13 комментариев

Эээээксперименты.

Мы привыкли, что футбольные матчи обычно смотрят либо с трибун, либо по телевидению. Но находчивые фанаты наслаждались матчами «Хетафе» – «Барселона» и «Вестерло» – «Брюгге» с довольно неожиданных мест.

Начнем со смекалистых болельщиков из Испании. В пригороде Мадрида парни в джерси «ПСЖ» и «Марселя» наблюдали за игрой «Хетафе» и «Барсы» с дерева, расположенного за стадионом «Колисеум Альфонсо Перес». Жаль, за кадром осталось то, как молодые люди попали на хвойное.

В «Вестерло» придумали способ добавить еще 24 места с помощью подвесной люльки, которую строительный кран поднял над стадионом! Вот как это выглядело с телекамеры.

В бельгийских медиа отмечают, что это не просто люлька, а настоящая мобильная VIP-ложа с удобными креслами и инфракрасными обогревателями.

Ее можно поднять краном на высоту до 40 метров и использовать не только на футбольных матчах, но и на других массовых мероприятиях, пишет Gazet van Antwerpen.

Фото: кадры трансляции.