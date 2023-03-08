35 комментариев

«Еще смешнее следить за «кульбитами» другой единоросски – Светланы Журовой, одной из главных сторонниц и защитниц Fan ID. Вчера она уже заявила, что для отмены Fan ID необязательно отменять закон. Ну, привычная картина. Единороссы не будут единороссами, если вдруг начнут признавать свои ошибки и перестанут делать вид, что все идет по плану».

Нет, это не комментарий на Sports.ru, а пост в телеграме депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова.

На фоне выступлений Журовой и Милонова (кажется, они начали признавать, что слегка перегнули) Обухов напомнил, что всегда выступал против Fan ID и еще летом 2022-го внес законопроект о его отмене. Сейчас коммунист тоже действует – направил запрос об отмене закона конкретно на футболе в правительство.

Мы спросили у Обухова, зачем ему это нужно.

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– Вы – один из тех депутатов, кто активнее всего высказывается за отмену Fan ID. Вы болельщик?

– Я не высказываюсь, а сразу предложил законопроект об отмене Fan ID. Мы с коллегами внесли его на рассмотрение, как только не смогли отбить принятие закона. С лета прошлого года он лежит в Госдуме.

Если вы погуглите, то я выступал и против QR-кодов. Я даже выходил с плакатом к Госдуме, и против меня устроили побоище. Или, например, один из скандалов, связанных с видеонаблюдением в Москве, – это мое задержание, несмотря на депутатскую неприкосновенность. Меня задержали на станции Партизанская и доставили в обезьянник, так как в системе распознавания лиц я был обозначен как смутьян, которого нужно задержать. В итоге это признали ошибкой, но я слабо верю. Я сфотографировал планшет полицейского, где в розыскной базе две моих фотографии, – фото с депутатского сайта и фото прохождения турникета.

С Fan ID все это вещи одного порядка. Я исхожу из того, что для безопасности на футболе Fan ID абсолютно не нужен. Здесь меня обрадовал бывший премьер-министр и руководитель ФСБ господин Степашин. Он заявил, что для обеспечения безопасности на футболе достаточно продавать билеты по паспортам.

На мой взгляд, Fan ID – это не про безопасность болельщиков. Я вижу здесь более глобальную проблему.

– Какую?

– Ограничение наших прав под видом удобства цифровизации. Нам пытаются навязать некий социальный рэкет, ограничение с помощью цифровых технологий. Вместо помощи они превращаются в инструмент давления и контроля. Я борюсь с этой тенденцией. Не в целом с цифровизацией – нельзя выступать против прогресса или против компьютера. А против бесконтрольной цифровизации.

По поводу болельщика… Да, я болельщик, но не фанат. Не буду говорить, за какой клуб болею, потому что это скажется на моем избирательном округе.

– Но на стадион вы ходите?

– Нет, я диванный болельщик.

– Сторонники Fan ID и видеонаблюдения с системой распознавания лиц говорят, что это нужно для безопасности. Почему вы против безопасности?

– Еще раз повторю мнение Степашина: достаточно приобретения билета по паспорту.

Распознавание по камерам, наверное, нужно для ловли преступников. Но пока за этим нет общественного контроля (а его нет), все эти системы, включая электронное голосование, должны быть приостановлены. Любая цифровизация должна гарантировать защиту от ущемления прав граждан.

Мы наслышаны про постоянные утечки баз данных. Это страшная штука. И когда мы обсуждали это в контексте Fan ID, разработчики ничего внятного не сказали.

– Вас пугает, что данные из баз попадут в руки преступников?

– Да. И даже к нашим геополитическим оппонентам. В парламенте нам тысячу раз давали гарантию, [что такого не произойдет]. Но гарантии оказались ничего не стоящими.

– Плюсы Fan ID вы видите?

– Плюс есть для международных соревнований. На них Fan ID позволял заменить визу и билет. Для внутреннего чемпионата – это избыточное ограничение.

Но я понимаю, почему оно вводится. Потому что нужно тестировать систему. Думали, что болельщики – узкий сегмент, который пошумит и смирится. На это до сих пор расчет.

Речь ведь уже ведется об электронных паспортах. Посмотрите, сколько скидок в метро дается, чтобы вы проходили через турникеты с системой распознавания лиц – и кэшбек, и проезд дешевле. Все для того, чтобы люди регистрировались и давали право на использование изображения.

– То есть Fan ID – тест чего-то более глобального?

– Да, системы, которая потом будет внедряться в обществе.

Как политик я смотрю шире. Инициатор закона – правительство. А наш премьер-министр [Михаил Мишустин] – большой цифровизатор. На примере налоговой системы (Мишустин – бывший глава налоговой службы – Sports.ru) все эти цифровые прибамбасы были неплохи. Но нельзя рассматривать все общество и болельщиков как налоговую контору, подходить только с фискальной точки зрения. Все-таки общество – более сложный механизм.

Я думаю, что это [Fan ID] – одно из проявлений цифровой ипостаси нашего премьер-министра.

– Вы слышали про версию с ФСБ? Якобы на постановке оборудования для стадионов заработают компании, связанные с силовиками и имеющие аккредитацию от них.

– Слышал, но официальных документов не видел. И не думаю, что это – главный аргумент. Сумма, которая затрачена, конечно, большая – около миллиарда рублей, но с точки зрения бизнеса… У нас бизнесмены, приближенные к госструктурам, кушают гораздо большие объемы.

Наверное, приближенные структуры что-то получат. Но думаю, больше довлеет идеологическая мотивация. Пока за главного – правительство.

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– Все понимают, что публично говорят депутаты, которые голосовали за Fan ID. А как они аргументируют это в личных беседах?

– Одна из проблем российской Думы в том, что у нас есть несамостоятельная партия, – «Единая Россия». Она зависит от правительства. «Мы партия большинства, мы правительственная партия». Не они руководят правительством, а правительство ими руководит.

– То есть они голосуют, как говорят сверху?

– Да. «Ну, ты же понимаешь». Ну да, я понимаю, я знаю.

Это старая сказка. Там много милых людей, но они разводят руками и говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали».

– Кто конкретно так говорит?

– Это личные разговоры. Но вот я сегодня был на заседании (разговор состоялся 7 марта – Sports.ru), кое у кого из единороссов поспрашивал. Мне говорят: «Ты же понимаешь».

– Это те, кто потом высказывается в медиа о том, что Fan ID нужен?

– Они в прессе не высказываются. Пока высказались три человека, которые запятнали себя голосованием. Госпожа Журова вообще чуть ли с пеной у рта доказывала, что мы – враги народа из-за того, что выступаем против Fan ID.

– Вы дважды повторили аргументы Степашина против Fan ID. Сторонники закона могут ответить, что он – не специалист. А закон разрабатывали специалисты, которые проводили анализ.

– Может быть, он не специалист… Но давайте еще раз соберем специалистов.

Понимаете, в чем еще проблема. В комитете по спорту мы хотели провести круглый стол по поводу нашей инициативы [об отмене закона]. Депутат от КПРФ Исаков оббежал всех представителей фракций (в Госдуме есть франции «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» – Sports.ru). Но нет, не хотят. Мы, конечно, можем провести круглый стол внутри КПРФ, но наша позиция известна. Мы – единственные, кто голосовал против.

Получается, законопроект не пускают на рассмотрение. И его не обсуждают в тех парламентских форматах, которые есть.

– Возможно пригласить специалистов на заседание Думы?

– Возможно. Если после прозрения единороссов случится какая-то подвижка… Хотя и без этого можно пригласить. И провести обсуждение, пригласить журналистов. Потому что все уже ясно, диагнозы поставлены, результаты есть. Что тут обсуждать, надо искать выход из положения.

Нам говорят, что ничего не изменится, мы ничего не докажем. Но я верю, что изменится.

– Вы опираетесь на мнение Степашина, который говорит, что достаточно камер, но закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

– Он не разбирается в том, что подписывает?

– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

– Разве такое может быть?

– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки. По ситуации 2014 года тоже вдули не то, что нужно. Теперь Владимир Владимирович говорит, что да, КПРФ была права. Что нужно было решать проблему Донбасса в 2014-2015 годах.

Любой политик не застрахован. А система, где есть только одна безальтернативная точка зрения, всегда дает сбой.

– Напомните, КПРФ говорила, что Донбасс нужно было присоединить еще в 2014 году?

– Мы говорили, что нужно признавать независимость Донбасса и тех республик, которые были провозглашены. От Одесской до Харьковской.

***

– Почему законопроект об отмене Fan ID, который вы еще летом внесли в Думу, застрял?

– Потому что [депутатам от «ЕР»] нужно объясняться, нужно что-то говорить. Сейчас представители «ЕР» говорят, что, возможно, допущена ошибка. А что бы они говорили при обсуждении законопроекта?

Я думаю, они всячески будут препятствовать вынесению законопроекта. Но мы готовы потерпеть, если они сами внесут предложение о том, что Fan ID будет ограничен только международными соревнованиями.

– На сайте Думы есть заключение правового управления на ваш законопроект. Оно заключило, что вы предоставили недостаточно аргументов за отмену закона.

– Когда мы вносили законопроект, у нас были предположения и опасения. Сейчас ясно, что они полностью оправдались. Аргументации – более чем.

– Правительство тоже не поддержало ваш законопроект. Думаете, что-то поменялось?

– То, что происходит на стадионах, увеличивает шансы на то, что власть прислушается к мнению граждан.

Кстати, сегодня я направил премьер-министру запрос о том, готово ли правительство изменить собственное постановление и ограничить применение Fan ID только международными соревнованиями.

– Это логичнее, чем полная отмена, потому что в самом законе не сказано, где должна применяться система. Ее внедрение на футболе – инициатива правительства.

– Если «Единая Россия» готова отменить частично, давайте проверим это.

– В какие сроки правительство должно дать ответ?

– В течение месяца.

В данном случае это не мои хотелки. Я отражаю мнение десятков и сотен тысяч граждан, которые не приемлют эту норму. Я – их голос, я надеюсь, что их волос будет услышан. Голос одного меня мало что значит.

– Журова назвала позицию КПРФ популизмом. Сказала, что вы просто хотите понравиться избирателям.

– А она хочет не понравиться. Как политик она хочет, чтобы ее ненавидели. Думаю, это все детский лепет. Любой политик отражает мнение большинства. За меня проголосовало 300 тысяч человек. Я должен беречь этих людей, их мнение. Иначе какой же я политик?

– Когда в России последний раз отменяли закон?

– Например, по QR-кодам. Их предполагалось узаконить по всей стране, в итоге законопроект похоронили, хотя пандемия была в разгаре. Его приняли в первом чтении и потом отозвали.

В случае с Fan ID, думаю, расчет простой – что люди устану протестовать и примут все как данность. Но пока я не вижу, чтобы болельщики были согласны с таким подходом. По крайней мере, надеюсь на то, что ситуация не станет привычной, потому что элементы Fan ID в будущем будут применены и в других сферах деятельности.

– Практика показывает, что в России сдувались и не такие протесты. Взять даже Иркутск и историю с Фургалом.

– Да-да-да, но мы же с вами оптимисты.

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– Я правильно понимаю, что ситуация с Fan ID – одна из считанных областей, где позиция КПРФ отличается от позиции «Единой России»?

– Почему? У нас таких областей очень много. Наша единственная сфера соприкосновения – внешняя политика и интересы обороны страны. По социально-экономической политике мы кардинально расходимся.

Например, мы – единственные, кто голосовал против поправок в конституцию.

– Это помогло?

– Нашу позицию поддержали десятки миллионов граждан. Тоже дорогого стоит. Опираясь на мнение этих десятков миллионов, мы разрабатываем альтернативный проект конституции. Просто сейчас СВО, не до этого, но работа ведется. Мы будем его предлагать.

Мы разработали альтернативный избирательный кодекс и представили его. У нас есть альтернативный бюджет развития. А те общественные вопросы, которые вызывают не только думский резонанс, но и общественный, в итоге сказываются на позиции Думы.

Даже меньшинство в состоянии вразумить большинство, опираясь на общественную поддержку.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Гальперин, Владимир Федоренко, Павел Бедняков, Константин Чалабов, Пресс-служба Госдумы РФ