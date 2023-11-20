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Я не вижу смысла в матчах сборной России прямо сейчас. А вы?

Валерий Карпин Валерий Карпин
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Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Футбол Футбол

Сегодня сборная России сыграет последний товарищеский матч в году – против Кубы. 

Новый соперник – 169-й в рейтинге ФИФА (из 207), ровно между сборными Вануату и Фиджи. От его уровня совсем не в восторге Валерий Карпин. 

«Правильно говорите: приходится, – согласился тренер с журналистом, который сказал, что России из-за обстоятельств приходится играть с командами, против которых она вряд ли вышла бы в нормальное время. – Поэтому играем с тем, с кем возможно». 

Наблюдая за реакцией тренера и игроков, смотря матчи сборной России в 2023-м (их, кроме Кубы, было семь), я утвердился в мысли, что собирать команду в текущих реалиях – странная идея. 

И вот почему. 

● У сборов нет цели

В ноябре 2022-го Россия совершала центральноазиатское турне – сыграла против Таджикистана в Душанбе (0:0) и Узбекистана в Ташкенте (0:0). На те матчи вызвали далеко не всех основных игроков. В заявке отсутствовали россияне из Европы и часть футболистов из топ-клубов РПЛ. 

Карпин объяснил, что это его осознанный выбор: «Все, кто старше 30 лет, пока не вызываются. Если будет конкретная задача, то будут приглашены игроки за 30. Сейчас, например, Федора Смолова или кого-то другого нечего знакомить со сборной, нет смысла рассматривать более опытных». 

По схожей причине в сборной не оказалось Головина и Алексея Миранчука. «Мы за ними следим, знаем их сильные стороны. Не имеет смысла их нагружать, и это дает возможность посмотреть других игроков», – объяснял Карпин в начале сбора. «Смотреть на них лишний раз смысла нет», – а это уже реплика после первого матча.

По словам Карпина, задача сборов и матчей в условиях бана – подготовить команду на будущее: «Чтобы, когда нас вернут, иметь понимание, кто на подходе». 

Прошел год. Россия играет с намного более слабым соперником, но Головин и еще один легионер Кузяев – в заявке. В список на Кубу попали и лучшие игроки РПЛ этой осени. Будто речь уже не идет про будущее, а побеждать надо здесь и сейчас. 

Что же изменилось за 12 месяцев? Слово Карпину:  

«Не передумал ли вызывать в сборную только молодежь? Я так и делал бы. Я объявил, что будет только молодежь, мы начали вызывать, и все начали орать, что результаты – катастрофа, как так можно. Нужен результат? Вот лучшие играли с Катаром (1:1)». 

Главный тренер сборной психанул. 

У него была понятная стратегия – подтягивать резерв. Людям не понравились результаты (0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном, 1:1 с Ираном, 2:0 с Ираком при тяжелой игре), и Карпин начал делать то, что еще недавно считал бессмысленным. Теперь он вызывает игроков, которых отлично знает, которых не надо лишний раз нагружать и которые, конечно, в разы сильнее любого кубинца, кенийца или катарца. 

Вместо проработки собственного плана тренер обслуживает запросы публики. Есть ли польза от таких сборов и матчей?

● У игроков нет желания

Валерия Карпина много лет раздражают замечания о слабой мотивации его команд. «Мотивация плохая? Создали 15 моментов», – говорил он на великом видео после матча «Спартака» и «Порту» в 2011-м.

В марте 2023-го Карпин выдал монолог на тему мотивации сборной в товарищеских матчах. Вот главное: «А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.

Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали – вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола – любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня».

Перед Кубой тренера снова спросили про мотивацию – и он сорвался: «Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались?»

Но иногда Карпин забывается и выдает базу: прямо или косвенно называет недостаток мотивации причиной слабой игры. 

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили. Необязательный первый мяч пропустили. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце», – так Карпин объяснял вырванную на последних минутах ничью с Кенией (2:2). 

