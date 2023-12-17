«Арсеналу» больше 25 лет. Откуда ему знать?» Озил затроллил Ди Каприо – а вы поняли, в чем шутка?

Отсыл к личной жизни.

Месут Озил уже закончил с футболом и развлекается в соцсетях – например, тонко троллит самого Леонардо Ди Каприо.

Озил подколол Ди Каприо за любовь к молодым девушкам. На ровном месте

Ди Каприо неожиданно заговорил о футболе в лондонском кинотеатре ODEON Luxe, там обсуждали новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», Лео сыграл главную роль.

Актер высмеял предположение о том, что футболисты АПЛ – более сильные спортсмены, чем баскетболисты НБА: «Они лучше, чем Майкл Джордан, величайший баскетболист всех времен?» Затем Ди Каприо добавил, что не следит за футбольными клубами. «Что такое «Арсенал»?» – пошутил актер.

Месут Озил ответил на слова Леонардо. «Так футбольному клубу «Арсенал» больше 25 лет… Поэтому откуда ему знать?» – написал бывший полузащитник лондонцев.

Причем это уже не первое пересечение Ди Каприо и футбола в твиттере.

В августе 2022-го голливудский актер расстался с Камилой Морроне – моделью, актрисой и падчерицей Аль Пачино – после четырехлетнего романа.

«Дортмунд» безупречно отыграл громкую новость: «Леонардо Ди Каприо, к сожалению, не может быть фанатом «Боруссии». И сверху скрин из гугла, где написано, что клубу уже 112 лет.

Все это ирония над тем, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет. Мы уже рассказывали об этом на Кибере. Ниже – только главное.

Лео поменял уже минимум восемь девушек. Всем на момент расставания было 25 или меньше

Известно как минимум о восьми бывших Ди Каприо, с каждой суперзвездный актер расставался до ее 25-летия. Удивительный тренд личной жизни актера подметили на реддите еще в 2019-м.

При этом самому Лео уже 49, в ноябре 2024-го юбилей. Камила Морроне была младше на 23 года.

Предпочтения Лео стали мемом. Им даже посвящают песни в тиктоке (видео сейчас может не открыться в России) и постоянно шутят в соцсетях:

«Народ, как, по-вашему, он подходит к этим расставаниям? Притворяется ли он, типа, эй, мы попытались, но у нас ничего не вышло? Или он прямо говорит что-то вроде: «С Днем рождения, детка, ты знаешь, что будет дальше»?»

Во время «Золотого глобуса»-2020 ведущий и комик Рики Джервэйс пошутил: ««Однажды в... Голливуде» идет почти три часа. Леонардо Ди Каприо посетил премьеру фильма и, под конец сеанса, его спутница стала для него слишком старой».

Правило Ди Каприо: не встречаться с девушками старше 25 лет. Он бросил на юбилей уже четверых!

Фото: DeFodi, Serge Arnal/Global Look Press