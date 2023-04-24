33 комментария

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Вратарь «Красавы» играл в Америке и «Вильярреале», а теперь – за 1000 евро на Кипре

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Футбол Футбол

С лета 2022-го «Красава» базируется на Кипре и выступает во втором местном дивизионе. После переезда из России у команды Евгения Савина полностью сменился состав. Теперь в нем 18 киприотов, а также украинцы, латвийцы и еще несколько европейцев.

Из россиян, которых изначально хотел прокачивать Жека, всего один – 19-летний вратарь Глеб Неспосудний. Кипер присоединился к «Красаве» в прошлом августе, но про него по-прежнему нет информации, кроме базовой.

Александр Головин пообщался с Неспосудним и записал монолог о его короткой, но насыщенной карьере.

Учеба в США: учителя спрашивают про вечеринки, школа за 50к долларов, футбол слабее, чем в России 

– Я родился и рос в Москве, полюбил футбол в России, где болел за «Спартак», ходил на «Открытие Арену». Какое-то время играл в ФШМ, но большую часть времени провел в «Воробьевых горах», где тренировался у Владимира Викторовича Семенова. Отдельно занимался с Геннадием Кахиани, который воспитал много профессиональных вратарей. У него я взял большинство умений.

В 14 лет из России я переехал в Америку. Это было мое решения – хотел выучить английский и посмотреть мир, родители поддержали. В Америке я сменил несколько школ и штатов, но дольше всего учился в Мэриленде в школе West Nottingham Academy. Она рассчитана не только для местных, но и для иностранцев.

Обучение было платным, но в Америке школы и университеты предоставляют скидки на обучение для тех, кто делает успехи в спорте. Система называется scholarship. Школа оплачивает проживание и обучение – иногда полностью, иногда процент от суммы. А цены в школах серьезные: какие-то стоят 30 тысяч долларов, какие-то – 50 тысяч. Многое зависит от того, живешь ли ты в кампусе или сам снимаешь квартиру. Я жил в общежитии при школе. Оно выглядело как отдельное здание на территории школы, внутри – несколько комнат. В комнате – две кровати.

Попасть в подобную школу можно несколькими путями. Мне искали ее посредники-скауты. Они помогали с выбором и предлагали хорошие варианты. Например, до моего прихода школа в Мэриленде считалась сильнейшей в штате по уровню футбола. Я не входил в список лучших игроков команды, но мне предоставляли скидку и заявили за первый состав. Обычно за него играют только выпускники, а я попал в него 9-классником.

Еще одна эффективная система – рассылать письма в школы самому. Я встречал многих ребят, которые так делали. Они писали и в частные, и в государственные организации, говорили о своем уровне, присылали хайлайты. Это похоже на поиск полупрофессионального клуба. Но кроме футбольных скиллов, в Америке нужны язык и общеобразовательные знания. На момент переезда я умел более-менее разговаривать на английском, плюс неплохо учился в московской школе. С плохими оценками вряд ли взяли бы в классную школу в Штатах и помогали бы деньгами.

Американское образование отличается от российского. Это заметно даже по отношению к учителям. Если в России с ними не так поздороваешься, это воспринимают как панибратство. В Америке отношения учеников и учителей более близкие. Они часто собираются на ужины, посиделки. Учитель может спокойно спросить, как прошла вечеринка, кто и что на ней делал. Не для того, чтобы наказать, а потому что им действительно интересно.

Американцы в целом по-другому относятся к публичной жизни. Они открытые, не стесняются незнакомых людей. Там нормально поздороваться с незнакомцем, начать с ним разговор. Когда я рос в России, такое было сложно представить.

Другая интересная деталь – ученики спокойно пишут учителям в вотсап по любым вопросам. Я тоже так делал, потому что первое время никого не знал и адаптировался. Уточнял в переписке повседневные вещи, нюансы по поводу языка. Про учебу не спрашивал, потому что после России знал программу на два года вперед. У нас она более прогрессивная.

Американский школьный футбол тоже отличается от российского. В России нет государственных турниров, где школа играет против других школ. В Америке из этого делают целые лиги: сначала команды играют внутри округов, победители выходят на уровень штата, потом на национальный уровень. То же самое с университетами. Главная университетская лига D-1 считается неплохой. Насколько я знаю, некоторым в ней отлично платят. 

