Рассматриваем новые формы: «Сити» вдохновился «Миланом», «Бавария» – немецкой карточной игрой, «Ливерпуль» – музыкой ночных клубов

К августу все топ-клубы уже представили основные комплекты на сезон – можно устраивать показ!

«Манчестер Сити»

Основной комплект «Ман Сити» традиционно голубой, но есть и нововведения: красный воротник и эмблема по центру футболки. Это отсылки к форме конца 1970-х – самого успешного периода клуба до прихода шейхов. В прошлом году умер лидер той команды Колин «Король» Белл – на обратной стороне воротника поместили небольшую корону.

Гостевой комплект – в красно-черную полоску. Если хотите пошутить про «Милан», то «Сити» уже сделал это за вас. В 1969-м команда выиграла Кубок Англии в красно-черных футболках, вдохновленных как раз легендарными «россонери».

Третий комплект представили в игре Roblox – так «Сити» развивает собственную метавселенную. Клуб объясняет: светло-зеленые футболки с темно-синими полосками – отсыл к творческой стороне Манчестера.

«Ливерпуль»

Домашняя форма «Ливерпуля» от NIke – минимум деталей и экспериментов. Простой красный комплект. Его представили еще в мае, вместе с лавандовой вратарской формой, которая очень идет Алиссону.

А вот с гостевым поигрались: необычный узор на футболке – это отсылка к музыке ночных клубов, популярных в Ливерпуле в 90-х. Хотя считывается не очень – и фанаты не особо оценили.

Третий комплект пока не представили, но, если верить сливам, он будет темно-бирюзовый с красными деталями.

«Челси»

И еще один английский топ-клуб обошелся без экспериментов в домашнем комплекте. Самая интересная деталь формы «Челси» – белый воротник, на котором лазурный узор из деталей льва с эмблемы.

Тот же орнамент лег в основу голубых полос на белой гостевой форме. Приятно и просто.

Третью форму лондонцы пока не представили.

«Тоттенхэм»

У «шпор» тоже все просто. Как и у «Челси», тут самая интересная деталь – воротник. С прошлого года Nike ввел в палитру цветов лондонского клуба Volt – электрик лайм (или цвет светоотражающей жилетки). Теперь Volt можно найти на воротнике и рукавах.

На гостевой Volt тоже есть. Вот только фиолетовый комплект получился настолько спорным, что на сайте FootballKitArchive (подразделение главного сайта про футбольную форму FootyHeadlines) получил оценку 1,9 – худшая форма этого сезона в АПЛ.

Третья форма – с абстрактным принтом – вышла уже 11 августа. Вполне в духе Nike этого сезона.

«Арсенал»

У «Арсенала» тоже вполне классический комплект: белые рукава, красная основа, три полоски adidas на плечах. Отличительная деталь тоже на воротничке – зигзагообразный узор в виде молнии. Он же был на третьем комплекте прошлого сезона.

Гостевая форма – черная, с серым принтом в виде букв AFC. Это отсылка к стадиону «Эмирейтс» – большая надпись Arsenal таким же шрифтом стоит на подходе к арене.

Лондонский клуб впервые в истории будет играть в розовом. Комплект adidas посвящен творческой части местного сообщества – наиболее креативным фанатам «Арсенала». Светло-розовую футболку в этом комплекте дополнят темно-синие шорты и гетры. А вот Гари Линекер пошутил над фотосессией: «Срочные новости! В следующем сезоне «Арсенал» будет играть в брюках».

«Манчестер Юнайтед»

А вот у «МЮ» основная форма получилась ретро-комплектом. И тут тоже все дело в воротничке – он дополнен узором из треугольников, вдохновленных формами 1994 года. Ну и да, воротничок для «Юнайтед» – знаковая деталь одежды. Кантона же!

А вот и вторая форма – белая. Зато детали выполнены в интересной комбинации черного, красного и белого.

Третья форма тоже пропитана ретро-вайбами. И тут тоже решает зигзагообразный узор на воротнике. К слову, формы такого цвета у «Юнайтед» еще не было (но желтый использовали для запасных комплектов в 1970-х и разок в начале 90-х).

Интересное решение у «Кристал Пэлас» – все оформление футболки как-будто нарисовано от руки. Очень в духе омолодившейся команды Патрика Вийера.

С необычными паттернами на форме поигрался и «Эвертон», но приз за самую необычную форму получает «Саутгемптон» – напомнили всем, что они так-то один из главных портовых городов Англии.

«Реал»

Белейший комплект к 120-летию клуба. Самая интересная деталь – шрифт номера, который мгновенно напоминает о финале Лиги чемпионов 20-летней давности (когда Зидан забивал тот самый гол). И да, тоже воротники.

Второй комплект – фиолетовый. Этот цвет в Мадриде тоже очень любят. Помните, как в нулевых даже на основной белой форме попадались фиолетовые детали?

