысяч раз – сиденья унитаза. Кухонный кран стал еще одним самым загрязненным местом в доме, но количество бактерий на нем все равно оказалось в 2 раза меньше, чем в пластиковой бутылке.

Эксперты обнаружили в бутылках 2 типа бактерий: грамотрицательные и грамположительные. Грамотрицательные бактерии способны вызывать инфекции, устойчивые к многим антибиотикам, поэтому их сложнее лечить. А грамположительные могут приводить к проблемам с пищеварением. Эксперты не указали вид и род найденных бактерий, поэтому мы не знаем насколько опасны выявленные микроорганизмы. Но они все равно могут представлять риск для здоровья, особенно если условия хранения способствуют их размножению. Эксперты подчеркнули, что получили бы другие результаты, если бы выбрали большее количество поверхностей. Статистический анализ данных не проводился, исследование носит информационный характер, а компания не раскрывает подробности.

Почему в пластиковой бутылке так много бактерий и чем от них можно заразиться

Пластиковые бутылки – подходящая среда для жизни микроорганизмов, потому что внутри емкости обычно темно, тепло и влажно. В таких условиях бактерии отлично растут и размножаются. Особенно, если до этого в бутылке был протеиновый порошок или сладкая жидкость вроде сока или газировки. Сама конструкция бутылки также способствует росту бактерий за счет сложной формы с множеством труднодоступных мест.

Однако риск заразиться бактериями из спортивной бутылки у здорового человека все-таки минимальный. В каждом случае иммунитет будет реагировать по-своему: генетика, качество питания, возраст и сопутствующие заболевания влияют на то, заболеет человек или нет. Например, у детей больше рисков, потому что иммунитет только формируется, и организм еще учится быть устойчивым к бактериям. Также выше риск у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Риск заболеть у здорового человека увеличивается, если он, например, простыл и выпил из бутылки, воду в которой не меняли несколько дней, у него может начаться диарея. Влияют и другие факторы, на которые мы можем повлиять, если будем своевременно мыть бутылку. Например, насколько сильно загрязнена бутылка, сколько в ней хранилась вода, какое количество жидкости поступило в организм, и то, как долго бактерия находится в организме. Так, если бутылка лежала в багажнике автомобиля неделю, а потом человек выпил пару глотков, скорее всего, ничего не будет. Если он выпьет всю бутылку, риск заболеть увеличится. Окружающая среда также влияет на вероятность заболеть – загрязнение воздуха и вредные химические вещества ослабляют защиту организма. Однако если ухаживать за бутылкой правильно, можно избежать инфекции, а также продлить срок использования и предотвратить появление «затхлого» запаха.

Выбираем щетку и чистящее средство

Обычная губка для посуды не подойдет для мытья многоразовой бутылки, потому что размер и форма губки не помогут очистить труднодоступные участки. Также она оставляет микрочастицы волокон на внутренних стенках, что создает дополнительную среду для размножения бактерий. Безопаснее использовать специальный ершик или щетку.

Первым делом подберите щетку . Если у вас узкая бутылка – отдайте предпочтение тонкой щетке, для широкогорлых – возьмите толстую. Для бутылок с необычной формой подойдет гибкая щетка, с помощью нее вы достанете до всех труднодоступных мест.

Чтобы щетка прослужила долго, обратите внимание на ее прочность. Ручка из металла более долговечная, по сравнению с твердым пластиком. Ищите щетку, у которой нет неровных швов, склеенных частей или легко отсоединяющихся элементов. Идеальный материал щетины – нейлон , он устраняет загрязнение, не царапая поверхность. Это важно, потому что в микроцарапинах скапливаются и размножаются бактерии. Щетина не должна выпадать и деформироваться при нажатии пальцем.

Убедитесь, что чистящее средство подходит для мытья посуды. Проверьте маркировку на этикетке, на ней должно быть указано, что средство безопасно для мытья посуды, овощей, фруктов. Можно также использовать для мытья уксус или пищевую соду. Выбирайте мягкие средства на натуральной основе, чтобы не повредить поверхность бутылки. Мягкие средства не содержат абразивных компонентов, таких как мелкие крупинки кремния или алюминия. Они усиливают очищающий эффект, но царапают и повреждают поверхность, особенно если бутылка из мягкого пластика или стекла. Средства на натуральной основе содержат биоразлагаемые поверхностно-активные вещества – например, лаурилсульфат натрия, получаемый из кокосового масла. Эти компоненты удаляют загрязнение и не повреждают поверхность бутылки. Также в натуральные средства часто входят эфирные масла, экстракты алоэ или лимонная кислота. Они придают свежий аромат и обладают очищающими и антимикробными свойствами.

Как мыть бутылку правильно

Если вы планируете утром взять с собой бутылку, уделите вечером немного времени для мытья – достаточно всего 10 минут. За ночь влага полностью испарится: в хорошо просушенной бутылке бактерии растут медленнее. Независимо от материала, из которого изготовлена бутылка, будь то нержавеющая сталь, пластик или стекло, процесс очистки будет практически одинаковый. Вот пошаговая инструкция по правильной очистке многоразовой спортивной бутылки:

1. Разберите бутылку на составные части, открутите все съемные элементы, крышки и прокладки.

