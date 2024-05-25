Я хочу, чтобы чемпионом стал не «Зенит»
Эмоция Головина.
Тур назад Спортс провел опрос: «Станет ли «Динамо» чемпионом?» 69% читателей (20 тысяч человек) ответили положительно.
Под опросом, новостями и текстами о чемпионской гонке – много комментов, которые объясняют веру в команду Лички. Их общий смысл – «я не фанат «Динамо», но «Зенит» надоел».
Подобное желание – норма. Однообразие, каким бы эффектным оно ни было, утомляет. Людям свойственно желать перемен – в спорте, политике, жизни. Но я (а, возможно, не только я) хочу увидеть низвержение «Зенита» не только ради того, чтобы развеять скуку.
Есть другая причина.
Поведение клуба в этом сезоне отталкивает. «Зенит» разучился проигрывать и рушит имидж самого солидного клуба России.
Солидного? Да, именно так.
«Зенит» многие не любят, но странно не признавать:
● клуб качественно работал на трансферном рынке (за адекватные для топа деньги привозил отличных латиноамериканцев);
● грамотно управлялся (могли бы представить увольнение тренера в разгар гонки за чемпионство или потерю игрока из-за посадки в тюрьму?);
● красиво выглядел в медиа (Миллер не давал комментариев, Медведев говорил аккуратно, инсайды почти не сливали);
● не жаловался (Семак и игроки обсуждали игру, а не внешние обстоятельства);
● давно избегал крупных скандалов (последний – Сутормин за 50к рублей в 2019-м).
В сезоне-2023/24 все пошло не так. «Зенит» утратил лидерство по каждому пункту.
● После потери первого места Семак намекнул на систематически предвзятое судейство против «Зенита»: «Естественно, в спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат».
Во-первых, тезис не подтверждают ни цифры, ни ощущения. «Зенит» судят не хуже многих команд РПЛ. Во-вторых, может показаться, что срыв Семака – единичный случай. Это тоже не так: в сезоне-2023/24 «Зенит» обращался в ЭСК в два раза чаще, чем до этого. Петербург жаловался на ошибки столько же, сколько «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» вместе взятые.
Судят так же – возмущения больше. Мелочно для самого богатого клуба.
● После поражения от «Рубина» из «Зенита» понеслись инсайды. Журналисты рассказывали о визите в раздевалку Александра Медведева (назвал футболистов импотентами), об угрозе лишения премиальных от Алексея Миллера, о жестком разговоре между Миллером и Семаком.
Раньше «Зенит» контролировал повестку. В кризисный момент из него полилось так, что Семаку пришлось оправдываться – тренер попросил не верить слухам. Весной 2024-го кажется, что «Зенит» поменялся местами со «Спартаком»: Деяна Станковича назначили без единого слива в медиа.
Как же прекрасна тишина на фоне неуправляемого хаоса.
● Одна из причин грамотного управления «Зенитом» – своевременность. Много лет он все делал вовремя и умел обновляться, не теряя в качестве на дистанции больше сезона. Русскоязычный костяк при Адвокате выиграл Кубок УЕФА, Халк и Витцель при Спаллетти и Виллаш-Боаше принесли два выхода в плей-офф ЛЧ, латиноамериканцы при Семаке обеспечили доминирование последних пяти лет.
«Зенит» менялся, сбрасывая лишние шкуры. Казалось, этот сезон – время для новой модификации. Но вместо смены деталей, у которых вышел срок годности, руководство переподписывает контракты и продлевает тренера до 2030 года.
Стабильность хороша, когда есть результат. У «Зенита» он под угрозой – и при текущем подходе не будет лучше. Это называется застоем.
● «Зенит» регулярно обвиняют в неоправданных тратах. Реальность в том, что Петербург тратил на трансферы и зарплаты не сильно больше «Спартака», но за схожие деньги привозил тех, кто делал разницу.
Весной 2024-го сломалось и это. В ситуации, когда игроки проводят худший сезон за много лет, клуб не снижает издержки, не думает над обновлением. Он поднимает зарплаты, что противоречит экономике и просто отталкивает, как любое расшвыривание денег богачом.
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В прошлом «Зенит» не раз сталкивался с кризисами. Они не затягивались и оставались локальными, потому что клуб выходил из них тягой к новому. В кризис-2024 «Зенит» закрылся, стал агрессивным и отрицает необходимость реформ.
«Зенит» превратился в ретрограда, обиженного на мир и потерявшего лоск.
А я не хочу несвежего чемпиона.
Последний «Зенит», который не выиграл чемпионство. Где они сейчас?
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Киреев
То есть регулярные ошибки судей против Зенита должны замалчиваться, игроки и тренеры не должны жаловаться - ошибаются и ошибаются, черт с ним!
Зенит выступает херово не из-за судейства, но как молчать когда в куче матчей не дают сопернику заслуженные красные, не ставят пенальти, любой спорный момент против Зенита. Это факты в этом сезоне!
Но нет же, Головин будет упрекать Зенит и ни слова не скажет о реальной ситуации. По его мнению, Зенит не имеет право ни на что - сиди и молчи, у вас же денег много, именно они бегают по полю.
Эта статья - позор российской журналистки!
Не странно. Местная аудитория же. К примеру, тут людям не важно, ЧТО сказано, важно КТО сказал. Если широков скажет самую адекватную вещь в мире, его все равно будут поливать и тд. Наверное, слишком много подростков и тд