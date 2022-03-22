«Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Цвета адского пламени!» Хачатурянц и Зарема спорят о цвете карточки на Айртоне

Тогда не дали никакой.

Претензии «Спартака» к судейству не заканчиваются: в матче против «Нижнего Новгорода» случился жесткий стык Кирилла Гоцука и Айртона – защитник красно-белых после этого не смог продолжить игру из-за травмы, а игроку «Нижнего» не показали даже желтую (не свистнули даже фол). Позже выяснилось, что бразилец получил контузию кости и мышц голени.

Во вторник президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал момент:

«Момент матча со «Спартаком» и «наступа» на Айртона? Фактически обошлось даже без вынесения желтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор Перрейра (глава департамента судейства РФС) именно так интерпретировал этот момент.

Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум желтая карточка или, в общем-то, оранжевая ».

Уже догадались, кто первым отреагировал на заявление Хачатурянца? Правильно, Зарема Салихова:

« А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени! »

Оранжевая карточка не миф. Ее предлагают ввести уже больше 10 лет

Скорее всего, Хачатурянц упомянул оранжевую карточку как образное выражение: такая промежуточная ситуация, в которой некоторые судьи дадут желтую, некоторые – красную. Но на самом деле оранжевая карточка – вполне себе рабочее предложение по модернизации футбола.

Первым ее предлагали ввести еще в 2009-м: оранжевая карточка приводила бы к удалению, но не до конца матча, а на неопределенный срок. Тогда IFAB (это они в ответе за правила футбола) отклонили идею. Вот комментарий от Пьерлуиджи Коллины.

«В других видах спорта – например, регби и водном поло – есть временное удаление. Я никогда не поддерживал введение подобного в футболе. Но введение оранжевой карточки могло бы решить кое-какие спорные моменты в футболе: когда желтая карточка кажется слишком мягким наказанием, а красная – слишком суровым».

Но идею не забыли. В 2014 году кандидат в президенты ФИФА Жером Шампань снова продвигал оранжевую карточку. Тут уже появилось конкретное время, на которое удалять провинившегося футболиста:

«Представьте, что игрок получает предупреждение в первом тайме, а после перерыва забивает гол и снимает футболку. У арбитра нет иного выбора, кроме как показать ему вторую желтую карточку и удалить с поля. Но ведь это может в корне изменить ход матча! Мне кажется, существуют нарушения правил, которые никак не тянут на удаление.

Игрок, получивший ее, удаляется. Но не на весь матч, а на три минуты. Как в регби, баскетболе, хоккее. Смысл в том, чтобы у судьи появился выбор. Если имеющий предупреждение игрок совершает грубый фол, то, конечно, он должен увидеть перед собой «красный свет» и отправиться в раздевалку. Но зачастую возникают ситуации, когда удаление до конца матча кажется слишком жестоким наказанием».

Предложение не поддержали и тогда. Шампаня тоже не поддержали – и он снял кандидатуру. Идею оранжевой карточки снова отложили. Через несколько лет про это вспомнил Марко Ван Бастен – вкинул это вместе с пенальти-буллитами и отказом от офсайдов.

«При получении оранжевой карточки игрок мог бы выходить из игры на 10 минут, если нарушение было бы недостаточным для предъявления красной карточки.

Постоянные, но не опасные нарушения правил могли бы стоит игроку оранжевой карточки, также ее можно было бы показывать, например, за 5 нарушений правил».

Забавно, что про оранжевую карточку практически в терминологии Заремы рассуждал главный модернизатор футбола Арсен Венгер. В 2010-м в матче его «Арсенала» против «Болтона» удалили защитника Гари Кэйхилла. Тренер «канониров» вступился за соперника: «Считаю, что это скорее была темно-оранжевая или светло-красная карточка, а не удаление».

Через несколько лет после того случая Венгер снова рассуждал о цветах. Теперь поводом стало удаление Гранита Джаки: «Было жестковато, это был умышленный фол. Мне казалось, что это темно-желтая карточка, но судья выбрал светло-красную».

Кто знает, может, с нынешней страстью к изменению футбольных правил и мы доживем до появления оранжевой карточки на матче «Спартака»?

Фото: globallookpress.com/Pierluigi Collina