В школьных турнирах не особо высокий уровень. Думаю, ФШМ и «Воробьевы горы» будут посильнее, если сравнивать одинаковые возраста. Но в Америке дети играют не потому, что футбол – их страсть, а потому что круто представлять школу. Это больше хобби, результат им без разницы. В условный ФШМ тоже идут, чтобы заниматься хобби, но у некоторых парней есть конкретная мечта стать профессионалом и ради нее они тренируются по 5 раз в неделю.

Кроме Мэриленда, за два года в Америке я жил в Массачусетсе, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Переезжал в основном из-за футбола, хотя не только из-за него. Во Флориде не играл, но приезжал туристом. Там, недалеко от Майами, находится самое красивое место США – Кей-Уэст. Это живописный архипелаг, омываемый океаном. Флорида вообще отличается красотой – закатами, бесконечными пляжами, болотами, которые кишат крокодилами и аллигаторами.

«Вильярреал»: в академии учили медитировать, жал руку Эмери, с трибуны видел «Юве», «Баварию» и «Ливерпуль»

В Америке в школьном чемпионате меня заметили скауты. Они предложили просмотр в академии «Вильярреала». Я прилетел, там увидели уровень и позвали к себе. Так я переехал в Испанию.

В «Вильярреале» я играл за юношеские команды, где застал Антона Ефремова. Мы тренировались на одних и тех же полях. Я немного поиграл с российскими игроками, мало кого знаю, кроме вратарей. Но Антон поразил в плане футбола, дмаю, он должен заиграть в Европе.

С основой мы тренировались на разных полях, но периодически ее игроки и Эмери приходили на наши занятия если задерживались на своей тренировке или если у кого-то из футболистов в академии был ребенок. Однажды я даже пожал руку Эмери, но боюсь, он меня не вспомнит.

Иногда игроков и тренеров можно было встретить прямо на улице. Вильярреал – настолько маленький город, что в нем тяжело разминуться. Большой плюс такой тесноты в том, что почти все жители работают на клуб или на его спонсора – керамические фабрики. Из-за этого весь город интересуется футболом и болеет за клуб. Когда шел матч, город вымирал. Все сидели у телевизоров или на стадионе.

Я застал лучшие моменты «Вильярреал» – победу в Лиге Европы и полуфинал Лиги чемпионов. Знаю, что президент оплачивал поездки на финал и лигочемпионские выезды тысячам фанатов. Это шок. Не могу представить подобное в другом месте.

Как у игрока академии у меня имелся доступ ко всем домашним матчам. Я с трибуны видел, как команда обыгрывала «Ювентус» и «Баварию». Но самый эмоциональный матч – ответный с «Ливерпулем», когда мы вылетели. В первом тайме отыграли два мяча, потом не удержали счет. Такие качели и есть настоящий футбол. Но больше поразило другое – что на всех местах до матча лежали листочки разных цветов. В определенную минуту их нужно было синхронно поднять. Когда зрители сделали это, на трибунах появилось изображение субмарины и слова «Да, мы сможем». Это отсылка к тому, что в «Вильярреал» никто не верил.

Испанский подход к футболу сильно отличается от российского и американского. Там люди живут им – это их работа, хобби, страсть. Даже на юношеском уровне все максимально серьезно. Например, несколько дней в неделю мы тратили на разбор предстоящего соперника. Тренер показывал видео с матчей, рассказывал о нюансах на угловых.

В академии у каждого возраста есть не только главный тренер, его помощники, тренер по вратарям и физподготовке, но и психологи. Они регулярно общаются со всеми игроками, пытаются понять их и сделать так, чтобы молодежь подготовилась к взрослому футболу. Может быть, из-за этого в Испании много молодых переходят из академий сразу в первые команды.

До Испании я не работал с психологом, но быстро понял, что он должен быть другом, которому надо доверять. С ним мы обсуждали личную жизнь и проблемы, если они возникали. Когда прорабатывали эти моменты, концентрировались на цели и вещах, важных для моего амплуа. Все-таки вратарь – другой мир по сравнению с полевыми, у него должна быть отличная психология, чтобы выдерживать критику, владеть эмоциями, держать концентрацию.

