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Месси в Майами: купил особняк, тусит с Бекхэмами и Эдом Шираном, фоткается на пляже

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Разглядываем соцсети.

Лео Месси уже четыре месяца в США. Мы изучили соцсети и выяснили, чем Лео и его семья занимаются в свободное время. Они неоднократно признавались, как страдали в прохладном Париже после теплой Барселоны. А вот в Майами, кажется, освоились сразу. 

Пляж, вечеринки, встречи с Бэкхэмами и Бускетсами 

Еще до полного закрытия сделки с «Интером» Лео и его жена Антонелла Рокуццо наслаждались местными пляжами.

В августе собрались в ресторане с Бекхэмами и Бускетсами.

Спустя несколько дней Лео и Антонелла снова исследовали ночную жизнь Майами. Вместе с Викторией Бекхэм, кстати. В молодости Лео так часто не выходил на публику. 

В конце лета Лео выложил семейные фото. Мате – неотъемлемый атрибут.

Совсем недавно встретились с известным британским певцом Эдом Шираном.

Антонелла, как и Лео, уже неплохо освоилась в Майами. Этим фото Рокуццо поздравила один из местных брендов с новой коллекцией. И снова с Викторией.

Жизнь кипит.

В Майами Месси обзавелся особняком. Там 10 комнат, СПА-центр и бассейн

Быстрой адаптации в Майами точно поспособствовала недвижимость – в сентябре сайт The Real Deal писал, что Месси купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.

Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «американской Венецией». Новый дом Лео находится примерно в восьми километрах от стадиона «Интер Майами».

Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр. На территории дома есть бассейн – куда без него. А еще из особняка прямой доступ к двум причалам.

Дом построен в 1988-м, а в 2000-м его расширили. Бывшие хозяева купили его за 9 млн долларов в прошлом году, а семье Месси продали почти на пару миллионов дороже.

Майами-Бич – культовое место для жизни звезд (Месси рядом). А как оно появилось? И какие там цены?

100 часов работы, 15 кг веса, ванна из золота: как делают «Золотые мячи» для Месси

Фото: instagram.com

16 комментариев

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Andersonn
Какой же ужас эти татухи на ногах)
+32
-3
+29
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WHam
Все правильно, нужно жить по средствам! А барселона после его ухода до сих пор рычаги переключает) газон по кускам уже распродает)
+12
-2
+10
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Montenegro Serbian
Ответ Иван Редин
У меня один вопрос!!! зачем в доме менее 1000кв.метров и 10 спальнями - 9 ванных комнат????
Странный вопрос.
Почти к каждой комнате отдельный санузел, что не так? Тут вроде всё логично.
Ну а то что 10 спален, тоже понятно: Месси латиноамериканец, у них там в принципе и семьи большие и вообще родственные связи сильны.
На какую-нибудь тусу, день рождение или другой праздник могут приехать мамы, папы, бабушки, друзья, прочие родственники. У всех будет место для сна и отдельный толчок. Хорошо же.

Понятно что там всё с запасом, ну и что? Могут себе позволить.
+9
-1
+8
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Совковая Лопата
А вы видели их национальный долг?
Мне друг из Саратова говорит скоро америке конец.
+8
-5
+3
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#SharkTeam
Ответ Совковая Лопата
А вы видели их национальный долг? Мне друг из Саратова говорит скоро америке конец.
Из-за этого долга им и нужны конфликты в мире
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Barsa1984
зачем одним скажи на милость...такое множество всего
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Великий Алонсо
Какой же этот Месси некрасивый и несуразный, а эти тату беспонтовые вообще 🤮. Роналду высокий и красивый, подкачанный, без тату и ещё он намного умнее.
+2
-2
0
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eple
Ответ Иван Редин
У меня один вопрос!!! зачем в доме менее 1000кв.метров и 10 спальнями - 9 ванных комнат????
Видимо эта спальня без ванной комнаты для нелюбимого гостя
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Vinnipukh Vinni
Ответ Barsa1984
зачем одним скажи на милость...такое множество всего
Просто так
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#SharkTeam
Ответ Nbveh Nbvehjd
Да ты что? Серьезно? Еще один политэксперт в подгузниках
Не то что ты, наверно даже про разгон инфляции и обесценивание кредитов не знаешь в реале
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-2
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eple
Ответ #SharkTeam
Из-за этого долга им и нужны конфликты в мире
Ну да и сразу деньги рекой текут в США, станки печатные с удвоенной силой начинают печатать доллары, люди сразу воодушевляются и бегут работать на благо америки, после того как Хамас и Израиль начали свой конфликт 😅
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Nbveh Nbvehjd
Ответ #SharkTeam
Не то что ты, наверно даже про разгон инфляции и обесценивание кредитов не знаешь в реале
О, смотри, домашку вроде сделал, новые слова выучил, но это не делает тебя взрослым дядей экспертом, малой
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