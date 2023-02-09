В топ-лиге Греции одни ворота были ниже других. Вырыли канаву – не помогло, матч отменили

События перед игрой «Атромитос» – «АЕК» из элитной лиги Греции – кино! После долгих обсуждений и замеров матч отменили из-за того, что одни ворота были на 3,5 сантиметра ниже других. Еще раз: это топовая лига Греции.

Как так?

Во время предматчевой инспекции проверяющий обнаружил разницу в высоте перекладин ворот, о чем сообщил главному судье Эвангелосу Манучосу. Тот отложил начало встречи до устранения проблемы.

Реф дал работникам стадиона полчаса. Одно из их решений: подкопать ворота! Или чтобы их достать, или чтобы замерщик отстал.

Получилась аккуратная канава, которую закрасили линией.

Не прокатило! И судья отпустил команды и болельщиков по домам. Судьба матча решится позже, пока есть два варианта: либо назначат новую дату проведения, либо присудят «АЕК» три очка как за техническую победу, поскольку «Атромитос» не обеспечил условия.

Для «Атромитоса» в турнирном раскладе этот матч кардинально ничего не поменял бы, а вот «АЕК» с игрой в запасе пропустил вперед «Панатинаикос», который в прошедшем туре победил «Ламию» (2:0).

А какая вообще норма размера для футбольных ворот?

Официальный сайт УЕФА ссылается на IFAB (организация по ведению и регулированию правил игры в футбол) и в статье 7 говорит:

• Расстояние между внутренними сторонами стоек должно составлять 7,32 метра.

• Расстояние от нижнего края перекладины до земли должно составлять 2,44 метра.

• Стойки ворот и перекладина должны быть белыми и иметь одинаковую ширину и глубину (каждая не больше 12 сантиметров).

Кто бы мог подумать, что инспектору игры вздумается все это проверять.

Фото: Twitter/alexandros_kts