2. Промойте все части теплой водой, если используете уксус и соду – замочите комплектующие бутылки в растворе чистящего средства. Чтобы приготовить раствор, смешайте пол литра воды с ложкой соды или 100 мл уксуса.

3. Очистите поверхности, углы и труднодоступные места щеткой, используя мягкое чистящее средство для мытья посуды.

4. Промойте бутылку теплой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства.

5. Высушите бутылку в разобранном виде на чистом сухом полотенце. Дайте бутылке просохнуть полностью.

6. Соберите бутылку.

Какую бутылку лучше выбрать

В ходе исследования специалисты обнаружили, что количество бактерий в бутылке зависит от типа крышки . В бутылках с крышкой-дозатором они нашли около 3 миллионов КОЕ бактерий, в то время как бутылки с винтовой крышкой и крышкой-непроливайкой содержали до 30 миллионов КОЕ.

Стоит отметить, что эффективными в уничтожении бактерий оказались бутылки со светодиодными крышками, использующими ультрафиолетовое излучение C-подтипа. Такой тип излучения активен в отношении кишечной и синегнойной палочки. В большом количестве эти бактерии вызывают инфекции у человека. Ультрафиолетовое излучение C-подтипа уничтожает бактерий с вероятностью 99,99%. Такие бутылки можно заказать на маркетплейсах в России или купить за рубежом.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлена бутылка. При выборе посмотрите на цифровую маркировку на дне, которая указывает тип пластика. Цифра от 1 до 7 в треугольнике указывает на использующийся материал. Типы пластика, маркировки и сфера использования:

1 – ПЭТ – полиэтилентерефталат. Часто используется в спортивных бутылках, при правильном использовании безопасен для пищевых продуктов и подлежит переработке. Разлагается в окружающей среде.

2 – ПЭВП – полиэтилен высокой плотности, применяется для тары с молоком и моющих средств. Один из наиболее безопасных видов пластика, разлагается в окружающей среде.

3 – ПВХ – поливинилхлорид, встречается в бутылках для масла и шампуня. Содержит вредные добавки, такие как фталаты, свинец и кадмий. Плохо разлагается в окружающей среде.

4 – ПЭНП – полиэтилен низкой плотности, используется для мягких пакетов. Безопасен для использования, но не разлагается в окружающей среде.

5 – ПП – полипропилен, применяется в контейнерах для йогуртов. Безвреден для хранения пищи, устойчив к нагреванию, подлежит переработке.

6 – ПС – полистирол, используется для одноразовой посуды, может выделять стирол при контакте с горячей пищей. Плохо разлагается в окружающей среде.

7 – Другие, смешанные виды пластиков, могут включать поликарбонат, содержащий бисфенол А, который опасен для человека. Применяется в изделиях, таких как солнцезащитные очки и некоторые бутылки для воды. Разлагается в окружающей среде.

Самые безопасные для здоровья человека виды пластика имеют маркировку 1, 2, 4, 5 или 6. Безопасные и для человека, и для окружающей среды – тары с маркировкой 1, 2, 5.

Чаще всего в спортивных и одноразовых бутылках для воды используется полиэтилентерефталат (ПЭТ и PET, обозначаемый цифрой 1) – это химическое название полиэстера, основного компонента пластика, из которого также изготавливают одноразовые бутылки для воды. Несмотря на название, ПЭТ не содержит фталатов и опасных химикатов. Однако в состав его входит антилед и сурьма в небольших количествах.

Сурьма – это полуметалл, добываемый из руды вместе с серебром, кобальтом и никелем. Когда бутылка нагревается или повреждается, например, если ее оставить на солнце или уронить на пол, сурьма выделяется из пластика в содержащуюся в бутылке жидкость. Следы могут быть микроскопическими, но лучше использовать такую бутылку один раз. Ученые еще исследуют вопрос о влиянии сурьмы на организм. Некоторые исследования на животных показали, что сурьма токсична для печени и в больших количествах вызывает онкологические заболевания. Поэтому производители всегда указывают, что нельзя хранить бутылки под прямыми солнечными лучами. Вместо пластиковой лучше выбрать стеклянную или металлическую бутылку из нержавеющей стали. Стеклянные бутылки, в отличие от пластиковых, легче чистить. Также они подлежат переработке, но при этом хрупкие и могут разбиться от удара и перепада температур. Такое изделие идеально подойдет для хранения жидкостей дома.

Металлические бутылки более прочные, их удобно использовать людям, ведущим активный образ жизни, кроме того, в них напитки дольше сохраняют нужную температуру. Так, стеклянные бутылки сохраняют температуру от 5 до 70° около 12 часов, пластиковые – 5–6, а металлические – до 20.

Да, внутри спортивной бутылки темно, тепло и влажно, а из-за изогнутых форм стенок бутылки сложно вычистить, поэтому бактериям так легко размножаться внутри. Но выбрасывать бутылку и переходить на одноразовый пластик не нужно.

Даже если здоровый человек выпьет из «грязной» бутылки, он, скорее всего, не заболеет. Так что самое главное – мыть бутылку регулярно и тщательно, при этом не чистить ее губками и металлическими щетками. Подойдет щетка из щетины и мягкое средство для мытья посуды. Мыть бутылку лучше с вечера, а долго хранящуюся воду выливать, особенно если иммунитет ослаблен из-за простуды или других заболеваний.

