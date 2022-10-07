Пробовать новое: почему это важно для психического здоровья и какие занятия подходят?

Совет сменить обстановку, «встряхнуться» – один из первых, что получает человек, когда жалуется на отсутствие мотивации или апатию. И не зря. Прыжок с парашютом, первая в жизни тренировка по боксу и даже прогулка по ранее не знакомому маршруту – внедрение всего непривычного в жизнь, по мнению психологов, может значительно улучшить ее качество. Разбираемся, за счет чего открытость новому опыту так важна.

Новый опыт связан с ощущением благополучия

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и огромное количество людей оказалось оторвано от рутины и изолировано дома, вопрос о важности смены обстановки встал особенно остро. Многие жаловались, что их жизнь напоминает день сурка: работа, подчас из кровати, прерываемая домашними делами, и отсутствие всякого разнообразия. В России за время пандемии количество обращений к психологам выросло в семь раз – специалисты работали в том числе с теми, кто с трудом переживал самоизоляцию. Неопределенность, вызванная постоянным продлением карантина, вызывала страх, апатию, плохое самочувствие.

Природу этого состояния объясняет исследование американских ученых, проведенное незадолго до начала пандемии. Они установили, что внедрение в повседневность нового, разнообразного опыта связано с улучшением работы мозга и увеличением количества положительных эмоций. Это удалось доказать при помощи GPS-мониторинга и опроса 132 испытуемых, а также проведения им МРТ. В те дни, когда люди бывали в незнакомых местах или пробовали что-то новое, они чувствовали себя более сильными и счастливыми, а на снимках фиксировалась активность в областях мозга, ответственных за ощущение вознаграждения.

При этом, по мнению ученых, неважно, насколько новый опыт глобален: другими словами, даже минимальные изменения в рутине будут оказывать благотворный эффект. Новые физические упражнения в утренней зарядке или путь к дому в обход – уже это может оказаться полезно для психики.

«Наши результаты показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в жизни», – говорит Кэтрин Хартли, доцент кафедры психологии Университета Нью-Йорка и один из соавторов статьи. Причем во время предыдущих аналогичных экспериментов, проводимых на животных, исследователи пришли к таким же выводам.

Новое помогает быть эффективнее

Чтобы повысить скорость обучения или работы, нужно отправиться в новое место, установили нейробиологи. Хотя может показаться, что попытка учиться в незнакомой обстановке, например в новом кафе, только отвлекает, верно обратное: это помогает сконцентрироваться и повысить способность мозга обрабатывать информацию.

Дело в том, что при добровольной смене обстановки и попадании в новую среду активируется выработка дофамина – нейромедиатора, который служит элементом «системы вознаграждения» мозга. Это помогает сфокусироваться на продуктивной деятельности: человек чувствует прилив сил, а после – удовлетворение от проделанного.

Ученые подчеркивают, что работает это только в том случае, если новое место действительно новое, то есть человек в нем никогда не был. Соответственно, каждый раз придется искать оригинальные локации.

Преодоление нового помогает справиться со страхом

Психологи говорят, что человек боится не негативного опыта, а неизвестности. Даже убежденность в плохом исходе вызывает обычно меньше тревоги, чем неопределенность. Она же – серьезный стресс-фактор, а стресс негативно сказывается на состоянии здоровья. Например, могут обостряться хронические заболевания ЖКТ и кожи.

Все новое сопровождается страхом неизвестности, даже если речь идет не о судьбоносных переменах, а вполне банальных вещах вроде приготовления еды по необычному рецепту и первого занятия с новым тренером. Чтобы справиться с этим неприятным чувством, специалисты советуют осознанно идти навстречу страху.

Эта идея лежит в основе метода экспозиции, существующего в психотерапии. Автором его является израильский профессор клинической психологии Эдна Фоа, которая впервые стала использовать его в 1980-е для лечения пациентов с посттравматическим стрессовым и обсессивно-компульсивным расстройствами. Осознанное погружение в стрессовые ситуации и их повторение помогает привыкнуть к стимулам, вызывающим страх. Цель экспозиции – избавить от «страха перед страхом».

Когда пугавшее прежде новое становится привычным и приносит удовольствие, у человека растет самооценка. Например, тот, кто не умеет плавать, боится воды. Но, преодолев себя и взяв несколько уроков у тренера, он начинает держаться на воде, радуется и чувствует собственную силу и уверенность в себе.

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Сегодня у людей появилась масса возможностей пробовать новое. Вот несколько идей, как просто разнообразить будни уже сегодня:

купите продукты в магазине, где раньше не бывали;

приготовьте что-то вкусное по новому рецепту;

пройдите пешком вместо поездки на автобусе;

посмотрите новый фильм или сериал;

прочитайте новую книгу, лучше – в непривычном вам жанре;

откройте для себя новую музыкальную группу или жанр, новую радиоволну;

послушайте лекцию/подкаст на незнакомую прежде тему;

попробуйте новые компьютерные игры;

сыграйте с друзьями в новую настольную игру;

посетите музей, в котором не были, лучше взять билет с экскурсией;

займитесь новым видом спорта: на пробной тренировке или по видео на YouTube;

выберетесь на субботний мастер-класс, например, по гончарному мастерству;

поезжайте на выходные в соседний город, если есть возможность.

Эффективность такого подхода ученые давно не ставят под сомнение, ведь он объясняется биологическими факторами. Так что смысл постоянно менять картинку перед глазами и расширять кругозор действительно есть.

Фото: unsplash.com/Aaron Birch, Igor Starkov, Alexandra Gorn