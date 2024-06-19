За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви

Лейпциг накрыло красное море. Кого в нем больше – чехов или португальцев – не понять. Но одна деталь выделялась.

Чехи были в джерси сборной в основном без фамилий. Почти каждый фанат Португалии – с фамилией. Одной на всех – конечно, Роналду.

Часто имя капитана создавало удивительные сочетания.

Например, передо мной покупал пиво парень в цветах Чехии и «Роналду» на спине. На секунду я засомневался, реально ли это. Другой вариант – группы азиатов (явно не португальцев) в майках Криштиану. Третий тип – фанаты европейского вида с семеркой на форме, которые терялись и переходили на английский, когда я обращался на португальском.

В один момент непортугальцев в цветах Португалии промелькнуло так много, что заело любопытство: откуда они? как полюбили Роналду? ездят ли за ним на каждый турнир?

Так получились девять коротких разговоров о силе футбола.

Мартин

– Роналду – GOAT (Greatest of All Time), лучший игрок в истории футбола. Мне было 7-8 лет, когда я посмотрел матч «МЮ» против «Болтона», где он забил дважды. С тех пор я его фанат, даже набил на ноге тату с цифрой 7.

– В истории чешского футбола тоже были классные игроки. Почему ты не в майке, например, с Недведом?

– Лучшим для меня всегда будет Криштиану. Мне нравится его личность и ментальность. Он родился в бедном семье, много трудился, а теперь делает то, что делает.

– За кого болеешь сегодня?

– Конечно, за Чехию. Я родился там. Но Криштиану поддержку тоже, хотя у него больше шансов. Если мы выиграем, я буду счастлив. Да даже ничья для нас хороша.

– Ты сделал футболку с фамилий Роналду у себя стране?

– Да, а после этого друзья писали, что хотят такую же. В Чехии у Криштиану много фанатов.

Эндрю и его отец Либор

Эндрю: Роналду – мой GOAT, лучший нападающий мира. Я стал его фанатом четыре года назад, когда увидел, как он играет за «Ювентус» против «Аталанты». Мне нравится его стиль: дриблинг, удары, вообще все. Он лучше Месси.

– Как ты отнесешься, если он забьет Чехии?

Эндрю: Он сделает это минимум дважды. Я буду поддерживать Португалию и хочу увидеть много голов.

– Что вы думаете о выборе сына? Кажется, он болеет против своей страны, – вопрос отцу.

Либор: Да классно, что у него есть идол. Он настоящий фанат Криштиану, много читает о нем. Постоянно просит поехать на матчи, где тот играет. Я не против такого выбора. Эндрю может делать что хочет.

Янхунчон и Перри

Янхунчон: Мы – фанаты Роналду из Китая, которые прилетели в Германию ради Криштиану. Я заметил его, когда он выступал на ЧМ-2010. Понравилось, что он всегда забивает в важное время и спасает команду.

– Сколько ты потратил на перелет к кумиру?

Янхунчон: Около тысячи евро. Еще тысяча ушла билеты на все матчи Португалии, плюс отель.

– Впервые увидишь Роналду со стадиона?

Янхунчон: Да. Зимой был шанс встретить его в Китае, но матчи отменили из-за травмы. Скоро я наконец попаду на стадион, но очень переживаю.

– Ты тоже фанат Роналду?

Перри: Да, полюбил его в 2014-м. Смотрел финал Лиги чемпионов, где «Реал» играл с «Атлетико». Рамос сравнял счет, но сколько же моментов создавал Криштиану! Сейчас нравятся его сила и авторитет. Он может делать все что хочет.

– Сколько человек в вашей фан-группе?

Перри: Пятеро. Мы все из Шэньчжэнь. Летели до Берлина 13 часов без пересадки.

Джунджи

– Я фанат Криштиану уже 20 лет. Поддерживал его в каждом клубе и сборной, а на этой футболке даже есть автограф. Получил его, когда Криштиану вернулся в «МЮ». Я был в Англии, приехал на базу «Юнайтед» и дождался конца тренировки. После нее вышел Роналду – расписался и сделал фото.

– Почему ты фанатеешь от него?

– Потому что он выглядит стильно и красиво. Например, мне нравилась его стрижка и серьга. Впервые я заметил его на Евро-2004, который смотрел с отцом по ТВ. Криштиану плакал после поражения в финале от Греции. Я был ребенком и думал, что это очень трогательно. С тех пор он стал моим богом.

Мне нравится его история. Он из бедной семьи, побирался в Макдоналдсе, а теперь его знает весь мир. Его путь дает мне силы. Когда я чего-то боюсь или не решаюсь, всегда вспоминаю Криштиану.

– Ты ездил на его матчи раньше?

– Да, был на Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Я живу в Германии и все эти турниры проходили не так далеко от меня. Сегодня пятый раз, когда увижу матч Роналду. Возможно, последний, потому что он проводит последний Евро. А я так и не знаю, кто будет моим следующим богом, когда он закончит.

– Как ты объяснишь, что сегодня в Лейпциге много китайцев, фанатеющих от Криштиану?

– Роналду и Лео Месси – очень популярные в Китае. Парни больше фанатеют от Криштиану, девушки – от Месси.

– Но футбол в Китае не популярен…

– На самом деле мы любим футбол, играем в него как любители, смотрим европейские лиги, но сборная очень слабая.

Лили

– Он кульный парень. Футболку с его фамилией я купила два года назад в Турции. Иду на матч только из-за него.

Зориан, Сасиа, Юхан

Зориан: Впервые я увидел Криштиану в квалификации ЧМ-2014 против Швеции, когда он оформил хет-трик. С тех пор начал следить на ним и его клубами.

Юхан: Я люблю Криштиану с 10 лет. Самая важная игра – финал Евро-2016. Помню, как он травмировался и на час стал как будто тренером.

Сасиа: А я смотрела Лигу чемпионов-2014, в тот год ее выиграл «Реал». Запомнила, как Рамос сравнял на последних секундах, в овертайме забил Роналду и влюбилась.

– Почему вы так фанатеете от него даже спустя время?

Юхан: Первое – его внешность. Он красивый. И он отлично играет.

Сасиа: Мне нравится, что он всегда сфокусирован. Я смотрела фильм о нем на Netflix и поняла, что в его жизни есть только футбол.

– Вы тоже прилетели из Китая?

Юхан: Нет, ребята живут в Мюнхене, а я – из Брауншвейга.

– Вы понимаете, почему Роналду так популярен в Китае?

Сасиа: На самом деле Месси тоже популярен, но Роналду не уступает. Сюда приехала небольшая часть его фанатов, потому что 13-часовой перелет – это все-таки сложно. Почему он популярный? Возможно, причина в том, что китайский футбол не такой хороший, и люди переключаются на что-то успешное.

Зориан: Футбол в Китае не главный спорт, но им в Китае занимается 1% население. Теперь представь наше население. Я сам занимался футболом в школе, бросил только в универе.

Фрэнки

– Мы прилетели компанией из 10 человек ради Роналду. Мы все его фанаты и хотим увидеть последний Евро в карьере. Я стал фанатом с первого матча за «Юнайтед» в 2003-м. Он не забивал много голов, но показывал важные скиллы. Еще мне нравится его ментальность, он усердно тренируется и строго относится к себе.

– Я слышал, что перелет из Китая – дорогой.

– Это правда, вышло около тысячи евро на человека. Мы пошли на это даже ради одной игры. Но если Португалия выйдет в финал, мы вернемся.

Уго и Карла

Уго: Я в футболке с фамилией Роналду, потому что большой его фанат. Считаю лучшим футболистом мира из-за дисциплины и склада ума.

– Как ты пришел к этому?

Уго: После его перехода в «Мадрид». До этого я был фанатом другого Роналдо – бразильца. Первое время тот Роналдо был для меня лучше. Спустя 15 лет я изменил мнение. Криштиану – феномен.

– Ты из Германии?

Уго: Нет-нет, мы приехали из Мексики ради Евро. Будем здесь 15 дней, но на матчи Португалии у нас нет билетов. Если получится найти их, это станет главным событием в жизни.

Карла: Мы здесь из-за дня рождения Уго. Увидеть Роналду – его мечта.

– Сколько стоит долететь из Мексики?

Уго: Около тысячи евро, но маршрут сложный. Мы летели до Парижа, потом ехали до Мюнхена на автобусе, дальше на поезде до Берлина и на поезде до Лейпцига. Надеюсь, бог поможет мне найти билет.

– Что ты думаешь о противостоянии Месси и Роналду как южноамериканец?

Уго: Конечно, я за Криштиану.

Сосед по трибуне, попросил без имени

– Роналду изменил мое отношение к футболу. Благодаря ему на ЧМ-2010 я влюбился в игру.

– Подожди, на том турнире Германия играла очень зрелищно. Почему ты выбрал не Мюллера или Клозе?

– Потому что это Роналду. Он присутствует везде и делает разницу. Мне нравится его стремление к работе.

– Ты из Лейпцига?

– Нет, из Кельна. Сюда приехал ради Роналду. Со стадиона увидел его впервые и, честно, нет слов. Я не могу описать это.

– Представим, что в плей-офф Роналду будет играть против Германии.

– Я за Германию, это моя страна. Хорошо бы, чтобы Германия победила 3:1, а Роналду забил.

Фото: Александр Головин; IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press