Финал US Open между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым мог закончиться по-разному, но одно было понятно заранее: речи после матча будут хорошие.

Даниил не подвел и начал свою со слов: «Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь?» – и засмеялся.

«Если без шуток, то это наш третий финал. Может быть, не последний. Я надеюсь. Ты точно еще много сыграешь. Не знаю, когда ты планируешь немного притормозить.

Поздравляю тебя и твою команду. 24-й «Шлем». У меня неплохая карьера – но у меня 20 титулов всего, а у тебя 24 «Шлема». Вау. Потрясающе, что я обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Это вершина моей карьеры.

Но в то же время, если бы [Новака] и Рафы не существовало… Я провел против них пять финалов и выиграл всего один. Не знаю, хорошо это или плохо. Он заставляет меня прогрессировать. Я уже говорил это в Австралии – но повторю, потому что это другой город, новые люди.

Мы познакомились, когда я был где-то 500-м в мире. И он отнесся ко мне по-доброму – как обычный человек. И я был удивлен. С тех пор ничего не изменилось, сколько бы «Шлемов» он ни выиграл – 24, 30, 12. Я считаю, что это прекрасно».

Медведеву публичные выступления даются очевидно легко, но даже он немного замялся от подступивших эмоций, когда заговорил о жене Даше:

«Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый (смеется). Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье – годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось».

«Я благодарен всем, кто поддерживает меня на этом пути – иногда тяжелом, иногда легком, иногда радостном, иногда грустном. Спасибо большое».

«И последнее. (Болельщикам) Ребята, спасибо большое. Вы потрясающие. Это особенный стадион. Я приехал сюда за неделю до турнира и подумал, что хочу хорошо выступить, прочувствовать энергию зрителей. У меня получилось. Я хорошо играл. Хотел лучшего результата, но вы меня всегда подстегиваете. Я очень хочу еще раз поднять этот трофей у вас на глазах».

Джокович осмысление очередной партии рекордов начал прямо в интервью на корте:

«Не знаю, с чего начать. Конечно, это очень много для меня значит.

Я повторяюсь, но это нужно повторять. Я проживаю детскую мечту о спорте высочайшего уровня. Он очень много дал мне и моей семье. Мы прошли очень тяжелые обстоятельства, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис, хотя до меня никто в моей семье не играл. И родители продемонстрировали огромную силу и веру в меня. Как и все люди вокруг меня: моя жена, дети, команда. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой. Я вас люблю.

Писать историю тенниса – это нечто выдающееся и особенное. Во всех значениях слова «особенное». Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть «Уимблдон». Это единственное, чего хотел. Когда я это сделал, я начал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24 «Шлемах». Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю. И почему бы им не воспользоваться?»

Также он обратился к Медведеву:

«Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Сожалею насчет результата. И не пойми меня неправильно, но поздравляю с годовщиной. Я от всего сердца. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим.

Если без шуток, то Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. (Медведеву) Ты начал работать со своим тренером, по-моему, в 14-15 лет. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь «Шлемы», я не сомневаюсь.

Я согласен, что Даниил – самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я обожаю твои празднования, твои комментарии».

Про футболку-трибьют Кобе Брайанту, которую надел перед церемонией награждения, Джокович сказал:

«Я где-то неделю назад подумал о том, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Кобе был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать.

Его смерть сделала мне очень больно. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола. И я подумал, что это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное».

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman