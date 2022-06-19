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Дель Пьеро 🔁 Дибала, Зидан 🔁 Вальехо, Анри 🔁 Нкетиа. Кто сейчас играет под номерами легенд из 2000-х?

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Да, есть неожиданные имена.

Футбол 2000-х был очень богат на ярких футбольных звезд. Роналдиньо, Зидан, и Бекхэм – лишь часть из тех, чьи футболки можно было увидеть на людях по всему миру. В память врезались и игровые номера звезд – поэтому мы решили вспомнить, кто в топ-клубах сейчас играет под номерами легенд из нулевых.

№10 в «Ювентусе» – Дель Пьеро 🔁 Дибала

Сразу после ухода легендарного Алессандро Дель Пьеро 10-й номер в «Ювентусе» никто взять не решился. В сезоне-2013/14 десятку примерил Карлос Тевес – носил два года. В начале сезона-2015/16 знаковое число взял Поль Погба – а спустя год покинул клуб. 10-й номер в 2017 году подхватил Пауло Дибала, который совсем недавно объявил об уходе из «Юве». Теперь десятка в очередной раз вакантна.

№14 в «Арсенале» – Анри 🔁 Нкетиа

В эпоху праймового Тьерри Анри 14-й номер стал для «Арсенала» культовым. Два года после ухода Анри он был вакантным – в сезоне-2008/09 его взял Тео Уолкотт. Через 9 лет Тео ушел из клуба, и 14-й номер достался Пьер-Эмерику Обамеянгу, который в 163 матчах за лондонцев забил 92 гола. Со следующего сезона под №14 в «Арсенале» будет играть Эдди Нкетиа – воспитанник, на которого Микель Артета сделал ставку в конце сезона-2021/22.

№10 в «Арсенале» – Бергкамп 🔁 Смит-Роу

Уильям Галлас, Робин ван Перси, Джек Уилшер и Месут Озил – все эти люди гоняли в «Арсенале» с десяткой после ухода из клуба Денниса Бергкампа. Довольно внушительный список. Сейчас десятый номер носит воспитанник «Арсенала» Эмил Смит-Роу – в прошедшем сезоне у него 11 голов и два ассиста в 37 матчах.

№7 в «МЮ» – Бекхэм 🔁 Роналду

Со времен Эрика Кантона семерка стала в «МЮ» особенной. Славную традицию номера продолжили Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Но после что-то пошло не так: ни Майкл Оуэн, ни Анхель ди Мария, ни Мемфис Депай, ни Алексис Санчес толком не заиграли. Под седьмым номером по сезону отыграли Антонио Валенсия и Эдинсон Кавани, но до статуса легенд «МЮ» явно не доросли. С сентября 2021-го любимый номер вернул Криш.

№7 в «Милане» – Шевченко 🔁 Кастильехо

После Андрея Шевченко под седьмым номером играли Рикардо Оливейра, Алешандре Пато, Робиньо, Жереми Менез, Луис Адриано, Жерар Деулофеу и Никола Калинич – из всех выделяется только Пато, который выдал в «Милане» неплохой отрезок. Сейчас семерка в «Милане» занята испанцем Саму Кастильехо, который в прошедшем сезоне сыграл 122 минуты.

№22 в «Милане» – Кака 🔁 Лазетич

22-й номер в футболе сложно назвать самым популярным – но Кака удалось сделать его знаковым. Правда, после его ухода в 2008 году никто из преемников номера так и не стал важной частью «Милана». Марко Боррьелло, Бруно Монтелонго, Антонио Ночерино, Боян Кркич, Алессио Черчи, Габриэль и Матео Мусаккьо – масштаб этих игроков гораздо меньше. Сейчас 22-й номер в «Милане» носит Марко Лазетич – 18-летний сербский форвард, не проведший в Серии А ни минуты. 

№9 в «Интере» – Роналдо 🔁 Джеко

Роналдо под девятым номером в «Интере» навел шороху, но его преемники также достойно представляли девятку: Эрнан Креспо, Хулио Круз, Самюэль Это’о, Диего Форлан, Мауро Икарди, Ромелу Лукаку. Сейчас под девятым номером в клубе играет Эдин Джеко – не менее уважаемый нападающий.

№10 в «Реале» – Фигу 🔁 Модрич

Луиш Фигу оставил десятку в «Реале» для Робиньо – тот бегал под ней три сезона. Потом под десятым номером играли Уэсли Снейдер, Лассана Диарра, Месут Озил и Хамес Родригес. Начиная с сезона-2017/18 десятку взял Лука Модрич – сложно представить более достойного кандидата.

№5 в «Реале» – Зидан 🔁 Вальехо

После Зидана под пятым номером в «Реале» выступали Фабио Каннаваро, Фернандо Гаго, Нури Шахин, Фабиу Коэнтрау и Рафаэль Варан. В сезоне-2021/22 футболку с пятеркой надел Хесус Вальехо – воспитанник, от которого «Реал», кажется, не прочь избавиться.

№10 в «Барселоне» – Роналдиньо 🔁 Ансу Фати

После Роналдиньо под десятым номером в «Барсе» играли лишь два футболиста – и одного из них вы прекрасно знаете. Лео Месси удалось сделать десятку в каталонском клубе еще более культовой – а прославлять номер и дальше призвали Ансу Фати – талантливого воспитанника, который пока что не может избавиться от хронических травм.

№8 в «Ливерпуле» – Джеррард 🔁 Наби Кейта

Масштаб восьмого номера в «Ливерпуле» после ухода из клуба Стивена Джеррарда был настолько велик, что никто не решался взять его аж пять лет. Только в 2018 году Наби Кейта решился на восьмерку, но пока его пребыванию в клубе сложно дать однозначно позитивную оценку.

№8 в «Челcи» – Лэмпард 🔁 Ковачич

Сразу после ухода Фрэнка Лэмпарда из «Челси» восьмерку подхватил бразилец Оскар – и пробегал с ней два сезона. Затем три сезона ее носил Росс Баркли, а с начала сезона-2020/21 под восьмым номером играет Мато Ковачич – довольно важная часть системы «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Michael Regan, David Ramos, New Press; globallookpress.com/Giuseppe Maffia, Fabrizio Carabelli, Massimo Paolone, Vitalii Kliuiev, Riccardo Giordano, Maurizio Borsari

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