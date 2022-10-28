Самые старые люди в мире. В чем секрет их долголетия?

Долгожителем обычно называют человека, достигшего возраста 100 лет (в некоторых источниках – 90 лет). В 2022 году в мире насчитывается более 600 тысяч живущих людей, перешагнувших 100-летний рубеж.

Поскольку существует много мифов и легенд о долгожителях с сомнительными историями, официально признанными долгожителями считаются те, чьи даты рождения и смерти были документально подтверждены.

Занимается этим специальная международная организация – Геронтологическая исследовательская группа (Gerontology Research Group или просто GRG), которая базируется в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Также GRG проводит исследования с целью познать секреты долголетия и найти способы продлить жизнь, а, возможно, и обратить старение вспять. Что же выделяет долгожителей среди прочих людей?

Старейшие долгожители в истории

Жанна Луиза Кальман (Франция), 122 года 164 дня

Рекордсменка среди долгожителей родилась 21 февраля 1985 года в городке Арль на юго-востоке Франции. Примечательно, что близкие родственники Жанны также прожили достаточно долго: отец Николя – 93 года, мать Маргерит – 86 лет, а брат Франсуа – 97 лет.

В возрасте 21 года Кальман вышла замуж за троюродного брата Фернана Николя, у которого был преуспевающий бизнес, что позволило Жанне не работать и вести беззаботный образ жизни. Она посвящала свободное время езде на велосипеде, теннису, плаванию, фехтованию и музыке.

В том браке родился единственный ребенок Кальман, дочь Ивонн, которая прожила всего 36 лет и умерла от плеврита в 1934 году. Ивонн оставила после себя внука Фредерика, которого Жанна помогала растить и который позже погиб в автокатастрофе в 1963 году.

В 1965 году, когда в живых не осталось ни одного близкого родственника, а самой Кальман было уже 90 лет, она подписала договор о наследовании своей квартиры нотариусом Андре-Франсуа Раффре. По условиям он должен был выплачивать ежемесячно 2 500 франков до наступления смерти Жанны. Андре умер в 1995 году, так и не дождавшись момента передачи собственности.

Кальман прожила одна до 110 лет, после чего переехала в дом для престарелых. Она не была сторонником здорового образа жизни: курила, могла выпить портвейна и любила шоколад, съедая по килограмму в неделю. Тем не менее она прожила более 122 лет и умерла 4 августа 1997 года от естественных причин.

Последние годы жизни Жанны врачи пытались понять секрет ее долголетия, но анализы и исследования не показали каких-то серьезных отклонений. Только генетический тест выявил наличие гена DR1, который часто встречается у долгожителей.

Канэ Танака (Япония), 119 лет 107 дней

Старейшая жительница Японии родилась 2 января 1903 года в Фукуоке. Она пережила две мировые войны, причем ее старший сын Нобуо непосредственно участвовал в сражениях Второй мировой в рядах японской армии.

В 45 лет Канэ смогла излечиться от рака поджелудочной железы, а в 103 года – от рака толстой кишки. Чуть позже сын написал о ней книгу «В хорошие и плохие времена, 107 лет», где рассказал о ее жизненном пути и долголетии. Танака не считала, что обладает каким-то секретом вечной жизни и утверждала, что прожить так долго ей помогали семья, здоровый сон и правильное питание.

В 2021 году во время подготовки Олимпийских игр в Токио планировалось, что Канэ пронесет олимпийский огонь, когда тот будет проходить через Фукуоку, но в последний момент организаторы отказались от этой идеи, опасаясь, что Танака может заразиться коронавирусом.

Осенью 2021 года она была вакцинирована от COVID-19, что сделало ее самым старым человеком, получившим вакцину от этого заболевания.

С 2018 года Канэ проживала в доме для престарелых в родной Фукуоке, где и умерла 19 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Она оставила после себя пять внуков и восемь правнуков.

Сара Де-Ремер Носс (США), 119 лет 97 дней

Сара Носс родилась 24 сентября 1880 года в штате Пенсильвания. Ее биография примечательна не только тем, что она старейшая жительница США в истории, но и долголетием ее родственников, что подкрепляет тезис о наследственности как одном из ключевых факторов среди долгожителей.

