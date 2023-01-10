Лучшие мемы о Роналду в «Аль-Насре»: сравнения с Месси, азиатская ЛЧ и клубничка

Очень. Много. Мемов.

После перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» появилось невероятное количество мемов. Игнорировать поток просто невозможно.

Здесь собрали лучшие мемы.

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Разумеется, много шуток про Лигу чемпионов. Теперь Криштиану будет играть в азиатской ЛЧ.

И не совсем за классический королевский клуб.

Кто-то до последнего не верил в то, что Роналду уедет на Ближний Восток. Булыкину простительно, но вот от Пирса Моргана мы ждали большего.

Обиднее всего для Криштиану-2023 слова Криштиану из прошлого. Тогда Роналду говорил, что никогда не уедет доигрывать в США, Катар или Дубай.

А вот тут Криштиану объясняет, почему выбрал «Аль-Наср»: «Вау, 400 миллионов! Теперь я точно могу сказать SIIIUUU».

Отдельный жанр мемов – про противостояние с Месси.

«Месси без Хави, Иньесты, Неймара и Суареса против Роналду без Модрича, Крооса, Бензема и Бэйла».

«Рекорд в 91 гол за календарный год под угрозой!»

Объяснение, почему Криш выбрал Саудовскую Аравию: «Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Криштиану присоединился к Саудовской Аравии. Получается, Криштиану обыграл Аргентину. Получается, что Криш выиграл чемпионат мира».

«Криштиану понимает, что именно болельщики Саудовской Аравии весь чемпионат мира шутили над Месси».

Шутить о Лиге 1 как о лиге фермеров теперь сложно.

«В таких очень оборонительных лигах забить даже 1 гол = забить 3 гола в ЛЧ. Месси никогда не выстрелит в на Ближнем Востоке, как GOAT», – узнали, согласны?

Фанаты Месси подкалывали как могли: «Последний гол со штрафного в истории «Аль-Насра» случился 09.12.2022». Намек на то, что с Криштиану таких голов можно не ждать.

Шутили даже над формой Криштиану. За рубежом ее сравнивали с формой команды из манги «Инадзума 11». Есть сходство!

А в России на эту тему шутил паблик ВГИК. Отправили Криша в «Ростов»...

...и в сборную Казахстана.

Презентация в Саудовской Аравии тоже подарила нам пару выдающихся кадров. Пока сам Криштиану улыбался, члены его семьи были не так уж довольны.

Хотя можно посмотреть на презентацию и так.

«Аль-Наср» доволен – регулярный прирост подписчиков в их инстаграме тоже превратился в мем. Эффект Криштиану.

via GIPHY

Над пресс-атташе «Аль-Насра» тоже пошутили: «Любой другой игрок vs Криштиану».

Действительно, кто первый приходит вам на ум, когда вы думаете об «Аль-Насре»?

Карточку в FIFA для Роналду уже подготовили. Даже два варианта.

В интервью Моргану Роналду размышлял: «Я нравлюсь людям. Почему я №1? Почему именно я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника».

Удачно совпало, что Роналду и РФС одновременно задумались о переходе в АФК. Это подарило нам целую серию чудесных мемов по теме от ВГИКа.