Чтобы добиться концентрации, я разучивал техники медитации. Чтобы держать в голове только матч и не отвлекаться на сторонние звуки. У каждого игрока есть свои техники, самая популярная – через вдох-выдох учиться держать голову пустой. Даже сейчас стараюсь не забывать это и применять в игровых моментах. Если задумаюсь о чем-то своем в игре, через вдох-выдох выкидываю лишние мысли.

После моего совершеннолетия «Вильярреал» снял мне квартиру. До этого момента игроки живут в кампусе, чьи окна и балконы выходят на поле первой команды, или в гостевых семьях. Меня сначала поселили в такую семью, и это было непросто. В Америке спасало знание языка, в Испании я умел только здороваться и спрашивать, как дела. Плюс окунулся в необычную культуру: испанцы – горячие, любят спорить, устраивать движ. Каждое воскресенье они собираются всей семьей, готовят паэлью.

В Испании я не зарабатывал. До 18 лет иностранцы не могут выступать в государственной лиге, поэтому я просто тренировался, учил язык и привыкал к менталитету. После совершеннолетия мне дали полупрофессиональный контакт, но без зарплаты. Клуб даже не платил за арену квартиры, оплачивал только счета. Все остальное покрывали мои родители.

Такой подход не кажется мне странным. В топовую академию не приглашают кого угодно, тренироваться там – большое дело. А если за год-два покажешь себя, дальше с тобой могут подписать профессиональный контракт и уже платить зарплату.

Наверное, если бы я остался в Испании, когда-нибудь мог бы претендовать на местное гражданство. Но в нем нет необходимости, потому что, кроме российского, у меня есть греческое. Оно досталось по семейной линии, частично я грек и могу выступать за греческую сборную. Пока оттуда никто не связывался и вообще моя мечта – играть за Россию. Я всегда представлял, как выйду в форме сборной, буду представлять свою страну. Но если появится возможность, готов играть за Грецию. Я бы только обрадовался такому предложению.

Кипр: 6 игроков в квартире, подрабатывает фотографом, экономит на продуктах 

В Испании я отыграл два года. Когда контракт заканчивался, мне предложили остаться в системе «Вильярреала», выступать за дочернюю команду. Еще возникали варианты в клубах из Терсеры и более низших лиг. Но в этот момент украинские агенты, которые работают с «Красавой», предложили переехать на Кипр. Я согласился.

На решение повлияли несколько причин. Во-первых, я хотел безболезненно перейти из юношеского футбола во взрослый. Для многих это сложный переход, я считал, что в «Красаве» он пройдет плавнее. Во-вторых, я бросил вызов себе. К 19 годам я часто переезжал, это стало чертой жизни. На Кипр я увидел возможность для познания нового менталитета и местного футбола. В-третьих, меня заинтересовали цели команды – давать дорогу молодым, при этом подняться в топ-лигу и даже выйти в еврокубки.

В «Красаве» я впервые подписал контракт с зарплатой. Зарабатываю тысячу евро в месяц. На Кипре этого не особо хватает, приходится экономить. Например, в последнее время стараюсь не тратить много на машину, не ездить на ней, куда хочу, потому что каждая поездка – это траты на бензин и аренду.

Квартиру оплачивает клуб. В ней три спальни, но в начале сезона мы жили вшестером. Со временем люди разъехались, теперь нас трое.

У «Красавы» нет полноценной базы, только тренировочное поле, поэтому игроки питаются самостоятельно. Я готовлю себе сам. Умею это делать, потому что давно живу один – уже не нужны рецепты. За продуктами тоже езжу сам. В начале сезона добирался до супермаркета на рейсовом автобусе, сейчас чаще на арендованной машине.

Мое коронное блюдо – курица с рисом. Если позволяют деньги, готовлю стейк с макаронами. На Кипре, как и в Греции, распространен гирос. Это мясо с овощами, завернутое в хлеб под разными соусами. Иногда я готовлю и его, иногда покупаю уже готовый.

Я не хочу зависеть от родителей в плане денег и держу себя в лимитах. В магазинах из-за этого стараюсь следить за ценниками. Выбираю то, что подешевле. Параллельно занимаюсь делами, которые приносят доходы помимо футбола. У меня есть хобби – езжу на матчи как фотожурналист. Иногда для себя, иногда для кого-то делаю фотографии с игр или ивентов. Бывает, что удается продавать их местным газеткам.

