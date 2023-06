43 комментария

Называл себя индейкой, а Бернарду – бездомным.

Джек Грилиш зажег на чемпионской тусовке «Манчестер Сити» – почти без остановок тусил порядка 60 часов.

Можно с легкостью составить хронику алкотрипа Грилиша после требла.

Ночь после финала ЛЧ: Грилиш пил пиво в раздевалке и встретился со звездой «Ф-1» в ночном клубе

Сразу после финального свистка Джек был еще трезвым, но все равно с трудом говорил – расплакался и не смог дать короткое интервью BT Sport.

Потом Джек направился в раздевалку – вместе с командой он убрал слезы и раскрепостился. Началось безудержное веселье!

Грилиш присоединился к исполнению хита Everywhere от Fleetwood Mac с добавлением новых слов, символизирующих европейский успех «Сити».

Еще игроки развлекались под Freed From Desire группы Gala – песню переделали в честь автора победного гола Родри. Грилиш подпевал, призывая направить кричалки в адрес испанца: «Родри в огне, ваша оборона в ужасе».

А вот и знаменитый экипировщик «Сити» Брэндон Эштон, который триумфально скользит на животе по раздевалке. Грилиш распивает с ним баночку пива.

Празднование затянулось до глубокой ночи, потому что Грилиш вместе с другими футболистами «Сити» отправился в клуб – там танцевали вместе со звездой «Формулы-1» Джорджем Расселлом.

Ну и куда же без новой порции пива – теперь вместе с запасным вратарем Штефаном Ортегой.

Утро воскресенья: Грилиш запел про требл и вернулся в Манчестер

Празднование длилось до рассвета – в 5 утра игроки все еще пели на улицах Стамбула. Все нашли время на то, чтобы сменить одежду, но не Грилиш. Он в полной экипировке распевал Have you ever won a treble («Вы когда-нибудь выигрывали требл») в микрофон при поддержке партнеров.

Холанд признался, что ему нравится Грилиш.

В 7 утра «Сити» полетел в Англию, тусовку пришлось на время остановить.

Вечер воскресенья: Грилиш вместе с Холандом улетел на Ибицу

После возвращения в Манчестер клуб арендовал китайский ресторан Tattu на вечер. Но на ужин пришли только три футболиста: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега. Другие хотели тусоваться, поэтому предпочли улететь на Ибицу.

Компания игроков «Сити», в том числе Грилиш и Холанд, арендовали частный самолет и отправились на испанский остров. Футболисты заняли целый этаж в популярном отеле Ushuaia Ibiza Beach, на все радости жизни у них была только одна ночь, потому что вечером понедельника планировался чемпионский парад.

Грилиш, Уокер и Стоунз заселились в отель, где сейчас отдыхает защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. Шумные соседи сразу пошли в ночной клуб, где веселились до 6:30 утра. У Грилиша была еще одна яркая ночь с выпивкой.

Результат вечеринки понятен по отъезду футболистов «Сити» из отеля. Уокер держал пьяного Грилиша, после этого они отправились в аэропорт, где Джеку предложили инвалидное кресло. Но англичанин собрался с силами и смог пойти самостоятельно.

Чемпионский парад вечером понедельника: Грилиш назвал себя индейкой, а Бернарду – бездомным

У Грилиша почти не было времени отоспаться, алкотрип продолжился вылетом в 10 утра обратно в Манчестер. Вечером был чемпионский парад.

И сразу же начал заново заправляться. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш.

Холанд немного подпортил Джеку прическу.

На эмоциях Грилиш орал на трофей.

Внутри трамвая англичанин ловил на себе любопытные взгляды партнеров.

Иногда переключался с алкоголя на воздух.

Джек пил вообще все – и со временем только повышал градус!

Сначала Джек сердечно просил Бернарду Силву остаться, а потом отвесил ему порцию фирменных комплиментов и песню: «Честно, в этой команде есть человек, которого я просто обожаю. Он выглядит, как бездомный, его имя Бернарду Силва. Позвольте мне спеть для него одну песню».

Когда команда прибыла в финальную точку мероприятия, ситуация начала выходить из-под контроля. Грилиш где-то нашел дорожный жилет, взял микрофон и сказал именно то, что было у него на душе: «Я индейка. И индейку нужно накормить».

А еще Джек подарил нам фото, которое войдет в историю. «Повесьте это в Лувре», – твитнул Грилиш в 14:21 по Манчестеру. Похоже, только проснулся.

Вечер понедельника – утро вторника: Грилиш поехал еще и в ночной клуб Манчестера

На этом Грилиш (или индейка?) не успокоился – после парада он восполнил энергию и поехал в манчестерский клуб Depot Mayfield.

Джек появился в черной пижаме Dolce & Gabbana, Холанд был в золотой и даже надел медаль Лиги чемпионов.

Результат бешеного алкотрипа – помятое лицо Грилиша в сборной Англии.

Ну а когда еще так отрываться? Только после долгожданного требла.

Фото: eastnews.ru/Gary Oakley; Gettyimages.ru/Lexy Ilsley, Tom Flathers