У «Байера» стильная спецформа – со слоганом «Наша команда за лучший мир». Выручкой помогут украинским беженцам в Германии

Собрали больше 150 тысяч евро.

Леверкузенский «Байер» представил новую форму, в которой сыграет в дерби против «Кельна». Футболка, сделанная к важному матчу, получилась необычной.

Во-первых, она кремово-белая. Обесцвеченный логотип команды и вообще ноль ярких деталей – только номер и фамилия с заливкой.

Вместо спонсора на груди (компании Barmenia) будет герб города Леверкузен. Все-таки дерби земли Северный Рейн-Вестфалия: по сути, Кельн плавно перетекает в Леверкузен – между стадионами команд меньше 20 км.

Еще одна важная деталь – тисненая надпись Our Team For Better World («Наша команда за лучший мир») по всей футболке, слова расходятся кругами от лого «Байера». Красивая метафора того, как клуб источает и распространяет этот посыл.

Our Team For Better World – инициатива немецкого экипировщика Jako. Кампанию запустили еще летом: речь шла об улучшении условий труда и поддержке экологичного производства. Тогда и придумали заготовку формы с лозунгом.

Сейчас слоган «Наша команда за лучший мир» стал еще актуальнее – «Байер» приурочил ее выпуск еще и к событиям на Украине. Всю выручку от продажи формы передадут в благотворительные фонды, поддерживающие украинских беженцев в Германии. Пару дней назад немецкие чиновники сообщали о 30 тысячах украинцев, прибывших в страну.

Всего выпустят 1930 футболок – в честь года основания Леверкузена (футбольный клуб, кстати, старше на 26 лет). Продажи стартовали утром 8 марта – все быстро раскупили, клуб официально сообщил, что тираж расхватали за два часа.

Одна футболка стоила 79,9 евро – получается, для беженцев собрали больше 150 тысяч евро.

Фото: Twitter/bayer04_en