Хэллоуин и другие «праздники страха» чрезвычайно популярны. Но почему нам нравится бояться?

31 октября отмечается Хэллоуин – один из самых ярких и интересных праздников, ставший популярным во всем мире. Он неразрывно связан с верой в злых духов и загробную жизнь и другими страшилками. Причем люди во все времена отмечали праздники, связанные со смертью, хотя боялись ее. Но как то, что пугает, оказалось поводом для празднеств – порой очень красивых и вовсе не страшных? Рассказываем, как Хэллоуин и другие «праздники смерти» появились и стали любимы, почему нам нравится бояться и что такое страх с точки зрения биохимии мозга и психологии.

Какие праздники связаны со смертью

Почти в каждой стране есть праздник, посвященный смерти. В традициях одних народов он окутан мраком и мистикой, других – сопровождается всеобщим весельем, карнавалами и фейерверками. Как правило, традиции «праздников смерти» уходят в язычество.

Так, в Боливии празднуют День черепов (Día de las ñatitas). Это день поминовения усопших, уходящий корнями в древние индейские традиции, в который принято устраивать шествия с черепами. Ежегодно 9 ноября боливийцы выходят на улицы с украшенными цветами черепами предков – хранить их дома в этой стране считается более чем естественным (через три года после привычных нам похорон тело эксгумируют, отделяют череп, а остальное оставляют в могиле). По поверью, в этот день души мертвых навещают родных.

В Китае 4 апреля отмечают Цинмин, в который принято посещать могилы родственников. Его также называют Днем чистого света, Днем прогулок по первой траве, Днем душ. Самой интересным обычаем, связанным с Цинмином, является, пожалуй, «сжигание денег» — роль банкнот играет простая бумага, а нужно это, чтобы «отправить» деньги умершим предкам, которые, как считается, не лишены материальных потребностей.

29 июля в Испании с размахом «репетируют смерть» – в этом суть Праздника Святой Марты. Особенно популярен он среди тех, кто уже бывал на волосок от смерти: излечился от тяжелого заболевания или чудом выжил в автокатастрофе. Праздник основан на сложнейшем переплетении язычества и христианства. Все желающие могут приехать в городок Лас-Невес в Галиции, прийти в местную церковь и выслушать там мессу, лежа в гробу. Их, кстати, нужно привезти с собой. В течение дня на площади города проводятся концерты, а заканчивается все вечерним фейерверком.

А в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Сальвадоре и Гондурасе есть День мертвых (El Día de Muertos), который празднуют 1 и 2 ноября. История празднования уходит к обычаям племени майя и ацтекам. Согласно преданию, в эти дни души умерших возвращаются на землю. Это праздник-карнавал: люди наряжаются в яркие одежды, надевают маски, танцуют и поют, готовят сладости в форме черепов. Кроме того, ко Дню мертвых кладбища украшают лентами и цветами, а вечером на могилах зажигают свечи.

В России день поминовения усопших, Радоница, отмечается на второй неделе после Пасхи. Еще до прихода христианства на Руси была традиция весеннего поминовения предков – ее-то и поддержала церковь. В этот день принято ездить на могилы родственников и облагораживать их. В некоторых регионах страны, например в Адыгее и Саратовской области, Радоница является официальным выходным днем.

Как Хэллоуин завоевал весь мир

Но, пожалуй, самым известным «праздником смерти» является Хэллоуин. Его традиции складывались в Западной Европе постепенно в течение нескольких веков, а окончательно сформировались в начале прошлого столетия.

Историки, изучавшие происхождение Хэллоуина, пришли к выводу, что он связан кельтским языческим празднеством Самайн (или Самхейн), который совпадал с концом уборки урожая. Первое упоминание об этом празднике относится к X веку, хотя появился он, вероятно, сильно раньше. Народы Британских островов прочно ассоциировали его со смертью и всем сверхъестественным: считалось, что в Самайн умирают люди, нарушившие гейсы – в ирландских сагах так называются запреты, своего рода заповеди. Начинался Самайн последних числах октября и длился неделю. Это было время гаданий, обращения к духам и хороводов у костра.

