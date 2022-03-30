«Хартли поступил низко – еще и меня лжецом назвал». Последний эпизод казанского сериала про то, как Зарипов завершает кареьру

«Уважайте карьеры друг друга».

От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

«Ак Барс» представил заключительный эпизод сериала «Живем хоккеем», документалка весь год рассказывала о последнем сезоне Даниса Зарипова в спорте. В клубе рассчитывали на четыре эпизода в плей-офф, но получился только один – и финал остался открытым.

Главный герой сериала – капитан команды, и велика вероятность, что в марте мы видели его последний танец. Зарипов пропустил две игры из пяти, но оставался важной частью коллектива даже вне льда.

«Есть игроки, которые своим присутствием помогают команде, им не обязательно даже на льду делать результат на льду. И Данис такой – он сплачивает, заряжает, помогает сосредоточиться и не думать о другом», – специально для серии рассказал Алексей Морозов, президент КХЛ и давний друг Зарипова.

Капитан «Ак Барса» пытался наставлять команду перед играми, много говорил на скамейке, но результат не шел – и Данис выпал из состава. По итогам серии в тишине раздевалки он же взял слово: «Все готовились и по-честному выходили биться. Сегодня такой результат – будем работать дальше, кто останется, кто не останется, кто закончит. Уважайте друг друга и карьеры игроков, спасибо всем».

Данис не раз говорил, что хочет шестой Кубок Гагарина, велика вероятность, что в случае чемпионства он бы прямо на льду заявил о завершении карьеры. Но теперь капитан снова думает:

– Честно-честно – я бы сам хотел знать, что меня ждет, и какие предложения поступят. Не факт, что в послехоккейной жизни будет вообще какое-то предложение. Может быть, что-то интересное поступит от руководства для работы на льду. Посмотрим, будем разговаривать – в жизни все быстро меняется.

При этом никто из партнеров Зарипова не верит, что он закончит.

«Хартли сказал: «Ты не такой уж и крутой»

Продолжение получила история батла Хартли – Кэмпфер. Все началось в четвертом матче серии – в концовке второго периода травму получил нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров. Судьи не отреагировали на силовой Алексея Емелина, а главный тренер «Авангарда» решил что-то высказать поврежденному Петрову.

Проезжавший мимо скамейки хозяев Кэмпфер спросил у канадского тренера, зачем он кричит на игрока чужой команды. Хартли в ответ выдал странную угрозу: «Ты не такой уж и крутой, у меня на скамейке есть люди, которые будут охотиться за тобой в третьем периоде».

Общение игрока и тренера разных команд случается редко, пресса логично зацепилась за эпизод. Первым высказался Хартли: «Я спросил у него о здоровье Петрова». А Кэмпфер для начала уточнил: «Что именно сказал вам Боб? Ого, серьезно? Там ни слова не было о Петрове. Давайте зафиксируем – он сказал, что за мной будут охотиться».

Несмотря на видеозапись, которая доказывает версию Кэмпфера, Хартли до последнего отрицал обвинения. «Вам нужно разобраться с фактами, происходит то же самое, что и в прошлом году с Емелиным». Если вспомнить, что капитан «Авангарда» в прошлом плей-офф действительно лежал в больнице, как и писала пресса, ситуации и правда похожи.

Такое поведение канадского тренера продолжилось и во втором раунде, там он тоже цеплял преимущественно легионеров. Учитывая общую обстановку и давление на иностранцев из дома, это как минимум некрасиво. Кэмпфер высказался жестче:

– Это низкое поведение. Он еще и меня лжецом назвал, хотя у нас есть все доказательства. Мне все равно, тактика такая или еще что-то. Говорить игроку, что за ним будут охотиться – это низко.

Непонятно, чем закончилась их ссора – на линии рукопожатий после серии трансляционные камеры не выхватили ключевой момент.

Американский защитник почти стал героем всей серии. Он объективно провалил первые три игры (в чем сам признался), но потом воспрянул и едва не вытащил «Ак Барс» в седьмой матч. Гол в овертайме пятой игры Кэмпфер забивал уже как форвард. Из-за череды травм Дмитрий Квартальнов выпустил легионера в первом звене – и ход сработал идеально.

Только идея сделать Стива форвардом пришла к главному тренеру не в пятом матче, а еще в четвертом. Там защитник шикарно подключился к атаке и замкнул передачу Даниила Тарасова, перед овертаймом Квартальнов предупредил: «Я скажу тебе, когда выходить нападающим».

«Придется пересмотреть всю свою жизнь»

В Казань команда уже не вернулась.

– Провалились по-жесткому. Мы подвели себя, болельщиков, всю республику. И ничего хорошего в этом нет, – Тимур Билялов после Олимпиады не успел прийти в себя, чтобы вытащить команду в следующий раунд. – Хочется извиниться за такой ранний вылет, мы не продлили праздник хоккея болельщикам, по которому все соскучились. В следующем сезоне попробуем доказать, что мы сильнее всех.

– Очень неприятно так быстро заканчивать сезон, еще снег лежит на улице, а мы уже не играем в хоккей, – замечает Илья Сафонов.

А итог всему подвел снова Зарипов:

– Шанс-то есть всегда, но не смогли, мы не смогли ничего сделать.

Пока не могу понять и осознать, как быть дальше, как это пережить. Но придется, нужно будет перестраивать всю свою жизнь и думать о будущем.

Теперь думать о будущем клуба и Даниса Зарипова нужно всему «Ак Барсу», вылет в первом раунде – почти ЧП для казанского клуба. Впереди сложное межсезонье и обновление команды, но есть вероятность, что сериал на этом не закончится.

Проект «Живем хоккеем» стал самым просматриваемым ютуб-контентом среди всех хоккейных клубов в этом сезоне: 9 серий документалки собрали 459 тысяч просмотров. Вернется ли «Ак Барс» в настолько открытом формате – еще один открытый вопрос летнего перерыва.