А вот как он рассуждал про РПЛ в условиях санкций: «Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная». 

Так если сложности с настроем возникают даже в чемпионате, где разыгрываются медали, а игроки получают сочные премиальные за победы и результаты по итогам сезона, то чего ждать от товарняков в сборной? 

О проблемах с мотивацией сигнализирует даже история текущего сбора. На него не приехали сразу пять игроков. Если отсутствие Лунева, Баринова и Уткина объясняется травмами и болезнью, то причина отказов Зиньковского и Литвинова звучит удивительно: «Из-за хронического перегрузочного состояния». 

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин выдал инсайд: «Каждый раз с момента отстранения сборной от всех соревнований Карпин собирает игроков и спрашивает, кто может, а кто не может. Если есть какие-то ограничения – никого в сборной не держат. И есть игроки, которые прямо говорят, что не могут. Их отпускают. На одном из сборов, например, так сделал Тюкавин».

● От матчей против слабых соперников нет пользы

Товарищеские матчи на уровне сборных стремительно теряют популярность. Их бесполезность признали даже в УЕФА и заменили на Лигу наций – соревнование с турнирной мотивацией, трофеем и плюшками в виде путевок на Евро.

Товарняков стало меньше, и они разделились на два типа:

1. Команда играет против гранда, потому что это интересно и помогает оценить себя на фоне мощного оппонента.

2. Команда набирает форму, отрабатывает сочетания, моделирует тактику против будущего соперника на Евро или ЧМ.

Об обоих пунктах сборная России только мечтает. Так зачем она играет против Таджикистана, Ирака, Кении, Катара и Кубы, если стратегии «подтягивать резерв, работать с молодежью» больше нет?

После матча с Ираном Карпин сказал: «Важно встречаться с такими соперниками. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая – 100%. И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России». 

Во-первых, если задача – пропотеть сильнее, чем в РПЛ (после Ирана и Катара Карпин говорил именно про интенсивность), то она странная. Окей, игроки напряглись с Ираном в марте, с Катаром в сентябре и с Камеруном в октябре, но остальные 10 месяцев двигаются в замедленной лиге (если следовать тем же словам Карпина). От этого изменится их форма или общий уровень? 

Во-вторых, даже если три игры с повышенной интенсивностью – это хорошо, то какие задачи сборная решает в матчах с Ираком, Кенией и Кубой? 

Весной Карпин говорил так: «Сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов – физическом, психологическом». 

Но как быть с тем, что год назад тренер объяснял, что не приглашает на сбор опытных игроков, потому что их сильные стороны и так прекрасно известны, а снова смотреть на них или нагружать не имеет смысла? 

В 2022-м текущее состояние, по словам Карпина, было бессмысленным, а что поменялось в 2023-м? 

● Поиск соперников и организация матчей – боль 

В мирное время сборная России узнавала соперников по товарищеским матчам за несколько месяцев. Когда-то ей даже платили за приезд. «Мы по-прежнему пытаемся зарабатывать на товарищеских играх. Если бы встретились с Камеруном в Москве, то потратили бы определенную сумму, а так мы заработаем», – говорил Дик Адвокат в 2011-м. 

В 2023-м против России не хотят играть даже за деньги. Так, Босния отказалась от 200 тысяч евро за матч в Петербурге (еще Россия оплачивала переезд и проживание). Многие другие варианты тоже сорвались, а имена соперников теперь появляются за две-три недели. Например, о том, что сборная сыграет с Кенией 16 октября, официально стало известно только 4 октября (а первая новость мелькнула 24 сентября). Про матч с Кубой 20 ноября сообщили 3 ноября. 

«Кого нам дали, с тем и играем», – объяснил Валерий Карпин. А через пару недель добавил: «Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. С Камеруном интереснее играть, чем с Кубой или Кенией, если говорить правду. Выбирать не приходится». 

