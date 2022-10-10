«При атакующем стиле мозги нужны хорошие». Как вести трансферы, когда ты только дебютировал в лиге, но уже собираешься за титулом

«Юнисон-Москва» уже думает о плей-офф.

От редакции Sports.ru: это официальный блог хоккейного клуба «Юнисон-Москва» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы следить за тем, как молодая команда из НМХЛ растет и развивается.

Трансферная политика ­– как игра в шахматы: нужно знать свои действия на три шага вперед и быть готовым к разным исходам, чтобы поставить сопернику мат.

Профессиональная спортивная команда – живой организм, которому необходима не только постоянная поддержка формы, но и непрерывное развитие – стремление к поставленным высоким целям. А чтобы в итоге их достигать, долгих и интенсивных тренировок может быть мало, нужна еще и грамотная трансферная политика.

Как раз о ее главных правилах и принципах расскажет генеральный менеджер ХК «Юнисон-Москва» Денис Абдуллин – на примере своей же команды.

Нельзя успокаиваться, даже когда все хорошо

«Когда команда успешно начинает регулярный чемпионат и после первого месяца идет среди лидеров в таблице, у болельщиков может возникнуть вопрос: «А зачем вообще нужны трансферы? Ведь все хорошо». Но любой хоккейный функционер – генеральный менеджер или тренер – не позволит хорошему старту ввести себя в заблуждение. После каждого матча мы анализируем игру с холодной головой, отбросив лишние эмоции – самоуспокоение в спорте губительно.

Уже видно, что, несмотря на успешный старт в сезоне («Юнисон-Москва» занимает четвертое место на Западе после 16 матчей – Sports.ru), есть моменты, требующие исправления и улучшения. В первую очередь – в защите: 53 пропущенных шайбы за 16 матчей, конечно, беспокоят. Спортивная мудрость «Нападение выигрывает игры, а оборона – кубки» была и остается актуальной.

Мы регулярно анализируем ситуацию во всех лигах и видим, что в первую очередь всем нужны хорошие защитники: жесткие, силовые, по-спортивному злые, которые могут начать атаку и вовремя подключиться к ней, и, естественно, хорошо играют на синей линии. Думаю, понятно, по каким параметрам мы присматривали новых игроков обороны.

Поэтому первые трансферами в «Юнисон-Москва» по ходу сезона стали два габаритных защитника – Георгий Агафонов и Артем Швайковский, , оба с хорошим броском и хорошим движением. Георгий, капитаном рыбинского «Полета», был на карандаше с начала сезона, и мы ждали возможности подписать его – обстоятельства сложились удачно, он оказался у нас. Артем провел несколько отличных сезонов в МХЛ за «Авто» – мы его хорошо знали, общались с тренерами, которые с ним работали. Затем переговорили лично, рассказали о задачах и возможностях «Юнисона» – наш клуб для него станет трамплином в ВХЛ, а может даже и в КХЛ.

Ребята прекрасно влились в коллектив, проявили себя, набрали очки, заняли лидирующие позиции, с первых же игр тренеры начали доверять им игру как большинстве, так и в меньшинстве».

Георгий Агафонов

Нельзя играть в хоккей без «мозгов»

«Центральный нападающий – мозг состава, а при комбинационном и атакующем стиле игры, как у «Юнисон-Москва», мозги нужны хорошие. От того, как играет хоккеист на этой позиции, зависит многое:

• без сильного центрфорварда невозможно связать защитников с крайними нападающими;

• именно от его действий зависит, как пойдет атакующая комбинация или действия в защите;

• именно он кормит крайних нападающих передачами, выстраивает правильную оборону сразу после потери шайбы;

• его задача подстраховать любого игрока – вне зависимости от его амплуа.

Вы уже поняли какой следующий шаг? Верно, мы искали сильного центра.

Выбор пал на Константина Хремкина – воспитанника череповецкого хоккея, который после выпуска из академии «Северстали» попал в систему клубов СКА, где провел четыре сезона. Он выполняет на поле большой объем работы, особенно в обороне, усилил спецбригаду большинства, и за четыре матча набрал четыре очка»

Голы нужны всегда. Даже когда они есть

«За что мы любим хоккей? Конечно же, за голы – значит, и здесь мы должны постоянно совершенствоваться. Помните про спортивный принцип, о котором я рассказывал в прошлый раз? Переход нападающего ХК «Тверичи-СШОР» Егора Лебедева – как раз тот случай.

