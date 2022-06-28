Психолог помогает Швентек доминировать. Она рассказала о борьбе с хейтерами, неэтичных журналистах и умении побеждать

За последние четыре месяца 21-летняя Ига Швентек превратилась в безоговорочного лидера WTA-тура. Сейчас в рейтинге ее отрыв от второй строчки (4236 очков) больше, чем у второй – от 464-й. А еще 20-летняя полька приехала на «Уимблдон» с самой длинной беспроигрышной серией в XXI веке – 35 матчей.

Швентек не раз говорила: для нее крайне важны не только физическая и тактическая подготовка, но и душевное равновесие. За психологию в ее команде отвечает отдельный человек – Дарья Абрамович, которая работает с Игой еще с подростковых лет.

Абрамович сама всю жизнь провела в спорте: занималась бальными танцами и бегом, а затем посвятила себя парусному спорту. «У меня будто что-то щелкнуло. Поняла: это то, чем я хочу заниматься», – рассказывает она. Закончилось все тем же ощущением щелчка – но реального. Падение с прицепа для лодки привело к перелому запястья и означало конец спортивной карьеры.

В течение десяти лет Дарья работала помощником тренера в сборной по парусному спорту. А потом решила переквалифицироваться и с тех пор работает спортивным психологом. Помогает спортсменам самого разного калибра: велосипедистам, пловцам и даже шахматистам. Но ее главный клиент, конечно же, Швентек.

В недавнем подкасте она рассказала о работе с лучшей теннисисткой мира, а мы выделили из этого главное.

Как Швентек справляется с нахлынувшей популярностью и появившимися хейтерами

«Каждый спортсмен по-своему реагирует на собственную популярность. Это один из мощнейших вызовов, работу над которым нужно вести заблаговременно.

Мы были готовы к возможному успеху Иги еще перед ее первым триумфом на «Ролан Гаррос» [в 2020-м]. Когда видишь на горизонте какие-то цели, ты должен продумать все до мелочей. Необходимо мыслить стратегически, понимать, что будет с игроком, когда тот добьется желаемого.

Большой успех, как и одно-единственное, но ощутимое поражение, могут вывести спортсмена из равновесия, создать гигантское напряжение. То, как мы смотрим на наши неудачи, как прорабатываем их, – все очень индивидуально. Важно взглянуть на ситуацию трезвым взглядом и попытаться сделать выводы, которые в дальнейшем помогут переломить ситуацию и вернуться на путь успеха. Не будет лукавством сказать, что победы в спорте почти всегда имеют не только сладкий вкус, но и горчинку.

Динамичное развитие социальных сетей играет особую роль. Ведя блог или аккаунт в соцсети, спортсмен впускает в жизнь поклонников. Это здорово: фанаты, которые раньше узнавали о победах спортсменов только из телевизора и газет, теперь могут следить за тем, как готовится их кумир, с какими сложностями сталкивается в процессе подготовки, что чувствует. Но подходить к ведению соцсетей следует осознанно. Четко выстроить границы, за которыми останется личная жизнь. Это поможет избавиться от лишнего хейта.

Однако совсем оградить спортсмена от хейта фактически невозможно. Особенно тех, кто выступает на самом высоком уровне. Нужно подготовиться к неприятию, а также к тому, что атаки могут быть массовыми. Это довольно трудно, но если провести тренировку над собой, то поток ненависти не будет вызывать ответную реакцию и обесценивать чувство собственного достоинства. Эмоции не хлынут наружу.

Универсальное правило для всех: не стоит реагировать на массовую волну хейта. Стороны в данном случае неравны. Ответить можно, если человек пишет по делу, разумно объясняя, что его не устраивает. К сожалению, в нашем обществе все еще не принято принимать слабости чужих людей, эта линия транслируется и в медиа, и в соцсетях.

Необходимо создать круг поддержки. Классно, когда такую поддержку спортсмен получает дома. Родители – главный пример для подражания. Иногда в этой роли выступает тренер».

Сейчас спортсмен – это общественный деятель и бизнесмен. Поэтому важно постоянно оставаться сознательным

«12 месяцев непрерывной работы в туре вводят игрока в сильное напряжение. А ведь игры и тренировки – это лишь часть деятельности. Сюда же входят общение с медиа, финансовые вопросы, спонсорские соглашения. А у тех, кто на самой вершине – еще и общественные обязательства. Удерживаться на вершине и уделять внимание деталям в смежных сферах порой просто невозможно.

