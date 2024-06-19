За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви
Лейпциг накрыло красное море. Кого в нем больше – чехов или португальцев – не понять. Но одна деталь выделялась.
Чехи были в джерси сборной в основном без фамилий. Почти каждый фанат Португалии – с фамилией. Одной на всех – конечно, Роналду.
Часто имя капитана создавало удивительные сочетания.
Например, передо мной покупал пиво парень в цветах Чехии и «Роналду» на спине. На секунду я засомневался, реально ли это. Другой вариант – группы азиатов (явно не португальцев) в майках Криштиану. Третий тип – фанаты европейского вида с семеркой на форме, которые терялись и переходили на английский, когда я обращался на португальском.
В один момент непортугальцев в цветах Португалии промелькнуло так много, что заело любопытство: откуда они? как полюбили Роналду? ездят ли за ним на каждый турнир?
Так получились девять коротких разговоров о силе футбола.
Мартин
– Роналду – GOAT (Greatest of All Time), лучший игрок в истории футбола. Мне было 7-8 лет, когда я посмотрел матч «МЮ» против «Болтона», где он забил дважды. С тех пор я его фанат, даже набил на ноге тату с цифрой 7.
– В истории чешского футбола тоже были классные игроки. Почему ты не в майке, например, с Недведом?
– Лучшим для меня всегда будет Криштиану. Мне нравится его личность и ментальность. Он родился в бедном семье, много трудился, а теперь делает то, что делает.
– За кого болеешь сегодня?
– Конечно, за Чехию. Я родился там. Но Криштиану поддержку тоже, хотя у него больше шансов. Если мы выиграем, я буду счастлив. Да даже ничья для нас хороша.
– Ты сделал футболку с фамилий Роналду у себя стране?
– Да, а после этого друзья писали, что хотят такую же. В Чехии у Криштиану много фанатов.
Эндрю и его отец Либор
Эндрю: Роналду – мой GOAT, лучший нападающий мира. Я стал его фанатом четыре года назад, когда увидел, как он играет за «Ювентус» против «Аталанты». Мне нравится его стиль: дриблинг, удары, вообще все. Он лучше Месси.
– Как ты отнесешься, если он забьет Чехии?
Эндрю: Он сделает это минимум дважды. Я буду поддерживать Португалию и хочу увидеть много голов.
– Что вы думаете о выборе сына? Кажется, он болеет против своей страны, – вопрос отцу.
Либор: Да классно, что у него есть идол. Он настоящий фанат Криштиану, много читает о нем. Постоянно просит поехать на матчи, где тот играет. Я не против такого выбора. Эндрю может делать что хочет.
Янхунчон и Перри
Янхунчон: Мы – фанаты Роналду из Китая, которые прилетели в Германию ради Криштиану. Я заметил его, когда он выступал на ЧМ-2010. Понравилось, что он всегда забивает в важное время и спасает команду.
– Сколько ты потратил на перелет к кумиру?
Янхунчон: Около тысячи евро. Еще тысяча ушла билеты на все матчи Португалии, плюс отель.
– Впервые увидишь Роналду со стадиона?
Янхунчон: Да. Зимой был шанс встретить его в Китае, но матчи отменили из-за травмы. Скоро я наконец попаду на стадион, но очень переживаю.
– Ты тоже фанат Роналду?
Перри: Да, полюбил его в 2014-м. Смотрел финал Лиги чемпионов, где «Реал» играл с «Атлетико». Рамос сравнял счет, но сколько же моментов создавал Криштиану! Сейчас нравятся его сила и авторитет. Он может делать все что хочет.
– Сколько человек в вашей фан-группе?
Перри: Пятеро. Мы все из Шэньчжэнь. Летели до Берлина 13 часов без пересадки.
Джунджи
– Я фанат Криштиану уже 20 лет. Поддерживал его в каждом клубе и сборной, а на этой футболке даже есть автограф. Получил его, когда Криштиану вернулся в «МЮ». Я был в Англии, приехал на базу «Юнайтед» и дождался конца тренировки. После нее вышел Роналду – расписался и сделал фото.
– Почему ты фанатеешь от него?
– Потому что он выглядит стильно и красиво. Например, мне нравилась его стрижка и серьга. Впервые я заметил его на Евро-2004, который смотрел с отцом по ТВ. Криштиану плакал после поражения в финале от Греции. Я был ребенком и думал, что это очень трогательно. С тех пор он стал моим богом.
Мне нравится его история. Он из бедной семьи, побирался в Макдоналдсе, а теперь его знает весь мир. Его путь дает мне силы. Когда я чего-то боюсь или не решаюсь, всегда вспоминаю Криштиану.
– Ты ездил на его матчи раньше?
– Да, был на Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Я живу в Германии и все эти турниры проходили не так далеко от меня. Сегодня пятый раз, когда увижу матч Роналду. Возможно, последний, потому что он проводит последний Евро. А я так и не знаю, кто будет моим следующим богом, когда он закончит.
– Как ты объяснишь, что сегодня в Лейпциге много китайцев, фанатеющих от Криштиану?
– Роналду и Лео Месси – очень популярные в Китае. Парни больше фанатеют от Криштиану, девушки – от Месси.
