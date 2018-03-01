Во что сыграют напоследок «Лада» и «Астраханочка»? В догонялки!

Тремя матчами среды, казалось бы, содержательно завершался предварительный этап в женской гандбольной Суперлиге. Пусть двум клубам, оспаривающим победу в "регулярке", оставалось сыграть еще по матчу, но только в последний день зимы они реально могли сами что-то поменять в своих турнирных судьбах. Ведь надеяться, что аутсайдеры чемпионата на финише сподобятся вдруг на сенсации, не приходится.

Первыми по времени на паркет в Тольятти вышли "Лада" и столичный "Луч". Волжанкам предстояло решить более легкую задачу, чем их конкуренткам из "Ростов-Дона" и "Астраханочики": обыграть предпоследнюю команду чемпионата. Это и было сделано — 28:16 (13:10). Затем игроки "Лады" могли в хорошем настроении наблюдать за развитием событий в Ростове.

Ростов-Дон — Астраханочка — 33:33 (19:15)

Ростов-Дон: Вяхирева — 8, Борщенко — 5, Дембеле — 5, Макеева — 4, Барбоса — 3, Булатович — 3, Манагарова — 2, Родригес — 1, Судакова — 1, Ильина — 1. Вратари: Седойкина — 11/38 (28%), Мехдиева — 2/8 (25%).

Астраханочка: Кочетова — 10, Кожокарь — 7, Зеленкова — 5, Антонова — 3, Сабирова — 3, Постнова — 3, Самохина — 2. Вратари: Рябцева — 4/19 (21%), Трусова — 3/21 (14%).

Лучшие игроки: Вяхирева — Кочетова.

А в Ростове, как и ожидалось, было интересно. Хотя и не сразу. По первым минутам казалось, что победа хозяек будет пусть и не такой, как у "Лады" парой часов раньше, но уверенной.

Пока защита "Астраханочки" ловила воздух вместо Анны Вяхиревой, лучший игрок Олимпиады-2016 успела настрелять 7 мячей, а преимущество ее команды взлетело до отметки "+5". Гостьи как будто настраивались на другие скорости и ожидали неспешной раскачки. Возможно, из-за этого их действия иногда напоминали замедленные повторы, особенно на фоне летавших ростовчанок.

Вратари астраханского клуба тоже до поры не потрясали воображение. Несогласие с происходившим выражала разве что именинница Кристина Кожокарь. Она и носилась по паркету подобно соперницам, и партнерш успевала заводить, и классными голами радовала. Но "в одиночку" забрать матч у донских красавиц сегодня не сможет, пожалуй, никто. Так что на перерыв команды ушли при перевесе хозяек в 4 мяча.

То ли Георгий Заикин в антракте так продуктивно поговорил с "астраханочками", то ли ростовчанки слегка расслабились, но уже к 40-й минуте счет сравнялся. Кира Трусова вспомнила, что она вратарь сборной страны, выдала два классных сэйва, а помогать Кожокарь в атаке принялась Екатерина Зеленкова — еще одна именинница в день игры. Фреду Бужану пришлось оперативно брать тайм-аут, и он помог его ученицам перевести дух и вернуться в игру.

Но чем ближе была сирена, тем яснее становилось: в отрыв никто не уйдет. Соперники лидировали по очереди, а на передний план вышли те, кому положено по статусу. У "Ростова" разыгралась Сираба Дембеле, перемещения которой никак не могли уловить защитницы гостей. Астрахань же спасала Анна Кочетова, "с мясом" забросившая очень важные голы. Логика игры намекала на ничейный исход. Но тем и хорош гандбол, что убедиться в торжестве справедливости можно порой только с финальной сиреной. Последняя атака оставалась за "Астраханочкой", однако пробить Анну Седойкину и открыть дорогу к верному первому месту гостьи не смогли.

