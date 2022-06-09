У «Реала» большие проблемы: фотографу все тяжелее снимать Модрича на фоне трофеев ЛЧ 😢

Хочется помочь, но как?

36-летний Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на год – до лета 2023-го. Хорват играет в Мадриде уже 10 лет, за это время «Реал» пять раз выиграл ЛЧ, а Модрич четырежды продлевал контракт. На каждом фото, которое делали при продлении, Модрич и Флорентино Перес расположены все дальше от фотографа.

Почему же?

Все очень просто: трофеи ЛЧ не помещались в кадр. Вот снимок Модрича на презентации в «Реале». На фото в центре – три кубка нового образца, которые мадридцы выигрывали в 1998-м, 2000-м и 2002-м.

Здесь Лука продлил контракт с «Реалом» до 2018 года после сезона-2013/14 – кубков уже десять.

Спустя четыре года контракт Модрича продлили до конца сезона-2019/20. Прибавился только один кубок, хотя с 2014-го «Реал» взял три ЛЧ.

В 2021-м два кубка все же добавили в музей – и жизнь фотографа усложнилась.

А спустя год стала почти невыносимой – «Реал» взял восьмую ЛЧ. Теперь, чтобы разглядеть все детали, нужно приблизить фото.

Похоже, «Реалу» нужно придумать, как разместить кубки покомпактнее. Или вообще выбрать новую локацию.

Хотя как отказаться от такой прекрасной?

Фото: realmadrid.com