По мере распространения в Европе христианства Самайн превратился в День всех святых и День поминовения усопших, которые отмечались 1 и 2 ноября. Именно соединение языческих обрядов и христианских традиций породило первые зачатки Хэллоуина. Так, основным символом новых праздников стала тыква, которая призвана была отпугивать злых духов. В XVI веке появился обычай надевать маски, ходить по соседям и выпрашивать сладости в канун Дня всех святых, то есть 31 октября. Недаром название Хэллоуина происходит от английского All-Hallows-Eve, что переводится как «Вечер всех святых».

Массовая миграция шотландцев и ирландцев в США в XIX веке привела к тому, что Хэллоуин стал популярен и там. А с конца XX века традиции праздника стали распространяться на Восточную Европу, Азию и страны Океании. Сейчас Хэллоуин в том или ином виде неформально отмечается практически повсеместно.

Как работает страх и зачем он нужен

В основе всех «праздников смерти» лежат мистические представления о загробной жизни и желание умилостивить ушедших предков или пообщаться с ними. Смерть одновременно пугала и восхищала людей во все времена. Страшное привлекательно, но почему?

Страх зарождается в особой структуре мозга, амигдале (миндалине). Ээта структура отвечает за эмоции в целом. Это запускает каскад реакций, обеспечивающих реакцию на стресс. Активируется симпатическая нервная система, надпочечниками выделяются «гормоны стресса», адреналин и кортизол, давление поднимается, зрачки расширяются, происходит выброс глюкозы. Амигдала также активирует зоны, ответственные за двигательные реакции. Запускается реакция «бей или беги».

Однако реакция на нападение в подворотне и на скример в фильме ужасов разная: в саму реакцию вовлечены и другие структуры: гиппокамп, передние отделы коры головного мозга. Они позволяют понять, реальна ли угроза и насколько она велика. Если ситуация под контролем, например вы смотрите на льва через стекло в зоопарке, а не сталкиваетесь с ним в дикой природе, эти структуры будут «тормозить» реакцию амигдалы.

Преодоление любого стресса ведет к появлению чувства контроля, и это одна из причин, по которой людям нравиться «пугать себя». Помимо этого, выделение адреналина дает чувство бодрости и обостряет наши чувства, в этом и заключается роль страха как механизма выживания. Еще один момент: механизмы возникновения сильных эмоции очень похожи, например при испуге выделяется дофамин, который называют гормоном удовольствия – и вот страх уже похож на восторг.

Вредно ли или полезно бояться?

Бояться – нормально и даже полезно, утверждают ученые. Во-первых, страх способствует самосохранению, так как является естественной реакцией на опасность. Во-вторых, из-за выброса большого количества гормонов в определенных случаях он может заставить нас чувствовать себя живыми, дает энергию, чувство счастья и удовольствия.

Также страх помогает похудеть, говорится в работе ученых Университета Вестминстера. Просмотр 90-минутного фильма ужасов в среднем помогал сжечь 113 калорий – столько тратится на получасовую прогулку. Причем разные фильмы способствуют разной потере калорий: так, «Сияние» (1980) заставлял потратить 189 калорий, а «Изгоняющий дьявола» (1973) – 158. А еще исследования подтверждают: после просмотра страшных фильмов активируется производство лейкоцитов и повышается уровень гемоглобина.

Негативный эффект страха стресса на организм заключается в том, что часто это вызывает проблемы с нервной, сердечно-сосудистой системами и ЖКТ. Также стресс может привести к нарушениям в работе иммунной системы.

Кроме того, крайность, когда в период шокирующих потрясений (например, войны или разрушительных природных катаклизмов) человек находится в постоянном стрессе и оправданном страхе за свою жизнь или жизни близких, довольно опасна. Страх может спасти жизнь, но такие эпизоды наносят тяжелую травму психике, что часто приводит к появлению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). При нем на протяжении долгого времени человек живет воспоминаниями о пережитом, испытывает высокий уровень тревожности, панические атаки, склонность к суицидальному поведению, может стать агрессивным.

