43 комментария

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60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

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Футбол Футбол

Называл себя индейкой, а Бернарду – бездомным.

Джек Грилиш зажег на чемпионской тусовке «Манчестер Сити» – почти без остановок тусил порядка 60 часов. 

Можно с легкостью составить хронику алкотрипа Грилиша после требла.

Ночь после финала ЛЧ: Грилиш пил пиво в раздевалке и встретился со звездой «Ф-1» в ночном клубе

Сразу после финального свистка Джек был еще трезвым, но все равно с трудом говорил – расплакался и не смог дать короткое интервью BT Sport.

Потом Джек направился в раздевалку – вместе с командой он убрал слезы и раскрепостился. Началось безудержное веселье!

Грилиш присоединился к исполнению хита Everywhere от Fleetwood Mac с добавлением новых слов, символизирующих европейский успех «Сити».

Еще игроки развлекались под Freed From Desire группы Gala – песню переделали в честь автора победного гола Родри. Грилиш подпевал, призывая направить кричалки в адрес испанца: «Родри в огне, ваша оборона в ужасе».

А вот и знаменитый экипировщик «Сити» Брэндон Эштон, который триумфально скользит на животе по раздевалке. Грилиш распивает с ним баночку пива.

Празднование затянулось до глубокой ночи, потому что Грилиш вместе с другими футболистами «Сити» отправился в клуб – там танцевали вместе со звездой «Формулы-1» Джорджем Расселлом.

Ну и куда же без новой порции пива – теперь вместе с запасным вратарем Штефаном Ортегой. 

Утро воскресенья: Грилиш запел про требл и вернулся в Манчестер

Празднование длилось до рассвета – в 5 утра игроки все еще пели на улицах Стамбула. Все нашли время на то, чтобы сменить одежду, но не Грилиш. Он в полной экипировке распевал Have you ever won a treble («Вы когда-нибудь выигрывали требл») в микрофон при поддержке партнеров.

Холанд признался, что ему нравится Грилиш.

В 7 утра «Сити» полетел в Англию, тусовку пришлось на время остановить.

Вечер воскресенья: Грилиш вместе с Холандом улетел на Ибицу

После возвращения в Манчестер клуб арендовал китайский ресторан Tattu на вечер. Но на ужин пришли только три футболиста: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега. Другие хотели тусоваться, поэтому предпочли улететь на Ибицу.

Компания игроков «Сити», в том числе Грилиш и Холанд, арендовали частный самолет и отправились на испанский остров. Футболисты заняли целый этаж в популярном отеле Ushuaia Ibiza Beach, на все радости жизни у них была только одна ночь, потому что вечером понедельника планировался чемпионский парад.

Грилиш, Уокер и Стоунз заселились в отель, где сейчас отдыхает защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. Шумные соседи сразу пошли в ночной клуб, где веселились до 6:30 утра. У Грилиша была еще одна яркая ночь с выпивкой.

Результат вечеринки понятен по отъезду футболистов «Сити» из отеля. Уокер держал пьяного Грилиша, после этого они отправились в аэропорт, где Джеку предложили инвалидное кресло. Но англичанин собрался с силами и смог пойти самостоятельно.

Чемпионский парад вечером понедельника: Грилиш назвал себя индейкой, а Бернарду – бездомным

У Грилиша почти не было времени отоспаться, алкотрип продолжился вылетом в 10 утра обратно в Манчестер. Вечером был чемпионский парад.

И сразу же начал заново заправляться. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш. 

Холанд немного подпортил Джеку прическу.

На эмоциях Грилиш орал на трофей.

Внутри трамвая англичанин ловил на себе любопытные взгляды партнеров.

Иногда переключался с алкоголя на воздух.

Джек пил вообще все – и со временем только повышал градус!

Сначала Джек сердечно просил Бернарду Силву остаться, а потом отвесил ему порцию фирменных комплиментов и песню: «Честно, в этой команде есть человек, которого я просто обожаю. Он выглядит, как бездомный, его имя Бернарду Силва. Позвольте мне спеть для него одну песню».

Когда команда прибыла в финальную точку мероприятия, ситуация начала выходить из-под контроля. Грилиш где-то нашел дорожный жилет, взял микрофон и сказал именно то, что было у него на душе: «Я индейка. И индейку нужно накормить».

