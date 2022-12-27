Почему может развиться социофобия? Как с ней бороться?

Страх публичных выступлений, знакомства с новыми людьми, общения по телефону с незнакомцами – все это может быть симптомами социофобии, тревожного расстройства. Но почему социофобия может появиться? Как отличить ее от стеснительности? И как с ней бороться? Разбираемся вместе с врачом-психотерапевтом, психиатром Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристиной Вирт.

Что такое социофобия

Социальное тревожное расстройство – это один из видов тревожных расстройств, которое проявляется страхом публичных ситуаций, объясняет врач-психотерапевт, психиатр Кристина Вирт. К таким ситуациям относятся, например, необходимость выступить на публике или даже просто общение с другими людьми.

«Человек переживает, что может как-то не так себя повести. Он либо начинает избыточно контролировать себя в социальной ситуации, либо вовсе старается избегать какого-либо взаимодействия с людьми. Может показаться, что это замкнутый круг: из-за страха человек может получить неприятный опыт взаимодействия с окружающими и как бы убедиться в обоснованности своих чувств. В итоге ситуация не меняется», – добавляет специалист.

Обычно социофобия появляется в подростковом возрасте. Средний возраст, когда отклонения в поведении начинают проявляться , – от 11 до 19 лет. Потом со временем она либо проходит, либо усугубляется. Социофобия – очень распространенная проблема: например, в России эта фобия наблюдается у 3–13 процентов населения, а в США, по некоторым данным, от этого типа тревожного расстройства страдают более 5 миллионов человек.

Симптомы социофобии

К главным симптомам социофобии относят :

патологическое беспокойство по поводу таких ситуаций, как встреча с незнакомцами, необходимость завязать разговор, пообщаться по телефону, пойти на работу или за покупками;

избегание групповых встреч, обеда в компании и вечеринок;

навязчивый страх показаться окружающим неловким;

сложности с тем, чтобы делать что-то на глазах у других: появляется ощущение, что окружающие постоянно следят и осуждают;

страх быть подвергнутым критике;

избегание зрительного контакта с другими людьми, особенно незнакомыми;

низкая самооценка.

Кроме того, у социофобии есть физиологические проявления, которые начинаются в момент, когда человек попадает в социально некомфортную ситуацию:

усиленное потоотделение;

учащенное сердцебиение;

дрожь в руках;

позывы к мочеиспусканию или дефекации;

панические атаки.

У многих людей с социальной тревогой также есть другие проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, генерализованное тревожное расстройство или паническое расстройство.

По словам врача Кристины Вирт, для постановки диагноза, согласно Международной классификации болезней, достаточно, чтобы был один из следующих симптомов: страх оказаться в центре внимания или страх повести себя как-то не так, либо избегание социальных ситуаций. При этом эти симптомы должны сочетаться с физиологическими проявлениями тревоги.

Поставить точный диагноз может только квалифицированный врач, самостоятельно можно лишь заподозрить у себя наличие социофобии. «Для самодиагностики можно использовать ресурсы о симптомах социального фобического расстройства, а также различные тесты, опросники, например, опросник SPIN , переведенный и адаптированный для русскоязычного населения. Однако социальное тревожное расстройство часто сочетается с другими тревожными расстройствами, нарушениями настроения. Поэтому для уточнения состояния необходима консультация психиатра», – уточняет специалист.

Причины развития социофобии

Точные причины развития социального тревожного расстройства на сегодняшний день не установлены, говорит врач. Есть данные, что увеличивает риск появления социофобии генетика, однако неизвестно, на какой процент. Также развитие этого расстройства может быть связано с нарушением функции миндалевидного тела мозга, которое отвечает за эмоции, в том числе страх.

Кроме того, имеет значение опыт общения, который человек получал, начиная с детского возраста, а также тип темперамента, самооценка и другие формирующиеся или уже сформированные черты характера.