Фотографией я занимался еще в Испании, на Кипре продолжаю. В последний раз удалось продать фотографию за 3 евро. Обычно с матча набирается 20-30 штук, если повезет – 40-50.

Журналистика привлекала меня с детства. Сейчас я учусь онлайн в колледже на этом направлении. Это первый год, поэтому пока получаю общие знания. Дальше пойдут предметы, направленные конкретно на профессию. Совмещать с футболом не всегда просто. Стараюсь уделять время учебе, когда есть силы – с утра или вечером, отдохнув от тренировки.

«Красава»: Савин говорит на русско-английском, судьи душат, украинец как старший брат 

Если сравнивать все страны, в которых я играл в футбол, Кипр поставил бы на последнее место. Это не значит, что здесь плохо, просто в других местах нравилось больше. Жить на острове – странно. Нет возможности уехать далеко.

Еще одна проблема – все равно закрывается. Единственный город, где чем-то можно заняться, – Лимасол. Здесь море и пляжи, в 20 минутах – горы, много развлечений. В других городах будет скучно. Жизнь там не настолько насыщенная, после Москвы нелегко. Хотя русской речи на острове много, в том числе за счет украинцев и белорусов. Можно спокойно жить, не зная ни английского, ни греческого.

Сравнивать «Красаву» и любой клуб Кипра с Испанией не имеет смысла – уровень отличается в несколько раз. Разница заметна даже в мелочах. В Испании у нас был спортзал, куда мы могли пойти до или после тренировки. На Кипре нет зала, только поле и раздевалка. В «Вильярреале» у юношей было по несколько массажистов, на Кипре их нет. Стадион здесь совсем небольшой, мы его арендуем. На нем есть зона с трибуной и отдельными креслами, но в основном – длинные плиты. При этом команда держит уровень, игроки и тренер заряжены.

За сезон я сыграл за «Красаву» 29 минут. Видимо, пока есть вратари, которым доверяют больше, а у меня недостаточно подготовки. Я не спрашивал у тренеров, чего мне не хватает, потому что вижу сам. Мы часто анализируем тренировки. Чтобы не терять тонус, меня часто отправляют играть за молодежку «Красаву» – команду U19. Она выступает во втором дивизионе молодежного чемпионата.

Я стараюсь не думать о том, что совсем не выхожу за основу. Моя задача на Кипре – перейти во взрослый футбол и в «Красаве» я делаю этот переход восхитительно. Привыкаю к другим скоростям, к новому уровню. Более взрослые игроки приняли меня как младшего брата. Например, украинец Евгений Будник, который очень помогал. Это лишний раз показывает, что отношения не зависят от гражданства. Хотя украинские корни у меня тоже есть – ближайшие родственники оттуда и раньше я часто ездил в Украину.

По поводу недостатка практики – да, я не играю, но я молод и у меня есть время. Если так и не сыграю здесь, уверен, что заиграю в другом месте.

Единственный матч, в котором меня выпустили на поле, закончился нашей победой – 8:1. Мы играли против одной из самых слабых команд лиги, а меня выпустили в районе четвертого-пятого мяча. Наверное, тренеры подумали, что в такой момент мне можно доверять.

Общается ли с командой владелец? Да, очень близко. Евгений – я называю его именно так и на «вы», хотя старшие по-другому – появляется на тренировках и ходит на матчи. Иногда заходит в раздевалку до матча или в перерыве, дает напутствия. В основном это происходит на русском, но он пытается и на английском. В итоге все происходит на русско-английском.

Евгений выдает много речей, все они яркие. Самая яркая – перед сезоном, когда «Красава» только переехала на Кипр. Он поделился, что в него не верят, люди думают, что игроки зря поверили ему. Объяснял, что мы должны доказать обратное.

Другой момент – игра с «Этникосом», который на тот момент шел в лидерах. Трансляция нашего матча планировалась на ТВ, потом соперник попросил поменять ее время. Президент сказал, что это для того, чтобы могли засудить, что игра может быть нечестной, и мы должны наказать соперника за это. В итоге мы разгромили лидера – 4:0. Я не понял, Евгений сказал все это, чтобы мотивировать или нас действительно хотели засудить. Но его слова сработали.

