43 комментария

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице
Называл себя индейкой, а Бернарду – бездомным.
Джек Грилиш зажег на чемпионской тусовке «Манчестер Сити» – почти без остановок тусил порядка 60 часов.
Можно с легкостью составить хронику алкотрипа Грилиша после требла.
Ночь после финала ЛЧ: Грилиш пил пиво в раздевалке и встретился со звездой «Ф-1» в ночном клубе
Сразу после финального свистка Джек был еще трезвым, но все равно с трудом говорил – расплакался и не смог дать короткое интервью BT Sport.
Потом Джек направился в раздевалку – вместе с командой он убрал слезы и раскрепостился. Началось безудержное веселье!
Грилиш присоединился к исполнению хита Everywhere от Fleetwood Mac с добавлением новых слов, символизирующих европейский успех «Сити».
Еще игроки развлекались под Freed From Desire группы Gala – песню переделали в честь автора победного гола Родри. Грилиш подпевал, призывая направить кричалки в адрес испанца: «Родри в огне, ваша оборона в ужасе».
А вот и знаменитый экипировщик «Сити» Брэндон Эштон, который триумфально скользит на животе по раздевалке. Грилиш распивает с ним баночку пива.
Празднование затянулось до глубокой ночи, потому что Грилиш вместе с другими футболистами «Сити» отправился в клуб – там танцевали вместе со звездой «Формулы-1» Джорджем Расселлом.
Ну и куда же без новой порции пива – теперь вместе с запасным вратарем Штефаном Ортегой.
Утро воскресенья: Грилиш запел про требл и вернулся в Манчестер
Празднование длилось до рассвета – в 5 утра игроки все еще пели на улицах Стамбула. Все нашли время на то, чтобы сменить одежду, но не Грилиш. Он в полной экипировке распевал Have you ever won a treble («Вы когда-нибудь выигрывали требл») в микрофон при поддержке партнеров.
Холанд признался, что ему нравится Грилиш.
В 7 утра «Сити» полетел в Англию, тусовку пришлось на время остановить.
Вечер воскресенья: Грилиш вместе с Холандом улетел на Ибицу
После возвращения в Манчестер клуб арендовал китайский ресторан Tattu на вечер. Но на ужин пришли только три футболиста: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега. Другие хотели тусоваться, поэтому предпочли улететь на Ибицу.
Компания игроков «Сити», в том числе Грилиш и Холанд, арендовали частный самолет и отправились на испанский остров. Футболисты заняли целый этаж в популярном отеле Ushuaia Ibiza Beach, на все радости жизни у них была только одна ночь, потому что вечером понедельника планировался чемпионский парад.
Грилиш, Уокер и Стоунз заселились в отель, где сейчас отдыхает защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. Шумные соседи сразу пошли в ночной клуб, где веселились до 6:30 утра. У Грилиша была еще одна яркая ночь с выпивкой.
Результат вечеринки понятен по отъезду футболистов «Сити» из отеля. Уокер держал пьяного Грилиша, после этого они отправились в аэропорт, где Джеку предложили инвалидное кресло. Но англичанин собрался с силами и смог пойти самостоятельно.
Чемпионский парад вечером понедельника: Грилиш назвал себя индейкой, а Бернарду – бездомным
У Грилиша почти не было времени отоспаться, алкотрип продолжился вылетом в 10 утра обратно в Манчестер. Вечером был чемпионский парад.
И сразу же начал заново заправляться. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш.
Холанд немного подпортил Джеку прическу.
На эмоциях Грилиш орал на трофей.
Внутри трамвая англичанин ловил на себе любопытные взгляды партнеров.
Иногда переключался с алкоголя на воздух.
Джек пил вообще все – и со временем только повышал градус!
Сначала Джек сердечно просил Бернарду Силву остаться, а потом отвесил ему порцию фирменных комплиментов и песню: «Честно, в этой команде есть человек, которого я просто обожаю. Он выглядит, как бездомный, его имя Бернарду Силва. Позвольте мне спеть для него одну песню».
Когда команда прибыла в финальную точку мероприятия, ситуация начала выходить из-под контроля. Грилиш где-то нашел дорожный жилет, взял микрофон и сказал именно то, что было у него на душе: «Я индейка. И индейку нужно накормить».
А еще Джек подарил нам фото, которое войдет в историю. «Повесьте это в Лувре», – твитнул Грилиш в 14:21 по Манчестеру. Похоже, только проснулся.
Вечер понедельника – утро вторника: Грилиш поехал еще и в ночной клуб Манчестера
На этом Грилиш (или индейка?) не успокоился – после парада он восполнил энергию и поехал в манчестерский клуб Depot Mayfield.
Джек появился в черной пижаме Dolce & Gabbana, Холанд был в золотой и даже надел медаль Лиги чемпионов.
Результат бешеного алкотрипа – помятое лицо Грилиша в сборной Англии.
Ну а когда еще так отрываться? Только после долгожданного требла.
Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему
Фото: eastnews.ru/Gary Oakley; Gettyimages.ru/Lexy Ilsley, Tom Flathers
Взял требл и решил оторваться по полной.