Третьей формы пока нет, но по слухам она будет в черно-серую горизонтальную полоску.

«Барселона»

Классические сине-гранатовые цвета в этом году разбавили темно-синим. В этом же оттенке выполнены рукава. В описании формы говорится, что вдохновлялись Олимпийскими играми 1992-го в Барселоне и трансформацией города.

Вдохновение Олимпиадой-1992 лучше видно в гостевом комплекте. Тут и футболка, и шорты золотые, а рукава – в виде ленточек для олимпийских медалей 92-го. На джерси можно увидеть и карту Барселоны.

Третья форма, возможно, будет серая с сине-гранатовым крестом по центру.

«Севилья»

Если присмотреться, на белой форме можно разглядеть паттерн – он отсылает к узорам керамической плитки в севильском дворце Алькасаре. А вот гостевой красный комплект у британского экипировщика Castore получился простоватым.

Третья форма, как и основной комплект, выделяется рукавами с отсылкой к местным архитектурным орнаментам. а

«Атлетико Мадрид»

Главный комплект по традиции матрасный с красными и белыми полосками. Вот тут Nike решился на эксперимент – и прогадал. Изогнутые полосы мало кому понравились (оценка 2.0 на сайте FootballKitArchive). А гостевой черно-синий комплект получится чуток невзрачным.

«Вильярреал»

А вот новая форма «Вильярреала». Она желтая. Второй и третий комплекты – фиолетовый и черный.

Еще несколько заметных форм Ла Лиги: интересный гостевой комплект «Атлетика» от NB, у которого в узоре можно рассмотреть льва, «Райо» как всегда делают форму с фирменной молнией на всех трех комплектах, а у «Валенсии» есть узор, вдохновленный «Местальей».

«Милан»

Строгая миланская классика – очень в духе ранних нулевых. На груди у футболки будет значок чемпионов Италии (он в виде флага страны), его красиво дополнят зелено-бело-красные рукава.

Этот белый комплект иногда кажется светло-бежевым. А красно-черные детали (воротник, рукава, горизонтальные полоски) дополняют футболку.

А вот с третьей формой у «Милана» проблема – она темно-зеленого цвета, хотя с этого сезона формы всех оттенков зеленого запрещены в Серии А. Интересно, выкрутится ли чемпион Италии?

«Интер»

Nike соединил шаблонную форму этого сезона с сине-черными полосками – и получился стандартный комплект «Интера». Хорошо, что не додумались сделать их волнистыми, как для «Атлетико».

А вот гостевая форма, на которой можно увидеть карту – не города, а целого мира. Объясняют этот ход красиво – ведь клуб буквально интернациональный. «Клуб должен называться «Интернационале», потому что мы все в этом мире братья», – говорилось в заявлении при основании «Интера».

«Наполи»

Вот в таком комплекте будет играть Хвича в «Наполи» – ее снова делает Armani. Спорное красное лого спонсора на месте, но на футболках есть паттерн из маленьких букв N.

Гостевой комплект – белый с голубым градиентом на рукавах. Все очень просто и изящно.

Третья форма – темнее, но сделана по шаблону. Тот же дизайн, что на вратарских футболках, но киперы играют в джерси цвета фуксии.

«Ювентус»

Классические черные полосы на домашней форме «Юве» в этот раз выполнены из треугольников – олицетворяют магию «Альянц Стэдиум». Еще одна особенность – электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep. Возможно, бренд так продвигает электромобили.

Молнии на лого спонсора есть и на гостевом черном комплекте. Если присмотреться, на футболке можно разглядеть черные антрацитовые полоски.

Третью форму пока официально не представили, но она будет розово-синяя.

«Лацио»

Римский клуб с этого сезона одевает Mizuno. На домашней форме есть паттерн в виде полос с изображением фирменного орла «Лацио». На груди черной гостевой – яркая желто-зеленая графика, она символизирует полет орла Олимпии на «Стадио Олимпико» во время ночного матча.

Третий комплект – бело-синий. Тут без особых изысков и отсылок к орлам.

«Рома»

New Balance предложил дизайн, пропитанный традициями. Рубиново-красный оттенок на месте, но его дополняет слегка заметный узор с круглыми эмблемами клуба 1930-х годов. Образ завершают воротник на пуговицах с желтой отделкой и надпись «Сыны Рима» под воротом.

Гостевой комплект – спокойный и белый. Даже, наверное, мраморный – отсылка к римской архитектуре.

Отметим и форму «Торино»: Миранчук и Влашич весь сезон будут гонять в футболках с быками.

«Фиорентина» в этом году обновила эмблему – и сделала новый ромбик центральным элементом новой формы. «Верона» сделала узор из логотипа – он складывается в крест на груди. Почему в подборку попала не самая интересная «Монца»? Ответ прост: это же Lotto – привет из 2000-х!

«ПСЖ»

Фанаты, бунтовавшие все прошлое лето, победили – на форму вернулась легендарная красно-белая полоса.

