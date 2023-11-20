Я не вижу смысла в матчах сборной России прямо сейчас. А вы?

Сегодня сборная России сыграет последний товарищеский матч в году – против Кубы.

Новый соперник – 169-й в рейтинге ФИФА (из 207), ровно между сборными Вануату и Фиджи. От его уровня совсем не в восторге Валерий Карпин.

«Правильно говорите: приходится, – согласился тренер с журналистом, который сказал, что России из-за обстоятельств приходится играть с командами, против которых она вряд ли вышла бы в нормальное время. – Поэтому играем с тем, с кем возможно».

Наблюдая за реакцией тренера и игроков, смотря матчи сборной России в 2023-м (их, кроме Кубы, было семь), я утвердился в мысли, что собирать команду в текущих реалиях – странная идея.

И вот почему.

● У сборов нет цели

В ноябре 2022-го Россия совершала центральноазиатское турне – сыграла против Таджикистана в Душанбе (0:0) и Узбекистана в Ташкенте (0:0). На те матчи вызвали далеко не всех основных игроков. В заявке отсутствовали россияне из Европы и часть футболистов из топ-клубов РПЛ.

Карпин объяснил, что это его осознанный выбор: «Все, кто старше 30 лет, пока не вызываются. Если будет конкретная задача, то будут приглашены игроки за 30. Сейчас, например, Федора Смолова или кого-то другого нечего знакомить со сборной, нет смысла рассматривать более опытных».

По схожей причине в сборной не оказалось Головина и Алексея Миранчука. «Мы за ними следим, знаем их сильные стороны. Не имеет смысла их нагружать, и это дает возможность посмотреть других игроков», – объяснял Карпин в начале сбора. «Смотреть на них лишний раз смысла нет», – а это уже реплика после первого матча.

По словам Карпина, задача сборов и матчей в условиях бана – подготовить команду на будущее: «Чтобы, когда нас вернут, иметь понимание, кто на подходе».

Прошел год. Россия играет с намного более слабым соперником, но Головин и еще один легионер Кузяев – в заявке. В список на Кубу попали и лучшие игроки РПЛ этой осени. Будто речь уже не идет про будущее, а побеждать надо здесь и сейчас.

Что же изменилось за 12 месяцев? Слово Карпину:

«Не передумал ли вызывать в сборную только молодежь? Я так и делал бы. Я объявил, что будет только молодежь, мы начали вызывать, и все начали орать, что результаты – катастрофа, как так можно. Нужен результат? Вот лучшие играли с Катаром (1:1)».

Главный тренер сборной психанул.

У него была понятная стратегия – подтягивать резерв. Людям не понравились результаты (0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном, 1:1 с Ираном, 2:0 с Ираком при тяжелой игре), и Карпин начал делать то, что еще недавно считал бессмысленным. Теперь он вызывает игроков, которых отлично знает, которых не надо лишний раз нагружать и которые, конечно, в разы сильнее любого кубинца, кенийца или катарца.

Вместо проработки собственного плана тренер обслуживает запросы публики. Есть ли польза от таких сборов и матчей?

● У игроков нет желания

Валерия Карпина много лет раздражают замечания о слабой мотивации его команд. «Мотивация плохая? Создали 15 моментов», – говорил он на великом видео после матча «Спартака» и «Порту» в 2011-м.

В марте 2023-го Карпин выдал монолог на тему мотивации сборной в товарищеских матчах. Вот главное: «А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.

Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали – вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола – любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня».

Перед Кубой тренера снова спросили про мотивацию – и он сорвался: «Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались?»

Но иногда Карпин забывается и выдает базу: прямо или косвенно называет недостаток мотивации причиной слабой игры.

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили. Необязательный первый мяч пропустили. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце», – так Карпин объяснял вырванную на последних минутах ничью с Кенией (2:2).

А вот как он рассуждал про РПЛ в условиях санкций: «Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная».

Так если сложности с настроем возникают даже в чемпионате, где разыгрываются медали, а игроки получают сочные премиальные за победы и результаты по итогам сезона, то чего ждать от товарняков в сборной?

О проблемах с мотивацией сигнализирует даже история текущего сбора. На него не приехали сразу пять игроков. Если отсутствие Лунева, Баринова и Уткина объясняется травмами и болезнью, то причина отказов Зиньковского и Литвинова звучит удивительно: «Из-за хронического перегрузочного состояния».

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин выдал инсайд: «Каждый раз с момента отстранения сборной от всех соревнований Карпин собирает игроков и спрашивает, кто может, а кто не может. Если есть какие-то ограничения – никого в сборной не держат. И есть игроки, которые прямо говорят, что не могут. Их отпускают. На одном из сборов, например, так сделал Тюкавин».

● От матчей против слабых соперников нет пользы

Товарищеские матчи на уровне сборных стремительно теряют популярность. Их бесполезность признали даже в УЕФА и заменили на Лигу наций – соревнование с турнирной мотивацией, трофеем и плюшками в виде путевок на Евро.