Страх у детей

Периодически испытывать страх нормально и в юном возрасте. Ведь это – естественная защитная реакция на все неизвестное, что обычно повсеместно окружает ребенка. Дети в силу неопытности могут бояться нового коллектива в детском саду или незнакомых взрослых, а еще того, природу и причин чего не могут пока объяснить – грозы и грома, темноты, одиночества.

Важно , чтобы страх – естественная защитная реакция на то, что может представлять опасность – у ребенка не перерастал в фобию, которая отличается бессмысленностью, с трудом контролируется сознанием и, появившись в детстве, переходит с человеком во взрослую жизнь. В отличие от страха, с ней невозможно бороться с помощью логики. Фобия появляется из-за совокупности биологических, психологических и социальных факторов. Например, если у ребенка был негативный опыт, связанный с замкнутым пространством, у него может развиться клаустрафобия.

Вопросы о жизни и смерти, как правило, возникают у детей в 6-7 лет (а если они стали свидетелями смерти или похорон, то и раньше), и самая верная стратегия для взрослых – осторожно отвечать на них, не запугивая ребенка. Дети должны получить максимально простую, но честную информацию о смерти. Не стоит избегать самого этого слова. Ребенку следует знать, что в старости люди умирают – это естественный процесс. Что касается смерти молодых, то детям лучше объяснить, что такое случается, но крайне редко.

Большой резонанс вызвала новость о возможном запрете в России игрушек Хаги Ваги и Киси Миси – персонажей хоррор-игры Poppy Playtime, которые по сюжету оживают и начинают охоту за главным героем. Это антропоморфные куклы-монстры синего и розового цвета, с внушительным рядом зубов и чуть безумными глазами. В Роскачестве пообещали проверить игрушек-убийц на предмет их безопасности для психики детей. При этом, по мнению психолога Анастасии Цветковой, такие игрушки дают детям возможность научиться справляться со страхом, контролировать его. Она посчитала, что эффект схож с тем, что дают компьютерные игры, основанные на убийствах, так как они помогают выплескивать негативные эмоции и снижать уровень агрессии в реальной жизни.

Тяга к страху и экстремальный спорт

Экстремальные виды спорта чаще изучаются с точки зрения того, почему люди не испытывают страх перед риском, на который идут. Однако, как говорится в работе ученых Университета Лидса (Великобритания), занимающиеся экстремальными видами спорта люди в действительности боятся, причем довольно сильно, но воспринимают это исключительно как потенциально значимое событие в жизни. Экстремалы считают такой опыт конструктивным, а преодоление препятствий – важным для построения собственной личности.

В основе таких представлений лежит своеобразная концепция управления страхом. По ней, нужно сознательно идти ему навстречу и выстраивать с ним правильные отношения, чтобы научиться управлять им и, как следствие, самотрансформироваться. Как рассказывали авторам исследования спортсмены-экстремалы, они каждый раз отдают себе отчет в том, что могут погибнуть во время занятий спортом, однако принимают «рациональное решение» продолжать. По их мнению, страха не нужно избегать, потому что только он делает человека живым, способствует выживанию. Они призвали отличать страх от паники, потому что именно последняя ограничивает и не дает двигаться к цели (преодолению дистанции в данном случае).

Интересно, что некоторые исследования подтверждают, что полученные в экстремальных видах спорта умения помогают достигать успеха в других сферах жизни, например в бизнесе.

Важно и то, что в процессе занятий экстремальными видами спорта происходит выработка адреналина и дофамина. Первый усиливает концентрацию, вызывает психическую мобилизацию, повышает уровень бодрости. Второй служит элементом «системы вознаграждения» организма, под его воздействием человек мотивирован продолжать и повторять действие, так как получает от этого удовольствие. Это помогает человеку проживать страх и лучше ориентироваться в пугающих ситуациях. Это также причина того, что многие люди становятся настоящими фанатиками прыжков с парашютом, дайвинга, серфинга, скалолазания или горных лыж.

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Фото: unsplash.com/David Menidrey, Clint Patterson, Michelle Tresemer, Nathan Bingle, Kamil Pietrzak; pexels.com/Abraham, Yaroslav Shuraev