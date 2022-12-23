В ПСВ отказались комментировать информацию об интересе к Сперцяну

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В ПСВ отреагировали на новость об интересе к Эдуарду Сперцяну. Игрок выступает за «Краснодар».

Пресс-служба ПСВ из Эйндховена ответила на вопрос о желании провести переговоры с армянским хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Ранее сообщалось, что ПСВ заинтересован в подписании Сперцяна.

«Мы никогда не комментируем информацию, связанную с трансферными новостями клуба», — ответ пресс-службы ПСВ

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