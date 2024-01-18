9 фактов об Анне Калинской, лучшей россиянке на Australian Open: брат-футболист РПЛ, роман с Кириосом

В актуальном мировом рейтинге теннисисток 25-летняя Анна Калинская – 10-я ракетка России, но именно она на Australian Open прошла дальше всех – вышла в четвертьфинал и сыграет в нем с 15-й ракеткой мира Циньвэнь Чжэн.

Что нужно знать о Калинской?

Дочь бадминтонистов, сестра футболиста

Анна родилась в Москве в спортивной семье: ее родители – профессиональные бадминтонисты (папа Николай – начальник сборной России). Старший брат Николай – полузащитник футбольного «Пари НН» и большой поклонник сестры.

В детстве Анне было так важно быть рядом с семьей, что она продолжала тренироваться в Москве, даже когда появились возможности переехать в США или в академию Муратоглу во Францию.

Чемпионка юниорского Australian Open, финалистка «Ролан Гаррос» и US Open

В юниорском туре ITF Калинская дебютировала накануне 14-летия и выиграла первый же турнир (в основу которого попала по wild card).

В 16 лет Анна дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос» (по пути обыграла Бьянку Андрееску, которая четырьмя годами позже выиграла взрослый US Open). Там она проиграла будущей второй ракетке мира Пауле Бадосе.

Позднее в том сезоне Калинская в паре с Анастасией Потаповой дошла до финала US Open, а несколько месяцев спустя выиграла Australian Open с Терезой Михаликовой. Это был последний турнир юниорской карьеры Калинской, по ходу которой она поднималась в мировом рейтинге на третье место.

На взрослых «Шлемах» не проходила дальше второго круга, но не раз обыгрывала топовых соперниц

Нынешний «Шлем» – не первый большой личный результат Калинской. В позапрошлом году она выиграла пять матчей на престижном турнире в калифорнийском Индиан-Уэллс, имеющем неформальный статус пятого «Шлема».

На рядовых турнирах WTA Калинская дважды играла в полуфиналах и много раз побеждала на парных турнирах и одиночных уровнем пониже. Крупнейший титул Анна взяла два месяца назад в конце сезона-2023, так что ее нынешняя форма не случайность.

Выйти на стабильно высокий уровень Калинской мешали травмы (из-за последней не играла четыре месяца в прошлом году), но в отрезки, когда ей удавалось набрать форму, она четырежды обыгрывала соперниц из топ-10 рейтинга, причем трех из них – на больших турнирах (US Open, Майами, Мадрид).

Встречалась с Кириосом, дружила с Жук, фанатела от Надаля

Пока Калинская только делала себе имя в теннисе, она рассказывала, как в «пять лет» фанатела от Рафаэля Надаля, но потом он ей разонравился. «Когда я выросла, его игра мне разонравилась, потому что она совершенно противоположная моей», – говорила она потом, а на Australian Open сказала, что играет агрессивнее 22-кратного чемпиона «Шлемов».

Самой громкой историей о Калинской долго были ее отношения с Ником Кириосом в 2019-20 годах. Они не были Цицидосой и не выставляли свой роман напоказ по случаю и без, но и не скрывались. Самый драматичный эпизод произошел уже после расставания, когда Калинская встретила Кириоса и его новую девушку Кьяру Пассари в ночном клубе.

Пассари позднее рассказала, что Калинская бросила бокал в их стол, дала Нику пощечину и даже уехала с ними в одном такси. (Их отношения тоже вскоре закончились, а потом Кириос и вовсе признал вину в нападении на Пассари.)

В юности Калинская дружила с младшей соотечественницей Софьей Жук, которая выиграла юниорский «Уимблдон» в том же сезоне, что Анна сыграла в финале «Ролан Гаррос».

Живет в Майами, работает с тренером-женщиной

Как и Жук, Калинская живет в Майами и не чужда его знаменитой вечерней жизни.

Когда же Анна работает, она уже четыре года делает это под руководством экс-теннисистки топ-30 аргентинки Патрисии Тарабини, и это сотрудничество, которым Калинская очень дорожит. Она даже называет Тарабини второй мамой.

«Я могу ей рассказать, что меня беспокоит, мы это обсудим, и я не буду об этом думать на корте, только об игре», – раскрыла Анна доверительность отношений.

Тарабини никогда не играла в четвертьфинале «Шлема», а Калинская сыграет в дебютном завтра.

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Фото: Gettyimages.ru/Jack Thomas, Clive Brunskill, Oleg Nikishin; instagram.com/annakalinskaya78; East News/Anthony WALLACE / AFP