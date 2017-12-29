По следам барса

22 февраля, 13:15 Автор hcakbars Олимпийская страница в биографиях хоккеистов СК им.Урицкого – «Итили» - «Ак Барса»: Часть II На ХХI Зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Россия выступила неудачно, не войдя с тремя золотыми медалями, даже в «десятку» лучших стран в неофициальном медальном зачете. Через три года в Сочи нашу страну ждал триумф и она опередила всех соперников по количеству завоеванных наград. И в Канаде, и на домашней олимпиаде «Ак Барс» впервые после 1994 г. был представлен в сборной России, которая оба раза завершила свой путь к пьедесталу на стадии 1 /4 финала.