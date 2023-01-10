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Лучшие мемы о Роналду в «Аль-Насре»: сравнения с Месси, азиатская ЛЧ и клубничка

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Очень. Много. Мемов.

После перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» появилось невероятное количество мемов. Игнорировать поток просто невозможно.

Здесь собрали лучшие мемы.

***

Разумеется, много шуток про Лигу чемпионов. Теперь Криштиану будет играть в азиатской ЛЧ.

И не совсем за классический королевский клуб.

Кто-то до последнего не верил в то, что Роналду уедет на Ближний Восток. Булыкину простительно, но вот от Пирса Моргана мы ждали большего.

Обиднее всего для Криштиану-2023 слова Криштиану из прошлого. Тогда Роналду говорил, что никогда не уедет доигрывать в США, Катар или Дубай.

А вот тут Криштиану объясняет, почему выбрал «Аль-Наср»: «Вау, 400 миллионов! Теперь я точно могу сказать SIIIUUU».

Отдельный жанр мемов – про противостояние с Месси. 

«Месси без Хави, Иньесты, Неймара и Суареса против Роналду без Модрича, Крооса, Бензема и Бэйла».

«Рекорд в 91 гол за календарный год под угрозой!»

Объяснение, почему Криш выбрал Саудовскую Аравию: «Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Криштиану присоединился к Саудовской Аравии. Получается, Криштиану обыграл Аргентину. Получается, что Криш выиграл чемпионат мира».

«Криштиану понимает, что именно болельщики Саудовской Аравии весь чемпионат мира шутили над Месси».

Шутить о Лиге 1 как о лиге фермеров теперь сложно.

«В таких очень оборонительных лигах забить даже 1 гол = забить 3 гола в ЛЧ. Месси никогда не выстрелит в на Ближнем Востоке, как GOAT», – узнали, согласны?

Фанаты Месси подкалывали как могли: «Последний гол со штрафного в истории «Аль-Насра» случился 09.12.2022». Намек на то, что с Криштиану таких голов можно не ждать.

Шутили даже над формой Криштиану. За рубежом ее сравнивали с формой команды из манги «Инадзума 11». Есть сходство!

А в России на эту тему шутил паблик ВГИК. Отправили Криша в «Ростов»...

...и в сборную Казахстана.

Презентация в Саудовской Аравии тоже подарила нам пару выдающихся кадров. Пока сам Криштиану улыбался, члены его семьи были не так уж довольны.

Хотя можно посмотреть на презентацию и так.

«Аль-Наср» доволен – регулярный прирост подписчиков в их инстаграме тоже превратился в мем. Эффект Криштиану.

via GIPHY

Над пресс-атташе «Аль-Насра» тоже пошутили: «Любой другой игрок vs Криштиану».

Действительно, кто первый приходит вам на ум, когда вы думаете об «Аль-Насре»?

Карточку в FIFA для Роналду уже подготовили. Даже два варианта.

В интервью Моргану Роналду размышлял: «Я нравлюсь людям. Почему я №1? Почему именно я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника».

Удачно совпало, что Роналду и РФС одновременно задумались о переходе в АФК. Это подарило нам целую серию чудесных мемов по теме от ВГИКа. 

 

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16 комментариев

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Имя Фамилия
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Реальность такова, что переход 38-летнего Рональду в другой клуб это гораздо более важное событие, чем судейский ЧМ меси, про который все забыли уже через пару дней, зайдите в профиль любого фантика меси, 90% комментов будут про Рональду. КриРо это не просто великий спортсмен, а икона и образец для всех мужчин, как Брюс Ли и Шварцнеггер, даже после завершения карьеры каждый его чих будут разбирать внимательнее, чем липовые трофейчики меси. Всю свою карьеру меси пытается купить себе успехи Криша, но он всё никак не поймёт, что все эти липовые золотые цацки всё равно никто не заметит за ослепительным блеском Криштиану.
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Aleksandar Dragomanovic
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37 лет Криш унижал своей великой карьерой всех ботанов фантиков меси, на 38-м году они наконец-то дождались повода «посмеяться» над самым большим контрактом в истории спорта в возрасте когда почти все суперзвёзды уже давно ушли бы на пенсию.
ты сам то веришь в то что написал, клоун?
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Имя Фамилия
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37 лет Криш унижал своей великой карьерой всех ботанов фантиков меси, на 38-м году они наконец-то дождались повода «посмеяться» над самым большим контрактом в истории спорта в возрасте когда почти все суперзвёзды уже давно ушли бы на пенсию.
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Michael Boldyrev
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И это он еще даже на поле не выходил. Как начнет играть - мы поймем насколько не самореализовался Кокорин: весь год нас ждут обзоры минут и касаний. Топовые обзоры, мировые.
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headmaster
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Про рекорд голов за календарный год - самый топ! Посмеялся от души
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Berlin Alexanderplatz
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Помню, на спортсе был блог "спортивные мемы", там было регулярное дно. Тут дно не меньшее, но хотя бы разовое.
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udiekemen
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Ответ igls54
В честь перехода Криша "Аль-Наср" переименован в "Наср-Аль"
Один из тупых комментариев, но в таком возрасте уж всё норм👍
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Sekor
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Первые 2 хороши, да и с Ростовом тоже ))
На 8-й сначала подумал, что на фото Ясир Арафат )
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Игорь Климов
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Ответ igls54
В честь перехода Криша "Аль-Наср" переименован в "Наср-Аль"
Тонкое замечание!)
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Игорь Климов
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Ответ Лёша Алёшин
сначала прикалываются а потом криш а как к вам попасть у кого соснуть?сначала у меня
Чьих будeшь?
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Astronomyfan
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Молодцы :) хорошая подборка. Спасибо!
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Kyancey
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Про объяснение жене про работу на вахте - топ! Ахахаха!
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brildan
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Прикольная подборка, посмеялся😄
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Лёша Алёшин
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сначала прикалываются а потом криш а как к вам попасть у кого соснуть?сначала у меня
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igls54
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В честь перехода Криша "Аль-Наср" переименован в "Наср-Аль"
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Игорь Климов
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Класс, все смешные мемы!)
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