Фактически сборная – заложник, который целиком зависит от РФС, а союз пытается договориться хоть с кем-то и плодит бессмысленные матчи (о том, почему они такие, мы говорили в предыдущем пункте). 

Сложности возникают не только с уровнем соперников. 

После Таджикистана Карпин уничтожил качество поля в Душанбе: «Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, если бы не нынешняя ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался». 

После Египта жаловался на погоду (37 градусов в момент стартового свистка): «В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы бы играли здесь. Хочется другого, но есть что есть». 

А потом – снова на погоду и на условия, из-за которых между матчами пришлось возвращаться в Москву, а затем опять лететь в Африку: «Была ли возможность остаться в Египте между матчами? Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню». 

Негативом запомнилась даже поездка в Катар, в котором год назад проходил ЧМ-2022: «Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча. Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают – ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где».  

По ощущениям, сборная вернулась в 90-е, если не в советское время. Но даже тогда у экзотических поездок были хоть какие-то цели (например, игроки зарабатывали валюту и скупали иностранный товар; страна укрепляла отношения с другими коммунистическими государствами). 

Какие цели преследует РФС сейчас – непонятно.

● Россию все равно никуда не допустят

2022-й оказался ужасным, но даже тогда у Карпина оставались надежды. Говоря о подготовке резерва, он очерчивал срок в полгода: «Задача – иметь понимание той команды, которая может быть через полгода. Чтобы, когда нас вернут, иметь понимание, кто на подходе». 

В 2023-м надежду дважды прибил президент УЕФА Александер Чеферин. 

В апреле его спросили про снятие бана с российских команд. Ответ: «Мое личное мнение: пока конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить». 

В сентябре чиновник высказался еще четче: «Российские команды вернутся в футбол, когда события на Украине (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) закончатся». 

Можно быть оптимистом и считать, что переговоры скоро начнутся. Я предпочитаю быть реалистом. 

В марте 2025-го в зоне УЕФА начинается отбор на ЧМ-2026. До этой даты осталось полтора года. 

Судя по словам и действиям обеих сторон, заканчивать ни одна не собирается – и тогда через полтора года бан не закончится. Азия? Что может получиться при переходе туда, показал как бы допуск сборной России U-17 в отбор на Евро. 

Более реалистичный срок (как видится сейчас) – начало 2027-го, когда стартует квалификация на Евро-2028.

Кажется, Россия будет без официальных матчей еще долго. 

Зачем же создавать иллюзию нормальности, если вокруг все очень странно? 

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Даничев

Вы согласны с Головиным, что товарищеские матчи сборной в 2023-м – бессмысленность?
1352 голосa
Да, это абсурд
72%
Александр Головин
Нет, надо играть
28%
РФС

130 комментариев

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Дренажная вода 4
Ответ Аюр Баев
А какие есть предложения, товарищ Головин? Критиковать легче чем пытаться найти выход из ситуации.
Распустить сборную до лучших времён, чтобы не заниматься ерундой и не тратить на это время и деньги.
+39
-2
+37
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Segden
Большая часть народа которая смотрит сборную даже не знают о существовании Спортса и статей Головина. Вы бы ещё мнение Лукомского спросили..
+41
-9
+32
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fvbg bd
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
но тут хоть между городами соперничество. А товарняки сборных... ну как вам план великого? нравится, нравится?
+40
-17
+23
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Алексей Полиенков
Нужно было бы приостановить контракт с Карпиным в связи с форс-мажорными обстоятельствами и не маяться ерундой, играя никому не нужные матчи, подвергая ведущих игроков российских клубов риску травмы.
Вы же понимаете зачем играет сборная? Показать западу что мы никуда не делись, в футбол спокойно играем, все у нас хорошо, главный нарратив власти это - "сколько бы вы не старались нас отменить не получится". Поэтому играем с Мукабамбами и Кубами
+30
-9
+21
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Виктор Победов
Немного пофантазируем. Допустим завтра нас допускают. И тут же начнется критика, а почему имея возможность не пробовали новых игроков и т.д. А выкладываться нужно даже не товарищеских не для нас диванных экспертов, а для тех кто на стадионе.
+25
-5
+20
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Лимит Лимитович
Ответ peter_shor
я вообще сборную смотреть перестал где-то в районе 2014 года, не вижу смысла тратить два часа из жизни на это
ну чемпионат мира все смотрели, не надо уж лукавить
+19
-2
+17
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theLuckyOne
Ответ Азиз Ибодуллаев
Вы же понимаете зачем играет сборная? Показать западу что мы никуда не делись, в футбол спокойно играем, все у нас хорошо, главный нарратив власти это - "сколько бы вы не старались нас отменить не получится". Поэтому играем с Мукабамбами и Кубами
Западу ли или внутренней аудитории?
+17
-1
+16
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
Извините меня но клубный футбол намного интереснее чем матчи сборных как бы ты сильно не болел за сборную, матч Зенит Спартак соберёт намного много телезрителей у экрана даже если эти клубы не участвуют в еврокубках. Смысла в матчах сборной нету, просто так собирают профессиональных футболистов на матчи с людьми которые не играют даже в примитивный футбол.
+19
-6
+13
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Александр Милосавлевич
Давайте, вообще, в футбол играть не будем. Все бессмысленно, все тлен
+17
-5
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Дэн Селедкин
От его (сб Кубы) уровня совсем не в восторге Валерий Карпин. (с)
-----------------
А от уровня своей команды Карпин в восторге?
Как по мне, так футбол в России соответствует мировому уровню только по одному параметру - размеру зарплат в нац. чемпионате... Над остальным нужно работать. ... Вот обыграете Кубу 5:0 хотя-бы (как в песне про Арг-Ямайка) тогда и поговорим про уровень, а так пока не убедительно...
+12
-2
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spartak-v
Ответ b0rke5
смысла в товарняках никакого с такими соперниками, их всё равно никто не смотрит раз сборная не играет и не будет в ближайшее время, РФС надо расширять РПЛ до 18-20 команд, чтобы заполнять паузы на сборные
А ничего, что в российских клубах еще и легионеры есть, которые в эти самые сборные уезжают? Играть без них ни один клуб не согласится.
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Аюр Баев
А какие есть предложения, товарищ Головин? Критиковать легче чем пытаться найти выход из ситуации.
+17
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Алексей Полиенков
Нужно было бы приостановить контракт с Карпиным в связи с форс-мажорными обстоятельствами и не маяться ерундой, играя никому не нужные матчи, подвергая ведущих игроков российских клубов риску травмы.
+14
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Vadim Medvedev
люди в аппарате сборной деньги получают, по миру катаются, а автор предлагает взять всё и отменить

наивный такой
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SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
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Дэн Селедкин
Играть нужно! Что-бы правильно оценивать свой уровень, а то на зарплаты посмотришь - как минимум выше среднего по Европе, а результаты - ноль.... Так что не уровнем Кубы Карпин не удовлетворен, а возможного поражения от этой самой Кубы (или вообще кого угодно) опасается!
+11
-5
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AccurateJohnny
Единственная цель которой могла бы служить сборная в нынешнее время - поддержания интереса к футболу, играть с медиакомандами, клубами рпл и т.д. Смотреть на матчи с условным Таджикистаном просто само по себе больно, а уж когда там нули это вообще пытка.
+6
-1
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
О, эксперты клубного футбола подтянулись.
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lus
Ответ theLuckyOne
Западу ли или внутренней аудитории?
И ей безусловно тоже. Глобально показать всем: у нас все хорошо, верной дорогой идем, товарищи.
+7
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superpab
В Волгограде на матч придёт 40 000 человек. В том числе семьи с детьми, для многих из которых это будет первый поход на сборную России в жизни. И для всех них в матчах сборной сейчас есть смысл.
А вот в чем смысл статьи Головина, в которой переписано то, что уже много говорилось за последние полтора года, действительно непонятно
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i am 601
Ответ keekyPo
С позиции Головина, который играет в современной конкурентной лиге, игры с Кубами приведут к скатыванию на их уровень, и естественно он это понимает. Но с позиции сборной у которой вообще нет никаких соперников, не играть даже с такими как Куба я не знаю правильно ли. Люди думают как им выкручиваться в ситуации изоляции и деградации, но к сожалению не все понимают что есть только один путь из этого болота. А как говорится кто понимает тот поймет, а кто не понимает тот не поймет. Всем мира и разума.
это другой Головин
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Ярослав Петрущак
Ответ keekyPo
С позиции Головина, который играет в современной конкурентной лиге, игры с Кубами приведут к скатыванию на их уровень, и естественно он это понимает. Но с позиции сборной у которой вообще нет никаких соперников, не играть даже с такими как Куба я не знаю правильно ли. Люди думают как им выкручиваться в ситуации изоляции и деградации, но к сожалению не все понимают что есть только один путь из этого болота. А как говорится кто понимает тот поймет, а кто не понимает тот не поймет. Всем мира и разума.
Автор статьи Александр Головин и Головин, который играет в конкурентоспособной лиге - это два разных человека.
+4
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Дренажная вода 4
Ответ Дэн Селедкин
Играть нужно! Что-бы правильно оценивать свой уровень, а то на зарплаты посмотришь - как минимум выше среднего по Европе, а результаты - ноль.... Так что не уровнем Кубы Карпин не удовлетворен, а возможного поражения от этой самой Кубы (или вообще кого угодно) опасается!
Как можно объективно оценить уровень в товарищеских матчах с третьесортными сборными, где наши футболисты играют в полноги.
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Отличник Ослов
Дешевый понт - дороже денег. Футбол России скончался на ближайшие 10 лет . Смысла этим играм нет .
+12
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ArnoNeputevy
Ответ Дренажная вода 4
Распустить сборную до лучших времён, чтобы не заниматься ерундой и не тратить на это время и деньги.
У Валеры новый кардиган. Должен он покрасоваться или нет?
+4
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Kemal Gul
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
Да, много, у нас хотя бы внутри страны сохранилась соревновательная составляющая, выиграть РПЛ или хотя бы финишировать как можно выше хотят все, мотивация играть и добиваться результата есть, у сборной сейчас мотивации нет никакой
+4
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goshforever
Ответ rdyabin@icloud.com
Да нет смысла естественно. Это понимают сами игроки и Карпин. Но совки-чиновники чтоб задницы свои прикрыть что-то там «организовывают», какие-то спартакиады, какие-то бессмысленные товарняки в отелях с папуасами и тд. Вся суть совковой расеи с холуями, бюрократами и нафталиновыми клоунами
Если Карпин "всё понимает", то он может не мучать окружающих, а положить заявление на стол. Сосредоточиться на Ростове или на Нарве.
+3
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Vadim Medvedev
Ответ andisp
> Более реалистичный срок (как видится сейчас) – начало 2027-го, когда стартует квалификация на Евро-2028. надо смотреть еще по графику выборов чиновников УЕФА и ФИФА. Если до 2027 будут выборы, то новые могут быть лояльнее, да и Кабаев (обозначение человека изменено для соответствия законодательству РФ) их подкупить может.
уефа - это сообщество европейских футбольных ассоциаций. откуда там возьмутся лояльные к россии чиновники? какие лояльные к россии европейские страны вы знаете? по фифа есть какие-то шансы.
+3
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Pertinax Gandi
Я тоже не вижу смысла существования этой сборной сейчас, но раз в Волгограде придёт 40 000, значит это кому-то нужно?
+4
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Montenegro Serbian
Ответ Виктор Победов
Немного пофантазируем. Допустим завтра нас допускают. И тут же начнется критика, а почему имея возможность не пробовали новых игроков и т.д. А выкладываться нужно даже не товарищеских не для нас диванных экспертов, а для тех кто на стадионе.
В том то и дело что это лютая фантазия. Такого и близко не будет "Завтра нас допускают"
Если пойдёт процесс оттепели, он будет КРАЙНЕ МЕДЛЕННЫЙ. УЕФА и ФИФА будут очень аккуратно прощупывать почву. Сначала пойдут слухи, потом консультации, кулуарные переговоры, отом борьба с недовольными (футбольными федерации выступающими против участия рос.клубов и сборных в международных соревнованиях). Да много чего будет происходить. Никто по щелчку пальца нас не вернет.

Так вот, пока эта канитель с разбаном раскрутиться, у нас 10 раз могут собрать сборную и начать играть товарки наигрывая состав.
+3
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Kapitan Klos
Краткий пересказ вышеприведенного: „вот и всё.“
+5
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kanikita
Ответ Азиз Ибодуллаев
Вы же понимаете зачем играет сборная? Показать западу что мы никуда не делись, в футбол спокойно играем, все у нас хорошо, главный нарратив власти это - "сколько бы вы не старались нас отменить не получится". Поэтому играем с Мукабамбами и Кубами
запад прям испереживался
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dalmolchun
1:1 с Кубой, к гадалке не ходи
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sdzrghx
Ответ goshforever
У Бразилии и Аргентины хватает выгодных предложений по товарнякам и без российских инвалидов.
это уже лирика. но посыл был верный. если и играть, то желательно с сильнейшими из дружественных стран. главное умело заинтересовать.
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Алексей Замарин
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
Зрители приходят на стадион, смотрят по телевизору, футболисты зарабатывают на жизнь. Значит, смысл есть.
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Лимит Лимитович
В целом я вообще не очень понимаю, какие извращенцы смотрят матчи сборной сейчас. Ладно бы еще играли круто, и типа забивали по 4-5 голов Кениям всяким, дак там же скорости просто пешеходные, полное уныние и мрак. Че, скажете не так?
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Spartakovec navsegda
Аншлаг в Волгограде, скорее всего. Сборная России играет для болельщиков, все остальное вторично.
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SpilightTwarkle
Когда я недавно написал, что смысла в сборной сейчас нет, то меня обозвали украинским ботом и заминусили)
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goshforever
Ответ Ивванов
Главная бессмыслица - Карпин, как тренер футбольной сборной России. Карпин совершенно не мотивирован, ему наплевать на сборную. Кому то в правительстве захотелось, чтобы сборной руководил косящий под европейца Карпин, не знаю, по каким причинам. Но Карпина давно надо убирать с должности тренера сборной. И ещё, если вы не смотрите игры сборной и вам плевать на футбольную сборную Россию, вы бы не суетились в комментариях, как и автор статьи, крича, что сборная не должна играть, что игра сборной - бессмыслица.
РФС занимает простую и понятную жизненную позицию "плыть по течению". Увольнение Карпина и его прихлебателей создаёт автоматом две проблемы: 1) компенсация уволенным за досрочный разрыв контракта по инициативе работодателя; 2) поиски и назначение нового тренера.

