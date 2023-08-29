С тех пор, как Мария Шарапова в 2020 году завершила карьеру, она еще ни разу не пропустила US Open как гостья. Это был первый турнир, который она посетила как бывшая теннисистка в 2021-м,

а также первый турнир, где она побывала после того, как прошлым летом стала мамой (получила в подарок именное поло для сына).

В этот раз Шарапова приехала на US Open еще до старта матчей основной сетки – по словам ее агента Макса Айзенбада, «немного поработать». В чем именно состояла работа Шараповой в этой поездке, пока неясно, но гардероб она привезла c cобой в Нью-Йорк очень деловой – например, брючный костюм Isabel Marant, в котором она посетила тренировку Джессики Пегулы и общалась с болельщиками.

Позднее уже на Манхэттене Шарапова переоделась в полосатый брючный костюм и приняла участие в съемке, тизер который выложила с подписью «Скоро».

Наконец, в понедельник вечером Мария пришла на матч Новака Джоковича. Компанию ей традиционно составила дизайнер Габриэла Херст, автор красного костюма Шараповой, который она подарила Марии на день рождения.

По ходу карьеры Шарапова в Нью-Йорке часто участвовала в бренд-активациях спонсоров, но сейчас из тех компаний она продолжает сотрудничество, кажется, только с Evian (отсюда и бутылка в руках на трибуне US Open): Porsche ничего не делал с ней с прошлой осени, на видео воркаутов она уже давно не в Nike, а в Pangaia, куда инвестировал ее жених Александр Джилкс. Ее собственный бренд Sugarpova, производивший премиальные сладости, тоже, очевидно, больше не функционирует.

Сейчас Шарапова в основном выступает на паблик-токах про гендерные вопросы и женское лидерство. Также она участвует в работе компаний из своего инвестпортфеля (например, производителя оздоровительного инвентаря Therabody) и выступает независимым директором итальянской компании Moncler, специализирующейся на верхней и технологичной одежде. Ее собственная одежда новым ролям соответствует.

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Фото: instagram.com/mariasharapova, smashwithmagh; Gettyimages.ru/Sarah Stier, Matthew Stockman