Лучшие мемы о Роналду в «Аль-Насре»: сравнения с Месси, азиатская ЛЧ и клубничка
Очень. Много. Мемов.
После перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» появилось невероятное количество мемов. Игнорировать поток просто невозможно.
Здесь собрали лучшие мемы.
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Разумеется, много шуток про Лигу чемпионов. Теперь Криштиану будет играть в азиатской ЛЧ.
И не совсем за классический королевский клуб.
Кто-то до последнего не верил в то, что Роналду уедет на Ближний Восток. Булыкину простительно, но вот от Пирса Моргана мы ждали большего.
Обиднее всего для Криштиану-2023 слова Криштиану из прошлого. Тогда Роналду говорил, что никогда не уедет доигрывать в США, Катар или Дубай.
А вот тут Криштиану объясняет, почему выбрал «Аль-Наср»: «Вау, 400 миллионов! Теперь я точно могу сказать SIIIUUU».
Отдельный жанр мемов – про противостояние с Месси.
«Месси без Хави, Иньесты, Неймара и Суареса против Роналду без Модрича, Крооса, Бензема и Бэйла».
«Рекорд в 91 гол за календарный год под угрозой!»
Объяснение, почему Криш выбрал Саудовскую Аравию: «Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Криштиану присоединился к Саудовской Аравии. Получается, Криштиану обыграл Аргентину. Получается, что Криш выиграл чемпионат мира».
«Криштиану понимает, что именно болельщики Саудовской Аравии весь чемпионат мира шутили над Месси».
Шутить о Лиге 1 как о лиге фермеров теперь сложно.
«В таких очень оборонительных лигах забить даже 1 гол = забить 3 гола в ЛЧ. Месси никогда не выстрелит в на Ближнем Востоке, как GOAT», – узнали, согласны?
Фанаты Месси подкалывали как могли: «Последний гол со штрафного в истории «Аль-Насра» случился 09.12.2022». Намек на то, что с Криштиану таких голов можно не ждать.
Шутили даже над формой Криштиану. За рубежом ее сравнивали с формой команды из манги «Инадзума 11». Есть сходство!
А в России на эту тему шутил паблик ВГИК. Отправили Криша в «Ростов»...
...и в сборную Казахстана.
Презентация в Саудовской Аравии тоже подарила нам пару выдающихся кадров. Пока сам Криштиану улыбался, члены его семьи были не так уж довольны.
Хотя можно посмотреть на презентацию и так.
«Аль-Наср» доволен – регулярный прирост подписчиков в их инстаграме тоже превратился в мем. Эффект Криштиану.
Над пресс-атташе «Аль-Насра» тоже пошутили: «Любой другой игрок vs Криштиану».
Действительно, кто первый приходит вам на ум, когда вы думаете об «Аль-Насре»?
Карточку в FIFA для Роналду уже подготовили. Даже два варианта.
В интервью Моргану Роналду размышлял: «Я нравлюсь людям. Почему я №1? Почему именно я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника».
Удачно совпало, что Роналду и РФС одновременно задумались о переходе в АФК. Это подарило нам целую серию чудесных мемов по теме от ВГИКа.
На 8-й сначала подумал, что на фото Ясир Арафат )