Поэтому Валера будет ныть и фейлиться в товарняках до августа 2024 года, пока у него не закончится контракт. Если в РФС особо тяжелый случай с управленцами, то Валере ещё и продлят контракт, чтобы не искать нового тренера.
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goshforever
Ответ b0rke5
смысла в товарняках никакого с такими соперниками, их всё равно никто не смотрит раз сборная не играет и не будет в ближайшее время, РФС надо расширять РПЛ до 18-20 команд, чтобы заполнять паузы на сборные
РФС даже матчи в Кубке делает так, чтобы они не дай бог не пересеклись с еврокубками. На этом фоне про "заполнение пауз на сборные" смешно говорить. Это не тот жанр.
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Сергей Кильцов
Ответ SpilightTwarkle
Когда я недавно написал, что смысла в сборной сейчас нет, то меня обозвали украинским ботом и заминусили)
Ты наверное подумал, что тут у большинства юзеров мнение Головина или Лукомского имеют какой-то вес. Ха-ха-ха. :D
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Колбаса Бессовестная
1. Если сборная чувствует иную интенсивность, то лучше чувствовать ее хотя бы иногда, чем забыть вовсе.
2. Для зрителей (пусть не всех) это выставочный матч, в котором они видят (по крайней мере так подразумевается) лучших игроков страны.
3. Никто не знает что и когда закончится. Надо поддерживать саму структуру сборной, отмечать игроков, которые себя проявили в сезоне, вызывая их в сборную. Это единственная справедливая оценка их игре в России, не награда же от матч тв лучшему игроку?)
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broev14
Есть смысл играть хоть с кем-то, чтобы не собирать позже сборную с абсолютного нуля(во всех смыслах). Уверен,война закончится неожиданно, так же неожиданно страна поймет,что нужно собирать новую сборную, если игр не будет. Так что играть смысл есть, чтобы хоть какое-то видение иметь о нынешнем и будущих поколениях.
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Иван Стрелков
Ответ Вячеслав Липатов
Нужно не отменять товарняки, а отношение к ним менять. Товарняк всегда был товарняком. Просто показательные выступления, которые никому не нужны в целом. Если даже взять игры перед стартом ЧМ или ЧЕ, команды отлично сыгравшие на самом турнире в основном сливали игры перед ним. Просто потому что никто не ставил цель побеждать. По сути из отсутствия победных настроений в товарняках УЕФА и придумал Лигу Наций. Чтобы накинуть мотиваций. И все как-то успели за несколько лет турнира отвыкнуть от того, что бывают бесполезные игры. Но это не значит, что товарняк не нужен. Хирург должен оперировать, токарь вытачивать, а сборная играть. Хоть как, хоть где, хоть с кем. Потому что выбросить все что есть на помойку очень легко, а вот собрать обратно, когда это потребуется будет куда сложнее. Просто не ждите от этих товарняков откровений. Это игра ради игры.
Товарищеский матч никогда не был "показательным выступлением" и не был "бесполезным". Эти игры проводились в перерывах или перед отборочными циклами или перед крупными турнирами для подготовки команд.
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Ивванов
Главная бессмыслица - Карпин, как тренер футбольной сборной России. Карпин совершенно не мотивирован, ему наплевать на сборную. Кому то в правительстве захотелось, чтобы сборной руководил косящий под европейца Карпин, не знаю, по каким причинам. Но Карпина давно надо убирать с должности тренера сборной.
И ещё, если вы не смотрите игры сборной и вам плевать на футбольную сборную Россию, вы бы не суетились в комментариях, как и автор статьи, крича, что сборная не должна играть, что игра сборной - бессмыслица.
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m.scaline
играть в футбол > не играет в футбол
единственный смысл
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goshforever
Ответ KLINTAN-din
Ещё один довод, который должен идти первым: никто это не смотрит!
"За сутки до начала матча продано уже более 36 тысяч билетов"
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Mordegard Glezgorv
Мне кажется, есть негласный запрос сверху ( или снизу, как посмотреть) -- продолжать играть, создавая симуляцию нормальной жизни. Это важно для предстоящих (пере)выборов. РФС берет под козырек и ищет из списка друзей. Для заполняемости и красивой картинки подбирается провинциальный город ( не будешь же в Лужу сгонять бюджетников, - это только для особых случаев). Толпа получает зрелище, машина пропаганды отрабатывает позитивный инфоповод, бенефициару приносят аккуратный отчет
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Bass
Ответ Alestern
Почему не примет?
После избрания нового президента уже точно не приедут. Он крайний противник всего социалистического и коммунистического
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rumba.bit
Ответ SeKToR
А в клубном футболе много смысла, если не играть в еврокубках?
спроси у клубов АПЛ 😂😂где внутренний трофей краше лиги конференций
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