А еще Джек подарил нам фото, которое войдет в историю. «Повесьте это в Лувре», – твитнул Грилиш в 14:21 по Манчестеру. Похоже, только проснулся.

Вечер понедельника – утро вторника: Грилиш поехал еще и в ночной клуб Манчестера

На этом Грилиш (или индейка?) не успокоился – после парада он восполнил энергию и поехал в манчестерский клуб Depot Mayfield.

Джек появился в черной пижаме Dolce & Gabbana, Холанд был в золотой и даже надел медаль Лиги чемпионов.

Результат бешеного алкотрипа – помятое лицо Грилиша в сборной Англии.

Ну а когда еще так отрываться? Только после долгожданного требла.

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

Фото: eastnews.ru/Gary Oakley; Gettyimages.ru/Lexy Ilsley, Tom Flathers

43 комментария

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Спартак Уокер
Грилиш тусовщик
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Даня 479
Ни в коем случае не критикую чувака.
Взял требл и решил оторваться по полной.
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Sasha Kurtin
по этой истории надо фильм поставить)))))
+25
-1
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Ronny92
Ответ rednoi39
Мальчик закончит, как Газза.
Вряд ли, в девяностые многие из крутых бритов так бухали и выигрывали. При пепе точно такого не будет на регулярной основе либо сразу выгонит, как Ронни
+15
-1
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Freddy Durst
Нормальное лицо в сборной, просто не проспался. Все так гуляли в молодости до потери сознания....
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xqystfsf7s
Кек, фига у них любовь. Пижамы одинаковые
+6
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Лагер
Хайнекен шляпа
+6
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rednoi39
Мальчик закончит, как Газза.
+13
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Omon Kadirov
Можно снять новую серию Мальчишника в Вегасе основанный на реальных событиях с участием Грилиша
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Павел Петров
Ответ Omon Kadirov
Можно снять новую серию Мальчишника в Вегасе основанный на реальных событиях с участием Грилиша
Я не уверен, что Грилиш подходит для роли в Мальчишнике в Вегасе, но его алкотрип после требла обещает быть увлекательным материалом для кино. Однако мы должны помнить, что это было реальной жизнью и то, что может показаться забавным на экране, может быть катастрофическим в реальности. Не стоит превращать чьи-то проблемы в киношоу для развлечения. Поэтому я предлагаю оставить Грилиша в спортивном мире и фокусироваться на его успехах на поле.
+3
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dukenukem
Ответ Руслан Мусагалиев
Хороший пример для молодого поколения, особенно для спортсменов )))
Hard work, hard play! Можешь делать все что угодно если это не мешает работе!
+5
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Сергей Лимонников
Ответ Руслан Мусагалиев
Хороший пример для молодого поколения, особенно для спортсменов )))
сделай требл, бухай смело!
+2
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Васген Ашотович
Обычная пятница Кокорина с Мамаевым
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arslankolesov71@gmail.com
Джек Дениэлс
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Рашпель793
Если бы во времена Беста и Газзы был интернет, подобных постов про них каждую неделю по несколько штук выходило бы ))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Владислав Бондарчук
Пропаганда очередная алкоголизма и наркотиков западных этих клоунов, причём грилиш толком ничего не сделал, всю игру делали Бернардо и КДБ весь сезон
Опиши в чем пропаганда? Эти ууууххх западных. Ещё бы сказал бритов
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Вася И
только ради джека стоило отдать лч сити раньше)))
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Dm Kznts
вот он фейс бухого манси ))
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Футмастер
Это настоящий английский игрок, в лучших традиция Руни))
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CopaAmerica
Алкогенералиссимус!
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FeelThat23
Машина.
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Lavinka
Достойный приемник Газзы !
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Artmann
Ответ rednoi39
Мальчик закончит, как Газза.
Лишь бы не как Джордж Бест.
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Боевой Бурят Путина
На Кипре, да и много где еще, наверное каждый второй британский турист - такой вот Грилиш. Честное пионерское, русские даже близко так не нажираются как англичане на отдыхе😂 А уж женские компании - это что-то с чем-то, каждый вечер выглядят как девки на выпускном
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JPM
Ответ Лагер
Хайнекен шляпа
ну у них не тот хайнекен, что у нас в 5-ке продается
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