– Но футбол в Китае не популярен…
– На самом деле мы любим футбол, играем в него как любители, смотрим европейские лиги, но сборная очень слабая.
Лили
– Он кульный парень. Футболку с его фамилией я купила два года назад в Турции. Иду на матч только из-за него.
Зориан, Сасиа, Юхан
Зориан: Впервые я увидел Криштиану в квалификации ЧМ-2014 против Швеции, когда он оформил хет-трик. С тех пор начал следить на ним и его клубами.
Юхан: Я люблю Криштиану с 10 лет. Самая важная игра – финал Евро-2016. Помню, как он травмировался и на час стал как будто тренером.
Сасиа: А я смотрела Лигу чемпионов-2014, в тот год ее выиграл «Реал». Запомнила, как Рамос сравнял на последних секундах, в овертайме забил Роналду и влюбилась.
– Почему вы так фанатеете от него даже спустя время?
Юхан: Первое – его внешность. Он красивый. И он отлично играет.
Сасиа: Мне нравится, что он всегда сфокусирован. Я смотрела фильм о нем на Netflix и поняла, что в его жизни есть только футбол.
– Вы тоже прилетели из Китая?
Юхан: Нет, ребята живут в Мюнхене, а я – из Брауншвейга.
– Вы понимаете, почему Роналду так популярен в Китае?
Сасиа: На самом деле Месси тоже популярен, но Роналду не уступает. Сюда приехала небольшая часть его фанатов, потому что 13-часовой перелет – это все-таки сложно. Почему он популярный? Возможно, причина в том, что китайский футбол не такой хороший, и люди переключаются на что-то успешное.
Зориан: Футбол в Китае не главный спорт, но им в Китае занимается 1% население. Теперь представь наше население. Я сам занимался футболом в школе, бросил только в универе.
Фрэнки
– Мы прилетели компанией из 10 человек ради Роналду. Мы все его фанаты и хотим увидеть последний Евро в карьере. Я стал фанатом с первого матча за «Юнайтед» в 2003-м. Он не забивал много голов, но показывал важные скиллы. Еще мне нравится его ментальность, он усердно тренируется и строго относится к себе.
– Я слышал, что перелет из Китая – дорогой.
– Это правда, вышло около тысячи евро на человека. Мы пошли на это даже ради одной игры. Но если Португалия выйдет в финал, мы вернемся.
Уго и Карла
Уго: Я в футболке с фамилией Роналду, потому что большой его фанат. Считаю лучшим футболистом мира из-за дисциплины и склада ума.
– Как ты пришел к этому?
Уго: После его перехода в «Мадрид». До этого я был фанатом другого Роналдо – бразильца. Первое время тот Роналдо был для меня лучше. Спустя 15 лет я изменил мнение. Криштиану – феномен.
– Ты из Германии?
Уго: Нет-нет, мы приехали из Мексики ради Евро. Будем здесь 15 дней, но на матчи Португалии у нас нет билетов. Если получится найти их, это станет главным событием в жизни.
Карла: Мы здесь из-за дня рождения Уго. Увидеть Роналду – его мечта.
– Сколько стоит долететь из Мексики?
Уго: Около тысячи евро, но маршрут сложный. Мы летели до Парижа, потом ехали до Мюнхена на автобусе, дальше на поезде до Берлина и на поезде до Лейпцига. Надеюсь, бог поможет мне найти билет.
– Что ты думаешь о противостоянии Месси и Роналду как южноамериканец?
Уго: Конечно, я за Криштиану.
Сосед по трибуне, попросил без имени
– Роналду изменил мое отношение к футболу. Благодаря ему на ЧМ-2010 я влюбился в игру.
– Подожди, на том турнире Германия играла очень зрелищно. Почему ты выбрал не Мюллера или Клозе?
– Потому что это Роналду. Он присутствует везде и делает разницу. Мне нравится его стремление к работе.
– Ты из Лейпцига?
– Нет, из Кельна. Сюда приехал ради Роналду. Со стадиона увидел его впервые и, честно, нет слов. Я не могу описать это.
– Представим, что в плей-офф Роналду будет играть против Германии.
– Я за Германию, это моя страна. Хорошо бы, чтобы Германия победила 3:1, а Роналду забил.
Фото: Александр Головин; IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press
Великий Алонсо: Первое – его внешность. Он красивый.
- Потому что он выглядит стильно и красиво.
Вот оно описание его фан базы.
И мы с этим ещё говорим о футболе.
Тик ток, инстаграм.
Они же дети и понятно им нравится роналду - прыгает высоко, красивый, тачки крутые, брюлики на шее, в ушах, на руках. Спроси их какой матч они видели, не скажут. А вот какая у него машина сразу вспомнят.
- потому что одно упоминание его имени вызывает взрывчики пятых мест у месифилов!
0 медалей
0 наград
0 мвп
Это историческое фиаско.
Такие показатели на главном турнире в истории спорта позор.
Поэтому когда недалекая фан база роналду пытается его протянуть к величию Месси, Пеле это вызывает улыбку.
ЛеБрон Джеймс и Кармело Энтони. Вот это отличная аналогия.
Это кто решил? Где это написано?