Кстати, про судей. В начале сезона я действительно помню моменты, когда они относились к нам странно. Давали необъяснимые фолы, засчитывали непонятные пенальти. Самый жесткий случай произошел в игре с «Омонией 29». Мы выигрывали 1:0, на последней минуте наш защитник Каспер якобы сыграл рукой. За это в наши ворота поставили пенальти. Но на повторе очевидно, что руки не было. Пенальти – абсурд. После матча даже случилась потасовка, команда разбиралась с судьей, а меня дисквалифицировали на два матча. В целом на Кипре нередко засуживают.

***

Я не особо думаю о будущем. Мечтать можно о многом, но главную мечту я уже осуществил. Когда был ребенком, мечтал стать профессиональным футболистом. Сейчас я являюсь им.

Если дальше что-то пойдет не так, и я найду сферу, которая будет приносить большее удовольствие и доход, я уйду. Но пока сложно представить жизнь без футбола. Я каждый день просыпаюсь и засыпаю с мыслями о футболе.

Я не ставлю временные рамки – через сколько лет должен заиграть в основе, в высшем дивизионе или топ-лиге. В любой момент можно получить травму и закончить, а можно показать себя в важном матче и пойти на повышение. Просто хотелось бы скорее заиграть в Европе, потому что пока у меня всего один матч, а я хочу играть сильно чаще. Хочу показать, что готов ко взрослому футболу. Еще есть мечта сыграть хоть в каком-нибудь еврокубке.

Мы нашли вратаря «Ессентуков», который пропустил 15 голов в одном матче. Как у него дела?

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Brendon Thorne, Scott Olson; AFP/ROY ISSA; instagram.com/glebnesinstagram.com/krasavafc

