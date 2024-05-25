Я хочу, чтобы чемпионом стал не «Зенит»

Эмоция Головина.

Тур назад Спортс провел опрос: «Станет ли «Динамо» чемпионом?» 69% читателей (20 тысяч человек) ответили положительно.

Под опросом, новостями и текстами о чемпионской гонке – много комментов, которые объясняют веру в команду Лички. Их общий смысл – «я не фанат «Динамо», но «Зенит» надоел».

Подобное желание – норма. Однообразие, каким бы эффектным оно ни было, утомляет. Людям свойственно желать перемен – в спорте, политике, жизни. Но я (а, возможно, не только я) хочу увидеть низвержение «Зенита» не только ради того, чтобы развеять скуку.

Есть другая причина.

Поведение клуба в этом сезоне отталкивает. «Зенит» разучился проигрывать и рушит имидж самого солидного клуба России.

Солидного? Да, именно так.

«Зенит» многие не любят, но странно не признавать:

● клуб качественно работал на трансферном рынке (за адекватные для топа деньги привозил отличных латиноамериканцев);

● грамотно управлялся (могли бы представить увольнение тренера в разгар гонки за чемпионство или потерю игрока из-за посадки в тюрьму?);

● красиво выглядел в медиа (Миллер не давал комментариев, Медведев говорил аккуратно, инсайды почти не сливали);

● не жаловался (Семак и игроки обсуждали игру, а не внешние обстоятельства);

● давно избегал крупных скандалов (последний – Сутормин за 50к рублей в 2019-м).

В сезоне-2023/24 все пошло не так. «Зенит» утратил лидерство по каждому пункту.

● После потери первого места Семак намекнул на систематически предвзятое судейство против «Зенита»: «Естественно, в спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат».

Во-первых, тезис не подтверждают ни цифры, ни ощущения. «Зенит» судят не хуже многих команд РПЛ. Во-вторых, может показаться, что срыв Семака – единичный случай. Это тоже не так: в сезоне-2023/24 «Зенит» обращался в ЭСК в два раза чаще, чем до этого. Петербург жаловался на ошибки столько же, сколько «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» вместе взятые.

Судят так же – возмущения больше. Мелочно для самого богатого клуба.

● После поражения от «Рубина» из «Зенита» понеслись инсайды. Журналисты рассказывали о визите в раздевалку Александра Медведева (назвал футболистов импотентами), об угрозе лишения премиальных от Алексея Миллера, о жестком разговоре между Миллером и Семаком.

Раньше «Зенит» контролировал повестку. В кризисный момент из него полилось так, что Семаку пришлось оправдываться – тренер попросил не верить слухам. Весной 2024-го кажется, что «Зенит» поменялся местами со «Спартаком»: Деяна Станковича назначили без единого слива в медиа.

Как же прекрасна тишина на фоне неуправляемого хаоса.

● Одна из причин грамотного управления «Зенитом» – своевременность. Много лет он все делал вовремя и умел обновляться, не теряя в качестве на дистанции больше сезона. Русскоязычный костяк при Адвокате выиграл Кубок УЕФА, Халк и Витцель при Спаллетти и Виллаш-Боаше принесли два выхода в плей-офф ЛЧ, латиноамериканцы при Семаке обеспечили доминирование последних пяти лет.

«Зенит» менялся, сбрасывая лишние шкуры. Казалось, этот сезон – время для новой модификации. Но вместо смены деталей, у которых вышел срок годности, руководство переподписывает контракты и продлевает тренера до 2030 года.

Стабильность хороша, когда есть результат. У «Зенита» он под угрозой – и при текущем подходе не будет лучше. Это называется застоем.

● «Зенит» регулярно обвиняют в неоправданных тратах. Реальность в том, что Петербург тратил на трансферы и зарплаты не сильно больше «Спартака», но за схожие деньги привозил тех, кто делал разницу.

Весной 2024-го сломалось и это. В ситуации, когда игроки проводят худший сезон за много лет, клуб не снижает издержки, не думает над обновлением. Он поднимает зарплаты, что противоречит экономике и просто отталкивает, как любое расшвыривание денег богачом.

***

В прошлом «Зенит» не раз сталкивался с кризисами. Они не затягивались и оставались локальными, потому что клуб выходил из них тягой к новому. В кризис-2024 «Зенит» закрылся, стал агрессивным и отрицает необходимость реформ.

«Зенит» превратился в ретрограда, обиженного на мир и потерявшего лоск.

А я не хочу несвежего чемпиона.

Последний «Зенит», который не выиграл чемпионство. Где они сейчас?

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Михаил Киреев