Месси в Майами: купил особняк, тусит с Бекхэмами и Эдом Шираном, фоткается на пляже
Разглядываем соцсети.
Лео Месси уже четыре месяца в США. Мы изучили соцсети и выяснили, чем Лео и его семья занимаются в свободное время. Они неоднократно признавались, как страдали в прохладном Париже после теплой Барселоны. А вот в Майами, кажется, освоились сразу.
Пляж, вечеринки, встречи с Бэкхэмами и Бускетсами
Еще до полного закрытия сделки с «Интером» Лео и его жена Антонелла Рокуццо наслаждались местными пляжами.
В августе собрались в ресторане с Бекхэмами и Бускетсами.
Спустя несколько дней Лео и Антонелла снова исследовали ночную жизнь Майами. Вместе с Викторией Бекхэм, кстати. В молодости Лео так часто не выходил на публику.
В конце лета Лео выложил семейные фото. Мате – неотъемлемый атрибут.
Совсем недавно встретились с известным британским певцом Эдом Шираном.
Антонелла, как и Лео, уже неплохо освоилась в Майами. Этим фото Рокуццо поздравила один из местных брендов с новой коллекцией. И снова с Викторией.
Жизнь кипит.
В Майами Месси обзавелся особняком. Там 10 комнат, СПА-центр и бассейн
Быстрой адаптации в Майами точно поспособствовала недвижимость – в сентябре сайт The Real Deal писал, что Месси купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.
Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «американской Венецией». Новый дом Лео находится примерно в восьми километрах от стадиона «Интер Майами».
Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр. На территории дома есть бассейн – куда без него. А еще из особняка прямой доступ к двум причалам.
Дом построен в 1988-м, а в 2000-м его расширили. Бывшие хозяева купили его за 9 млн долларов в прошлом году, а семье Месси продали почти на пару миллионов дороже.
Майами-Бич – культовое место для жизни звезд (Месси рядом). А как оно появилось? И какие там цены?
100 часов работы, 15 кг веса, ванна из золота: как делают «Золотые мячи» для Месси
Фото: instagram.com
Почти к каждой комнате отдельный санузел, что не так? Тут вроде всё логично.
Ну а то что 10 спален, тоже понятно: Месси латиноамериканец, у них там в принципе и семьи большие и вообще родственные связи сильны.
На какую-нибудь тусу, день рождение или другой праздник могут приехать мамы, папы, бабушки, друзья, прочие родственники. У всех будет место для сна и отдельный толчок. Хорошо же.
Понятно что там всё с запасом, ну и что? Могут себе позволить.
Мне друг из Саратова говорит скоро америке конец.