Мошенник называл себя отцом Мбаппе – прокололся из-за голоса, неграмотности и с кучей денег на счетах

Настоящий отец – старше и с образованием.

Странная история случилась во Франции: 48-летний мужчина называл себя отцом Килиана Мбаппе, использовав громкое имя для совершения незаконных дел.

И в итоге попался.

Уилфрид Мбаппе – отец Кильяна

Смысл аферы: прикинуться отцом Мбаппе, чтобы помочь паре с видом на жительство – и заработать на этом

Как все выглядело:

• Мужчина пытался получить вид на жительство для алжирской пары и утверждал, что он – отец Килиана Мбаппе. Старался решить вопрос по телефону и письменно.

• В декабре 2022 года его заподозрил чиновник префектуры Ивелин – и голос показался странным, и в письменном документе было много орфографических ошибок.

• Чиновник обратился в полицию. Оказалось, что выдававший себя за отца Мбаппе мужчина занимался этим же еще в двух французских префектурах.

• Позже, когда уже попался, он утверждал, что помогал алжирцам на добровольной основе. Чему полиция не верит – у него обнаружено 4370 евро наличными в доме и еще 24 тысячи евро на счетах из неизвестных источников.

• Тем не менее, он признался: «Мне стыдно, я очень сожалею о том, что сделал».

Штраф в 2000 евро и десятимесячное тюремное заключение – вот чем для него закончилась история.

Как можно было понять, что это не отец Мбаппе – по возрасту, образованию, семейному положению

Детали, которые выдали бы мошенника:

• Отцу Мбаппе 52 года, а не 48. Он родился и вырос в Камеруне, переехал во Францию и поселился в Бонди – в пригороде Парижа. В некоторых источниках указывается, что у Уилфрида Мбаппе есть и нигерийские корни. На вопросы об этом мошенник мог бы не ответить правильно.

• У отца Мбаппе высшее образование – так что орфографические ошибки у мошенника насторожили не зря. Хотя места учебы Мбаппе-старшего широкому кругу лиц неизвестны. Некоторые источники пишут, что первичное образование Уилфрид получил в Камеруне, а затем поступал в университет в Париже.

• Вопрос о семейном положении. Уилфрид женат на бывшей гандболистке – поженились в конце 1990-х, не привлекая особого внимания. В 2021-м стало известно, что они разошлись.

Чем еще нам запомнился отец Мбаппе:

• В Бонди он работал с детьми в качестве футбольного тренера. Из значимых игроков помогал Джонатану Иконе и Уильяму Салиба («Он научил меня всему, что я знаю», – слова игрока «Арсенала»). И, конечно, серьезно повлиял на карьеру сына, став его агентом после ухода из «Бонди».

• Мбаппе-старший рассказывал L’Equipe: «Чаще я был, скорее, больше зрителем, а не тренером. Единственной моей собственной проблемой было снова стать отцом, попадая домой. Мы договорились с Килианом не портить отношения и все футбольные проблемы оставлять на поле – хоть обиду, хоть разочарование и гнев. Все это должно было оставаться вне дома».

• Цитату Килиана об отце публиковал Esquire: «Он десять лет был моим тренером. Помог мне создать стиль игрока, которым я хотел быть. Но я никогда не ощущал вот этого давления: «Ты должен стать футболистом». Прежде всего это была страсть».

Как еще мошенники используют «ПСЖ» для своих афер

• В декабре 2021 года была такая история: 28-летний мужчина приехал на матч молодежного Кубка Франции между «Лизье» и «ПСЖ» (1:5). Когда заселялся в отель, то назвал себя игроком «ПСЖ». За две ночи он должен был заплатить 227 евро, а после выселения сказал отправить счет его «агенту» по указанному номеру телефона. Номер оказался недействительным.

Суд был в курсе 12 зафиксированных правонарушений у этого же человека – и отправил его на двухмесячный срок в тюрьму. Подробности стали известны в мае 2022-го.

• Известна также история французского игрока-любителя Грегора Аксельрода – он говорил о себе как о восходящей звезде футбола из «ПСЖ» (что было неправдой), сделал фейковый сайт о себе, писал про себя же фейковые отчеты о матчах (копировал тексты про Николя Анелька, где его фамилию замещал своей). А потом написывал разным клубам.

В итоге чуть не перешел в софийский ЦСКА на трехлетний контракт с зарплатой аж в 15 тысяч фунтов в месяц. Но все кончилось сразу же: один из фанатов зашел на форум «ПСЖ» и спросил про Аксельрода. Естественно, там про него никто не знал. Болгары не восхитились, трансфер не состоялся.

• С самим Мбаппе тоже связана небольшая история, пусть и не самая громкая. Весной 2020 года стало известно, что его имя использовалось в рекламе биткоинов. Без его согласия.

Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi