«Сегодня мне звонили чаще, чем в день рождения». «МЮ» якобы подписал ноунейма из Португалии – но это сбой АПЛ

Придется искать нового центрфорварда.

После разрыва контракта с Криштиану Роналду «Юнайтед» активно ищет игрока атаки. В понедельник «МЮ» упустил Коди Гакпо: пока сомневался, игрока перехватил «Ливерпуль».

Но долго грустить не пришлось: во вторник на сайте АПЛ в «МЮ» появился настоящий форвард: 29-летний Бетинью из «Эшпинью» (весной клуб вылетел из четвертого дивизиона Португалии).

В ютубе сразу появилась нарезка с невероятным талантом.

Наверняка «Юнайтед» давно вел воспитанника «Спортинга»: в сезоне-2011/12 NextGen Series (турнир юношеских команд, вместо которого появилась Юношеская лига УЕФА) Бетинью наколотил 6 голов за 7 матчей.

Именно так, например, Бетинью попал в «Брентфорд»: тренер Марк Уорбертон арендовал талантливого форварда. Правда, тот сыграл всего матч в Чемпионшипе.

И как АПЛ не заметила, что он уже провел матч и даже оформил хет-трик в матче против «Ноттингем Форест»? Ведь в Википедии есть такая информация на странице игрока. Вместе с фактом трансфера в «МЮ» за (ох!) 67,5 миллиона фунтов.

Перешел – и забил три гола в тот же день!

Праздник быстро прервал Лори Уитуэлл (надежный инсайдер из The Athletic): «Юнайтед» не подписывал португальца – это техническая ошибка со стороны АПЛ, над исправлением уже работают.

Да и другие факторы говорили о том же (хотя, возможно, кого-то смутил и уровень футболиста).

1. Под 11-м номером все еще числится Гринвуд (висит в заявке команды на клубном сайте) – хотя и не играет почти год: футболиста подозревают в изнасиловании, нападении и угрозах убийством.

2. В профиле Бетинью на сайте АПЛ указаны и предыдущие сезоны, которые он якобы провел в «Юнайтед» – у новичков же только текущий. Вот, например, Каземиро.

Но интернет – и сам Бетинью – наслаждались моментом. В Википедии моментально появилась приписка, что вот это настоящий GOAT (greatest of all time), а не какой-то Месси.

А португалец репостил все мемы, связанные с трансфером (Бетинью в футболке «МЮ», футболку Роналду с заклеенной фамилией) и передавал приветы будущим одноклубникам.

«Спасибо, «Манчестер Юнайтед», скоро увидимся! Бруну, Диогу Далот – будет приятно делить с вами раздевалку».

В одном из интервью – да, у Бетинью брали интервью! – португалец рассказывал, что узнал о «трансфере» от друзей: «Я сначала ничего не понял: почему меня тегают в инстаграме? Потом пошли подписки: сразу 300-400 новых людей – для меня эта целая тьма. Друзья скинули новость – я лично проверил: на сайте АПЛ действительно я.

Сегодня мне звонили чаще, чем в день рождения!»

У Бетинью еще есть шанс стать легендой «Юнайтед»: португалец учится на тренера и уже сдал на первую категорию. Ждем в «МЮ» после Тен Хага?

Кто вообще такой Бетинью?

• Это форвард клуба «Эшпинью». По всем источникам Бетинью значится его игроком с 2019 года.

• С 11 лет занимался в «Спортинге» и дорос до главной команды, в которой провел несколько матчей. И наблюдал со скамейки, как «Спортинг» с молодым Жоау Мариу в конце 2011-го уступил «Лацио» 0:2 в Лиге Европы. В том же сезоне клуб дошел до полуфинала ЛЕ.

• Бетинью чаще играл или за резерв «Спортинга», или в аренде. Не закрепился он и в «Белененсеше».

• В Англии он тоже был. Бетинью перешел на правах аренды в выступавший в Чемпионшипе «Брентфорд» осенью 2014-го, понравившись тренеру Марку Уорбертону в турнире NextGen Series. Но сыграл лишь в одном матче, выйдя на замену за 13 минут до конца. Бетинью пропал из заявки, а Уорбертон объяснял это адаптацией к английскому футболу.

«Брентфорд» тогда финишировал пятым и проиграл в полуфинале плей-офф «Мидлсбро», а Бетинью вернулся домой.

• Также он играл за португальскую молодежку всех возрастов. Ездил на молодежный Евро в 2012-м вместе с Мариу, Канселу и Андре Гомешем, забивал Греции и Эстонии (хозяин турнира), но Португалия не вышла из группы. Засветился и на следующий год в Тулоне – там португальцы заняли четвертое место.

Сейчас о международных турнирах – только воспоминания. Его «Эшпинью» находится в одной из низших лиг и играет на стадионах вот с такими пейзажами.

Зато на трибуне нескучно:

Фото: East News/Tony Dias / Global Images/Sipa USA