На второй форме тоже есть вертикальная полоса – уже черная. Но вот сам комплект внезапно монохромный. Интересное решение от Air Jordan.

«Марсель»

Удивительно, но основная форма «Марселя» в этом сезоне не голубая, а белая с темно-синими деталями.

Голубой есть на гостевом комплекте, но даже тут не основной – основа футболки темно-синяя.

«Монако»

Производителю Kappa трудно удивить домашней формой, так как у «Монако» есть устоявшийся культовый дизайн с передней диагональю, которая делит футболку на красную и белую части. Но кое-какие отличительные детали все же есть. В полосках на форме спрятали слоган клуба: «Поднимись. Рискни. Повтори». Эта же надпись присутствует на внутренней стороне воротника.

А вот и еще один монохромный комплект – черно-белый, ничего лишнего. Всего два цвета.

А вот и третий комплект – лавандовый. Классический для основной формы диагональный дизайн отыграли и здесь.

«Ницца»

Основной и гостевой комплекты «Ниццы» – во вполне традиционных цветах. Третий получился совсем необычным – оранжево-фиолетовым.

«Лион»

Домашнюю форму показали во время презентации Александра Ляказетта. Две вертикальных полосы – красная и синяя – впервые появились на футболках «Лиона» в 1997-м – и с тех пор стали отличительным знаком команды.

Гостевой комплект – красный с паттерном в виде темно-синего дыма.

Еще у «Лиона» есть так называемая «форма для мероприятий» – синяя, с золотыми полосками adidas и логотипами спонсоров. На футболке есть еще и легкий красный паттерн. Все цвета «Лиона» на одной джерси.

Из интересного: на третьей форме «Лилля» – узор из золотых бульдогов, у «Лорьяна» – форма в виде песочного пляжа (ими славится Бретань), у вернувшейся «Тулузы» – силуэт города.

«Бавария»

Мюнхенцам подогнали форму из ​​100% переработанных материалов и с горизонтальными полосками, но на этом все особенности нового комплекта закончились. Никаких объяснений дизайна не последовало, отсылок к славному прошлому тоже не замечено.

Второй комплект – белый с золотыми деталями и гербом Мюнхена на воротнике на спине. Никаких других украшений на форме нет.

На третьей черной форме есть узор в виде мастей баварской карточной игры шафкопф. Собственно, на фотосессии футболисты играли как раз в карты.

«Боруссия Дортмунд»

Отличительная деталь футболки – прерывающиеся на спонсоре черные полосы. Тут «Боруссия» вдохновлялась комплектом сезона-2012/13, в котором выходила в финал ЛЧ. При ближайшем рассмотрении на джерси можно заметить узор, который отсылает к окнам бара Wildschütz, где в 1909 году группа молодых людей создала «Боруссию».

А на половине черной гостевой формы асфальтовым оттенком нанесем своеобразный QR-код.

Третью форму в Дортмунде называют кубковой. Она отсылает к футболкам, в которых «Боруссия» играла в финале Кубка Германии в 1989-м. Но ту форму делал adidas, а на плечах были три полоски. Эту делает Puma – и выкрутились изящно. И отсылка считывается, и фирменный знак заклятого соперника не тронули.

«Байер Леверкузен»

Видите графику в виде звуковых волн на футболках «Байера»? Так выглядит на бумаге популярный чант болельщиков – Leverkusen Allez. Красивый жест – фанатам приятно.

Узор под названием Dazzle использовали для кораблей времен Первой мировой и для формы «МЮ» пару лет назад – в Англии не оценили. Для «Байера» идею доработали (узор сделали неконтрастным) – и вот уже глазам не так больно.

Третий комплект – простой, белый, изящный. Castore ничего особо не выдумывали, но получилось стильно.

«РБ Лейпциг»

Шаблон Nike этого года, который разнообразили уникальным абстрактной красно-серой графикой. И логотип спонсора смотрится органично.

Вторая форма – красная с темно-красным паттерном. А третий черный комплект украсили красными вертикальными полосами.

«Айнтрахт Франкфурт»

«Айнтрахт» не экспериментировал с основной формой: черно-белый дизайн с единственной красной деталью – логотипом спонсора на рукаве.

А вот в гостевом и третьем комплекте уже добавили чуть-чуть выдумки и поработали с геометрическими формами. Выглядит все равно минималистично, но уже поинтереснее.

Из других немецких форм можно выделить «Хоффенхайм» с паттерном в виде гор региона Крайхгау и «Штутгарт», у которого на футболке пейзаж города.

«Аякс»

Амстердамцы наигрались с ретро-формой в прошлом сезоне. В этом – классический домашний комплект.

Гостевой «Аякс» – темно-синий с интересным оформлением рукавов и воротника. Если кажется, что красно-золотой узор из треугольников и ромбов отсылает к Африке, то это не так. На самом деле adidas зашифровал в нем крест святого Андрея с флага Амстердама.