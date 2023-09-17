Но на матч все-таки не опоздают.

Выезд «Лас-Пальмаса» в гости к «Севилье» начался с курьеза. Рейс с пересадкой в Мадриде задерживался, поэтому 15 игроков «Лас-Пальмаса» и два физиотерапевта пошли выпить кофе.

Такую ошибку в родном канарском аэропорту команде не простили.

«Нас не предупредили, что пора садиться в самолет». Самолет улетел без игроков «Лас-Пальмаса»

Когда ценители кофе вернулись к гейту, то с удивлением обнаружили, что самолет улетел без них. Оказывается, рейс сдвинули на более ранее время.

При этом меньшая часть команды улетела. Marca пишет, что те, кто не улетел, остались в неведении из-за проблем со связью. Хотя сложно представить такие проблемы в современном мире, когда в аэропорту не нашлось способа выйти на связь с кем-то из 17 человек.

Relevo добавляет, что игроки и врачи к тому же заблудились.

В итоге игроки «Лас-Пальмаса», которые привыкли летать регулярными рейсами, отправились в Севилью на быстро организованном чартере. Клуб поблагодарил за это авиакомпанию: «Команда будет ночевать в Севилье в полном составе благодаря оперативности компании Binter, которой удалось найти как самолет, так и экипаж».

Нападающий «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади после приземления объяснился так: «Они не предупредили нас, что пора садиться в самолет».

Не очень понятно, говорил ли Эль-Хаддади об улетевших одноклубниках или о сотрудниках аэропорта. Болельщики в основном критикуют «Лас-Пальмас» за непрофессионализм, но в комментариях на Sports.ru нашли команде оправдание. Пользователь Arnoldinho написал: «Эта история выглядит дико только для тех, кто не летал по Испании. Вся информация только на табло, и она постоянно меняется – даже в самом гейте, если чуть зазевался, могут перед носом закрыть регистрацию».

«Лас-Пальмас» чуть не опоздал на игру, в которой ожидается первое появление вернувшегося в «Севилью» Серхио Рамоса. После четырех туров обе команды идут без побед и в зоне вылета. У «Лас-Пальмаса» проблемы не только со связью, но и с голами – пока забили всего один.

Фото: facebook.com/udlaspalmasoficial