В момент, когда ты выходишь на корт, ты словно задвигаешь ящички у рабочего стола с надписями «Бизнес», «Украина», «Новости «Уимблдона». Особенно, если ты несешь на себе некую социальную ответственность, будь то с собственной подачи или навязанную со стороны. Ведь если ты лидер рейтинга, ты еще и лидер мнений, голос общественности. В большом теннисе, например, очень важно мнение Рафы Надаля: что бы он ни сказал, к нему прислушиваются. Его слова вызывают резонанс как среди игроков, так и среди болельщиков.

Когда общество делится пополам, будь то политические, этические или какие-либо другие взгляды, необходимо выбрать тот путь, при котором человек останется в ладу со своей совестью. Чтобы, глядя в зеркало, не стыдиться самого себя. Однако часто бывает так, что спортсмену не хватает знаний для оценки ситуации и принятия решения. Тогда следует по максимуму изучить вопрос перед тем, как делать те или иные выводы. Изучать новое, углублять свои знания всегда полезно.

Здесь можно провести параллель между тренировками тела и ума. Постоянное совершенствование в вопросах психического здоровья, правильного приема пищи относится сюда же. Знания – это фундамент, на котором строится личность. Чувство уверенности появляется тогда, когда, услышав скользкий вопрос на пресс-конференции, ты отвечаешь исходя из собственных знаний, а не чужого мнения.

Ига услышала множество благодарностей за свою позицию по Украине: к ней подходили и другие игроки, и журналисты, и организаторы различных турниров. Я считаю, что, конечно, голос спортсменов очень важен, и многие недооценивают свою роль. И если бы теннисисты более сознательно оценивали свою ответственность перед обществом, думаю, это было бы еще одним шажком вперед в нашем развитии. Я не говорю о том, что нужно браться за все подряд – нет. Хотя бы понимать, где ты можешь помочь и кому можешь быть полезен.

Никто не обязан занимать радикальную позицию. К тому же мы можем иметь взгляды, но не объявлять о них публично. Или даже помогать в решении одной из обсуждаемых проблем, но не выставлять это напоказ. У спортсменов есть площадка для того, чтобы высказываться публично, но не каждый чувствует себя комфортно на этой сцене.

Спорт сегодня – это бизнес. Скажу честно, в своей работе мне все чаще приходится иметь дело с тем, какое влияние оказывает эта сторона вопроса на моих клиентов. Ведь даже перед тем, как опубликовать пост в соцсетях, нужно перечитать его несколько раз. Подумать, а не написал ли ты чего-нибудь лишнего, а те ли хэштеги поставил.

Очень важно выбрать подходящего спонсора, с ценностями которого ты будешь в согласии, за сотрудничество с которым не будет стыдно. Огромную роль в отношениях со спонсорами играет так называемая ассертивность – умение поставить себя, определить границы, за которые твоим партнерам нельзя заступать. Крайне важно выстроить эти отношения сразу же, коммуницировать со спонсорами открыто и честно. В противном случае игрок окажется лишь инструментом в руках той или иной фирмы».

В теннисе все больше говорят о психическом здоровье. И журналистам стоит поучиться этике

«Для меня было странно, что в польской прессе вышла статья с осуждением Симоны Халеп, которая призналась, что перенесла паническую атаку во время одного из матчей. Но уже то, что она заявила об этом на пресс-конференции, свидетельствует о том, что игроки стали меньше бояться делиться тем, что раньше считалось предрассудком. А что до совета журналиста: «Выйди и играй, ты же чемпион», – к сожалению, это не работает.

По поводу Наоми Осаки и ее отношений с медиа сразу подчеркну – не зная объективных данных по ее психическому состоянию, мне трудно о чем-либо судить. Однако заявления Наоми, признание депрессии – повод подискутировать на тему, которая редко поднимается.

Зачастую участие в пресс-конференциях – задача не менее трудная, чем сама игра. И к выходу к журналистам можно готовиться так же, как и выходу на корт – обсудив все со специалистом. В любом случае, избегать общения с прессой менее эффективно, чем подготовиться и постараться ответить на сложные вопросы. Моя работа во многом заключается именно в том, чтобы Ига чувствовала себя уверенно как на корте, так и за его пределами.