Бабушка Сары дожила до 98 лет, единственная дочь Кэтрин – до 101 года, а двоюродная сестра Минни – до 105 лет. При этом в 1999 году Сара и Кэтрин были внесены в «Книгу рекордов Гиннесса» как живущие и имеющие наибольший суммарный возраст родитель и ребенок – 215 лет. Саре на тот момент было 119, а Кэтрин – 96 лет.

В феврале 1999 года журналу Life удалось сделать уникальный снимок: на нем изображены Сара и представитель каждого из пяти поколений ее родственников, включая новорожденного прапраправнука.

Только в возрасте 111 лет она переехала в дом для престарелых, но тем не менее до самой смерти сохраняла ясность ума и была дружелюбной с окружающими. На вопрос, как она смогла прожить так много, Сара отмечала, что важно постоянно двигаться и что-то делать и не беспокоиться о возрасте. Она не имела вредных привычек, не считая пристрастия к сладостям. Сара Носс умерла от естественных причин 30 декабря 1999 года в родном штате.

Люсиль Рандон (Франция), 118 лет 255 дней

Люсиль – старейшая из ныне живущих людей. Она родилась 11 февраля 1904 в городке Алес на юге Франции. После принятия католицизма в возрасте 19 лет она стала послушницей в монастыре и провела большую часть жизни в церковных учреждениях, где получила свое второе имя – Сестра Андре.

В январе 2021 года в доме для престарелых, где жила Люсиль, случилась вспышка коронавируса, который обнаружили и у нее, но, к счастью, болезнь прошла бессимптомно.

Сестра Андре проживает в Тулоне на побережье Средиземного моря и продолжает наслаждаться вином и шоколадом каждый день. Возможно, в этом ее секрет, о котором она не спешит распространяться.

Наби Тадзима (Япония), 117 лет 260 дней

Наби Тадзима родилась 4 августа 1900 года и она последняя из верифицированных долгожителей, родившихся в 19-м столетии (к 19 веку относятся даты вплоть до 31 декабря 1900 года).

Большую часть жизни Наби провела, занимаясь фермерством: выращивала сахарный тростник и управляла семейным магазином сахара. Она занималась физическим трудом в полях вплоть до своего 80-летия.

На момент смерти в апреле 2018 года Тадзима оставила после себя пять поколений наследников: девять детей и более 160 потомков, включая четверых прапраправнуков.

Ее 65-летний внук Хироюки отметил: «Она ушла от нас, словно заснув. Поскольку она была усердной работницей, я хочу сказать ей: «Хорошо отдохни».

Секреты долголетия

По статистике, наибольшее количество долгожителей проживает в США и Японии (более 90 тысяч человек в каждой), поэтому фактор уровня жизни, возможно, один из ключевых в вопросе достижения 100-летнего рубежа. Для сравнения: в более населенных Китае и Индии долгожителей меньше (54 и 27 тысяч человек).

Помимо наличия особого гена DR1, который часто обнаруживается у долгожителей в ходе генетического теста, есть и другие, пока неустановленные наследственные факторы. Ряд исследований доказывает, что количество долгожителей среди близких родственников в разы больше, чем среди прочих людей.

Результаты исследования, проведенного в 2004 году в Бостоне, показали, что брат или сестра долгожителя доживает до 90-летнего возраста в четыре раза чаще, чем в среднем по стране.

Долголетие японцев часто связывают с особой диетой и образом жизни людей, проживающих в «Стране восходящего солнца». Проведенные в Окинаве исследования выявили пять ключевых факторов, которые повышают продолжительность жизни:

диета, в которой содержится много злаков, рыбы и овощей и мало мяса, яиц и молочных продуктов;

образ жизни с низким уровнем стресса;

общество, где пожилые люди не изолируются и где о них хорошо заботятся в старости;

высокий уровень активности и физического труда, сохранение прогулок и увлечение садоводством даже в преклонном возрасте;

высокий уровень заботы о психологическом здоровье, что позволяет легче переносить стресс.

Несколько исследований показали, что сердечно-сосудистые заболевания реже встречаются у долгожителей по сравнению с людьми, которые живут по 70–80 лет. Ученые полагают, что на это влияет сочетание генетических факторов и аспектов образа жизни.

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Фото: unsplash.com/Sergiu Vălenaș, Ekaterina Shakharova; allthatsinteresting.com, life.com, smithsonianmag.com, elespanol.com, bluezones.com