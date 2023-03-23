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С дерева или с подвесной люльки – какой способ просмотра футбола круче?

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Эээээксперименты.

Мы привыкли, что футбольные матчи обычно смотрят либо с трибун, либо по телевидению. Но находчивые фанаты наслаждались матчами «Хетафе» – «Барселона» и «Вестерло» – «Брюгге» с довольно неожиданных мест.

Начнем со смекалистых болельщиков из Испании. В пригороде Мадрида парни в джерси «ПСЖ» и «Марселя» наблюдали за игрой «Хетафе» и «Барсы» с дерева, расположенного за стадионом «Колисеум Альфонсо Перес». Жаль, за кадром осталось то, как молодые люди попали на хвойное.

В «Вестерло» придумали способ добавить еще 24 места с помощью подвесной люльки, которую строительный кран поднял над стадионом! Вот как это выглядело с телекамеры.

В бельгийских медиа отмечают, что это не просто люлька, а настоящая мобильная VIP-ложа с удобными креслами и инфракрасными обогревателями.

Ее можно поднять краном на высоту до 40 метров и использовать не только на футбольных матчах, но и на других массовых мероприятиях, пишет Gazet van Antwerpen.

«Вестерло» из-за аншлага повесил дополнительную VIP-ложу над стадионом. Да, вы все правильно прочитали 😱

Фото: кадры трансляции.

Какой способ круче?
513 голосов
С дерева
50%
Хетафе
С подвесной люльки
50%
Вестерло

13 комментариев

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Romano1985
Ответ Ван Гог
Лучший способ - с прожектора. Или с крыш окрестных зданий. Когда Спартак Нальчик вышел в Премьер Лигу, ажиотаж достигал такого уровня, что иных способов увидеть игру воочию не было. Славные времена корявого российского футбола.
Металлург старый добрый , в Самаре , 2004 год , билет не достать. 28000 всегда - самый популярный стадион в восточной Европе , приехал … билетов нет ! Друган говорит ай да на крышу , там метров 700 , айда ) старшики взяли пива , сидим глазеем в бинокль , картинка отврат , но тишина стоит в районе , все слышно , что происходит на стадионе … матч закончен . Идем спускаться , чердак закрыт) давай орать прохожим , стучать в люк 🕳️ открывается крыша , чувак с топором…Как мы очканули … он поднялся люк открыл а решетка осталась , мы его по крыше гоняли , по очереди ныряли в эту решетку … Голова пролезла и отлично 👍 порвал костюм спортивный , на поляне Фрунзе брали … денег тогда не было , вещь брали на вырост ! Пришли пешком до ташкентской 224 , зашел домой еще и там не много получил , про мужика с топором , мама сейчас читает , мне 37 , всем здоровья и добра !
+15
0
+15
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Ван Гог
Лучший способ - с прожектора. Или с крыш окрестных зданий. Когда Спартак Нальчик вышел в Премьер Лигу, ажиотаж достигал такого уровня, что иных способов увидеть игру воочию не было. Славные времена корявого российского футбола.
+10
0
+10
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blaugrano
Скауты ПСЖ и Марселя проявили находчивость.
+10
-1
+9
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Blaumerc
у меня случай из жизни. Работал я в Турции, Стамбуле. Начал болеть за Галатасарай, но так как приехали мы туда чисто для заработка, то покупать билеты на матч было непозволительной роскошью. одно время мы с друзьями жили в районе Меджедиекой, где базировался старый стадион (до постройки новой арены) Али Самийен. так вот, вечером гуляли и увидели что идёт мачт, а там возле стадиона на возвышенности находился автопарк, где стояли автобусы. Мы залезли на крышу одного из автобусов, и между трибунами было видно треть поля. Но ощущения незабываемые, хоть и издалека, но уведел воочию Арда Турана, Милана Бароша и других игроков. Единственный случай когда вживую смотрел большой футбол.
А сейчас у себя дома, в ТМ даже не знаем что такое футбол в нашей стране. Приходится довольствоваться тв трансляциями европейских чемпионатов.
+6
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+6
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Всё знаю
С дерева прям это так по олдскульно))
+5
0
+5
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Trash Talking
Парни на дереве очень напоминают группу бежавших из "Джентльмены удачи" :)
+5
0
+5
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Ван Гог
Ответ Romano1985
Металлург старый добрый , в Самаре , 2004 год , билет не достать. 28000 всегда - самый популярный стадион в восточной Европе , приехал … билетов нет ! Друган говорит ай да на крышу , там метров 700 , айда ) старшики взяли пива , сидим глазеем в бинокль , картинка отврат , но тишина стоит в районе , все слышно , что происходит на стадионе … матч закончен . Идем спускаться , чердак закрыт) давай орать прохожим , стучать в люк 🕳️ открывается крыша , чувак с топором…Как мы очканули … он поднялся люк открыл а решетка осталась , мы его по крыше гоняли , по очереди ныряли в эту решетку … Голова пролезла и отлично 👍 порвал костюм спортивный , на поляне Фрунзе брали … денег тогда не было , вещь брали на вырост ! Пришли пешком до ташкентской 224 , зашел домой еще и там не много получил , про мужика с топором , мама сейчас читает , мне 37 , всем здоровья и добра !
Отличная история, приятель! Была в этом всем своя романтика =)
+4
0
+4
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Эль Иберико
С дерева, однозначно. Умудриться залезть.
+3
0
+3
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Nik Yeremich
с бутылкой водки на старом стадионе Динамо в Москве этак в 1999 году
+2
0
+2
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Sekor
Круче всего с дерева на подвесной люльке.
+1
0
+1
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Shadow1882
В ФНЛ вроде в ковидном сезоне автовышку арендовали, а потом и стройку заняли)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/visualangle/2981240.html
0
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Boevoi_Yozhik
Классика: https://pastvu.com/_p/d/c/9/9/c99da2e663c1fc68d74f06b96bd58997.jpg
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Yaroslav Vasin
С дерева !
Не только футбол, но и концерты различные смотрели ;)
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