Журналистам тоже следует поучиться этике: именно взаимное обучение может изменить ситуацию. Буквально за пару дней до «кейса Наоми» я услышала на пресс-конференции вопрос, который показался мне некорректным. Позднее мы связались с журналистом и объяснили, почему не стоило спрашивать то, о чем он спросил. И в редакции сказали: «Спасибо вам, мы тоже хотим, чтобы отношения между игроками и медиа были более открытыми».

В теннисе много одиночества, пауз, давления и неудач. Поэтому очень важно награждать себя за успехи

«Я всегда повторяю: теннис – это очень одинокий вид спорта. Ведь в конечном счете на каждом турнире побеждает только один. Все остальные чувствуют себя проигравшими.

В теннисе очень важны паузы. Паузы между подачами, геймами, сетами, матчами. Именно в эти паузы и проделывается основная работа над собой.

Давление на Игу на прошедшем «Ролан Гаррос» было огромным. И здесь я хочу дать универсальный совет как для людей публичных профессий, так и для обычных людей, которые уязвимы перед стрессом. Не стоит думать о том, сильное ли давление, справишься ты с ним или нет. Нужно просто принять: да, это давление есть. Не стоит обманываться, не стоит блокировать собственные переживания. Есть поговорка: «Попробуй минуту не думать о белом медведе». Естественно, это невозможно – и ровно то же самое и в случае с давлением.

Бессмысленно сосредотачиваться на том, на что ты не влияешь – ведь никто не знает, как завершится матч. Сосредоточиться на своей работе, на простейших задачах – вот что поможет выпутаться. Подумать о том, не стоит ли агрессивнее принимать. Или же наоборот отойти поглубже. Детали, детали. И чем выше игрок в рейтинге, тем чаще он фокусируется именно на таких вот мелочах.

Конечно, тяжело помнить обо всем, но у каждого спортсмена есть приемы, которые работают именно для него: например, можно натянуть кепку посильнее, чтобы ничего не цеплять боковым зрением. Или накрыться полотенцем, о чем все знают.

Главное – поменьше сторонних раздражителей. Подходит все: медитация, ровное дыхание или переключение внимания (на одной из пресс-конференций Ига рассказала, что во время игры напевала про себя песню Дуа Липы – прим. ГиЗ).

Научиться вознаграждать себя за проделанную работу – еще один ключ к уверенности в себе. Это тот фактор, на которой мы в команде Иги обращаем особое внимание. Прогулка, чашечка кофе, ужин в хорошем ресторане с настоящими, а не пластиковыми приборами – это может быть все что угодно. Любая мелочь, которая поднимет настроение.

Для восстановления необходимо менять угол зрения. Выйдя на улицу в свободное от работы время, можно поставить себе маленькую цель, не связанную с основным видом деятельности. Например, сделать хорошую фотографию. Дома – прочитать хорошую книгу. Узнать что-то новое о мире, углубить свои знания. Позвонить кому-то, кому хотел давно позвонить. Все это очень полезно».

Победа Швентек на «Ролан Гаррос» – не везение, а работа

«Слышу, как некоторые говорят: удача была на стороне Иги. Я так не считаю. Если в первый «Ролан Гаррос», возможно, где-то и повезло, то в этот раз была видна наша работа, работа Иги прежде всего. Все, что мы запланировали, было реализовано. Все детали сложились. Эффект есть, когда ты помнишь про все детали, не забываешь ничего из того, о чем говорилось на этапе подготовки. Нужно включить эту уверенность в себе: и я не о самодовольстве, а о правильном настрое на работу, о сознательном выборе решений.

Ига впервые пришла ко мне на сеанс в 17 лет. Она была открытой ко всему, что я ей давала. Понимала, как важно все то, что мы делаем. Уже тогда я знала: у Иги огромный потенциал. Теперь мы видим эффект этой работы».

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Фото: REUTERS/Corinne Dubreuil ; Gettyimages.ru/Mark Metcalfe / Stringer; globallookpress.com/Rob Prange/Keystone Press Agency, Anna Klepaczko/Keystone Press Agency, Rob Prange/Dppi, IMAGO/Richard Callis; instagram.com/abramowiczdaria