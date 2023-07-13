Репортаж с севера Португалии.

Главное впечатление от футбола в Португалии – на него ходят семьями. В толпе перед любым матчем одинаково много мужчин и женщин, детей и пенсионеров. Все – в джерси или как минимум в шарфах.

Игра против «Наполи» – еще одно подтверждение.

Вивиан пришла на стадион с родителями и братом. «Первым из нас болеть за «Брагу» начал отец, а его привел на стадион мой дедушка, – рассказывает девушка. – Как я полюбила футбол? Когда я была маленькой, к нам в школу пришли игроки «Браги». Они давали автографы и предлагали стать сосьо (официальным членом клуба – Sports.ru). Я записалась вместе с братом – это был 2010 год. С тех пор с ним и родителями мы ходим на каждый матч, ездим за «Брагой» в Лиссабон, Сетубал, Порту, Шавеш, Гимарайш, Вилу ду Конди – по всей стране».

Вивиан показывает карточку сосьо и говорит, что как студентка ежемесячно платит по 2,5 евро взноса. Членство в клубе для мужчин – 10 евро.

В этот момент к разговору присоединяется ее бойфренд. Его родители – тоже фанаты. «Просто сейчас они на отдыхе. Если бы были в Португалии, пошли бы на матч и присоединились к нам», – объясняет парень.

Родители Беатриш поддерживают другие клубы (так пошло из-за предпочтений в их семьях). Она пришла на матч с крестной и ее подругой. Крестная ходит на «Брагу» с 2003 года. Когда Беатриш подросла, женщина начала брать ее с собой: «Футбол сразу стал моей страстью, моим хобби, моим всем. Когда ты начинаешь смотреть матчи «Браги», ты влюбляешься во все».

Болельщик Маркуш объясняет, что любовь к клубу, которая передается через поколения, – типичная история для Португалии. Сам он начал следить за «Брагой» из-за отца, а на матч с «Наполи» пришли три поколения его семьи.

«Здесь мой дедушка, родители, братья… Всего 9 человек, – показывает Маркуш на уходящих вперед родственников, которых я не успеваю сфотографировать. – Таким составом мы ходим на каждый домашний матч, ездим на выезды. Посещаем примерно 50% матчей в других городах. Футбол в Португалии – это не просто спорт. Это место, где классно проводить время, где семьи объединяются, общаются, выплескивают эмоции. Еще клуб представляет наш город, и мы должны его поддерживать».

Семья – это не только про болельщиков, но и про саму «Брагу».

Прямо сейчас в ней играют два брата – Андре и Рикарду Орта. Пара игроков (Жозе Фонте и Паулу Оливейра), чьи братья выступали за «Брагу» в недавнем прошлом. Один игрок (Пицци), который ушел в 2011-м, но этим летом вернулся.

То же самое – с тренерами. Артур Жорже и два его помощника – бывшие игроки «Браги». Но история босса – удивительнее всего. Он был защитником, дважды приходил в клуб как тренер – академии и молодежной команды, в 2020-м на несколько матчей возглавил первую команду, а еще в «Браге» играл его сын.

Новый подъем «Браги» связан с очередным (пятым) приходом Артура Жорже. Клуб регулярно попадал в еврокубки и до него, но именно прошлый сезон оказался историческим. «Брага» вошла в топ-3, обновила рекорды по очкам и голам и стала самой веселой командой лиги. 5:0, 6:0, 0:5, 5:3, 0:5, 0:4 – такому разбросу удивятся даже адепты Бундеслиги.

В новом сезоне «Брага» играет так же безбашенно. За два месяца она уложила соперников по квалификации ЛЧ с общим счетом 10:3, а в первом и последнем туре чемпионата влетела аутсайдерам – 1:2 и 1:3, пропуская нелепые голы.

Перед «Наполи» тренер обещал найти баланс, но предупредил, что сидеть в обороне не будет: «Мы не собираемся прижиматься. ДНК этой команды – атака, мы хотим выиграть».

Звучало утопично.

Здесь нужно сделать отступление и объяснить, почему «Брага» не играла в ЛЧ с 2012 года (последнее место в группе с «МЮ», «Галатасараем» и «ЧФР») и вернулась в нее чудом. Большая португальская тройка намного богаче. Бюджеты «Бенфики» и «Порту» – около 100 млн евро, «Спортинга» – около 70 млн. Бюджет «Браги» не превышает 50 млн, но цифра обманчивая.

На самом деле траты клуба укладываются в 38 млн евро (из отчета по сезону-2021/22). Все, что выше и обычно закладывают в понятие «бюджет «Браги», – доходы, значительная часть которых тратится не на команду, а на инфраструктуру. Например, на развитие спортивного городка рядом со стадионом – «Брага» строит его исключительно на свои деньги.

От 20 до 40% бюджета «Брага» ежегодно добирает за счет трансферов. За 10 лет продали игроков на 300 млн евро, а купили – на 95 млн. 200-миллионное сальдо – 12-й показатель в мире за 10 лет. «Из-за попадания в Лигу чемпионов у нас нет необходимости продавать игроков», – на днях объяснил важность турнира президент «Браги» Антонио Сальвадор.

Для сравнения: за те же 10 лет «Наполи» потратил на футболистов почти миллиард евро и ушел в минус на 230 млн. Бюджет итальянцев – 150 млн евро.

Матч показал: игра в атаку даже против намного более богатых не утопия.

«Брага» сразу понеслась вперед и едва не забила уже на 3-й минуте. Никем не опекаемый капитан Рикарду Орта (брат остался в запасе) получил мяч внутри штрафной, но долго подбирал ногу и ударил мимо. Спустя две минуты он участвовал в быстрой атаке и дважды навешивал в район вратарской, а еще через 10 минут – выиграл борьбу на линии штрафной, заработал опасный стандарт и посадил на карточку Замбо-Ангисса.

Летом 2022-го «Бенфика» предлагала за Орту 17 млн евро, но «Брага» отказалась от сделки. Теперь клуб должен выплатить 12 млн евро прошлому работодателю Орты – «Малаге». Ей полагалось 50% от перепродажи и неустойка, если «Брага» отклонит выгодное предложение. Португальцы почему-то не стали платить, испанцы пошли в ФИФА – и выиграли дело.

Еще один атакующий актив «Браги» – Абель Руис. По ходу первого тайма воспитанник «Барселоны» несколько раз кошмарил оборону: бил лбом с ближней штанги, выходил один на один с Меретом после прорезающей передачи через полполя.

«Брага» играла смело, но в своем стиле – регулярно проваливалась в обороне. В середине тайма случилось безумие. После удара Политано мяч заметался по вратарской: добивали Осимхен, Оливера и Хвича, но ворота в последний момент спасал кто-то из браганцев.

Игра успокоилась и катилась к перерыву, но в дополнительное время «Брага» снова провалилась. Осимхен выиграл верх в штрафной («Наполи» вообще доминировал в воздухе в первом тайме – 17:3 по единоборствам), скинул Ди Лоренцо. Тот почему-то оказался один – и вколотил от перекладины.

После перерыва «Брага» прибавила в дерзости. Посадила «Наполи» на свою половину, в 2 раза чаще отбирала мяч, в 7 раз чаще обводила и чаще выигрывала воздух.

В отборах лучше всех был ливиец Эль-Мусрати – 5 за второй тайм. Опорник считается одним из главных лотов «Браги», летом офферы по нему присылали «Бешикташ» и «Атлетико». Испанцы предлагали 15 млн евро, но в Португалии настаивали на 20 млн. Перед матчем Эль-Мусрати и игроки сделали фото с флагом Ливии, где на днях случилось страшное наводнение. По данным ООН, погибли 11 тысяч человек. Из-за этих событий и землетрясения в Марокко на стадионе объявили минуту молчания.

Выровнять игру итальянцам не помогла даже тройная замена. С поля ушел в том числе Хвича, который провел очередной серый матч: 3 касания в штрафной, 1 удар мимо, 4 потери, 0 передач в штрафную.

Давление логично привело к голу: на 84-й Брума влепил головой под перекладину.

Казалось, «Брага» вырвет как минимум ничью, но дальше случилось необъяснимое. Зелиньски прострелил в штрафную, а центральный защитник Ниакате всадил по своим, неудачно подняв ногу.

Хотя объяснение все-таки есть: «Брага» просто была собой.

Фото: AFP/CARLOS COSTA; Gettyimages.ru/Octavio Passos