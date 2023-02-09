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В топ-лиге Греции одни ворота были ниже других. Вырыли канаву – не помогло, матч отменили

Атромитос Атромитос
высшая лига Греция высшая лига Греция
АЕК АЕК
Футбол Футбол

События перед игрой «Атромитос» – «АЕК» из элитной лиги Греции – кино! После долгих обсуждений и замеров матч отменили из-за того, что одни ворота были на 3,5 сантиметра ниже других. Еще раз: это топовая лига Греции. 

Как так?

Во время предматчевой инспекции проверяющий обнаружил разницу в высоте перекладин ворот, о чем сообщил главному судье Эвангелосу Манучосу. Тот отложил начало встречи до устранения проблемы. 

Реф дал работникам стадиона полчаса. Одно из их решений: подкопать ворота! Или чтобы их достать, или чтобы замерщик отстал. 

Получилась аккуратная канава, которую закрасили линией. 

Не прокатило! И судья отпустил команды и болельщиков по домам. Судьба матча решится позже, пока есть два варианта: либо назначат новую дату проведения, либо присудят «АЕК» три очка как за техническую победу, поскольку «Атромитос» не обеспечил условия. 

Для «Атромитоса» в турнирном раскладе этот матч кардинально ничего не поменял бы, а вот «АЕК» с игрой в запасе пропустил вперед «Панатинаикос», который в прошедшем туре победил «Ламию» (2:0).

А какая вообще норма размера для футбольных ворот?

Официальный сайт УЕФА ссылается на IFAB (организация по ведению и регулированию правил игры в футбол) и в статье 7 говорит:

• Расстояние между внутренними сторонами стоек должно составлять 7,32 метра.

• Расстояние от нижнего края перекладины до земли должно составлять 2,44 метра.

• Стойки ворот и перекладина должны быть белыми и иметь одинаковую ширину и глубину (каждая не больше 12 сантиметров).

Кто бы мог подумать, что инспектору игры вздумается все это проверять. 

Боссы «Венеции» купили клуб в Греции – и завезли туда стиль. Знакомьтесь, «Афины Каллитея» 😍

Фото: Twitter/alexandros_kts

9 комментариев

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добрый грек
отголоски переигровки матча Спартак-Сьон
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Michael Boldyrev
Не проще было получить одобрение на проведения матча от представителей обоих команд, провести матч, а затем на основании отмеченного в протоколе нарушения оштрафовать хозяев? Сьонов в Греции, вроде нет)
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Camry163
Спартак - Сьон все вспомнили? )
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Denis Akhmarov
удивительно что эта проблема вскрылась лишь в 21-м туре
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Михаил Савченко
Инспектор перед игрой как раз для этого и нужен - проверять неочевидные моменты, ему за это деньги платят)
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Тиджани Бабангида
Состояние поля в топ-лиге тоже соответствующее…Соответствующее отмене матча
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kvint(ksk)
Работники местного стадиона либо слишком хитрые , либо глупые. Ведь вырытая канава, не увеличивает площадь ворот . Нужно было бы уменьшить на 3.5 см весь газон в площади ворот и то это не решило бы проблему, так как образовалась бы разница в 3,5 см между газоном в площади штрафной и газоном в площади ворот . В общем если Вам нужно живое описание понятия « Сизифов труд» , ну или «мартышкин труд» . Вот оно.
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Артем Шелудков
Забавно, сейчас все начнут проверять и выяснится, что это не единственный стадион с такой проблемой)
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Ярик01
АЕК реальный претендент на победу в чемпионате, да еще и забивают больше всех.
На багаже Аленичева похоже.
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