Месси в Майами: купил особняк, тусит с Бекхэмами и Эдом Шираном, фоткается на пляже

Разглядываем соцсети.

Лео Месси уже четыре месяца в США. Мы изучили соцсети и выяснили, чем Лео и его семья занимаются в свободное время. Они неоднократно признавались, как страдали в прохладном Париже после теплой Барселоны. А вот в Майами, кажется, освоились сразу.

Пляж, вечеринки, встречи с Бэкхэмами и Бускетсами

Еще до полного закрытия сделки с «Интером» Лео и его жена Антонелла Рокуццо наслаждались местными пляжами.

В августе собрались в ресторане с Бекхэмами и Бускетсами.

Спустя несколько дней Лео и Антонелла снова исследовали ночную жизнь Майами. Вместе с Викторией Бекхэм, кстати. В молодости Лео так часто не выходил на публику.

В конце лета Лео выложил семейные фото. Мате – неотъемлемый атрибут.

Совсем недавно встретились с известным британским певцом Эдом Шираном.

Антонелла, как и Лео, уже неплохо освоилась в Майами. Этим фото Рокуццо поздравила один из местных брендов с новой коллекцией. И снова с Викторией.

Жизнь кипит.

В Майами Месси обзавелся особняком. Там 10 комнат, СПА-центр и бассейн

Быстрой адаптации в Майами точно поспособствовала недвижимость – в сентябре сайт The Real Deal писал, что Месси купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.

Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «американской Венецией». Новый дом Лео находится примерно в восьми километрах от стадиона «Интер Майами».

Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр. На территории дома есть бассейн – куда без него. А еще из особняка прямой доступ к двум причалам.

Дом построен в 1988-м, а в 2000-м его расширили. Бывшие хозяева купили его за 9 млн долларов в прошлом году, а семье Месси продали почти на пару миллионов дороже.

Фото: instagram.com