33 комментария

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three hundred bucks
Интересно, по какой схеме ему платят всего тыщу. По кипрскому законодательству, иностранец, работающий в компании с "foreign interests" (по сути с иностранными учредителями), должен иметь оклад не менее 2.5 тысяч евро. Иначе внж не дадут.
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Artem Karev
Ответ Алексей Сигаев
Головин на Кипре? Очень хорошо. Будем надеяться, что он никогда не вернётся в Россию. Нечего такому как он в моей стране делать.
это не твоя страна, боров
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DanielCarvalho
Когда контракт заканчивался, мне предложили остаться в системе «Вильярреала», выступать за дочернюю команду.
Это имеется ввиду Вильяреал B. совершенно не понимаю о каком вызове говорит парниша, перейдя из команды где ты провёл 2 года в системе клуба, как минимум другие команды ла лиги могут обратить внимание, если ты себя покажешь, либо подтянут в основную.
Видимо причина-1000 евро в месяц, и нежелание конкурировать.
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Kanonir152
Мне кажется, если этот парень тренировался, то когда-то очень давно. Очень слабо выглядит физически.
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Алексей Сигаев
Ответ Artem Karev
это не твоя страна, боров
Моя. Я её люблю и уважаю, работаю на её благо. А либералам в моей стране не место.
+5
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Алексей Сигаев
Головин на Кипре? Очень хорошо. Будем надеяться, что он никогда не вернётся в Россию. Нечего такому как он в моей стране делать.
+14
-11
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Сергей Петахов
Но в этот момент украинские агенты, которые работают с «Красавой» - все, что надо знать о проекте Савина
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Nyoghta
Ответ можно просто Валера
Как будто кому-то не плевать
и поэтому те, кому плевать, пишет комментарии. интересно, почему все хейтеры не очень умные?
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Колбаскер тут
Про Омерику смешно. Какие все хорошие, улыбаются, здороваются, спрашивают как ты провел время на вечеринке. Одна проблема, они делают это из того, что так принято. Каждый из них может с тобой через час поздоооваться и узнать как дела, потому что он уже забыл про тебя 55 минут назад. Ему плевать на тебя.
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Мик Нич
Отходы подбирают отходы.
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Nyoghta
Ответ Алексей Сигаев
Моя. Я её люблю и уважаю, работаю на её благо. А либералам в моей стране не место.
почему либералам не место в вашей стране?
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Metalloid
Ответ Artem Karev
это не твоя страна, боров
Современный либерализм это полностью фашизм. С чего это ты решил, что можешь решать чья страна?Просто очень интересно. Я вот считаю. что страна наша и предателям здесь не место и нас таких большинство. Так что мы и решаем, а ты можешь и дальше сидеть в казахстане и не отсвечивать главное.
+2
-1
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Nyoghta
Ответ можно просто Валера
Я написал коммент, потому что эту шляпу выложили на главной, ты открываешь раздел футбол и видишь это
и мимо не пройти, нужно написать комментарий к новости, на которую плевать.
+4
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можно просто Валера
Ответ Nyoghta
и поэтому те, кому плевать, пишет комментарии. интересно, почему все хейтеры не очень умные?
Я написал коммент, потому что эту шляпу выложили на главной, ты открываешь раздел футбол и видишь это
+3
-2
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Nyoghta
Ответ Антон Г
о, местные подтянулись
это плохо?
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Nyoghta
Ответ можно просто Валера
Сам написал "не понимаю" - об этом и речь
попробуй ещё раз перечитать мой комментарий. если не поймёшь, попроси, пусть мама разъяснит. а вообще молодец, повышай популярность статьи, на которую плевать. спасибо, боже, что на сайте есть такие поставщики лулзов
+2
-2
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можно просто Валера
Ответ Nyoghta
явно ты. не понимаю, что мешает не обращать внимание на пост, на которые наплевать. если уж обратил внимание, значит явно не плевать. я же говорю, хейтеры - не самые умные люди. а ещё мне очень нравится, что чем больше комментариев у поста, тем более популярным он становится. и те, кому "плевать", но кто пишет хейтерские комментарии - этому способствуют. но, как я уже написал, интеллект - не сильная сторона таких, как ты
Сам написал "не понимаю" - об этом и речь
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можно просто Валера
Ответ Nyoghta
и мимо не пройти, нужно написать комментарий к новости, на которую плевать.
Не сделал вывод из предыдущего коммента? Ну и кто из нас не умный?
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podkop09
Ответ Nyoghta
а в чем проблема?
в том что Петахов шовинист, увидел что кто-то там украинский и сразу бомбанул, просто потому что украинский, он даже не объяснит, что в этом плохого
+1
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Nyoghta
Ответ Metalloid
Современный либерализм это полностью фашизм. С чего это ты решил, что можешь решать чья страна?Просто очень интересно. Я вот считаю. что страна наша и предателям здесь не место и нас таких большинство. Так что мы и решаем, а ты можешь и дальше сидеть в казахстане и не отсвечивать главное.
расскажите, почему вы решили, что либерализм это фашизм? вы ведь, понимаете, что только что обозвали верховного главнокомандующего фашистом? вы же понимаете, что это статья?
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Nyoghta
Ответ Алексей Сигаев
Ровно по той же причине, по которой в моей стране не место фашистам. Наносимый ими вред стал не просто большим, а разрушительным. Деструктивное зло в чистом виде.
то есть вы фрондер? вы против главнокомандующего? вы же в курсе, чьи это слова: "я являюсь настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов"?
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Ровно по той же причине, по которой в моей стране не место фашистам. Наносимый ими вред стал не просто большим, а разрушительным. Деструктивное зло в чистом виде.
фашисты так же про евреев говорили, в зеркало глянь, дядь
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three hundred bucks
Ответ Metalloid
Современный либерализм это полностью фашизм. С чего это ты решил, что можешь решать чья страна?Просто очень интересно. Я вот считаю. что страна наша и предателям здесь не место и нас таких большинство. Так что мы и решаем, а ты можешь и дальше сидеть в казахстане и не отсвечивать главное.
ну, т.е. к изначальному комментарию, где товарищ абчюсолютно не либеральных взглядов написал "Головину в моей стране не место" ты претензий не имеешь? видимо в том, что он так написал, тоже виноваты либералы
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Алексей Сигаев
Ответ Nyoghta
почему либералам не место в вашей стране?
Ровно по той же причине, по которой в моей стране не место фашистам. Наносимый ими вред стал не просто большим, а разрушительным. Деструктивное зло в чистом виде.
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можно просто Валера
Как будто кому-то не плевать
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