«При взаимодействии этих факторов полученный негативный опыт общения закрепится, и в дальнейшем эти воспоминания будут актуализироваться, вызывая желания сверхкомпенсировать социальные навыки. То есть человек будет на протяжении всего взаимодействия с собеседником наблюдать за собой, например стараться не краснеть и говорить правильно. Это будет утомлять, общение не принесет никакого удовольствия, и положительный опыт невозможно будет получить», – отмечает психиатр-психотерапевт Кристина Вирт.

Социофобия часто появляется у тех, кого в детстве дразнят, над кем издеваются. В группе риска также застенчивые дети и те, у кого контролирующие родители. Могут спровоцировать социофобию ситуации, когда из-за каких-то проблем со здоровьем у человека меняются внешность или голос, что привлекает внимание других.

Чем социофобия отличается от стеснительности

Ошибочно считать, что социофобия – это ярко выраженная застенчивость и скромность. Социофобия, как и любая фобия, – это навязчивый страх. Он имеет и физиологические проявления: например, обычная застенчивость не вызывает панических атак.

Интровертность и стеснительность – это черты личности. Застенчивый человек может чувствовать себя комфортнее в узком кругу знакомых людей, но это лишь предпочтение. У него нет парализующего страха перед другими людьми. Таким образом, социофобия – это внутреннее состояние, которое характеризуется комплексом симптомов, а не просто модель поведения.

Лечение социофобии

В случаях, когда тревога мешает социальному взаимодействию, требуется помощь психотерапевта, в том числе в сочетании с медикаментозным лечением.

«В ходе психотерапии проводится работа с негативными мыслями об общении, о себе, о других людях, перерабатываются неприятные воспоминания. Используется модификация поведения с побуждением к участию в социальных ситуациях. В качестве лекарственной терапии применяются препараты антидепрессивного ряда. К ним на некоторое время могут быть добавлены транквилизаторы и даже корректоры сердечного ритма», – говорит Кристина Вирт.

В качестве самопомощи можно использовать следующую стратегию: преодолевать страхи и учиться избавляться от склонности ожидать худшего.

Также для уменьшения социальной тревоги советуют :

постараться понять больше о своем беспокойстве: можно записывать,какие мысли возникают и как вы ведете себя в определенных социальных ситуациях;

попробовать некоторые методы релаксации, такие как дыхательные упражнения для снятия стресса (примеры методик, позволяющих взять страх под контроль, мы разбирали здесь );

); разбивать сложные ситуации на мелкие части и спокойно обдумывать каждую их них;

если пугает мнение окружающих, постараться сосредоточиться на том, что конкретно говорят люди о вас вместо того, чтобы предполагать худшее.

Профилактика социофобии

Как и при соматических болезнях, у социального тревожного расстройства существует три вида профилактики, отмечает врач Кристина Вирт.

«Первичная профилактика направлена на предотвращение развития заболевания. Так, с самого рождения необходимо формировать с ребенком здоровые детско-родительские отношения, следить за средой, в которой он общается, за поддержанием адекватной самооценки у него», – поясняет специалист.

Вторичная профилактика направлена на раннюю коррекцию уже начавшегося заболевания. При развитии сложнопреодолимого страха следует обратиться за психологической или психотерапевтической помощью, говорит психиатр-психотерапевт.

Третичная профилактика направлена на предотвращение осложнений заболевания. «Ни в коем случае нельзя прекращать участвовать в социальных ситуациях, необходимо обратиться за помощью, если симптомы возобновились», – уточняет Кристина Вирт.

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Первый шаг в борьбе с социофобией: заметить у себя симптомы и признать их наличие. Существует много способов самопомощи, к которым можно прибегать системно, но и отказываться от помощи специалиста не стоит. Врач назначит необходимую терапию, которая облегчит состояние и поможет справиться с фобией.

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Фото: unsplash.com/Anthony Tran, Sam Moghadam Khamseh, Camylla Battani, Noah Silliman; pexels.com/Oleksandr Pidvalnyi