Товарняков стало меньше, и они разделились на два типа:

1. Команда играет против гранда, потому что это интересно и помогает оценить себя на фоне мощного оппонента.

2. Команда набирает форму, отрабатывает сочетания, моделирует тактику против будущего соперника на Евро или ЧМ.

Об обоих пунктах сборная России только мечтает. Так зачем она играет против Таджикистана, Ирака, Кении, Катара и Кубы, если стратегии «подтягивать резерв, работать с молодежью» больше нет?

После матча с Ираном Карпин сказал: «Важно встречаться с такими соперниками. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая – 100%. И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России».

Во-первых, если задача – пропотеть сильнее, чем в РПЛ (после Ирана и Катара Карпин говорил именно про интенсивность), то она странная. Окей, игроки напряглись с Ираном в марте, с Катаром в сентябре и с Камеруном в октябре, но остальные 10 месяцев двигаются в замедленной лиге (если следовать тем же словам Карпина). От этого изменится их форма или общий уровень?

Во-вторых, даже если три игры с повышенной интенсивностью – это хорошо, то какие задачи сборная решает в матчах с Ираком, Кенией и Кубой?

Весной Карпин говорил так: «Сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов – физическом, психологическом».

Но как быть с тем, что год назад тренер объяснял, что не приглашает на сбор опытных игроков, потому что их сильные стороны и так прекрасно известны, а снова смотреть на них или нагружать не имеет смысла?

В 2022-м текущее состояние, по словам Карпина, было бессмысленным, а что поменялось в 2023-м?

● Поиск соперников и организация матчей – боль

В мирное время сборная России узнавала соперников по товарищеским матчам за несколько месяцев. Когда-то ей даже платили за приезд. «Мы по-прежнему пытаемся зарабатывать на товарищеских играх. Если бы встретились с Камеруном в Москве, то потратили бы определенную сумму, а так мы заработаем», – говорил Дик Адвокат в 2011-м.

В 2023-м против России не хотят играть даже за деньги. Так, Босния отказалась от 200 тысяч евро за матч в Петербурге (еще Россия оплачивала переезд и проживание). Многие другие варианты тоже сорвались, а имена соперников теперь появляются за две-три недели. Например, о том, что сборная сыграет с Кенией 16 октября, официально стало известно только 4 октября (а первая новость мелькнула 24 сентября). Про матч с Кубой 20 ноября сообщили 3 ноября.

«Кого нам дали, с тем и играем», – объяснил Валерий Карпин. А через пару недель добавил: «Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. С Камеруном интереснее играть, чем с Кубой или Кенией, если говорить правду. Выбирать не приходится».

Фактически сборная – заложник, который целиком зависит от РФС, а союз пытается договориться хоть с кем-то и плодит бессмысленные матчи (о том, почему они такие, мы говорили в предыдущем пункте).

Сложности возникают не только с уровнем соперников.

После Таджикистана Карпин уничтожил качество поля в Душанбе: «Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, если бы не нынешняя ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался».

После Египта жаловался на погоду (37 градусов в момент стартового свистка): «В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы бы играли здесь. Хочется другого, но есть что есть».

А потом – снова на погоду и на условия, из-за которых между матчами пришлось возвращаться в Москву, а затем опять лететь в Африку: «Была ли возможность остаться в Египте между матчами? Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню».

Негативом запомнилась даже поездка в Катар, в котором год назад проходил ЧМ-2022: «Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча. Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают – ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где».

По ощущениям, сборная вернулась в 90-е, если не в советское время. Но даже тогда у экзотических поездок были хоть какие-то цели (например, игроки зарабатывали валюту и скупали иностранный товар; страна укрепляла отношения с другими коммунистическими государствами).

Какие цели преследует РФС сейчас – непонятно.

● Россию все равно никуда не допустят

2022-й оказался ужасным, но даже тогда у Карпина оставались надежды. Говоря о подготовке резерва, он очерчивал срок в полгода: «Задача – иметь понимание той команды, которая может быть через полгода. Чтобы, когда нас вернут, иметь понимание, кто на подходе».

В 2023-м надежду дважды прибил президент УЕФА Александер Чеферин.

В апреле его спросили про снятие бана с российских команд. Ответ: «Мое личное мнение: пока конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить».

В сентябре чиновник высказался еще четче: «Российские команды вернутся в футбол, когда события на Украине (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) закончатся».

Можно быть оптимистом и считать, что переговоры скоро начнутся. Я предпочитаю быть реалистом.

В марте 2025-го в зоне УЕФА начинается отбор на ЧМ-2026. До этой даты осталось полтора года.

Судя по словам и действиям обеих сторон, заканчивать ни одна не собирается – и тогда через полтора года бан не закончится. Азия? Что может получиться при переходе туда, показал как бы допуск сборной России U-17 в отбор на Евро.

Более реалистичный срок (как видится сейчас) – начало 2027-го, когда стартует квалификация на Евро-2028.

Кажется, Россия будет без официальных матчей еще долго.

Зачем же создавать иллюзию нормальности, если вокруг все очень странно?

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Даничев