Кубань (Краснодар) — Звезда (Звенигород) — 27:20 (15:8)

Кубань: Голуб — 7, Гаряева — 5, Фролова — 3, Савинова — 3, Матлашова — 3, Баркалова — 2, Рзаева — 1, Наливко — 1, Фанина — 1, Собина — 1. Вратари: Калинина — 19/36 (52%), Михайлюта — 2/5 (40%).

Звезда: И.Никитина — 7, Листопад — 6, Егорова — 2, Амельченко — 2, Богдашева — 1, Карасева — 1, Н.Никитина — 1. Вратари: Аношкина — 1/7 (14%), Шулега — 5/17 (29%), Тиханова — 7/16 (43%).

Лучшие игроки: Калинина — Тиханова.

Удивительно, но кошмаром для "Звезды" стал в сезоне не кто-то из клубов "большой тройки", а "Кубань". Игра первого круга в Звенигороде закончилась для хозяек оглушительным провалом. Ничего хорошего не принес девчатам Алексея Гумянова и ответный вояж в Краснодар.

Вновь игра была решена уже в 20 минут, причем камнем преткновения стала все та же жесткая оборона соперниц по схеме 6-0. Евгений Трефилов снова вытащил козырного туза из рукава оппонента, лишив "Звезду" возможности разбежаться. Игроки звенигородок быстро отчаялись стучаться в закрытую дверь, и вместо перепаса стали буквально подсовывать мяч одна другой. А потом от безысходности бросали либо в "молоко", либо в руки Виктории Калининой.

Первоочередной задачей межсезонья для "Звезды" станет поиск пары дальнобойщиц с хорошим броском. Потому как выигрывать в ситуации, когда позиционное нападение становится для команды пыткой, невозможно. Победа "Кубани" была столь легкой, что и разбирать-то особо нечего.

Лучше вернемся на несколько дней. Много вопросов и даже конспирологических домыслов вызвала игра кубанок в последние десять минут матча в Тольятти. Если предположить, что ступор команды Трефилова случился неспроста, то надо поискать в нем резоны.

Соперника по четвертьфиналу "желто-зеленые" выбирать не могли. Зато возникло предположение, что краснодарский клуб смотрит чуть дальше. Ведь поражение от "Лады" наверняка разводило "Кубань" до гипотетического финала с самыми неудобными соперницами из Ростова-на-Дону.

Если все обстояло так, то первую часть задумки Трефилов выполнил. Ему не придется сталкиваться с ростовской "сборной мира" в полуфинале. А принесет ли хитрый план (если он был) успех его команде — увидим совсем скоро.

Положение команд. Ростов-Дон — 35 очков (20 игр), Лада — 34 (19), Астраханочка — 34 (19), Кубань — 28 (20), Звезда — 23 (19), Ставрополье-СКФУ — 13 (18), Университет — 11 (18), Динамо-Синара — 10 (19), АГУ-Адыиф — 8 (17), Луч — 5 (19), Уфа-Алиса — 5 (17).

Так чем же завершилась борьба за первое место? Ха-ха, пока — ничем. Ростовчанки отстрелялись и финишировали с 35 очками. "Астраханочка" и "Лада" стали вровень в очке отставания, и им осталось сыграть по матчу — соответственно против "Уфы-Алисы" и АГУ-"Адыиф". Арифметика встреч претендентов на первенство в случае сохранения ситуации выявить сильнейшего не поможет — там был обмен победами с разницей в мяч. В этом случае регламент отсылает к показателю общей разницы мячей. На сегодня преимущество в этом компоненте у тольяттинок (+148 против +142).

Плюс в календаре обнаруживается важный нюанс. И он тоже в пользу "Лады". Та явно владеет стратегической инициативой, ибо должна играть 7 марта, на два дня позже "Астраханочки", то есть сможет в точности высчитать выгодный для себя результат. При таком сюжетном коленкоре вообще-то напрашивается логичное волевое решение федерации — переназначить матчи на один день и одно время. И тогда мы увидим самые настоящие "догонялки".

Козлов

Фото: пресс-служба ГК «Кубань»; пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

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