Егор – очень ярко и продуктивно начал сезон в НМХЛ, обратил на себя внимание своей активной игрой, жаждой забивать, создавать моменты и выжимать из них максимум. Мы уладили все вопросы с его теперь уже предыдущим клубом – и он присоединился к «грифонам». Времени на адаптацию не потребовалось – за 8 матчей набрал 2+3, доказав, что мы не ошиблись в выборе».

Трансферы заставляют раскрываться и остальных игроков

«Удачная трансферная политика – это не только усиление состава за счет новых мастеровитых игроков, но и повышение работоспособности внутри клуба. Как говорил один из моих тренеров: «Когда команда успокаивается и все смирились со своими ролями – наступает стагнация и нужна новая кровь в коллективе». Наши игроки должны помнить, что в молодежной команде хоккеисты должны биться каждый день за место под солнцем и расти – только превозмогая, выпрыгивая из штанов, можно прийти к чему-то большему.

Игрокам важно понимать, что молодежный клуб – не место зарабатывания денег, а трамплин в большой хоккей. Тренерский состав, конечно, в курсе и делает все возможное, чтобы за короткое время здесь вырос не только сильный сплоченный коллектив, нацеленный на победу, но и конкурентоспособные хоккеисты, готовые в будущем соперничать со взрослыми и опытными игроками в клубах ВХЛ и КХЛ.

Уже сейчас видно, что «грифоны» правильно отреагировали на приобретение новичков: повысилась работоспособность, тренировки вновь с задором и стопроцентной самоотдачей. Теперь нужно не просто готовиться к предстоящим матчам, но и бороться за место в составе – в спину тебе дышит тот, кто силен и хочет играть.

Разумеется, мест в составе как на конкретный матч, так и в заявке в принципе хватает не всем – пришлось расстаться с несколькими хоккеистами. Все же профессиональный спорт – это про конкуренцию, где в обойме – сильнейший. Но ни одного игрока, с кем «Юнисону» пришлось расстаться, мы не бросили: будем помогать им найти новую команду столько времени, сколько на это потребуется. Это наша принципиальная позиция.

Большая спортивная семья – не пустые слова в нашем клубе, а это ответственность друг перед другом до конца, даже если наши пути расходятся».

В условиях дедлайна важен каждый день

«Любое поражение для нас – не повод для расстройства, а ценный урок: неважно, как ты проиграл – главное, какой вывод ты из этого сделал. В матчах против «Рязань-ВДВ» мы убедились, что точечные усиления нужно продолжать, а с теми, кто успокоился и перестал бороться, будем расставаться, ведь мы ждем результата от каждой пятерки.

«Клуб одного звена» – это не про нас. Когда команда зависит от одной пятерки – пусть и супермощной – легко оправдывать все победами и закрывать глаза на недостатки, довольствуясь очками и местом в таблице. Наша цель – Кубок Регионов, и это не позволяет нам игнорировать недостатки. В плей-офф мы должны подойти с четырьмя равными по силе звеньями, которые будут делать результат не поочередно в играх, а каждый матч, вкладывая максимальную пользу в победы.

Во время работы по подбору хоккеистов многие функционеры спрашивают нас, почему уже сейчас так активны – ведь команда занимает лидирующие позиции и можно никуда не торопиться. Но регламент диктует свои правила: дозаявка возможна до 15 января, после клубам НМХЛ, у которых нет вертикали (команды из МХЛ, ВХЛ или КХЛ) – а у ХК «Юнисон-Москва» ее пока нет – нельзя подписывать новых хоккеистов. А вот соперники, у которых она есть, смогут усилиться перед плей-офф, если их главные команду не пройдут в плей-офф.

Так что лучше быть готовым к худшему сценарию, чем думать, что все будет хорошо. Мы заранее предполагаем такой ход событий и готовимся уже сейчас, занимаясь селекцией на раннем этапе. Кстати, работаем и над поиском клуба, частью вертикали которого мы можем стать. Хотим, чтобы это сотрудничество было взаимовыгодным, чтобы это было интересно обеим сторонам, но об этом в другой раз.

Прошло две недели после матчей в Рязани, и очередную двухнедельную паузу между играми мы использовали не только для подготовки, но и просмотра хоккеистов. Как итог – усилились двумя игроками обороны: Эрнестом Григоряном и Данилом Петровым, который успел стать одним из лидеров рыбинского «Полета» – выплатили компенсацию клубу.

Насколько верны наши шаги? Вы можете проверить вместе с нами на ближайших матчах. До встречи на матчах, а также на страницах нашего блога!»